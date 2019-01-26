«Т-34» порвал «спящих»

С начала нынешнего года российскую кинотусовку посетило большое горе. Не успели там протрезветь от полученной Серебрениковым грамоты от «цивилизованной» Европы за фильм про «педераста Цоя», как по всем сердцам «светлоликих» жестоко проехались ватники на своем «Т-34», напомнив, что требует «этот народ».

А как еще назвать более чем 7 млн зрителей, которые вообще не разбираются в кино. Если почитать «профессиональных» критиков и гуру нашего современного кино, то смотреть там нечего — нет внутренней борьбы героя самого с самим, он, видите ли, Родину любит и девушку. Нет ни педерастов, ни трансгендеров, ни секса, ни модных рэперов, ни кровищи изо всех щелей. То есть вроде как вообще смотреть не на что. Провокации с «проклятым совком» и той нет.

И вот, когда фильм Алексея Сидорова, где нет вообще ничего для «успеха», как бы похоронили, тот на прошлых выходных добавил к своим капиталам 32,8 млн рублей, что даёт суммарно 1868 млн рублей после пятнадцати дней проката. Таким образом, танковый боевик с Александром Петровым на всех парах несется к двухмиллиардному рубежу, который пока что в нашем прокате покорился только семи фильмам, в том числе триумфатору прошлого Нового года — спортивной драме про успехи все того же «проклятого совка» «Движение вверх», удерживающей титул самой кассовой отечественной ленты (ее сборы — 3,044 млрд рублей, или $53.87 млн).

То есть, в отличие от «Викингов», «Матильд», не говоря про кино Серебренникова или «Праздник» уродства Красовского, которые откровенно провалились в прокате, «Т-34» не только отбил государственные и частные деньги, но и заработал с лихвой. А впереди еще мировой показ, и в том же Китае есть шанс догнать фильм про баскетболистов — исторические фильмы там любят.

О чем же новый русский кинохит? Это тот редкий случай, когда переснятый советский фильм «Жаворонок» 1964, как минимум, не хуже оригинала. Он другой, но не хуже, и забитые под завязку на каникулах кинотеатры — тому подтверждение. Фильм о подвиге, дружбе и любви. Вначале нам показан 1941 год. Немцы рвутся к Москве. Николай Ивушкин, только окончивший ускоренные курсы младших лейтенантов, прибывает на фронт в действующую армию в район подмосковной деревни Нефёдовка. В расположении части ему приказывают принять командование единственным уцелевшим танком, на котором он уничтожает танковую роту немецкого гауптмана Клауса Ягера из 11-й танковой дивизии вермахта. Ягер на своей последней машине всё же подбивает Т-34, а Ивушкин и механик-водитель Степан Василёнок попадают в плен.

Далее идут события 1944 года. Ивушкина и других пленных доставили в концлагерь SIII. Николай, который уже семь раз сбегал, содержится в специальном блоке, где его пытают. Ягер, дослужившийся до звания штандартенфюрера СС, встречается с рейхсфюрером СС Гиммлером и предлагает ему свою новую стратегию обучения курсантов на «живых» мишенях — подвижных советских танках, укомплектованных экипажами из числа военнопленных. Угрожая смертью переводчице Ане, немецкий офицер заставляет Ивушкина принять предложение стать командиром новейшего советского танка Т-34-85, который без снарядов выйдет на полигон и попадёт под обстрел «Пантер», укомплектованных немецкими курсантами. Ивушкин набирает себе команду и планирует побег. Украв карту из кабинета штандартенфюрера, Аня покидает лагерь. На полигон Ягера для испытаний прибывает ряд должностных лиц командования Третьего Рейха. Экипаж Т-34 подбивает одну из «Пантер», стреляет осколочным снарядом по командному пункту наблюдения (при этом Ягеру и нескольким офицерам удаётся спастись), после чего вырывается за пределы полигона через главные ворота. По пути Ивушкин подбирает Аню. Далее танк, преследуемый немцами, пробивается к своим. Экипаж, вопреки «традиции», не гибнет, а выходит из всех батальных сцен победителем.

Но главная ценность данной картины и причина, по которой он вызвал дружный вой нашего «креативного класса», — это тотальный удар по внедрению идеологии «пацифизма» с постоянной истерией «война — это дело дураков» и ужас-ужас, который надо забыть и ни в коем случае не повторять. Война — это действительно вещь жуткая, и не дай Бог, чтобы она вернулась на землю. Об этом сказано и в «Панфиловцах», и в «Т-34». Вот только здесь и появляется разница между Кимом Дружиным с Шальопой и Познером, а также между Сидоровым и Красовским. Казалось бы, все они говорят об одном, вот только Шальопа и Сидоров показали, что в этой жуткой катастрофе под названием Великая Отечественная русский человек не забивается в угол и плачет, а встает на пути зла. Обычный человек, который в окопе, Брестской крепости, танке становится супергероем, легендой, спасителем мира. Ему не нужны суперспособности, у него есть одна, и ее выше крыши — за его спиной правда, семья и Родина. Оказывается, этого «тайного знания» достаточно, чтобы ломать любые «идеальные военные машины».

И потому любое воспоминание о том времени вызывает такую боль у ориентированную на Европу тусовку. Там, где одних заставили «каяться», другие сдавали свои страны быстрей, чем дома в Сталинграде, а третьи начали воевать, когда хребет нацистам был сломлен, и теперь пытаются обосновать победу над Гитлером вмешательством трансформеров, нельзя признавать подвиг русского, советского народа. Предатели и трусы — те, кто сдался, бежал, сотрудничал и искал оправдания предательству, — будут делать все, чтобы не казаться уродами перед суперлюдьми из окопов, крепостей, танков. Потому любое напоминание будет отзываться у Запада и наших «спящих» из «светлоликих» зудом в седалищном нерве.

А еще зрители отмечали, что этот фильм не только напоминание о подвиге, но и том, что мы потеряли, — времени, когда мы были вместе. Украинцы, белорусы, русские, все 15 республик победительниц, которые не выяснили, у кого что толще, а стояли брат за брата и потому победили. Добавим к этому действительно качественные съемки и получим лучший исторический фильм России после 1991 года. И это не мнение каких-то либеральных кинокритиков, это мнение тех миллионов, которые голосовали «билетами». Результаты кинореферендума «Т-34» должны заставить задуматься в том числе и Микульт.

РИА Катюша