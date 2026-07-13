Княгиня Ольга Щербатова из рода Строгановых

Река Москва, совершая свой неспешный путь от верховий вниз, делая плавные изгибы среди пологих берегов вдруг, в середине своего течения, уже набравши силу от ручьев и притоков, совершает затейливый изгиб: разворачивается назад, образуя почти полное кольцо, и следует далее, тихо неся свои воды к Звенигороду.На пути реки, преграждая ей путь, стоит Гора. За многие-многие годы она поросла соснами-великанами, огромными елями, и отражаясь в реке, бросает в воду яркие красноватые блики: это стволы сосен и розовый песок у их корней рисуют акварели.Гора Красная, Гора Марьина, Гора дивная…На противоположном, отлогом берегу раскинулось старинное село Васильевское. Земли, окаймленные с трёх сторон рекой, оказались столь удобными для жизни людей, что были заселены более пятисот лет назад. А Гора оставалась свободной от людских селений, и лишь в начале 19 века на ней возникла небольшая деревенька. А позднее, в 1881, новые молодые владельцы, князья Щербатовы, Ольга Александровна и Александр Григорьевич, построили свой дом-замок и парк вокруг. Так здесь началась удивительная эпоха — созидания, милосердия и благотворительности, продлившаяся на 35 лет.Счастливые годы! Рачительное и мудрое хозяйствование князей Щербатовых… Здесь, в Васильевской экономии (так называлось имение и прилегающие к нему село Васильевское, деревни, леса, поля и пустоши) был создан идеальный уголок России.Замок в имении Васильевское, на Марьиной Горе. Дом кн. Щербатовых. Фото нач. XX века.Неустанное стремление к совершенству его владельцев давало повод думать, что так будет всегда, и заповедь Господа Бога первым людям хранить и возделывать Рай — будет воплощена на земле… но наступила война, революция, следом — пятилетки и десятилетия…Далее — всё, как в сказке Шарля Перро о Спящей красавице: парк одичал и зарос, а замок… А замок?«— Чей это замок? Каждый отвечал то, что слышал от других. Одни говорили, что это старые развалины, в которых живут приведения, другие уверяли, что все ведьмы в округе справляют в заброшенном замке свой шабаш. Кому верить?»Но старые крестьяне в 70-е годы прошлого столетия ещё помнили о жизни прежней: их память сохранила, вероятно, самое главное о княжеской чете — то была память о милости, заботе и щедрости. И ещё — память о чуде.Ольга Александровна Щербатова (сидит в центре), шьёт распашонку для будущего ребёнка. Стоит князь А. Г. Щербатов. Ницца. 1881 г.И если милость, забота и щедрость — это князь Александр Григорьевич, то уж чудо (и это все подтвердили) — княгиня Ольга Александровна.То — летящая, как Снежная Королева, с санным поездом хохочущих детей, прицепленным к её горячим скакунам. С длинным хлыстом в руке, развевающемся плаще и вожжами в руках. То — запускающая салюты из настоящей пушки с Горы. То — устраивающая для детей катание с этой самой Горы по ледяному крутому скату в плетёной корзине для белья. А княгинина Ёлка чего стоила!? Ольга Александровна специально построила для этого детский клуб.А ещё, вспоминали охотники, была княжья охота: звуки рожков по реке, собаки, стремительный галоп коней и всадников.Возле замка — ещё чудесней. Ручные серны и косули, беспрепятственно паслись в тени густых деревьев, а в оранжереях — даже зимой росли дивные, невиданные растения. Цветники перемежались с газонами и, разрезаемые затейливыми тропинками, украшали собой пространство вокруг дома.Глубокие и длинные овраги, спускающиеся к реке, Ольга Александровна украсила по крутым скатам камнями и создала альпийские ландшафты с ниспадающими ручьями. Как пишет в своих воспоминаниях младший сын княгини Георгий, эти овраги были необыкновенно красивы: бегущая вода, альпийские растения и каскады цветов образовывали сказочные оазисы с цветущими берегами. А наверху, над ними — Олений сосновый парк.У Ольги Александровны была мечта: создать свой домашний струнный балалаечный оркестр. В те годы был известен и очень популярен оркестр В. В. Андреева. Побывав на его концерте, княгиня вернулась в имение и решительно взялась за дело. Из числа служащих и их семей были приглашены способные к струнной музыке люди: таких нашлось 25 человек! Сама княгиня играла на мандолине, князь Георгий, князь Александр Григорьевич на рожке, остальные — на разного размера балалайках (пикколо, дискант, прима, секунда, альт, бас) домбрах и мандолинах. Семья княжеского кучера с четырьмя сыновьями вошла в оркестр в полном составе. Самому могучему лакею досталась басовая балалайка. Это огромный треугольный инструмент, на котором играют стоя. Чтобы взять аккорд требуется необыкновенная сила.Через несколько лет Ольге Александровне удалось привлечь к работе с оркестром выдающегося дирижера. Это был собиратель и аранжировщик народных песен для струнного оркестра Владимир Трифонович Насонов. Ну, а слушателям оставалось только одно: пуститься в пляс.В чём — глубинная тайна жизни? В ответе на вопрос: а каков был человек по сердцу? Жизнь княгини Ольги — сугубая тайна.Она не любила фотографироваться. Она просто уходила от объектива, насколько это было возможно. Мы долгое время не могли найти, определить с точностью ни одного её изображения. Предшествующие исследователи не нашли ничего. Мы искали, терпеливо перебирая сотни снимков. И вот — нашли: её лицо как бы не узнаваемое прежде, вдруг стало узнаваемо. Оно открылось нам: такое юное и нежное вначале, такое мужественное и властное в зрелости, такое мудрое и строгое в старости — такое разное. Княгиня не была яркой красавицей. Просто, она была душой этой большой семьи.И если главой семьи был князь Александр Григорьевич, то княгиня была тем центром, из которого исходили все семейные интересы, предприятия, начинания: она всё придумывала и выдумывала, всё наполняла кипучей жизнью.

И романтический образ английского замка, почти сплошь увитого диким виноградом, с башнями, флагами, высокими и частыми каминными трубами, острыми скатами кровли, загадочными изгибами планов, неожиданными поворотами фасадов — это её идея, рожденная в самом начале супружества. Замок и сейчас (после реставрации) производит неизгладимое впечатление. Княгиня любила Англию, с её порядком, хладнокровием и чистотой — и бесстрашно прививала на русскую почву — английское. И сад, и парк, окружающие замок, были выполнены в английском стиле. Замок в имении Васильевское, на Марьиной Горе. Дом кн. Щербатовых. Фото нач. XX века.

И дом поныне хранит прикосновение её рук: настенные панно в южной гостиной, с изображением экзотических животных, выполненные в технике выжигания по дереву — её творение. Декоративный карниз библиотеки — той библиотеки, где долгие зимние вечера прокладывались по картам и книгам маршруты дальних будущих странствий, составленный сплошь из резных головок иноземных малочисленных и редких народов мира — её пожелание.

Ольга Александровна обладала редкой для женщины вообще харизмой: непреодолимым стремлением к дальним странствиям. Она была их вдохновителем и организатором. И никакие возможные в пути грядущие лишения, опасности и мучения её не смущали и остановить не могли. Сама — великолепная наездница, с мужем и братом Сергеем Строгановым она совершила с 1880-х годов множество путешествий. Они посетили арабский Восток, Индию, Сингапур и Яву, на лошадях пересекли Сирийскую пустыню. В общей сложности супруги провели в совместных путешествиях и их подготовке семнадцать лет. Результатом стали книги, написанные Ольгой Александровной : «По Индии и Цейлону. Мои путевые заметки 1890-91 г», « В стране вулканов. Путевые заметки на Яве 1893» и «Верхом на родине бедуинов в поисках за кровными арабскими лошадьми (2600 верст по Аравийским пустыням в 1888 и 1900 г)».

Кроме этнографической, исторической ценности написанных книг, от поездок был ещё и практический результат. Ольга Александровна пишет: «Нами собраны драгоценные сведения о редкой и замечательной арабской лошади, родоначальнице всех лучших европейских пород. То, что мы видели и слышали про арабскую лошадь на её родине, внушило нам никогда не изменившуюся затем любовь к этому благородному, кроткому, идеально красивому животному, и побудило графа Строганова основать первый в России завод кровно арабских лошадей». Художник Иван Макаров. Холст. Масло. 1860-е. ГРМ. «Девочка с собакой», по мнению искусствоведов — это мальчик (голубые ленты, поза, общее выражение). Парный портрет к портрету девочки: это брат Ольги Александровны, «дядя Серёжа», граф Сергей Строганов.

За время путешествия граф Сергей Строганов и князья Щербатовы приобрели пятнадцать кровных арабских лошадей — 6 жеребцов и 9 кобылиц. После продолжительных поисков место для конезавода было, наконец, найдено в живописных предгорьях Северного Кавказа. Климат там не слишком отличается от Северной Аравии. Так возник Терский конный завод.

Княгиня прекрасно владела русским языком, обладала литературным талантом и её путевые заметки, которые писались ежедневно и в дальнейшем стали основой для книг, вызывают в памяти «Фрегат Паллада» И. А. Гончарова, опубликованный несколькими десятилетиями ранее. Художник Иван Макаров. Портрет девочки, графини О. А. Строгановой. Начало 1860-х. Холст. Масло. ГИМ. Портрет поступил из собрания наследников генерала Алексея Григорьевича Щербатова.

И эти книги (по сути — дневники путешествий), наполненные такими живыми острыми впечатлениями внимательного ума, таким потрясающим юмором — хранят след её души. Хотя автора на страницах (вот удивительно!) как бы и нет. Когда Ольга Александровна пишет о плене в пустыне у бедуинов — ни слова о себе, своих страхах: только наблюдение за событиями — почти бесстрастно. Когда вспоминает крокодилов, чуть не съевших путешественников — ни слова о себе — только о крокодилах. О себе же вспоминает, шутя, например, когда вызвала нечаянный гнев индийского вельможи — градоначальника, спросив:

— «Почему вы так жестоки к священным животным — макакам?» [макак отгоняли от домов за разбой камнями и нередко убивали].

— «Почему священным?!»

— «Они по пути к вам переплывают священную реку Ганг».

Шутит, когда вспоминает, как не могла проглотить и долго держала во рту символический напиток дружбы, поднесённый вождём какого-то дикого пустынного племени бедуинов: напиток, похожий на водку, но крепче, изготовленный из молока верблюда.

Шутит о себе, когда изнемогает от жажды, жары, голода, морской болезни.

Может быть, княгиня не уставала? — подумаем мы. И ошибёмся.

— «Вчера была у Мамá, — пишет София Сергеевна Васильчикова князю Олегу (Александру Александровичу) в 1905 г. — «и застала её … разбитой, больной, раздраженной: — «неделю не буду выходить из дома: устала и измотана страшно. Никого не хочу видеть, ничего не могу делать…» (по приезде из Читы).

Эту слабость видели только самые близкие люди, для всех других она была «железной леди», и даже среди местного Васильевского населения в прошлые годы ходили упорные слухи, что княгиня на самом деле — англичанка.

Ольга Александровна любила жизнь, и след её живой души остался во всём, к чему она прикасалась. Она дала жизнь четырём прекрасным детям. Княгиня задумала построить и построила храм над могилой мужа — тот храм, что стоит сейчас на Марьиной Горе рядом с замком: храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя мужа и сына. Она выбирала стиль, проект, архитектора — русский стиль, и выдающегося мастера этого стиля — архитектора В. А. Покровского.

Да, она знала счастливые годы в той, прежней стране, она успела насытиться полной, напряженной и интересной жизнью. Были семейные радости, материнское счастье. И, конечно, скорби, горе. Но над всем этим в её судьбе есть глубокий общий смысл. Он угадывается не сразу. Он — в подвиге. А подвиги часто скрыты.

В архивном поиске бывают такие сюрпризы: ворох будто разрозненных дат, писем, телеграмм, лиц, фотографий вдруг таинственно складывается, как в детских кубиках, в одну большую картинку, и тогда мы видим прошлое. Оно открывается нам.

Последние годы жизни Щербатовых в России выстраиваются из сухих донесений, телеграмм с грифом «срочно, по военной обстановке», кратких картограмм: вся семья работала на фронт. Как? Снарядив, то есть купив и полностью оборудовав, железнодорожный состав, Щербатовы превращают его в лазарет на колёсах, и, став трудниками этого поезда, ездят с ним — от фронта до тыла и обратно — три года войны: 1914, 1915, 1916. Они вывозят с передовой живой груз — болящих, раненых, изуродованных, умирающих людей — и распределяют по своим имениям, где были устроены постоянные лазареты. Этот имел номер 67, и имя: княгини Ольги Александровны Щербатовой. Читаем донесение:

«Временный военно-санитарный поезд № 67… состоит из двадцати (20) вагонов 4-го класса для раненых, одного вагона 4-го класса «Перевязочный», одного вагона 4-го класса «Кухни», двух вагонов «Цейхаузъ», одного вагона 3-го класса для Команды, одного вагона 2-го класса для офицеров, одного вагона 1-го класса для Начальника поезда и медицинского персонала.

Княгиня О. А. Щербатова принимает за свой счёт оборудование поезда, продовольствие раненых, уплату вознаграждения всему медицинскому персоналу, уплату за работы по поезду, произведённые по её желанию, а не вызванные потребностью военного времени.

За время 9-ти месячного курсирования поезда перевезено тридцать (30) тысяч раненых». Начальником этого поезда милосердия являлась сама княгиня О. А. Щербатова: она руководила работой поезда и в буквальном смысле была его главной движущей силой.

Отрывки телеграмм, отправленных ею с поезда:

— «… Узнайте как сделать и постарайтесь устроить ускоренное движение поезду, как именному…»

— «куда придется идти [поезду], если не более 400 раненых?»

— «…спроси, куда сдать тяжелых [раненых], которых всегда бывает около тридцати. В Москву их везти немыслимо».

— «… прошу уведомить: можно ли превратить питательный пункт — в перевязочный в вагонах».

Ответ срочно.

— «… спроси у дяди дать совет: могу ли я в моем поезде не принять приказ принца — заделать наглухо отхожие места четвёртого класса [вагонов раненых]? Вещь невозможная. Отвечай в Кубинку срочно». Далее, ворох забот обо всём сразу: о крупé и мясных консервах, сахаре и денатурированном спирте, бензине и хлорной извести, рубахах, кальсонах, туфлях, бинтах… О врачах и санитарах, истопниках и плотниках, сестрах и поварах. О бесконечных ремонтах, покрасках, дезинфекциях… о похоронах. Смерть, кровь, пот — все ужасы войны. И своё личное горе, о котором — ни слова: сразу три смерти самых близких людей — мужа, сына, сестры. Апрель, май, июнь 1915 г. Младшему сыну княгини, Георгию, осенью 1913 года приснился сон. «Ему снилось, что он сидит со всей семьёй в гостиной имения Владимировка. Большие окна выходили в сад; за садом были видны белые с крытыми соломой крыши домов, а дальше, до самых гор, мерцавших голубоватыми отливами, простирались холмистые поля. Приближался вечер. Над горизонтом, как предвестник несчастья, угрожающе сгущалось чёрное облако, которое представилось Георгию олицетворением всех бед, всего недоброго. Оно постепенно затянуло всё ясное вечернее небо, и тёмным туманом через открытые окна вползло в комнату.

Вначале облако окутало сестру его матери Мисси Ягмину, затем его брата Олега, и наконец его отца. Всё погрузилось в темноту, и у него было такое чувство, что должно произойти что-то страшное и злое.» Портрет в овальной раме: князь Александр Григорьевич Щербатов (1850-1915), муж кн. Ольги Александовны.

После революции, осенью 1918 года, когда в России уже было невозможно оставаться, княгине Ольге Александровне Щербатовой с дочерью Еленой и одной верной служанкой удалось уехать из Петербурга в Данию, оттуда — во Францию, где прошли долгие годы эмиграции. Ольга Александровна была прямым потомком своих великих предков — славного и могучего рода Строгановых. Тех, которые покоряли Сибирь, снаряжали войско Ермака на войну с Кучум-ханом, основывали города, лили пушки, добывали соль и руду, корчевали дремучий лес и распахивали землю. Не только по крови, но и по духу она унаследовала фамильный склад характера, прожила огромную жизнь. Ей суждено было всех пережить, всех похоронить… Как и многие русские пожилые эмигранты, княгиня Ольга Александровна, живя в Париже, находилась в весьма стеснённых обстоятельствах, и последние годы провела в Русском Доме, или как его называли сами жильцы «старческом доме» в Сент- Женевьев-де-Буа под Парижем. Протоиерей Борис Старк, служивший там несколько лет в Церкви при русском кладбище, так вспоминает о ней:

«Среди пенсионеров Русского Дома выделялась эта независимая, очень высокая и худая старуха. Она была почти совсем глухой… Помню, как-то раз она попросила меня прийти к ней в комнату на следующий день, чтобы её причастить…

— Одновременно причастите и мою девушку.

Я решил, что к ней приедет внучка или ещё какая-нибудь девушка из Парижа, которая почему-то не хочет причащаться в храме. Когда я пришел к ней на следующий день, то кроме неё нашел ещё более старую старушку — это и была её «девушка» чуть ли не со времени освобождения крестьян.

Когда я прочитал им молитвы и как мог что-то сказал двум полуглухим старушкам, то хотел сперва причастить стоявшую ближе ко мне «девушку». Увидев это, старая «барыня» сказала властным голосом: «— После меня!», и это не было гордостью, так как, несмотря на свою независимость, к которой с детства привыкла наследница одного из самых огромных состояний России, она была скромна и деликатна.

Просто это было врожденное, как бы в крови находящееся чувство этикета и чинопочитания. Когда «девушка» умерла, то барыня искренне плакала и убивалась. Бывая в Петербурге и проходя по Невскому проспекту на углу Мойки мимо знаменитого Строгановского дворца, я всегда вспоминаю мою старушку из Русского Дома, детство которой протекло в этих, ставших музейными, стенах.»

Княгиня Ольга Александровна Щербатова умерла 13 июля 1944 года, в возрасте 86 лет, и похоронена на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Прах её мужа, князя Александра Григорьевича Щербатова покоится в России, в их имении на Марьиной Горе, возле храма, который строила его супруга, как семейную усыпальницу, и посвятила небесному покровителю мужа, святому благоверному князю Александру Невскому. Пантелеимоновский храм (ныне храм святого благоверного великого князя Александра Невского) в посёлке санатория имени Герцена. Фотография с сайта: sherbatovo-hram.ru

Подземная часть храма, оставшаяся свободной от захоронений, в недавнее время была обустроена, и тоже стала церковью. Её посвятили небесной покровительнице княгини Ольги Александровны Щербатовой — святой равноапостольной княгине Ольге.

Заглавная иллюстрация: фрагмент фотографии 1915 года «Военно-санитарный госпиталь кнн. Щербатовых». В центре снимка — княгиня Ольга Александровна Щербатова. Рядом её дочь — княжна Елена и митрополит Петроградский и Ладожский Питирим. В усадьбе Щербатовых сегодня работает санаторий им. Герцена

Екатерина Алексеевна Абросова

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