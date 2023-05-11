Давай, Вагнер, играй!

"В ЧВК "Вагнер" огромное число людей разных национальностей, которые участвуют в мире нашей многонациональной Родины".

Почему именно Вагнер, потому что это был БТГР, батальонно-тактическая группа Вагнера, по имени командира Дмитрия Уткина.ㅤ

Евгений Пригожин рассказал о многонациональном составе бойцов компании, где есть место каждому, кто готов бороться за российский мир.

РУководитель ЧВК подчеркнул, что добровольцы - самые эффективные, яркий пример тому как раз "Оркестр", который долгие годы пытались уничтожить, что изнутри, что снаружи.

"Когда наступил тяжелый момент для всей страны, ЧВК "Вагнер" пришла, чтобы защитить эту страну и этот народ".

https://t.me/orchestra_w/5961



Боец ЧВК "Вагнер" с позывным "Гепард" и четвероногий местный житель в контролируемой "музыкантами" восточной части Бахмута.

Гепард воюет с первой чеченской кампании - в Чечне участвовал в битве за Бамут.

https://t.me/orchestra_w/5963



Одному из младших командиров штурмового подразделения «Оркестра» прямо в Бахмуте была вручена высшая награда ЧВК - Платиновая звезда Героя. Видео от @yaremshooter Вместе со своим подразделением он участвовал в прорыве обороны ВСУ в Забахмутке. "Музыкант" получил награду за грамотное управление своим подразделением, умелое выполнение боевых задач и сохранение личного состава.

Этот наградной знак считается у бойцов "Оркестра" самым почетным. Его можно сравнить с "Золотой Звездой" Героя России. Выдается как при жизни, так и посмертно. За все время существования "Оркестра" вручено 27 Платиновых звезд. Из них четыре - посмертно. Решение принимается на совете командиров - оно не оспаривается.

https://t.me/ok_spn/23828

"Музыканты" в освобожденном селе Берховка, к северо-западу от Бахмута. ㅤ

https://t.me/orchestra_w/5984



У меня довольно обширный материал о погибших вражеских наемниках, приехавших, часть ради пиара и заработка, часть для развлечения, типа "поохотиться на русню", часть из-за жгучей ненависти к русскому миру. Но я их практически не выставляю. Ну кокнули - земля стедловатой, как говорят. Но вот эту гниду покажу. Михаил Мазанашвили. Мазанашвили родился 2 апреля 1993 года в селе Зерти Горийского муниципалитета.

После школы он подписал контракт с грузинской армией и прослужил в ней семь лет. По словам родственников, военный участвовал под эгидой НАТО в операции «Решительная поддержка», в которой получил боевой опыт.

В 2021 году уволился из армии и переехал жить на Украину, где завёл семью. По информации грузинских СМИ, после начала СВО Мазанашвили служил в «Грузинском легионе», который причастен к расстрелам пленных русских солдат.

31 марта 2023 года Мазанашвили был ликвидирован под Артёмовском. Молодцы, музыканты!

Всего с начала конфликта в Украине погибло более 40 грузинских наемников и украинских граждан грузинского происхождения.

https://t.me/MilitaryCriminal/1701

Штурмовик «Оркестра» в районе центрального рынка Бахмута.

https://t.me/ok_spn/23850

6 апреля военкор Семен Пегов опубликовал фото в центре Бахмута По всей видимости, этот район уже в относительной безопасности и ВСУ отодвинуты на западные окраины.

https://t.me/c/1801542020/3915

"Когда мы "дотолкали" отряды противника уже до реки, на этом берегу оставались в основном мобилизованные. И ночью мы наблюдали, как они пытались уйти, но по ним вели огонь свои же".

ㅤБойцы ЧВК "Вагнер", штурмовавшие восточную окраину Бахмута, рассказали, как давили украинцев к берегу Бахмутки, каким составом работал враг, и о сложностях работы в частной и многоэтажной застройке. Сейчас центральный район Бахмута уже под контролем "Оркестра", продвижение на запад идет по нескольким направлениям. Пока одни поджимают с флангов, другие проталкивают по центру.

https://t.me/orchestra_w/5993

Евгений Пригожин рассказал о ситуации на фронтах "бахмутской мясорубки".

"Противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города.

Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет". ㅤКроме того, Пригожин подчеркнул, что для сохранения позитивной динимики на Бахмуте нам необходимо надежно защищать фланги и иметь постоянно обеспечение боеприпасами.

"Ставлю большой восклицательный знак".

https://t.me/orchestra_w/5995



Бойцы "Вагнера" продвигаются из центра Бахмута к западным кварталам, где остается последний оплот обороны противника. Сообщения о взятии администрации, которую враг превратил в руины, поступили поздним вечером 1 апреля - тем самым "Вагнер" продолжил забирать себе инициативу в городе. "Было немного тяжеловато штурмовать центр. Мы заходили с частных домов, а, как вы видите, тут пошли девятиэтажки и высотки. Было трудновато: пулеметчики, снайперы… как только зацепились за одну из высоток, стало уже гораздо проще".

Городская администрация была подорвана украинцами, чтобы на него не вывесили российский флаг и знамя "Вагнера".

https://t.me/orchestra_w/6003

Из хорошего — Бахмут по линии железки - всё. Практически в центре серая зона, по краям южнее и севернее еще долбим.

Укроп мощно стоит вдоль дорог на выход из города. На столько мощно, на сколько это возможно в его ситуации.

Армейские наконец то закрыли фланги и небо. Солнцепёки от ВДВ прекрасны, спасибо Теплинскому! ВКС работает не останавливаясь. Из не очень хорошего — хрюши собрали определенное количество мяса. В перерасчете на наши батальоны-полки примерно по 2-2,5 тысячи человек в обрезанной бригаде ВСУ. Собирают отталкиваясь от наличия техники. О штатной, нормативной численности речь не идет. Собирают кого могут выгрести с улиц. В количество в 40 тыс. можно поверить, но это вместе реальными поварами, медиками, технарями и волонтерами.

Основные места дислокации — Одесса и область, Запорожье и область, Днепропетровск, Кривой Рог, Киевская область, Львовская область, Хмельницкая область, Харьков.

Переброску техники ведут скрытно, по ночам. Из-за этого снизились темпы формирования «бронекулаков». Накопители все на контроле у нас. Удары ежедневные.

Касаемо ожидаемого наступления — ВСУ готовятся. Готовятся опять же исходя из возможностей и ситуации. Время работает против них. Ежедневные потери колеблются от 350 до 1100 человек. В зависимости от динамики их «наступа» и разведок боем.

В Бахмуте стабильно минус 2-3 роты в день Вагнер забирает к бандере. (С) @condottieros

https://t.me/boris_rozhin/82463

На Троекуровском кладбище в Москве 8 апреля проходит церемония прощания с Владленом Татарским. На церемонию прибыло большое количество людей, в том числе Евгений Пригожин, который передал посмертный набор наград бойца ЧВК, а также именную кувалду. Фото: @cyber_frontZ Безопасность на церемонии обеспечивают сотрудники ОСН «Гром» МВД.

https://t.me/ok_spn/23873

Бойца ЧВК "Вагнер" Владлена Татарского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

После гибели решением командиров "Оркестра" Владлен был зачислен в ряды компании, его личный номер С-3299. Помимо государственных и наград компании, полотнища с символом ЧВК "Вагнер", возле гроба можно увидеть кувалду от "музыкантов".

https://t.me/orchestra_w/6007

Евгений Пригожин на траурной церемонии прощания с военкором Владленом Татарским. «Сегодня страна прощается с Владленом Татарским, но Владлен Татарский остается с нами. Его голос будет дальше звучать. Профессия «военный репортер» — это самое сложное, наверное, что бывает на войне, потому что надо быть под пулями каждый день, а владлен не вылезал из окопов и нести правду, иногда – радостную, иногда — не очень. Когда был снарядный голод, Владлен первым заявил, что солдаты не могут находиться без снарядов. Ему не было важным звание, должность и все остальное, он просто делал то, что необходимо для каждого бойца в окопе. Спасибо ему за это и мы будем делать все, чтобы его голос звучал еще многие-многие годы. И чтобы он навсегда остался в истории России как человек, которого невозможно было сломать, убить. Спасибо Владлену от всех парней, которым он помогал и будет продолжать помогать».

https://t.me/orchestra_w/6006

"Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК "Вагнер".

Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага.

Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он - солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду".

Евгений Пригожин Прощание с Владленом.

Хоронят с воинскими почестями. Над могилой военкора прозвучали оружейные залпы и гимн России. Владлен Татарский, погибший в теракте 2 апреля, был похоронен 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве.

https://t.me/orchestra_w/6016

Уничтоженная украинская техника на участке дороги между Часовым Яром и Хромово. Из-за активности артиллерии ЧВК «Вагнер» удерживать транспортный коридор, необходимый для снабжения ВСУ в Артёмовске, становится невозможно. Для поддержки логистики ВСУ задействовали силы 4-й танковой и 30-й механизированной бригад, однако боевая техника, сопровождающая конвои с припасами и боекомплектом, также попадает под удар орудий «Гиацинт-Б» и снарядов «Краснополь» калибра 152 мм. На видео — один из участков между Часовым Яром и Хромовом. Из-за непролазной грязи и огня артиллерии на небольшом клочке земли скопилось более 15 единиц уничтоженной техники ВСУ, включая танк 4-й отдельной танковой бригады, застрявший в грязи и уничтоженный из ПТРК.

На видео более 15 единиц подбитых машин, в том числе танк - уничтожен из ПТРК.

https://t.me/ssigny/58306

Обстановка у ВСУ в Бахмуте. Посреди разрушенных зданий стоит подбит бронетранспортер М113 и сожжённая БМП-1 украинской армии. Обещанные новости из Бахмута/Артемовска :

1. Мы не очень верим тому, что сообщают СМИ и телеграм-каналы, поэтому всегда ищем альтернативные источники информации

2. В этом смысле особенно ценен наш дорогой друг, отчаянный военкор Мурад Газдиев (@msgazdiev). Мы не знаем, сглаживают или не сглаживают RT острые углы в его репортажах с фронта, но в личном общении он говорит то, что есть, и как оно есть на самом деле (разумеется, не раскрывая того, что другим знать не положено)

3. Он совсем недавно вернулся из Бахмута, вот что там сейчас на самом деле происходит и что с его разрешения можно написать:

- там ад, даже в ср. с Мариуполем. Кругом воронки, разорванные бронежилеты и окровавленная форма. Украинская.

- у ВСУ действительно все очень плохо, с коммуникацией особенно. Людей они завозят только ночью, как мясо. Никаких "одних русскоязычных", очень много людей с Зап. Украины, даже пограничники из Львова. Пленные говорят, что никакой организации, никаких команд сверху не поступает, никто не владеет информацией, у ВСУ началась дезорганизация

- при этом ВСУ никуда не уходят, "бахмутская мясорубка" - это чудеса работы наших бойцов, воюющих там

- почти все высотки в городе наши

- те, кто штурмует Бахмут - в хорошем настроении, работают очень высокопрофессионально, это новая страница в искусстве городского боя

- похоже, что украинское командование покинуло город, и пытается управлять уже из пригорода. Но, опять же, никакого отступления ВСУ из Артемовская нет, их систематично и успешно оттуда выдавливают

https://t.me/mig41/25626

Глава ДНР Денис Пушилин о ЧВК «Вагнер»:

«Уважаемые друзья, для меня большая честь сегодня вручить государственные награды Донецкой Народной Республики. Вы своими действиями, своими поступками, своими подвигами показываете, что такое русский дух, что такое сила русского оружия, именно поэтому сейчас вы, ваши подразделения показываете пример для многих на вверенном вам участке, освобождая русскую землю. Цель у противника, а я говорю не об остатках Украины, я говорю о коллективном Западе, — конечно же, уничтожить сильную суверенную Россию. Она никому не нужна в мире, она нужна нам. Я не устану повторять, что награды, которые вы получаете абсолютно заслужено, — они, безусловно, важны для вас. Но еще более важны они для ваших детей, для ваших внуков, для ваших потомков. Это своеобразный ориентир, как нужно поступать, что нужно делать в сложных обстоятельствах. Это та прививка, которую вы лично сможете передать следующим поколениям. Непростой период, но глядя на вас, в ваши глаза, видя ваши подвиги есть абсолютная уверенность, что мы справимся. «Вагнера» действительно показывают высокий результат, никто в этом не имеет права сомневаться, это легко видно на поле боя».

https://t.me/yaremshooter/1234

Реактивный джамбулат

https://t.me/rsotmdivision/6402

Бойцы ЧВК "Вагнер", которые освобождали центральный район Бахмута, а сейчас продвигаются на запад.



На данный момент наши силы контролируют примерно 75% населенного пункта, все пути подвоза противника под огневым контролем.

https://t.me/orchestra_w/6042

Тема с ответами и комментариями Пригожина Е.В. пройдет без рассылки. Посмотреть можно тут: Пригожин на связи

Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок