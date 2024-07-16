"А он не за нас воевал" - Цинизм военкома поразил мать бойцов, отдавших жизни на фронте

В Сети опубликовали письмо матери двух бойцов, погибших на фронте. Её больно поразил и ранил цинизм военкома, который заявил женщине про одного из павших сыновей: "А он не за нас воевал". И потом добившего мать воинов заявлением, что они пошли на СВО ради денег. Убитая горем женщина напомнила, что её сыновья за свой счёт покупали обмундирование, аптечку и другое. Новости СМИ2 ФОТО: Коллаж Царьграда

Письмо матери двух бойцов Ковиковдовых опубликовал в своём блоге Евгений Барханов. Родители, чьи сыновья отдали за нашу Победу самое дорогое, свои жизни, полны горя – оттого, что вдруг столкнулись с неприкрытым цинизмом.

То чиновник прямо на похоронах толкнёт речь о том, что многие-де идут на фронт, чтобы заработать на погашение непосильных кредитов. То выяснится, что с трудом полученное удостоверение "Семья погибшего в СВО" практически бесполезно в реальной жизни, хотя по ТВ усердно убеждают в обратном. А порой приходится слышать и вовсе высказывания из серии "ну просто за гранью".

"Когда нам в РВК военком сказал: "А он не за нас воевал!", а потом: "Он у вас за деньги!", мы оторопели. Что значит "не за нас"? Кого "нас"? Министерство обороны, ЧВК "Вагнер", Родину или ещё кого? (…) За кого они головы сложили? Выходя из госорганизаций не оставляет ощущение, что побывал в какой-то частной компании, где чиновники не "заточены" на помощь, а строго следят за экономией бюджета организации даже под незначительным предлогом, заставляя просителей раз за разом приносить всё новые и новые справочки",

- говорится в письме матери, чьим сыновьям навсегда останется 39 лет.

ФОТО: Скриншот из поста Евгения Барханова

Она рассказывает – оба ушли воевать в 2022-м. Младший по контракту попал в разведывательный батальон. Старший не прошёл в МО по здоровью, но его охотно приняли в ЧВК "Вагнер". Мама вспоминает – сыновья были патриотами, душой болели за Донбасс и Луганск. Оттого ей особенно больно сейчас слышать, что их цель была лишь заработать деньги.

"Оба ушли на войну не с пустыми руками, сознавая куда идут - готовились заранее, запаслись бронниками, аптечками, навесным на оружие и другими нужностями. Младший, придя после контракта, так и не нашёл себя на гражданке, не видел он себя здесь. Считал, что принесёт больше пользы находясь там, с ребятами на "передке". Забросил домашние дела, попробовал себя в волонтёрах, организовывал сборы на оборудование, спасающее жизнь "за лентой". При нехватке средств добавлял свои и за свой же счёт отвозил на своей машине это снаряжение в Мариуполь, Луганск, под Херсон...",

- пишет женщина, отмечая, что сыну в какой-то момент действительно пришлось завести кредитную карту. Чтобы помогать людям на фронте! Какой уж тут заработок…

ФОТО: Коллаж Царьграда

Оба, к слову, были почётными донорами крови. В мирное время они помогали своей кровью больным, а после начала СВО не пожалели жизней для защиты Родины.

"С 2022 года пытаемся добиться справедливости в отношении семьи старшего сына (сотрудник ЧВК "Вагнер"), в надежде, что государство признает его в правах и поставит в один ряд со всеми защитниками Родины. А пока в ответ явственно слышим шепот чиновников за спиной: "ходят здесь, просят и просят, жадные какие...", хотя ни государство, ни регион семью ни копейкой не поддержали (даже на погребение "не положено"), их помощь ограничилась обещаниями не забыть своих героев",

- с горечью пишет мать. ФОТО: Коллаж Царьграда

В организации похорон им помогали такие же простые люди – родня, друзья и односельчане. "Короче, те, из реальной жизни, кто понимает, что такое справедливость", - резюмирует женщина.

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