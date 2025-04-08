Крестопад продолжается

Вот мало у нас было в последнее время крестопадов. То центробанк пытался убрать кресты на купюрах, а потом вообще заявил, что храмы и святых вообще надо убрать с купюр. То в Госдуме на представленную в рамках государственного конкурса детских тематических рисунков "Разноцветные капли" появился рисунок, где храмы без крестов. Новости СМИ2 Дети как раз всегда правильно рисуют, ровно так как есть на самом деле. Что видят, то и рисуют. Просто кто-то перед выставлением "адаптировал" рисунок под современную повестку. Пользователи Сети считают, что юной художнице либо подсказали недорисовать кресты, либо её полотно решили подкорректировать организаторы. То журналисты федерального канала замазали кресты на куполе православного храма. Причем, репортаж посвящённый визиту нашего президента Владимира Путина в Китай. Президент побывал в православном храме Покрова Пресвятой Богородицы, где вручил священнослужителям икону - образ Спаса Нерукотворного. Но в репортаже кресты "смыли"!



В Астрахани представители общественного движения «Русская община» зафиксировали отсутствие крестов на главном баннере регионального первенства по чирлидингу.

А пользователи соцсетей заметили, как исчез крест с изображения священника на упаковке овсяной каши «Геркулес Монастырский». На этом же изделии кресты, венчающие купола церкви, сделали почти невидимыми.

Пропал христианский символ и с изображений храмов на бутылках одной из популярных марок питьевой воды, а на некоторых их и вовсе заменили мечетями.

И случаям таким несть числа. А где все эти депутаты, которые из храмов фоточки постят на Пасху и Рождество?

Почему от них нет инициативы о принятии закона, запрещающего коверкать изображение православных храмов и предметов культа под угрозой жесткого наказания?

Если ВООПИК уже дошли до этого, а власти и наши представители молчат, то значит, совсем все плохо у нас в России и мы точно где-то свернули на очень кривую дорожку, которая нас приведет к тотальному уничтожению и как государства, и как нации.

Без православия не будет русских и не будет русской цивилизации. И все, что происходит - напрасно. Без Бога мы не победим. Может и выиграем большой ценой и на короткий срок, но точно - не победим.

Думай с Роман Алехин https://t.me/Alekhin_Telega/13482

Они уже и за детей принимаются вовсю. Михаил Матвеев написал заявление в СК и Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении 282-й и 148-й статьи за устроенный издательством АСТ крестопад на упаковке развивающей игры. Причём не просто крестопад, а происламистский - полумесяцы на мечетях изображены как надо, даже не смотря на то, что они мельчайшего масштаба. То есть, отговорки а-ля «у дизайнеров не получилось нарисовать, потому что очень маленький масштаб» здесь не прокатит.

https://t.me/migranty_RUS/9211

«Там, где меньше всего ожидаешь».

Очередной крестопад удивил православных Уж где не ожидаешь увидеть борьбу с крестом на куполах храмов, так это в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Но недавно в ассортименте сувенирного магазина под стенами Лавры появились пакеты без крестов на куполах. Наверное, опять «девочка-дизайнер не смогла прорисовать такую мелкую деталь»? Пакеты продаются чуть ли не с позапрошлого года и стоят порядка 200 рублей. Тираж неизвестен, но местные продавцы говорят, что товар пользуется спросом у паломников и туристов. В Сети возмущены и самим фактом крестопада, и особенно — местом. «Там, где меньше всего ожидаешь такое увидеть», — самый популярный комментарий. П. С. Причем на самой лавке тоже не получилось рассмотреть кресты на куполах, нарисованных под козырьком (последнее фото). Что вообще происходит?!

фото: тг-канал «Бег.24»

https://t.me/tsargradtv/103546

Подписчик Царьграда прислал еще один факт многотиражного крестопада "Здравствуйте! По поводу крестопадов, лично заметил ещё в одном месте. Это на вот таких пакетах. Фиолетовый пакет — это какие раньше были, а голубой — это какие стали появляться сейчас новые!"

Зачем вообще использовать Православную или как на этом фото Имперскую символику, если не планируешь изображать всё по канонам?

https://t.me/tsargradtv/103554

А приводит это все к тому, что уже не просто радикальные исламисты поднимают руки на провославных, устраивают показательные намазы в наших церквях, но уже и в самих церквях УБИВАЮТ. И совсем не в переносном смысле слова.

В ночь на 2 апреля в Москве зверски убит православный татарин Ильяс Сафович Сафиуллин

Перед тем, как убить Ильяса, убийца снял обувь при входе в храм, связал нашему Ильясу руки и перерезал ему горло, нанёс также множественные ножевые удары, а потом бегал по храму и искал батюшку, скорее всего, искал отца Андрея Надира Якубова, который тоже православный нижегородский татарин, как и убитый Ильяс. При этом убийца бегал с иконой, которую забрал у убитого, и выкрикивал какие-то религиозные и политические лозунги.

Сейчас адвокат убийцы пытается "съехать" на психическое расстройство и невменяемость, но это не отменяет факта религиозной мотивации убийства.

ruskline.ru/news_rl/2025/04/05/novyi_muchenik_za_hrista

Рабочий лайфхак. Совет депутата Матвеева

Депутат Госдумы Михаил Матвеев пишет в своем телеграм-канале как можно бороться с крестопадом. Этот полезный совет он в свою очередь подсмотрел в Сети.

«Закупил себе пару наборов наклеек с крестами (есть разные) — буду носить с собой вместе с карандашом и маркером, и везде, где встречу изображение православного храма без креста, буду устранять на месте факт оскорбления моих чувств верующего. Да и вообще, мне кажется, наклейка с крестом делает наш мир чище. Полагаю, что один из очевидных ответов на «крестопад» со стороны русских людей — не проходить лично мимо такой афиши, рисунка, упаковки, а возвращать на изображение храма крест».

В комментариях подписчики спросили — не будет ли это приравниваться к порче имущества?

Во-первых, это устранение правонарушения, а не правонарушение, т. к. изображение храма без креста — это ст. 148 и 282 УК России, во-вторых, наклейка ещё ничего не испортила, а в третьих, христианин не должен бояться пострадать за веру. На этом все святые стояли, подытожил Матвеев.

https://t.me/tsargradtv/103568

Православные берут ситуацию в свои руки Так как крестопад, похоже, становится повсеместным явлением, православный люд взял ситуацию в свои руки.

Пример из старинного русского города Тулы, где очередная «девочка-дизайнер забыла» кресты на куполах храма. Туляки это терпеть не стали, и всё исправили сами.

А если начнутся претензии по поводу «порчи имущества», см. совет из текста от депутата Матвеева выше.

https://t.me/tsargradtv/103569

Ты смотри чего скинхеды узкоглазые в Китае исполняют - мечети сносят, а не строят. Ужас, что творят, на святое покусились. Щас им Мария Захарова задаст, пропесочит как следует, ты смотри чего деется. Сегодня мечети сносят, а завтра что? Китай китайской страной назовут? И как нам потом «великорусским шовинистам» разъяснять положняк за многонационалочку? Не надо нам такого, а то ваххабистан не построим. UPD. Снос мусулманских зданий в Китае официально называется «гармонизацией с китайской культурой». Всего за последние годы там было снесено более 1800 мечетей и принято множество законов, ограничивающих деятельность исламских организаций.

https://t.me/migranty_RUS/8895

Смотришь и тихонько завидуешь, как в других странах решается вопрос.

И кстати. Чисто для справки. Крестопад у нас начался не сегодня и даже не вчера. Заметили? Подземные панно Церетели и купола без крестов на Трубной Центральный зал станции Трубная Люблинско-Дмитровской линии украшают витражи работы Зураба Церетели с изображенными на них церквями и соборами русских городов. В 2007 году, как только станция открылась, пассажиры отметили странное отсутствие крестов на куполах и по-партизански стали прикреплять в нужных местах к стеклам витражей медные нательные крестики. Руководство метро этому не препятствовало, так что сейчас на творениях Церетели можно насчитать с дюжину «народных» крестов.