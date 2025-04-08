Крестопад продолжается

Вот мало у нас было в последнее время крестопадов. То центробанк пытался убрать кресты на купюрах, а потом вообще заявил, что храмы и святых вообще надо убрать с купюр. То в Госдуме на представленную в рамках государственного конкурса детских тематических рисунков "Разноцветные капли" появился рисунок, где храмы без крестов.
В Астрахани представители общественного движения «Русская община» зафиксировали отсутствие крестов на главном баннере регионального первенства по чирлидингу.
А пользователи соцсетей заметили, как исчез крест с изображения священника на упаковке овсяной каши «Геркулес Монастырский». На этом же изделии кресты, венчающие купола церкви, сделали почти невидимыми.
Пропал христианский символ и с изображений храмов на бутылках одной из популярных марок питьевой воды, а на некоторых их и вовсе заменили мечетями.
И случаям таким несть числа.А где все эти депутаты, которые из храмов фоточки постят на Пасху и Рождество?
Почему от них нет инициативы о принятии закона, запрещающего коверкать изображение православных храмов и предметов культа под угрозой жесткого наказания?
Если ВООПИК уже дошли до этого, а власти и наши представители молчат, то значит, совсем все плохо у нас в России и мы точно где-то свернули на очень кривую дорожку, которая нас приведет к тотальному уничтожению и как государства, и как нации.
Без православия не будет русских и не будет русской цивилизации. И все, что происходит - напрасно. Без Бога мы не победим. Может и выиграем большой ценой и на короткий срок, но точно - не победим.
Думай с Роман Алехин https://t.me/Alekhin_Telega/13482
Они уже и за детей принимаются вовсю. Михаил Матвеев написал заявление в СК и Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении 282-й и 148-й статьи за устроенный издательством АСТ крестопад на упаковке развивающей игры. Причём не просто крестопад, а происламистский - полумесяцы на мечетях изображены как надо, даже не смотря на то, что они мельчайшего масштаба. То есть, отговорки а-ля «у дизайнеров не получилось нарисовать, потому что очень маленький масштаб» здесь не прокатит.
https://t.me/migranty_RUS/9211
«Там, где меньше всего ожидаешь».
Очередной крестопад удивил православныхУж где не ожидаешь увидеть борьбу с крестом на куполах храмов, так это в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Но недавно в ассортименте сувенирного магазина под стенами Лавры появились пакеты без крестов на куполах.Наверное, опять «девочка-дизайнер не смогла прорисовать такую мелкую деталь»?Пакеты продаются чуть ли не с позапрошлого года и стоят порядка 200 рублей. Тираж неизвестен, но местные продавцы говорят, что товар пользуется спросом у паломников и туристов. В Сети возмущены и самим фактом крестопада, и особенно — местом. «Там, где меньше всего ожидаешь такое увидеть», — самый популярный комментарий.П. С. Причем на самой лавке тоже не получилось рассмотреть кресты на куполах, нарисованных под козырьком (последнее фото). Что вообще происходит?!
фото: тг-канал «Бег.24»
https://t.me/tsargradtv/103546
Подписчик Царьграда прислал еще один факт многотиражного крестопада"Здравствуйте! По поводу крестопадов, лично заметил ещё в одном месте. Это на вот таких пакетах. Фиолетовый пакет — это какие раньше были, а голубой — это какие стали появляться сейчас новые!"
Зачем вообще использовать Православную или как на этом фото Имперскую символику, если не планируешь изображать всё по канонам?
https://t.me/tsargradtv/103554
А приводит это все к тому, что уже не просто радикальные исламисты поднимают руки на провославных, устраивают показательные намазы в наших церквях, но уже и в самих церквях УБИВАЮТ. И совсем не в переносном смысле слова.
В ночь на 2 апреля в Москве зверски убит православный татарин Ильяс Сафович Сафиуллин
Перед тем, как убить Ильяса, убийца снял обувь при входе в храм, связал нашему Ильясу руки и перерезал ему горло, нанёс также множественные ножевые удары, а потом бегал по храму и искал батюшку, скорее всего, искал отца Андрея Надира Якубова, который тоже православный нижегородский татарин, как и убитый Ильяс. При этом убийца бегал с иконой, которую забрал у убитого, и выкрикивал какие-то религиозные и политические лозунги.
Сейчас адвокат убийцы пытается "съехать" на психическое расстройство и невменяемость, но это не отменяет факта религиозной мотивации убийства.
ruskline.ru/news_rl/2025/04/05/novyi_muchenik_za_hrista
Рабочий лайфхак. Совет депутата Матвеева
Депутат Госдумы Михаил Матвеев пишет в своем телеграм-канале как можно бороться с крестопадом. Этот полезный совет он в свою очередь подсмотрел в Сети.
«Закупил себе пару наборов наклеек с крестами (есть разные) — буду носить с собой вместе с карандашом и маркером, и везде, где встречу изображение православного храма без креста, буду устранять на месте факт оскорбления моих чувств верующего. Да и вообще, мне кажется, наклейка с крестом делает наш мир чище. Полагаю, что один из очевидных ответов на «крестопад» со стороны русских людей — не проходить лично мимо такой афиши, рисунка, упаковки, а возвращать на изображение храма крест».
В комментариях подписчики спросили — не будет ли это приравниваться к порче имущества?
Во-первых, это устранение правонарушения, а не правонарушение, т. к. изображение храма без креста — это ст. 148 и 282 УК России, во-вторых, наклейка ещё ничего не испортила, а в третьих, христианин не должен бояться пострадать за веру. На этом все святые стояли, подытожил Матвеев.
https://t.me/tsargradtv/103568
Православные берут ситуацию в свои рукиТак как крестопад, похоже, становится повсеместным явлением, православный люд взял ситуацию в свои руки.
Пример из старинного русского города Тулы, где очередная «девочка-дизайнер забыла» кресты на куполах храма. Туляки это терпеть не стали, и всё исправили сами.
А если начнутся претензии по поводу «порчи имущества», см. совет из текста от депутата Матвеева выше.
https://t.me/tsargradtv/103569
Ты смотри чего скинхеды узкоглазые в Китае исполняют - мечети сносят, а не строят. Ужас, что творят, на святое покусились. Щас им Мария Захарова задаст, пропесочит как следует, ты смотри чего деется. Сегодня мечети сносят, а завтра что? Китай китайской страной назовут? И как нам потом «великорусским шовинистам» разъяснять положняк за многонационалочку? Не надо нам такого, а то ваххабистан не построим. UPD. Снос мусулманских зданий в Китае официально называется «гармонизацией с китайской культурой». Всего за последние годы там было снесено более 1800 мечетей и принято множество законов, ограничивающих деятельность исламских организаций.
https://t.me/migranty_RUS/8895
Смотришь и тихонько завидуешь, как в других странах решается вопрос.
И кстати. Чисто для справки. Крестопад у нас начался не сегодня и даже не вчера.Заметили? Подземные панно Церетели и купола без крестов на ТрубнойЦентральный зал станции Трубная Люблинско-Дмитровской линии украшают витражи работы Зураба Церетели с изображенными на них церквями и соборами русских городов. В 2007 году, как только станция открылась, пассажиры отметили странное отсутствие крестов на куполах и по-партизански стали прикреплять в нужных местах к стеклам витражей медные нательные крестики. Руководство метро этому не препятствовало, так что сейчас на творениях Церетели можно насчитать с дюжину «народных» крестов.
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