В США признали трехполярность мира

«Мы вступаем в мир с тремя полюсами, когда Соединенные Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами», — сказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом. Это публичное признание дорогого стоит.





Если они серьезно, то и мы серьезно. А то все эти невнятные полуоскорбления-полунамеки — «региональная держава», «Путин убийца», «страна с разорванной в клочья экономикой» — как-то снижают уровень дискуссии, низводят ее до детской песочницы. Точнее, до украинской детской песочницы. Это там по пять раз на дню все побеждают Россию и катаются по Красной площади на танках.



Марк Милли расставил фигуры на шахматной доске правильно. И обозначил проблему в связи с новой конструкцией мироустройства: «Мы находимся в 76-м году мира между великими державами. И мы вступаем в период, по моему личному мнению, потенциально повышенной нестабильности и риска. И мы (США), Россия, Китай, а также все остальные, все союзники и партнеры [Вашингтона], должны быть очень, очень осторожны в плане того, как действуем друг с другом в перспективе».



То есть сферы влияния будут. И, по-видимому, красные линии между ними уже обсуждаются. Если говорить серьезно, то это очень и очень непростое дело. Обозначу лишь пару вопросов, на которые я, например, не знаю ответов — так, навскидку.



● Если американцы «возвращают» нам постсоветское пространство, означает ли это, что мы зеркально перестаем оказывать поддержку Кубе, Венесуэле, Никарагуа?



● Как поделим Ближний Восток?



На мой взгляд, торг должен вестись по-крупному. Постсоветское пространство нас, безусловно, интересует, а присутствие американцев раздражает. Но это эмоции. Если заглядывать на три–пять десятков лет вперед, то ни Белоруссия, ни Украина, ни Молдавия никуда от нас не денутся. Даже если вступят в НАТО, а заодно в СЕНТО и СЕАТО.



Для нас реальной угрозой по-прежнему остается Европа. Точнее, американское ядерное оружие на ее базах. В Восточном полушарии его просто не должно быть, даже несмотря на появление гиперзвука, который многое изменил. Полагаю, Германия и Франция еще долго будут за него цепляться, но в итоге лет через 20–30 смирятся и помашут платочками уходящим вдаль самолетам и военным кораблям США.



Было бы здорово обойтись без войны. Скажу честно, после признания Марка Милли мне показалось, что у нас у всех появился шанс. Оказывается, не все американские политики безумцы.

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