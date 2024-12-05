Польские мечталки и Турецкий проект: Великим Тураном и Единой Черкессией

Начнем с пшекии.

Отобрать и разделить

Судя по всему, у пана Дуды есть очень высокопоставленные подельники в России. Иначе бы так методично, целенаправленно, с исступлённым фанатизмом население не сепарировали по 666 народам. Причём на ежедневной основе, без праздников, выходных и перерывов. Причём нам это всегда кажется дистиллированной шизофренией: для единства нации переодевать всех в национальные костюмы, заставлять плясать свои национальные танцы и ежедневно вдалбливать каждой народности, что они особенные и отличаются от всех, а от русских в частности. Новости СМИ2 А это, может, и не шизофрения, а такое вот сотрудничество с Дудой. Но в любом случае можно прям засекать, сколько продержится государство с таким подходом к национальной политике. Предыдущее протянуло не очень долго и в итоге взорвалось как раз пещерным антирусским национализмом "малых народностей". Пестование миллиарда идентичностей - кратчайший путь к сепаратизму и межнациональным конфликтам. Именно поэтому во Франции все французы, а в Испании - испанцы. И за любое выпячивание своего "корсиканства" или "каталонистости" там нещадно гребут

https://t.me/russkiegramoty/51373 На эту статью обращает внимание Безсонов:

Градус русофобии в Польше настолько высок, что польские генералы готовы "втоптать Путина в землю", пишет Niezależny Dziennik Polityczny (https://dziennik-polityczny.com/2024/11/28/hanna-kramer-wojs...).

Но есть одно "но". Армия Польши не способна воевать. У нее дефицит всего: от боеприпасов до нехватки формы, обуви и даже нижнего белья. Финансирование Войска Польского уже много лет является предметом жарких споров и дискуссий. Во многих частях используется устаревшая техника, процесс модернизации часто затягивается из-за бюрократии и неэффективного управления, польская оружейная промышленность ежегодно производит столько же снарядов, "сколько Россия применяет на Украине за три дня", отмечается в статье. И чтобы наверстать упущенное, потребуется десятилетие. Военной формы нет на складе. Даже нательное белье резервистам достается б/у. Кроме того, средний возраст польского резервиста - 50 лет. А в армии процветает кумовство, поэтому нет командиров, способных планировать и руководить операциями, резюмирует автор.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/41857

Ну а в Бишкеке открылся саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Безусловным лидером объединения является Турция, которая собрала под крылом пять постсоветских республик: Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Туркмению, которая в ОТГ числится наблюдателем. Там же, в наблюдателях, Венгрия и признанная только Анкарой Турецкая Республика Северного Кипра.

Фактически, Турция затягивает в свою орбиту почти такое же число (https://ru.sputnik.kg/20241105/erdogan-daet-esche-odin-povod...) республик, бывших в составе СССР, что и Евросоюз (Эстония, Литва и Латвия уже в ЕС, Молдавия, Грузия и Украина — в кандидатах).

При этом, размах неоосманских амбиций простирается далеко за границы территорий стран-участниц ОТГ, образуя вне рамок политической матрицы Евразии так называемый тюркский мир. (https://t.me/dntreadonme/1657)

Для реализации этого по сути имперского проекта, Анкара готова идти буквально на что угодно. В том числе, на культивацию межнациональной розни под предлогом сближения тюркских народов. Работа Анкары по теме уйгуров, проживающих в КНР, тому яркое доказательство. Кстати, для обработки представителей этого тюркского народа в Центральной Азии Анкара использует структуры (https://t.me/dntreadonme/1705) ОТГ (Организации тюркских государств).

Если кто-то, глядя на такие игры, продолжает считать, что Турция действительно печется о неких зарубежных братьях, а не использует их для решения своих геополитических задач, то вам вам другой пример.

На карте тюркского мира есть белое пятно — российские территории от побережья Черного моря до границ Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. Эти 190 тыс. квадратных километров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сепаратисты из экстремистской организации Совет объединенной Черкесии считают неким независимым государством, которое надо отделить от России. Собственно, Черкессией. Причем здесь Турция?

Анкара здесь при том, что ей по сути все равно — тюркские ли братья подвергаются нападкам китайских властей или это сборная солянка из террористов, украинских нацистов и экспертов подконтрольного ЦРУ «Джеймстаунского фонда» топит за раскол России. Если тема в русле национальных интересов Анкары — турки в деле.

В прошлом году, например, те самые террористы, нацики и разведчики под флагом Совета объединенной Черкесии собирались не где-нибудь, а в Молодёжном центре стамбульского района Ускюдар, чтобы обсудить «перспективы образования независимого государства черкесского народа». То есть площадка была предоставлена муниципалитетом, находящимся под управлением эрдогановской Партии справедливости и развития. Неплохо, правда? Добавим сюда, что собиратель земель тюркских Эрдоган и сам не прочь крутануть националистическую педаль. В 2020 году глава Турецкой республики выражал сочувствие «изгнанным со своей родины» (https://eadaily.com/ru/news/2020/05/22/erdogan-razdelil-bol-...) русскими черкесам.

Примечательно, что на кураже антироссийского хайпа первая международная черкесо-стамбульская конференция в 2023 году прошла очно. В этом году Анкара, видимо, решила спрятать уши и на сайте экстремистской организации сообщается, что запланированная на конец ноября встреча пройдет в онлайн-формате… (https://www.united-circassia.org/icic-conference-2024) потому что участники находятся в разных странах.

Наблюдая за тем, с какой интенсивностью Турция вовлекает тюркских партнеров в свои геополитические игры, возникает вопрос: готовы ли страны ОТГ разделить подходы Анкары к решению внешнеполитических задач?

https://t.me/dntreadonme/1747

О перспективах ОТГ после саммита в Бишкеке

В 15-летие Организации тюркских государств в Бишкеке прошел саммит ОТГ, который преподносели как эпохальное событие, за которым последуют коренные изменения и реформы. И теперь подведем итоги саммита.

Состав участников мероприятия остался прежним, но особое внимание было уделено приезду премьеру Венгрии Виктору Орбану, которому вручили почетную награду. Также в этом году было решено формализировать политическое объединение, утвердив флаг ОТГ.

Что касается мнения коллег DTM по поводу сдерживающего фактора ОТГ в виде денег, то турки стараются инвестировать в больших объемах, несмотря на свои проблемы. Главная проблем блока – в фантастичности целей, которые они ставят перед собой.

Сама идея объединения тюркского мира выглядит в нынешнем виде крайне маловероятной затеей.

Во-первых, страны-участницы находятся на разных орбитах влияния разных политических сил. Значительная часть Средней Азии находится под влиянием России, хотя бы потому, что огромная часть населения этих стран работает в России.

Азербайджан, как бы турки не говорили о единой нации, все-таки находится под влиянием горских евреев, близких по духу ультраортодоксальному правительству Израиля.

Во-вторых, финансовый вопрос. Турки могут вкладываться в эти страны, инвестировать в развитие экономики (они это и делают), но для них результата не будет в краткосрочной перспективе. Среднеазиатские республики возьмут и деньги, скажут «спасибо» и все.

Слова узбекского президента Шавката Мирзиёева тому подтверждение. Он предложил создать Тюркский инвестиционный форум. Турки это представляют как способ закрепления влияния, но если читать между строк с поправкой на местный менталитет, то получаем «давайте побольше денег».

В-третьих, основная задача ОТГ в ближайшие годы – это попытаться заработать торговых потоках из Китая, потеснив Россию в регионе. Именно в интересах коллективного Запада активизировалсь работа над Срединным коридором и ОТГ.

Однако для этого требуются миллиардные вложения в инфраструктуру, которые будут настолько затратными, что не каждый их потянет. При этом нужны рабочие, специалисты, которых в Средней Азии нет, так как большая часть трудоспособного населения уехала в Россию или Европу. Например, нужна электрификация региона и для железной дороги, в частности, а также обслуживающий персонал.

Местные строительство такого рода не осилят. Турки также не самые лучшие специалисты, как видно по их горькому опыту, и самым дешевым и практичным вариантом является получение помощи из Китая.

Резюмируя вышесказанное получаем вывод: ОТГ в том виде, в котором он есть сейчас – это популистично-экономический проект, в котором Запад, Британия в первую очередь, руками Турции пытается вытеснить Россию из Средней Азии, а также оседлать экономические потоки из Китая.

Но для того чтобы это сделать, туркам в рамках ОТГ необходимо договориться между странами-участницами, с Китаем и Россией. Даже между собой будет сложно достичь реальных инициатив, а здесь еще Россия с Китаем, которые не будут сидеть сложа руки.

В краткосрочной перспективе экспансионные планы блока едва ли дойдут до желаемой точки из-за множества проблем и необходимости гигантских вложений. Даже в культурной сфере турки пытаются продвигать свои интересы, но единственным, в чем они хоть немного преуспели – это алфавит.

Но переход на новый алфавит настолько затянутый во времени процесс, еще и финансовозатратный, что говорить о перспективах тоже рано. И до тех пор пока, местные будут ездить в Россию на заработки, ни о какой турецкой экспансии речи быть не может.

Но недооценивать проект ОТГ нельзя. Если ОТГ рассматривается интересантами как долгосрочный проект по укреплению влияния в Средней Азии, то проблемы впоследствии могут появиться серьезные. Тем более в военной сфере ОТГ пытается развивать сотрудничество семимильными шагами.

https://t.me/rybar/65214

Вот как раз на этот счет. Краснодарский край, вилайет Апшеронск. В местной школе празднуют (https://t.me/life_apsheronsk/32772?single) день народного единства. И не находится ни одного вменяемого человека, который бы всем организаторам и участникам таких шапито очень доходчиво, по слогам разъяснил: будь ты хоть негром преклонных годов, если гражданин России, значит, твой флаг - русский триколор. Не гражданин России? Тряси своим флагом на стадионе или в посольстве.

https://t.me/russkiegramoty/51713

Так у нас и день Турции целый праздник устроили!

Хроники многонационального еб*нариума. А по факту - разложения государства. В скобках ссылка на то как азербайджанцы России поздравляют турков (https://vk.com/wall-219171365_93).

Да только место действия - Российская Федерация, Татарстан, российская иноагентская общеобразовательная школа в Казани:

"23 апреля, в стенках школы "Адымнар" прошёл праздник - день национальной независимости Турции. Этот день наполнен патриотизмом, гордостью и радостью. В 1923 году турецкий народ одержал победу в битве за независимость, что привело к провозглашению Турецкой Республики. Это был важный момент в истории страны, когда люди объединились ради свободы и независимости. На празднике воспитанники азербайджанского отделения многонациональной воскресной школы Дома дружбы народов Татарстана выступили со стихотворением "Одна нация - два государства". Поздравляем Турцию с Днём национальной независимости!

https://t.me/russkiegramoty/51804

Только непонятно: а причем тут Россия? В Турции разве отмечают праздник Дня независимости России. Что-то я не слышала о таком.

Простые истины, которые до сих пор не все приняли:

1) Турция – заклятый враг России. С турками мы воюем почти всю историю, даже дольше чем с американцами и британцами.

2) Турция отправляла и отправляет оружие на Украину. Более того, они отправляют оружия больше чем некоторые страны ЕС и НАТО. Знакомьтесь тут: https://t.me/warhistoryalconafter/192522

3) Турция открыто сбила наш самолет и убила нашего офицера. Напоминание смотрите тут: https://t.me/warhistoryalconafter/27046

4) Турция – ЭТО НАТО, АЛЛО!

5) Турция спонсирует террористов по всему миру и даёт убежища радикальным исламистам, в том числе из России: https://t.me/warhistoryalconafter/24016

6) Турция никогда не была, не есть и не будет другом или союзником России. НИКОГДА.

Турция – очень опасный враг, опасна она тем, что многие у нас врагом её не считают.

С западом мы воюем довольно открыто и искренне, турки же всегда будут улыбаться в лицо, а потом бить ножом в спину.

Они не будут как европейцы закрывать границы и забирать с собой ИКЕЮ, турки будут с радостью брать деньги у наших туристов, чтобы потом на эти деньги спонсировать террористов на Ближнем Востоке и строить завод Байрактаров на Украине: https://t.me/warhistoryalconafter/145903

Вот и думайте, насколько отдых на море важен. У нас свои моря есть, на крайний случай есть куча других стран в мире (знаменитый Лаос в конце концов) где можно на пляже полежать.