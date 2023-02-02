Как пленили немецкого фельдмаршала Паулюса

Худой, бледный и изнуренный командующий 6-й армией вермахта произвел на советских военачальников впечатление затравленного зверя.
В ночь на 31 января 1943 года подразделения 38-й мотострелковой бригады 64-й армии прорвались к зданию универмага в центре Сталинграда, блокировав его со всех сторон. По сообщениям пленных немцев, именно здесь располагался штаб 6-й армии Фридриха Паулюса. Советская операция «Кольцо» по разгрому окруженной в городе группировки противника подходила к своему финалу…
«Логово зверя»
Советские войска ведут бои в Сталинграде в начале 1943 года
После того, как около 6 часов утра советские войска открыли по зданию плотный огонь из пулеметов и минометов, стрельба со стороны немцев прекратилась. На первом и третьем этажах появились белые флаги. Противник хотел вступить в переговоры.
По приказу командира бригады полковника Ивана Бурмакова к универмагу направилась группа парламентеров во главе со старшим лейтенантом Федором Ильченко. Немецкий офицер, встретивший советских солдат, обратился к ним через переводчика:
«Наш главный начальник хочет говорить с вашим главным начальником».
На это Ильченко ему заявил:
«Ну, у нашего главного начальника других дел много. Его тут нет. Придется вам иметь дело со мной».
Здание универмага в Сталинграде, где был пленен фельдмаршал Фридрих Паулюс. Арон Замский/МАММ/МДФ
Проигнорировав робкую просьбу немца сдать оружие, советские парламентеры стали спускаться в подвал, где и находился штаб Паулюса.
«Он был буквально набит солдатами — их тут были сотни. Хуже, чем в трамвае! Все они были грязные, голодные, а уж воняло от них! Вид у всех был страшно перепуганный. Они сбежались сюда, чтобы укрыться от минометного огня», — вспоминал старший лейтенант.
Услышав звуки выстрелов, Ильченко схватился за кобуру, но, как оказалось, это были самоубийцы.
Парламентеров встретили командир 71-й пехотной дивизии вермахта генерал-майор Фридрих Роске и начальник штаба 6-й армии генерал Артур Шмидт. Они и провели советских солдат в комнату Паулюса. «Фельдмаршал лежал на железной койке без мундира, в одной рубашке», — вспоминал Ильченко: «На столе горел огарок свечи, освещая аккордеон, лежащий на кушетке. Паулюс не поздоровался, но поднялся и сел. У него был вид больного, измученного человека, лицо подергивалось в нервном тике».
Переговоры
Фельдмаршал Фридрих Паулюс, начальник штаба генерал Артур Шмидт и 1-й адъютант 6-й армии Вильгельм Адам после пленения. Георгий Липскеров/МАММ/МДФ
Простой лейтенант не мог принять капитуляцию немецкого командующего, и постепенно к универмагу стали съезжаться представители старшего и высшего командного состава Красной Армии. Через несколько часов в сопровождении нескольких полковников и подполковников в подвал спустился начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Пытаясь всячески дистанцироваться от капитуляции, Паулюс делегировал право вести переговоры Роске и Шмидту.
Пока фельдмаршал в соседней комнате «приводил себя в порядок», советские парламентеры предъявили его генералам ультиматум: окруженная группировка должна немедленно прекратить сопротивление, сложить оружие и организованно сдаться в плен советским войскам.
Фридрих Паулюс на пути в штаб 64-й армии. Георгий Липскеров
Устав ждать, когда же наконец появится сам Фридрих Паулюс, советские военачальники вошли к нему в комнату. Немецкий командующий, по воспоминаниям Ласкина, встретил делегатов фразой на ломаном русском языке: «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдается Красной Армии в плен».
Он извинился, что, поскольку новое звание ему присвоили только 30 января, новой формы одежды он не имеет и вынужден представляться в форме генерал-полковника.
«Да вряд ли теперь новая форма мне и понадобится», — добавил военачальник с горькой усмешкой.
К тому моменту 6-я армия в Сталинграде была рассечена на две изолированные друг от друга группировки. По результатам переговоров капитулировала южная группировка немецких войск, командование которой осуществлял генерал Роске. В то же время Паулюс отказался отдавать приказ сдаваться северной группировке, сославшись на то, что с 30 января ее командующий генерал-полковник Карл Штрекер подчиняется напрямую Гитлеру.
Бесславный конец
Советские солдаты, захватившие штаб Фридриха Паулюса в Сталинграде. Яков Рюмкин
В центре Сталинграда все еще шли уличные бои, но немецкие офицеры в сопровождении советских командиров уже направились на автомобилях в части с приказом о прекращении огня.
После того, как все формальности были улажены и фельдмаршал получил гарантии личной безопасности, его с офицерами штаба вывели из подвала. Территория вокруг универмага к этому времени уже полностью контролировалась советскими пехотинцами, а военнослужащие вермахта занимались обезвреживанием заминированных участков.
Фридрих Паулюс в Бекетовке
«Советские и немецкие солдаты, еще несколько часов назад стрелявшие друг в друга, во дворе мирно стояли рядом, держа оружие в руках или на ремне. Но как потрясающе разнился их внешний облик!» — вспоминал адъютант командующего 6-й армии Вильгельм Адам:
«Немецкие солдаты — ободранные, в тонких шинелях поверх обветшалой форменной одежды, худые, как скелеты, истощенные до полусмерти фигуры с запавшими, небритыми лицами. Солдаты Красной Армии — сытые, полные сил, в прекрасном зимнем обмундировании… Глубоко взволнован был я и другим обстоятельством. Наши солдат не били и тем более не расстреливали. Советские солдаты среди развалин своего разрушенного немцами города вытаскивали из карманов и предлагали немецким солдатам, этим полутрупам, свой кусок хлеба, папиросы и махорку».
Сержант Петр Алхутов присутствовал при пленении немецкого военачальника:
«Паулюс был осунувшимся, явно больным. Старался держаться достойно, но в его состоянии это ему слабо удавалось. В то морозное утро в Сталинграде стало понятно всем бойцам Красной Армии и абсолютному большинству немецких солдат, что это начало их конца и начало нашей Победы».
Генерал-лейтенант Константин Рокоссовский (слева) допрашивает командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала Фридриха Паулюса. Роман Кармен/МАММ/МДФ
Фельдмаршала ждал автомобиль, следовавший в соседнее село Бекетовка, где располагался штаб 64-й армии. Там его намеревались допросить командующий армией генерал-лейтенант Михаил Шумилов и командующий Донским фронтом генерал-лейтенант Константин Рокоссовский. А потом Фридриху Паулюсу предстояли советские лагеря, работа в антифашистском комитете «Свободная Германия» и недолгая жизнь в ГДР…
По пути в штаб машина догнала колонны тяжело бредущих по дороге пленных немцев. Грязные, обросшие бородами, они были обуты в комичные эрзац-валенки и обмотаны полотенцами и женскими платками.
Пленные немцы под Сталинградом, январь 1943 года. Галина Санько/Sputnik
Ласкин дал знак водителю замедлить ход, чтобы немецкий командующий смог их внимательно и детально рассмотреть.
«Это ужасно…» — уныло произнес Паулюс:
«Позорная капитуляция, страшная трагедия солдат. А ведь до сих пор шестая армия считалась лучшей сухопутной армией вермахта…»
"Если вы такие культурные, почему у вас такая грязь?" Диалог советского офицера и немца в статье о капитуляции Паулюса
О том, что Паулюс в Сталинграде, знали. Но где именно...
Внимательно наблюдали за немецким самолетом, который кружил нал развалинами некогда цветущего и многолюдного Сталинграда. Попыток сесть не предпринимал - не было возможности, да и негде - с расчисткой места для посадки немцы уже опоздали. То, что самолет предназначался для Паулюса - почти наверняка.
Парламентер
Из развалин навстречу группе в составе младших офицеров Морозова, Ильченко, Бухарова, уполномоченного особого отдела Рябова вышел немец. Спросил на немецком:
-Кто из вас тут старший по званию?
Поняли, что появился он из какого-то хорошо замаскированного убежища. Возможно, там были и другие немцы. Этот выглядел подозрительно опрятно. Может быть это представитель штаба и Паулюс, которого искали, где-то рядом..?
В группе советских офицеров были только капитаны и старший лейтенант. Надо было выиграть время и разобраться.
-Немедленно сдавайтесь! Вы окружены. Через пол часа тут будут танки и вас раскатают вместе с камнями.
Немец на секунду задумался:
-У меня нет полномочий вести переговоры о капитуляции. Но неподалеку от этого места есть офицеры старше по званию. Вам надо говорить с ними.
Советские офицеры переглянулись. Если это штаб Паулюса, то идти туда в таком малочисленном составе было опрометчиво. Штаб наверняка хорошо охранялся. Их самих могли взять в плен или убить. Немец, видя, что офицеры замешкались, добавил:
-Здесь тот, кого вы ищите. Господин фельдмаршал Паулюс. Он здесь, в своем штабе.
Паулюс! Это другое дело. Упускать такую возможность - взять в плен фельдмаршала - никому не хотелось, была-не была.
-Ведите!
Убежище Паулюса
Немец привел во двор, под завязку набитый немцами.
"Влипли..."
Но отступать уже было некуда. Шли уверенным шагом, стараясь не смотреть по сторонам, каждую секунду ожидая выстрела в спину - загнанные в угол, немцы могли пойти на все.
Спустившись в подвал, встретились с офицером с генеральскими погонами. Это был начальник штаба армии Паулюса, генерал Шмидт. Через переводчика он попросил, чтобы у входа, на всякий случай поставили охрану, пояснил:
-Вас видели. Зачем вы тут, понятно. Не все готовы смириться с происходящим. Не удивлюсь, если найдется кто-то, кто пожертвует собой, предпочтет плену смерть.
-Вы беспокоетесь о нас или о себе?
-Я беспокоюсь о фельдмаршале Паулюсе! Наши с вами жизни по сравнению с его - ничто.
-Говорите о себе, генерал. Нам наши жизни нужны, чтобы загнать вас туда, откуда вы вылезли - в ваше логово в Берлине. То, что здесь - это нора, в которую вы забились. Вы знаете, что окружены?
Генерал ответил неожиданно вопросом на вопрос:
-Мы знаем, что у вас в армии введены погоны. Вы теперь называетесь не красная, а русская армия. Это правда?
-Нет. Мы были и остаемся Красной Армией, которая гонит вас по всем фронтам. Вам об этом известно?
-Да, -протянул генерал Шмидт, - Нам об этом известно. У нас связь работает отлично. Но и вам должно быть известно, что немецкая армия сильна, очень сильна. У нас превосходная техника и вооружение.
Правда и ложь
Надо сказать, что начальник штаба армии Паулюса был прав: армия немцев действительно была все еще сильна и связь у немцев работала отлично. Этот диалог опровергает сказанное немцами позже - что они были лишены связи потому, что "русские все разгромили и весь гарнизон штаба был уничтожен". Неправда. Связь в немецком штабе работала даже тогда, когда туда вошли советские офицеры. Телефоны на всех столах разрывались и замолкли после того, как их сняли и вместе с передвижной станцией отправили в штаб фронта, как трофей. Гарнизон тоже никто не расстреливал - все были взяты в плен. Конечно, в случае сопротивления или акта отчаяния, они были бы уничтожены. Но обошлись без стрельбы.
Диалог
Пока общались, успели отправить нарочного с сообщением, что нашли убежище Паулюса. Ждали прибытия представителей штаба фронта для дальнейшего ведения переговоров. Чтобы заполнить паузу, капитан Морозов продолжил начатую беседу:
-Ваша армия, вы говорите, очень сильная. Но Красная армия бьет вашу по всем фронтам, вы сами это подтвердили. Так чья армия лучше?
Немец усмехнулся, промолчал и снова ответил вопросом на вопрос, на этот раз, о погоде:
-У вас очень долгая зима. Она когда-нибудь кончится?
-Кончится. Как и война, которую вы нам навязали.
-Когда?
-В марте и кончится! Числу к 15- ому! В плену отогреетесь, с лопатой и киркой!
-Я не про войну у вас спросил, - немец попытался сострить.
-А я не про войну ответил. А про плен! В этом у вас нет оснований сомневаться?
"Вот гад, обгадился вместе со своим фельдмаршалом, а гонор держит!" - подумал про себя Морозов и выдал, едва сдерживаясь:
-Вы считаете немецкую армию самой сильной и самой культурной. А я удивился, когда сюда зашел. Никогда не видел, чтобы в штабе армии была такая грязь. У вас, генерал, не штаб армии, а свинарник.
Последнее замечание неприятно кольнуло немца. Многие из высших чинов имели, как правило, наследственные дворянские титулы. Так что шпилька попала в цель, да еще как.
-В последнее время нас бомбила авиация и ваши "катюши"! Невозможно было даже высунуться!
-Вот как? Тогда вам придется согласиться с тем, что превосходство вашей армии такое же вранье, как и ваша чистоплотность. Честь имею.
- С этими словами капитан Морозов, миссия которого была выполнена, направился к выходу, чтобы встретить подполковника из штаба, о прибытии которого ему уже успели сообщить.
P.S. Вскоре в подвал принесли продукты питания, около 50 килограмм колбасы. Немцы накинулись на нее, отталкивая друг друга, невзирая на чины и звания. Капитан Морозов смотрел на это и ничего, кроме брезгливого сочувствия не испытывал. Встретившись глазами с недавним собеседником, отвернулся и вышел, чтобы не смущать заносчивого, спесивого фрица, видя, как тот "жадно хватает кусок колбасы из рук победителя".Пленение Паулюса в Сталинграде в 1943
https://dzen.ru/media/id/5f009eab84a801506ee3ccfa/esli-vy-ta...
https://www.rubaltic.ru/context/-u-paulyusa-gryaz-neveroyatnaya-ya-voshel-on-vstal-obeskurazhennyy-unikalnye-dokumenty-o-kapitulyats/
https://all-history.mirtesen.ru/blog/43580505200/Kak-plenili...
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