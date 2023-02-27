Поздравим Жанну с Днем Рождения



Поздравляю тебя, Жанна!

Главный праздник твой настал!

С настроением шикарным

Наливай скорей бокал!



Пусть все сложится отменно,

Ждут к удаче перемены,

И подарком от судьбы

Пусть исполнятся мечты!



С днем рожденья, Жанночка!

Жить в счастье, без расстройств.

Пусть вдруг найдется палочка

Волшебных сил и свойств,

Чтоб главные желания

Твои осуществить,

Чтобы было тебе сказочно,

Легко и просто жить

Поздравляю тебя, Жанна!

И желаю от души,

Достигать всегда упрямо

Целей и любых вершин!



Быть счастливой и веселой,

Новых встреч, крутых идей,

Каждый день с улыбкой снова,

Удивлять собой людей!



Жанне милой в день рожденья,

С ветерком я шлю привет!

Отправляю настроенье,

И добра пленящий свет!

Пусть горит твоя звезда

Яркою мечтою,

Будь красивой и счастливой,

Вечно молодою!



