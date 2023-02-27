Мы из Советского Союза

13 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шутт
    Присоединяюсь и Присоединяюсь ко всем Поздравлениям и Пожеланиям !!!!  Главное - желаю Здоровья !!!  ....  для дальне...Поздравим Жанну с...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    А вы не в курсе, что их там очень много погибло, причём самых лучших! Смотрите наши темы "Территория героев"((( К со...День «вежливых лю...
  • Владимир Карпов
    Хоть и горько, но честно !!! А чего стоили победные реляции на учениях до СВО - получается что ни-че-го !!! А чего ст...Отступление из Из...

Поздравим Жанну с Днем Рождения

Поздравим Жанну с Днем Рождения
Поздравляю тебя, Жанна!
Главный праздник твой настал!
С настроением шикарным
Наливай скорей бокал!

Пусть все сложится отменно,
Ждут к удаче перемены,
И подарком от судьбы
Пусть исполнятся мечты!

Поздравим Жанну с Днем Рождения
С днем рожденья, Жанночка!
Жить в счастье, без расстройств.
Пусть вдруг найдется палочка
Волшебных сил и свойств,
Чтоб главные желания
Твои осуществить,
Чтобы было тебе сказочно,
Легко и просто жить

Поздравим Жанну с Днем РожденияПоздравляю тебя, Жанна!
И желаю от души,
Достигать всегда упрямо
Целей и любых вершин!

Быть счастливой и веселой,
Новых встреч, крутых идей,
Каждый день с улыбкой снова,
Удивлять собой людей!

Поздравим Жанну с Днем Рождения
Жанне милой в день рожденья,
С ветерком я шлю привет!
Отправляю настроенье,
И добра пленящий свет!
Пусть горит твоя звезда
Яркою мечтою,
Будь красивой и счастливой,
Вечно молодою!

Поздравим Жанну с Днем Рождения

Поздравим Жанну с Днем Рождения

Поздравим Жанну с Днем Рождения

Картина дня

наверх