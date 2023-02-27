Поздравим Жанну с Днем Рождения

Поздравляю тебя, Жанна!
Главный праздник твой настал!
С настроением шикарным
Наливай скорей бокал!
Пусть все сложится отменно,
Ждут к удаче перемены,
И подарком от судьбы
Пусть исполнятся мечты!
С днем рожденья, Жанночка!
Жить в счастье, без расстройств.
Пусть вдруг найдется палочка
Волшебных сил и свойств,
Чтоб главные желания
Твои осуществить,
Чтобы было тебе сказочно,
Легко и просто жить
Поздравляю тебя, Жанна!
И желаю от души,
Достигать всегда упрямо
Целей и любых вершин!
Быть счастливой и веселой,
Новых встреч, крутых идей,
Каждый день с улыбкой снова,
Удивлять собой людей!
Жанне милой в день рожденья,
С ветерком я шлю привет!
Отправляю настроенье,
И добра пленящий свет!
Пусть горит твоя звезда
Яркою мечтою,
Будь красивой и счастливой,
Вечно молодою!
Свежие комментарии