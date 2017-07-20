Спортивная база «Динамо»

Еще в конце XIX века в Екатеринбурге стали популярны конские бега и велоспорт. Физическое воспитание было включено в программы учебных заведений. С приходом же революции на Урале стал популярен футбол: организуются турниры, строятся площадки во всех новых дворах, создается общество «Динамо». Оно объединило спортсменов из силовых структур. 25 ноября 1931 года было решено отдать территорию на стрелке Городского пруда под строительство клуба «Динамо».

1. Дом физкультуры был построен в 1934 году по проекту архитектора Вениамина Соколова. 2. Внешне объем здания напоминает корабль. Он состоит из двух частей, соединенных крытым переходом. 3. Торцевая часть объема, выходящего на пруд повышена на два этажа и имеет форму полуцилиндра с килевым эркером по центру. 4. Над ним возвышается лестничная клетка, на крыше которой устроена смотровая площадка с навесом, напоминающая рубку корабля. 5. 6. 7. Противоположный торец южной части здания завершается возвышающимся ризолитом со сплошным вертикальным остеклением. 8. Северная часть здания имеет меньшую этажность, но также продолжает тему коробля. 9. На берегу также располагалась водная станция — платформа с четырьмя бассейнами и лодочной станцией. А на противоположном берегу находились трибуны. 10. Задний торец напоминает корму корабля. 11. 12. Он опоясан двумя балконами-палубами, обращенными на футбольное поле. 13. Поле отгорожено от берега Городского пруда трибуной, решенной в более классическом стиле. 14. Под трибунами расположены залы для борьбы, стрелковые тиры, 25-метровый бассейн и гостиница для спортсменов. 15. 16. Зимой на поле заливается каток. 17. Архитектор Яков Корнфельд, побывавший в Свердловске в 1938 году, сказал, что это одно из лучших конструктивистских зданий Урала. Комплекс претендует на включение в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Как-то так.