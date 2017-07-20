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Спортивная база «Динамо»

Спортивная база «Динамо»Еще в конце XIX века в Екатеринбурге стали популярны конские бега и велоспорт. Физическое воспитание было включено в программы учебных заведений. С приходом же революции на Урале стал популярен футбол: организуются турниры, строятся площадки во всех новых дворах, создается общество «Динамо». Оно объединило спортсменов из силовых структур. 25 ноября 1931 года было решено отдать территорию на стрелке Городского пруда под строительство клуба «Динамо».

1. Дом физкультуры был построен в 1934 году по проекту архитектора Вениамина Соколова.Спортивная база «Динамо»2. Внешне объем здания напоминает корабль. Он состоит из двух частей, соединенных крытым переходом.Спортивная база «Динамо»3. Торцевая часть объема, выходящего на пруд повышена на два этажа и имеет форму полуцилиндра с килевым эркером по центру.Спортивная база «Динамо»4. Над ним возвышается лестничная клетка, на крыше которой устроена смотровая площадка с навесом, напоминающая рубку корабля.Спортивная база «Динамо»5. Спортивная база «Динамо»6. Спортивная база «Динамо»7. Противоположный торец южной части здания завершается возвышающимся ризолитом со сплошным вертикальным остеклением.Спортивная база «Динамо»8. Северная часть здания имеет меньшую этажность, но также продолжает тему коробля.Спортивная база «Динамо»9. На берегу также располагалась водная станция — платформа с четырьмя бассейнами и лодочной станцией. А на противоположном берегу находились трибуны.

Спортивная база «Динамо»10. Задний торец напоминает корму корабля.Спортивная база «Динамо»11. Спортивная база «Динамо»12. Он опоясан двумя балконами-палубами, обращенными на футбольное поле.Спортивная база «Динамо»13. Поле отгорожено от берега Городского пруда трибуной, решенной в более классическом стиле.Спортивная база «Динамо»14. Под трибунами расположены залы для борьбы, стрелковые тиры, 25-метровый бассейн и гостиница для спортсменов.Спортивная база «Динамо»15.Спортивная база «Динамо»16. Зимой на поле заливается каток.Спортивная база «Динамо»17. Архитектор Яков Корнфельд, побывавший в Свердловске в 1938 году, сказал, что это одно из лучших конструктивистских зданий Урала. Комплекс претендует на включение в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.Спортивная база «Динамо»Как-то так.

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