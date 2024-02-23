Памяти верного слуги Его Британского Величества...

Владимир Лодягин (1910–1998). Колчак перед судом Иркутского военного трибунала. 1947

7 февраля 1920 года отправился в своё последнее, подлёдное плавание АдмиралЪ — Александр Васильевич-свет Колчак (1874—1920). Как писал позднее советский поэт-сатирик Эмиль Кроткий:

Рассказ о «рейсе» прост по сути:

Моряк, морской покинув путь,

Он на сибирском сухопутьи

Всё ж умудрился утонуть.

В чём были причины этого несчастного случая (то есть для АдмиралЪа он был, разумеется, несчастным, а для многих жителей Сибири и в целом России — очень даже счастливым)? Недаром «Колчаками» потом сибирские крестьяне долго называли самых злых цепных собак. Эти причины вкратце осветил лидер одной революционной партии — коммунистов (большевиков), известный как Ильич:

«Вы знаете, что Колчаку оказывала помощь вся европейская буржуазия. Вы знаете, что сибирская линия охранялась и поляками, и чехами, были и итальянцы, и американские офицеры-добровольцы. Всё, что могло бы парализовать революцию, всё пришло на помощь Колчаку. И всё это рухнуло, потому что крестьяне, сибирские крестьяне, которые менее всего поддаются влиянию коммунизма, потому что менее всего его наблюдают, получили такой урок от Колчака, такое практическое сравнение (а крестьяне любят сравнения практические), что мы можем сказать: Колчак дал нам миллионы сторонников Советской власти в самых отдалённых от промышленных центров районах, где нам трудно было бы их завоевать. Вот чем кончилась власть Колчака, и вот почему на этом фронте мы чувствуем себя наиболее прочно...» (Из речи В.И. Ленина перед слушателями Свердловского университета).

Таким утонувший АдмиралЪ был на фотографиях: Александр Колчак (1874—1920) А это из переписки Колчака:

А.В. Колчак — Анне Тимиревой: «30 декабря 1917 года. Я принят на службу Его Величества Короля Англии»… Наконец, очень поздно пришел ответ, что английское правительство предлагает мне отправиться в Бомбей и явиться в штаб индийской армии, где я получу указания о своём назначении, на месопотамский фронт. Для меня это, хотя я и не просил об этом, было вполне приемлемо, так как это было вблизи Чёрного моря, где происходили действия против турок и где я вёл борьбу на море. Поэтому я охотно принял предложение и просил сэра Ч. Грина дать мне возможность проехать на пароходе в Бомбей».



А.В. Колчак — Анне Тимиревой: «Сингапур, 16 марта 1918. Встречен распоряжением английского правительства вернуться немедленно в Китай для работы в Маньчжурии и Сибири. Оно нашло, что использовать меня там в видах союзников и России предпочтительно перед Месопотамией».

Верный слуга Его Британского Величества... Адресат писем Колчака — Анна Тимирева (1893—1975)

В советской живописи биография Колчака отражена, надо признать, не слишком парадным образом. Хотя вот эта картина изображает как раз парад. Однако седобородые старички, стоящие в строю, как бы намекают: Кондратий Белов (1900–1988). Последний парад Колчака. 1929

А это уже арест: Кондратий Белов. Предварительный арест Колчака. Эскиз

И финал недалеко от ангарской проруби: Василий Карев (1886–1970). Расстрел Колчака и Пепеляева 7 февраля 1920. 1920-е

В советской карикатуре история «Верховного правителя» отражена примерно так же. Дни триумфов и побед: Плакат Виктора Дени (1893—1946). 1919 год. «Мы, Божьей милостью, Колчак...» Рисунок Кукрыниксов

Поход к центру России: Советский плакат. Любопытна и характерна для своего времени приписка в нижнем левом углу плаката: «Всякий, срывающий этот плакат или заклеивающий его афишей — совершает контр-революционное дело».

Богатей с попом брюхатым

И с помещиком богатым

Из-за гор издалека

Тащут дружно Колчака.

Радость сытым, радость пьяным,

Кнут рабочим и крестьянам.

Пыль вздымая сгоряча,

Тащит тройка палача.

Адольф Страхов (1896–1979). Плакат. 1921

Стихи:

Колчак меж тем стремился к центру,

Но встретил здесь грозу и гром.

Всегда в боях подобный ветру,

Назад пустился он бегом.

Забрать успел он на дорогу

Немного золота у нас,

Но и о том забыл, ей-богу,

Когда настал последний час.

За то, что вешать был мастак,

Прикончен был и сам Колчак.



Карикатура Кукрыниксов на Колчака, из альбома «Кого мы били». Стихи Демьяна Бедного.

Адмирал КОЛЧАК, гляди-ко,

Как он выпятился дико.

Было радостью врагу

Видеть трупы на снегу

Средь сибирского пространства

Трупы бедного крестьянства

И рабочих сверхбойцов.

Но за этих мертвецов

Получил Колчак награду.

Мы ему, лихому гаду,

В снежный сбив его сугроб,

Тож вогнали пулю в лоб.

https://maysuryan.livejournal.com/2598871.html

7 февраля 1920 года Иркутским Военно-революционным комитетом, ещё до подхода Красной Армии, был расстрелян британский подданный, по приказу британской короны занимавший должность «верховного правителя России» Колчак.

А сейчас ему памятник поставили, как убер-патриоту.

https://sha-julin.livejournal.com/152684.html