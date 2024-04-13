Вспомним всех поименно..... (5)

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Неизвестные Герои Великой Отечественной войны

Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!

Р. Рождественский

Подвиг штурмовика: Своих не бросаем! БИБИШЕВ ИВАН В небе Сталинграда лейтенант Бибишев совершил около 100 дневных и 41 ночных вылета, уничтожая вражеские танки, автомашины, зенитные точки врага.

В путь в небо для уроженца Мордовии Вани Бибишева начался с того, что, окончив спецучилище, он стал метеорологом, начав работать по специальности в городе Магнитогорске. Оттуда в 1940 году его призвали в ряды РККА, где Ивану посчастливилось (заветная мечта сбылась!) стать курсантом военной школы пилотов в городе Чкаловске.

"Небесный дебют" молодого летчика 11 июня 1942 года на штурмовике Ил-2 показал, что его старательная учеба была не напрасной. В районе Волчанска шестерка штурмовиков Бибишева внезапным налетом уничтожила вражеское соединение, оставив на поле 20 горящих автомашин, 5 танков и многочисленные трупы врагов.

В 1942 году молодой летчик был награжден орденами Красного Знамени и Орденом Отечественной войны I степени.

На последнее боевое задание лейтенант Бибишев вылетел 18 января 1943 года. Он выполнил приказ, устроив атаку и наведя панику на окопавшуюся пехоту врага.

Можно было спокойно вернуться в часть, но Иван Фролович заметил, что на другом участке фронта враг наносит советским войскам сильный урон, не давая нашим "тридцатьчетверкам" продвигаться вперед.

Своих не бросаем, решил Иван и обрушил на врага шквальный огонь, расстреливая свои оставшиеся боеприпасы. Враги отвлеклись, наши двинулись вперед, но Ил-2 получил тяжелые пробоины. Из последних сил лейтенант Бибишев нанес врагу решающий удар, направив смертельно раненный штурмовик на аэродром со стоянкой фашистских самолетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года лейтенант Иван Бибишев был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Памятник Ивану Бибишеву установлен недалеко от места его гибели - возле аэропорта Гумрак в Волгоградской области. В Магнитогорске его имя с гордостью носит городская школа №8.

https://t.me/sssr_history2/12179

Алексей Иннокентьевич Антонов Один из немногих, к кому Сталин обращался по имени-отчеству и который бывал у него на приёмах чаще других военачальников.

Алексей Иннокентьевич Антонов. Легенда Вооружённых Сил. Человек по натуре очень скромный, что упоминали в служебных характеристиках его непосредственные начальники Якир, Василевский. И потому не особо известный.

Его имя когда-то носило целое учебное заведение комсостава Советской Армии. Это было Ленинградское Высшее Военно-Топографическое Командное училище.

Алексей Иннокентьевич во время войны был одним из начальников Генерального Штаба. Участвовал в разработке планов величайших победных операций. Несомненно, был достоин звания Героя Советского Союза. Об этом и в наше время ходатайствовали многие авторитетные инстанции и военачальники, но, увы, генерал пока такой чести не удостоился.

Потомственный офицер, успевший побывать на полях сражений Первой мировой, за храбрость был награждён орденом Святой Анны. Потом Гражданская война уже в рядах Красной Армии. Здесь он отличился в легендарном переходе через Сиваш в Крыму. А потом была учёба в академиях, где подметили ещё ценные качества Антонова: необыкновенную усидчивость, дотошность, внимание к деталям. Всё это пригодилось во время войны.

В книге посещений кабинета вождя указано, что в 1943-45 г.г. генерал вызывался почти 300 раз. Такой востребованности не было ни у кого из комсостава Армии. В те дни нагрузка была настолько колоссальной, что работе на посту приходилось отдавать по 16-18 часов ежедневно. Генерал держал в голове такой объём информации, что мог доложить Сталину подробно о деталях обстановки на любом участке любого фронта. И предложить к обсуждению план действий.

Позже такая нагрузка сказалась, Алексей Иннокентьевич прожил только 65 лет. Наследников не оставил, на личную жизнь времени не оставалось. Прах его захоронен в Кремлевской стене на Красной площади.

https://t.me/c/1386264888/12708

Рекордсмен без главной награды: выдающийся снайпер Красной Армии: Михаил Ильич Сурков В СССР любили рекорды. В том числе поставленные воинами, особенно лётчиками. Все они заслуженно удостоились самых высоких наград, многие неоднократно. На этом фоне несправедливостью выглядит то, что самый результативный снайпер Великой Отечественной, уничтоживший 702 врага, не был удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза.

Как и многие выдающиеся снайперы, Михаил Ильич был родом из Сибири – Красноярского края. Мужчины из сибирских сёл были профессиональными охотниками, поэтому мастерство бить белку в глаз было чрезвычайно полезным на полях сражений.

На войне сибиряк был с самого начала. Как многие снайперы, имел свой почерк. Подбирался ближе к позициям врага, маскировался и ждал. Приговаривал: «По нужде всё равно выскочат». И выскакивали… Плюс имел поразительное чутьё на опасность. Малейшего изменения в окружающем пейзаже хватало младшему лейтенанту Суркову, чтобы сменить позицию. Как потом выяснялось, не зря.

Мастерски снайпер владел не только винтовкой. В одном из боёв, застрелив 7 фашистов, ворвался в ДЗОТ и в рукопашном бою кинжалом уничтожил трёх пулемётчиков. В снайперский счёт они не вошли.

Исследователи выявили 4 случая, когда после представлений к наградам Михаил Ильич либо не получал их, либо награждался менее значимыми знаками отличия. Так было и после представления к званию Героя, вручили только орден Ленина. Возможно из-за того, что события происходили в первой половине войны, когда награды вручали крайне скупо. Хотя те же Зайцев и Павличенко были удостоены званий Героя примерно в это же время. Видимо, в штабах их фронтов служили более совестливые командиры.

В 1943 году Михаил Ильич был комиссован и вернулся на родину. Земляки избрали его председателем сельского совета. От последствий 7-ми ранений герой умер в возрасте 34 лет.

https://t.me/c/1386264888/12452

Отважный старшина Семен Михайлович Агафонов Бывший кок гражданского судна стал разведчиком и десантником Северного флота во время войны

Почти ровесник Октябрьской революции Семен Михайлович Агафонов успел до 21 года поработать на гражданском флоте, но в 1938 году по велению души пошел служить в военно-морской Северный флот. На крепкого, сильного и быстрого бойца обратили внимание командиры, которые решили, что такому парню самое место в разведке и даже в десанте. К 1943 году за плечами Семена Агафонова было участие в 50 десантных операциях и вылазках в тылы врага. Но на особом счету Семена оказалась операция 12 октября 1944 года, когда отряду была поставлена задача обезвредить две хорошо укрепленных артиллерийских батареи гитлеровцев на Мысе Крестовом.

Отделение Агафонова скрытно подобралось к батарее и неожиданно атаковало гарнизон, застав фашистов врасплох. Агафонов первым ворвался в расположение врага. Действуя то кулаками, то стрельбой, то гранатами Семен лично уничтожил половину всего вражеского гарнизона. Развернул орудие в сторону противника открыл по нему огонь. Боевые товарищи тоже не подкачали и две вражеских батареи стали нашими. Вся военная операция благополучно завершилась прорывом десантных катеров и захватом вражеских позиций.

За мужество, отвагу и героизм старшине 1-й статьи Агафонову Семёну Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Война, видимо, забрала слишком много сил у Семена Михайловича и он ушел из жизни, немного не дожив до 60 лет. Светлая память Герою!

https://t.me/c/1386264888/12326

С 15 лет в морской пехоте. Герой Советского Союза Екатерина Илларионовна Михайлова-Демина Советский военный врач, единственная женщина, служившая во фронтовой разведке в составе советской морской пехоты во время Великой Отечественной войны.

За свою карьеру медика в морской пехоте она вынесла с поля боя сотни солдат и трижды была тяжело ранена.

Вместе с батальоном она освобождала Керчь, Одессу, Белгород-Днестровский, Измаил, крепость Илок, Будапешт, Комарно, Белград, Братиславу, Вену.

Награды и звания: Медаль Флоренс Найтингейл (15 мая 1979) Герой Советского Союза (5 мая 1990) Орден Ленина (5 мая 1990) Два ордена Красного Знамени (27 сентября 1944 года и 8 марта 1945 года) Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степеней (1-й степени - 11 марта 1985 года; 2-й степени - 15 февраля 1944 года) Медаль "За отвагу" (31 октября 1943 года) Медаль "За взятие Вены" Медаль "За взятие Будапешта"

https://t.me/sssr_history2/11978

Фёдоров Иван, Сталинградская битва... Владимир Клочков – командир Т-34, лейтенант. Герой Советского Союза В одиночку танкисты захватили высоту. Экипаж Клочкова подбил головную и хвостовую машину танковой колонны противника, обездвижив ее

Владимир Клочков – командир Т-34, лейтенант. Герой Советского Союза.

В ночь с 1 на 2 октября 1943 г. танк Клочкова в числе первых переправился через Днепр. В боях на плацдарме все танки десанта, кроме танка Клочкова, были уничтожены. В одиночку танкисты захватили высоту 169,9 и закрепились на ней. Противник предпринял контратаку с целью отрезать Клочкова и его бойцов от переправлявшегося танкового батальона.

Экипаж Клочкова подбил головную и хвостовую машину танковой колонны противника, обездвижив колонну, благодаря чему батальон одержал победу. В тех боях погиб весь экипаж Клочкова, а сам он получил тяжёлое ранение, но продержался до подхода основных сил.

https://t.me/sssr_history2/11310

Рожденный летать: Герой Советского Союза Александр Силантьев Бывший планерист и выпускник летного военного училища Александр Силантьев уже в декабре 1941 года стал Героем Советского Союза

Александр Петрович родился 23 августа 1918 года в большом уральском селе Шарташ. С детства мечтал о небе, занимался в аэрокружке и учился в школе планеристов. По воспоминаниям односельчан, мальчишка был дисциплинированный и очень требовательный к себе. Вероятно, этои помогло ему добиться больших успехов в учебно-летной подготовке и без отрыва от производства на «отлично» сдать экзамены на звание инструктора-летчика Осоавиахима.

В 1940 г. Александр Силантьев закончил учебу в Сталинградском военно-авиационном училище и отправился на службу в истребительно-авиационный полк 153. Боевое крещение Александр Силантьев принял в первый же день войны, а уже на второй при отражении налёта вражеской авиации на Минск молодой летчик сбил первый немецкий юнкерс.

К декабрю 1941 года Силантьев совершил уже 203 боевых вылета, провёл 23 воздушных боя, лично сбив 7 самолётов противника и аэростат. За что заслуженно был награжден званием Героя Советского Союза и орденом Ленина.

15 марта 1942 капитан Силантьев, уничтожив вражеский самолёт, был сбит и получил тяжёлое ранение в ноги. После выздоровления был награждён медалью "За отвагу", а затем еще орденом Красного знамени. По результатам боевых вылетов он был награждён орденами Отечественной войны первой и второй степеней, но во время боев был сбит три раза и дважды получал ранения.

После войны Александр Петрович окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию, академию Генерального штаба, а в 1976 году А.П. Силантьеву было присвоено высшее воинское звание маршала авиации.

https://t.me/sssr_history2/11938

Мастер «художественной» стрельбы Иван Михайлович Сидоренко На каждом фронте был свой самый именитый снайпер, на которого равнялись остальные стрелки. Который основал снайперское движение и для многих орденоносцев был первым наставником. На 1-м Прибалтийском таким был Иван Михайлович Сидоренко.

Родился будущий герой в 1919 году. В 1938 поступил в художественное училище, но стать мастером живописи ему было не суждено. Со второго курса был призван в Красную Армию, где разглядели его лидерские качества и направили на учёбу в Симферопольское пехотное училище. На фронт Иван Михайлович прибыл в офицерском звании.

Воевал на Калининском фронте в должности командира миномётной роты. Во время зимнего контрнаступления 1942 года с боями дошёл до райцентра Слобода на Смоленщине. Здесь наши войска остановили, и начались жесточайшие позиционные бои. Обстановку осложняли перебои с подвозом боеприпасов в условиях труднопроходимой местности. Экономили каждую мину, каждый снаряд.

Именно в эти дни лейтенант Сидоренко, уничтожив несколько врагов из винтовки, понял, насколько в подобных условиях эффективно прицельно бьющее оружие. Особенно после установки на него оптического прицела. Высокие результаты стрельбы Ивана Михайловича были замечены начальством, и он был вызван в штаб дивизии.

Новоявленному снайперу поставили задачу: набрать группу способных бойцов и сделать из них снайперов. «Враг должен передвигаться на участке нашей дивизии только ползком!».

Прибывающие в распоряжение лейтенанта красноармейцы обучались теории и практике снайперского искусства, с последующей сдачей экзаменов. 250 бойцов сдали их на «отлично» и были распределены по всем участкам фронта. Их работа дала результат, превзошедший все ожидания.

Сам Иван Михайлович уничтожил около 500 гитлеровцев. Трижды был тяжело ранен, долго лечился.

В июне 1944 года получил звание Героя Советского Союза. После войны, несмотря на подорванное здоровье, работал на шахте горным мастером. Упокоился в феврале 1994 года в дагестанском Кизляре.

https://t.me/c/1386264888/12424 Танк был подбит, но экипаж не покинул его, а продолжал сражаться, пока машина не взорвалась.

18 октября 1943 года в ожесточённом бою за село Зелёное экипаж лейтенанта Ивана Дунаева, прорвав вражеское заграждение, ворвался на одну из улиц. Танк был подбит, но экипаж не покинул его, а продолжал сражаться, пока машина не взорвалась. Всего было уничтожено 146 гитлеровцев, 15 автомашин и танк. Всем четырём танкистам посмертно присвоено звание Героя Советского Союза

https://t.me/sssr_history2/12011

Мария Октябрьская - женщина, потерявшая на войне мужа, купила танк, на котором отправилась мстить фашистам Мария и Илья Октябрьские

Чтобы попасть на фронт и отомстить за погибшего мужа, вдова купила танк и написала письмо Верховному Главнокомандующему

Мария Васильевна Октябрьская (Гарагуля) родилась в Крыму в 1902 году. В 23 года вышла замуж за курсанта-кавалериста и, как верная жена офицера, кочевала с ним по сменяющимся местам службы. Перед войной им стал Кишинёв, где мужа назначили комиссаром артиллерийского полка. Мария не бездельничала и помимо домохозяйства и общественной работы, окончила курсы автовождения, санинструкторов и пулемётчиков. В будущем ей это пригодилось.

Сразу после начала войны семьи красных командиров отправили в эвакуацию. Мария попала в Томск, где поступила на работу телефонисткой в военно-артиллерийское училище. В августе она получила похоронку на мужа, погибшего под Киевом. Вдова несколько раз обращалась в военкомат с просьбой отправить её на фронт, но получала отказы из-за перенесённого туберкулёза и «непроходного» возраста. Ей было 36 лет.

Мария Васильевна пошла другим путём. В то время существовал сбор добровольных пожертвований в Фонд обороны. Были проданы все семейные ценности, она и сестра несколько месяцев подрабатывали вышиванием. Накопленные 50000 рублей были переданы на производство танка Т-34. После чего настойчивая женщина направила в Кремль телеграмму на имя Сталина. Написала о погибшем муже, перечисленных деньгах, попросила назвать построенный танк «Боевая подруга» и направить её на фронт в качестве его водителя. Иосиф Виссарионович ответил! В телеграмме он поблагодарил Марию Васильевну и пообещал, что её желание будет исполнено.

С такой «охранной грамотой» путь на фронт был открыт. В мае 1943 года Октябрьская прибыла в Омское военное танковое училище. Где начала учиться вождению танка, став первой советской женщиной в должности механика-водителя грозной бронемашины. А в октябре уже сражалась в Белоруссии.

18 ноября «Боевая подруга» уничтожила до 50 гитлеровцев и артиллерийское орудие. В последующих боях Мария Васильевна также не раз отличилась, её экипаж часто ставил в пример командир батальона.

18 января 1944 года танк под управлением Октябрьской раздавил 3 пулемётные точки и около 20 фашистов. В том бою она получила тяжёлое ранение в глаз и была отправлена в госпиталь. Там выяснилось, что осколок задел головной мозг. Ей сделали операцию, но здоровье ухудшалось. 15 марта «мама», как её называли однополчане, скончалась в одном из госпиталей Смоленска. Перед самой смертью из рук командира полка получила орден Отечественной войны, к которому была представлена за свой последний бой.

15 марта 1944 года Мария Васильевна с воинскими почестями была захоронена в Смоленске в Сквере Памяти Героев. В августе 1944 года ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Её имя носят гимназия в Томске и три улицы в Смоленске, Джанкое и белорусском Лиозно. Бюсты героя установлены в Джанкое и Томске.

Танк «Боевая подруга» дошёл до Восточной Пруссии. Не оригинал. Танки с этим именем три раза были подбиты. Но всякий раз в память о «маме» танкисты давали это название новой машине.

https://t.me/sssr_history2/12657

Настоящий Герой отчизны, «не достойный» быть им: Владимир Гаврилович Салбиев Самым результативным снайпером Красной Армии был не Василий Зайцев, как многие считают, а Михаил Сурков, уничтоживший в годы Великой Отечественной 702 фашиста. На втором месте был Владимир Салбиев, отправивший в ад 601 гитлеровца

Владимир Гаврилович Салбиев находится в тени. А зря. Грудь этого мужественного человека украшало больше 20 государственных наград.Последний орден в год 45-летия Победы ему вручал лично Дмитрий Тимофеевич Язов, бывший в то время Министром обороны СССР. А именную винтовку, которая сейчас хранится в музее Сталинградской битвы – сам Никита Сергеевич Хрущёв.

На войну Владимир Гаврилович ушёл осенью 1941 года, а работу снайпера начал ровно через год. За месяц уничтожил 23 врага, за что получил свою первую медаль «За отвагу». В ноябре 1942 года старший сержант Салбиев создал и возглавил взвод снайперов, бойцы которого уничтожили около 200 фашистов.

Сам Владимир Гаврилович под Сталинградом уложил 165 гитлеровцев. Успел покомандовать противотанковым взводом, подорвавшим 3 танка. За эти ратные подвиги был представлен к Золотой Звезде Героя, но… Получил орден Красного Знамени.

После победы под Сталинградом Салбиев, получивший офицерское звание. Освобождая западные рубежи Родины, геройски сражался под Харьковом. Потом с боями дошёл до Западной Украины. Был неоднократно ранен. Ежедневно уничтожал врагов, счёт которым перевалил за шесть сотен. Получал награды и благодарности. Но, несмотря на неоднократно заслуженное звание Героя Советского Союза, так его и не получил.

Одно из своих самых тяжелых ранений лейтенант Салбиев получил под Львовом: был контужен, придавлен танком – так, что его посчитали погибшим. Он выжил. И после демобилизации не снял офицерские погоны, продолжив службу в уголовном розыске.

На фронте наш герой был несколько раз тяжело ранен, а один из осколков навечно остался в его голове. В октябре 1996 года славный воин, которому было 79 лет, воссоединился со своими погибшими однополчанами.

https://t.me/c/1386264888/12351

Снайпер Кошкина (Ткалич) Мария Алексеевна Родилась в 1918 году в селе Чувашская Майна (ныне сельское поселение Алексеевского района Республики Татарстан). В семье Бикуловых было 5 детей: Дарья, Мария, Николай, Елизавета и Павел. По ошибке Дарью тоже записали в учётную книгу как Марию. Так её и называли в деревне Марья-Дарья. В 1930 годы Алексей Бикулов - отец семейства - ездил на заработки в Запорожье. В середине 1930-х, в голодные годы в Поволжье, двух старших - двух Марьюшек взял с собой. В 1939 году, когда уже говорили о неизбежности войны, Алексей с младшей Марией вернулись на родину, а старшая отправилась в Ленинград. Работала штукатуром на Мясокомбинате имени С. М. Кирова. Вскоре вышла замуж за Кошкина, который погиб в первые дни войны.

10 июля 1941 года добровольно вступила в ряды Красной Армии, призвана Московским РВК (Московский район города Ленинграда). На фронт ушла с дивизией народного ополчения и начала боевой путь санитарной сестрой.

4 мая 1942 года направлена в 103-й стрелковый полк. С августа 1942 года работала телефонисткой, но ей хотелось чего-то большего. И Мария заканчивает снайперскую дивизионную школу. В морозный день 18 ноября 1942 года она впервые вышла на огненную позицию и открыла свой боевой счёт. С этого дня девушка с рассвета до темноты не покидала боевой рубеж.

25 января 1943 года снайпер 103-го стрелкового полка (85-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт) красноармеец М. А. Кошкина представлена командованием части к первой награде за уничтожение 31 фашиста. Приказом № 4/н от 3 февраля 1943 года по 85-й стрелковой дивизии награждёна орденом Красной Звезды.

15 марта 1943 года убила 83-го (по другим источникам - 85-го) фашиста. Это был её последний снайперский выстрел: в этот же день её тяжело ранило в правый глаз. Стрелять по снайперски она больше не могла, но воевать продолжала: ходила в разведку, спасала раненых. 1 июня 1943 года ефрейтор М. А. Кошкина награждёна медалью "За оборону Ленинграда".

В конце января 1944 года санинструктор 78-й отдельной разведовательной роты (85-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт) младший сержант М. А. Кошкина представлена командованием части к новой награде за уничтожение 10 фашистов (в составе разведгрупп) и оказание помощи 21 раненому. Приказом № 8/н от 31 января 1944 года по 85-й стрелковой дивизии награждёна орденом Славы 3-й степени.

В ночь с 5 на 6 марта 1944 года, прикрывая отход группы разведчиков, Марию ранило в руку разрывной пулей. Так кончились славные ратные дела девушки с Московской заставы. Она была направлена в школу снайперов, где передавала свой боевой опыт молодым бойцам.

После окончания войны работала в амбулатории Ленинградского мясокомбината. Память о Марии Кошкиной бережно хранят в Чувашской Майне по сей день. Ей посвящён отдельный стенд местного музея.

http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/k/koshkina.htm

Несмотря на мощнейший огонь противника, поднял роту в атаку Мухажир Магометгериевич Уммаев В результате было уничтожено более 200 гитлеровцев. Лично Уммаев ликвидировал в том бою 10 фашистов.

В Великой Отечественной войне воевали представители всех национальностей огромной страны. Смело и достойно. Все, даже относительно малые народности имеют своих заслуженных героев.

Балкарец Мухажир Магометгериевич Уммаев после призвания в РККА в 1941 году был отмечен командованием как перспективный будущий командир, поэтому его направили на учёбу в Новосибирское военное пехотное училище. После ускоренного в условиях войны обучения Мухажир сразу был направлен в пекло сражений. За отличия в боях был награжден тремя орденами, в том числе редким офицерским – Александра Невского.

Будучи уже старшим лейтенантом, особо отличился во время освобождения Одессы. В апреле 1944 года, несмотря на мощнейший огонь противника, поднял роту в атаку. В результате было уничтожено более 200 гитлеровцев. Лично Уммаев ликвидировал в том бою 10 фашистов. Та схватка и победа в ней были настолько важными, что командир роты был представлен к званию Героя. Но в то время по каким-то причинам награждения не состоялось.

После увольнения в запас в феврале 1948 года от полученных многочисленных ранений герой скончался. Его заслуженную Золотую Звезду Героя Советского Союза родственники получили в мае 1990 года после решения Президента СССР

https://t.me/sssr_history2/12751

Успел лично уничтожить 10 нацистов, пока не был убит: Василий Уваров Младший лейтенант Василий Уваров, комвзвода. 9 июля 1943-го в битве на Курской Дуге удерживал позиции от наступающих немецких танков и пехоты. Когда немцы прорвались в траншеи—отдал приказ о переходе в контратаку и устроил рукопашную схватку. Успел лично уничтожить 10 нацистов, пока не был убит. Взвод был практически уничтожен, но, боевую задачу выполнил и удержал позиции.

https://t.me/sssr_history2/9560

Ефим Ильич Осипенко Когда поезд подошёл, Ефим Ильич бросил гранату. Взрыва не последовало. Тогда он ударил по гранате шестом от железнодорожного знака. После мощного взрыва...

К подвигу готовиться можно долго и упорно. А можно принять решение в секунды, особенно когда времени на раздумья не. Такой подвиг совершил партизан Ефим Ильич Осипенко.

Ефим Ильич участвовал ещё в Гражданскую и полученные на войне навыки позволили после демобилизации устроиться работать в уголовный розыск. Там дослужился до начальника отделения г. Сухиничи Калужской области.

После начала войны 40-летнего Ефима Ильича было решено оставить на подпольной работе в Тульской области. Там им проведено много подрывной деятельности, отряд набирал опыт диверсионной работы. Партизан был минером партизанского отряда «Передовой», затем стал командиром его мобильной группы.

Хотя отрядом подразделение назвать можно было с натяжкой, их было всего шестеро смелых. Оружия катастрофически не хватало, немцы стремительно приближались к Москве. Нужно было действовать, поэтому был задуман план – взорвать участок с интенсивным движением вражеских поездов у станции Мышбор.

Взрывчатки было мало, детонаторов не было совсем. Осипенко принимает решение отправить состав под откос с помощью гранаты. Взрывчатка была заложена, осталось удачно попасть в неё гранатой. Всё было сделано, командир отправил товарищей в лес, сам залег в засаду.

Когда поезд подошёл, Ефим Ильич бросил гранату. Взрыва не последовало. Тогда он ударил по гранате шестом от железнодорожного знака. После мощного взрыва состав с вооружением и продовольствием ушёл под откос.

Партизан остался жив, но потерял зрение. Войну окончил начальником партизанского штаба. Был награждён медалью «Партизан Великой Отечественной войны» за № 1, орденами Ленина и Красного Знамени.

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Кузнецов Иван Филиппович стал самым молодым полным кавалером ордена Славы за всю историю Будущий герой родился в Ростовской области в декабре 1928 года. После начала войны до февраля 1943 года проживал на оккупированной территории. С приходом наших войск вызвался указать нужную дорогу до пункта назначения нескольким подразделениям стрелковой дивизии, после чего был принят в одно из них в качестве сына полка. Было на то время Ване 14 лет. Получив звание рядового, он начал боевой путь в должности подносчика снаряда к артиллерийскому орудию.

В сентябре 1943 года, в Харьковской области, принял участие в уничтожении орудийным расчётом пулемётной точки и тяжёлого танка «Тигр» (тогда это было ещё большой редкостью), за что получил свою первую боевую награду – медаль «За отвагу».

В феврале 1944 года, уже будучи наводчиком орудия, в Херсонской области уничтожил танк, 6 дзотов и до 100 гитлеровцев. За что в 15 лет был награждён орденом Красной звезды.

Уже в Польше, в январе 1945 года уничтожил 2 дзота и 2 пулемётные точки. Был контужен, но остался на позиции. За что получил свой первый орден Славы 3 степени.

Через месяц уничтожил 3 пулемётные точки, обеспечив атаку пехоты. Был награжден орденом Славы 2 степени.

25 апреля, под Берлином, орудийный расчёт уничтожил здание, где ожесточенно оборонялись гитлеровцы, 3 пулемётные точки и 2 орудия. Командование хотело представить юного героя к ордену Отечественной войны. Но после вмешательства командующего фронтом Иван был награжден орденом Славы 1 степени. Правда, уже через год после войны, когда ему исполнилось 17 лет. А в 1953 году был ещё награждён и медалью «За боевые заслуги».

После войны Иван Филиппович окончил военное училище и до 1969 года служил в бронетанковых войсках. Скончался после тяжёлой болезни, и похоронен в белорусском Борисове в возрасте 60 лет.

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Лётчик-штурмовик, удостоенный высшей награды через полвека: Василий Леонтьевич Дегтярёв К сожалению, о лётчике Василии Леонтьевиче Дегтярёве мало кто слышал. Хотя подвиг он совершил уникальный. Уничтожил в одном бою более 170 гитлеровцев. Причём, на земле.

Василий, как и все мальчишки 1930-х годов, бредил мечтами об авиации. И ему повезло. В 1939 году окончил военное лётное училище и продолжил службу в нём же, но уже в офицерском звании и должности пилота-инструктора.

На фронт лейтенант Дегтярёв попал в июне 1942 года. Командир звена штурмовиков успел повоевать всего 19 дней. Но как! На своём ИЛ-2 он сбил 2 вражеских самолёта, уничтожил 19 орудий и зениток, 5 танков, 2 вагона со снарядами.

9 июля самолёт Василия Леонтьевича был подбит в небе над Брянской областью. Несмотря на ранение в голову, опытный лётчик сумел посадить его. Дальнейшие события описали свидетели – оставшиеся в оккупации местные жители.

Неподалёку от севшего на поляну самолёта занимался физзарядкой батальон гитлеровцев. Это были новобранцы, из которых формировали часть для отправки на Кавказ. Будучи неопытными воинами, фашисты без оружия, с криками и улюлюканьями бросились к самолёту в надежде отличиться: взять в плен не успевшего прийти в себя пилота. Но просчитались. Лётчик-штурмовик, обученный воевать не только с самолётами, открыл по скученной толпе огонь из всех пушек и крупнокалиберных пулемётов, буквально выкосив большую часть батальона за считанные секунды. Позже было установлено (в т.ч. из немецких источников), что число только погибших составило 179 человек.

Оставшиеся в живых горе-воины в прострации наблюдали, как израсходовавший боезапас Дегтярёв выбрался из кабины и ушёл в сторону Десны. От направленных на его поимку солдат он отстреливался из пистолета. Последний патрон оставил для себя.

В апреле 1943 года герой был представлен к высшей награде. Почему-то не срослось… Но подвиг забыт не был, и родственники Василия Леонтьевича в 1990 году получили Золотую Звезду, которой доблестный офицер был награждён посмертно

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