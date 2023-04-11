Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.52

Бандеровцы сносят монумент боевой Славы, установленный в честь героев Великой Отечественной. Местные СМИ сообщают, что его должны передать в музей. Надо полагать, на месте монумента поставят памятник дивизии СС «Галичина»? Или установят бюст Зеленского? Можно и из песка...

https://t.me/tsargradtv/38155

Морпехи 155-й гв. отдельной бригады морской пехоты ТОФ перед выдвижением в район Угледара. Фото: @dogswar155

https://t.me/ok_spn/23420

Тяжелые снайперы морской пехоты ТОФ работают из SSG 08 на Угледарских дачах. Видео от @tof_vmf

https://t.me/ok_spn/23423



Абсолютно не удивляющая меня новость о том, что британский доброволец из состава «Иностранного легиона» Эйден Аслин вновь вернулся на войну на Украине. Напомню, что он был один из тех, кто сдался в плен на «Азовстали», после чего приговорён вместе с другими иностранцами у смертной казни, но впоследствии, были включены в обмен вместе с командующим составом полка «Азов». Тогда обмен произошёл по формуле 50 на 200 не в нашу сторону. Мы им передали 200 военнослужащих, в том числе, иностранцев и командиров «Азова», а они нам передали 49 военнослужащих и Виктора Медведчука. Для этого российский олигарх еврейского происхождения выделит свой частный самолёт до Турции, где на борту подарит каждому по iPhone. Благодаря куколдам и нитакусям, и несмотря на то, что по условиям обмена им было нельзя возвращаться на Украину в рамках участников боевых действий, Эйден Аслин, а также Шон Пиннер сейчас воюют на Бахмутском фронте, командуя рядом военнослужащих. Каждый убитый русский солдат на их совести, а не Аслина и Пиннера.

https://t.me/grey_zone/17666

300, 30, 3 за наших воинов!

https://t.me/rusich_army/8016

от СОБРА Рысь привет! Ребята работают.

https://t.me/rsotmdivision/5773

Быт ребят из штурмового отряда “BORZ” под Авдеевкой.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/23110

CNN : Кадыров несет захваченный Стингер на почту для отправки в Иран. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки.

https://t.me/proofzzz/9078

Зеленский поручил сегодня правительству проработать вопрос переименования России в Московию. Получилось не очень.

https://t.me/proofzzz/9087

Ровно год назад героическими усилиями наших подразделений была освобождена Волноваха, которая долгие восемь лет находилась под украинской оккупацией. Хорошо помню свое первое впечатление от разрушенного города – тогда мы впервые столкнулись с тактикой противника, когда оставляя населенный пункт, украинские боевики старались «не оставить камня на камне». Как нам рассказывали его жители, они расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути. Но вот прошел год, и мы видим, что Волноваха возрождается, люди почувствовали заботу о себе. Россия восстанавливает школы, детские сады, больницы, объекты культурного наследия. И это только начало. Благодарю освободителей Волновахи, ее жителей, всю Республику, за веру в нашу Родину, за силу духа и терпение. Впереди еще много работы и по освобождению нашей земли, и по восстановлению населенных пунктов Республики, мы обязательно со всем справимся.

https://t.me/pushilindenis/3239

Фронт Сватово-Кременная. Будни войны. Фронт Сватово-Кременная. Будни войны.

https://t.me/vysokygovorit/10968

92-летняя женщина из Псковской области связала для военных 100 пар носков.

Валентина Ивановна год назад тяжело заболела и с тех пор была прикована к постели. Дочь Валентины Ивановны, вспомнив о давнем её увлечении, купила пряжу. Так вязание и переросло в помощь для военных, находящихся в зоне СВО. «Сейчас вот мама довязывает вторую партию. Пусть ребята носят, греются и знают, что дома, на Родине, их ждут и любят», — рассказала дочь Валентины Ивановой.

https://t.me/tsargradtv/38163

В лесу прифронтовом

Диверсионно-разведывательный отряд Союза добровольцев Донбасса "Вихрь" на позициях. Южный фронт, март 2023 года.

https://t.me/boris_rozhin/80167

Работа РСЗО "Торнадо-Г" в южном секторе СВО Работа РСЗО "Торнадо-Г" в южном секторе СВО

https://t.me/rosich_ru/38075

Военнослужащие различных подразделений России в зоне проведения спецоперации на Украине.

https://t.me/ok_spn/23448

Уничтоженный американский бронеавтомобиль International MaxxPro, поставленный националистам ВСУ.

https://t.me/boris_rozhin/80284

Блиндаж снайперов и трофейная американская крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82 и другие инструменты для работы.

https://t.me/boris_rozhin/80240

Снайпер «Ярый» рассказал о заградотрядах киевского режима под Угледаром. Один из участников боев за Угледар, командир группы снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ярый», рассказал подробности штурма города. Во время одного из последних наступлений в районе Южных дач нашим военным удалось продвинуться вглубь обороны противника и избежать потерь.

https://t.me/boris_rozhin/80230

Будни рембазы одного из танковых батальонов 1-го Армейского корпуса. Мужики ставят на ход битую технику.

https://t.me/boris_rozhin/80223

В окрестностях Кременной российские военнослужащие не дают "поднять головы" украинским националистам. Они начали так стремительно покидать позиции, что на поле боя бросают своих сослуживцев. Корреспондент "Известий" Дмитрий Зименкин показал блокпост российских военных, прибыть на который удалось под небольшие "фанфары" от артиллеристов ВСУ. Журналист отметил, что блокпост меняет статус в зависимости от ситуации — когда она накаливается, то он превращается в опорный пункт. Тут многие бойцы — полицейские, которые находятся на поле боя с 2014 года. Как отметил сотрудник ОБТФ МВД ЛНР с позывным "Чистый", наступил момент, когда пришлось становиться полноценным военным. За все время он побывал в роли штурмовика, сапера, минометчика и даже оператора БПЛА. Также на позиции находится пушистый боец с позывным "Фугас". Наша съемочная группа привезла псу колбасу, однако, по мнению солдат, незаслуженно — сторож-то из него никакой. На танки бросается, но как "звоночек" не работает. Военные шутят, что собаку нужно было назвать ПТУРом.

https://t.me/izvestia/124320

https://t.me/trogaetdushu/4380

Из Грозного в зону СВО отправилась новая группа обученных в Университете спецназа добровольцев. *видео Рамзана Кадырова

https://t.me/c/1801542020/3314

Командир «Пятнашки» Ахра Авидзба: Мы давно готовились к тому, что Грузия откроет «второй фронт» и ударит по Абхазии, поэтому формировали ополчение, а наших военных специалистов привозили в Донецк для получения военного опыта, который в будущем нам понадобиться для войны с Грузией.

https://t.me/c/1801542020/3299

В ходе СВО погиб боец батальона имени Шаймуратова Рамиль Баязитов. Уроженец деревни Биккулово в июле 2022 года подписал контракт в составе башкирского батальона, посчитав, что его знания и умения особенно необходимы в зоне СВО. Нафиков отмечает, что мужчина был уже состоявшимся человеком, со своими твердыми убеждениями и принципами.

У него осталась жена и трое дочерей.

Вечная память и царствие небесное....

https://t.me/strana_geroev/4341

Еще один уничтоженный в зоне проведения СВО украинский БТР-3Е.

https://t.me/ChDambiev/22738

Работа морской пехоты в зоне СВО Работа морской пехоты в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/38184

"Война это грязь, усталость. На войне всё плохо, единственное, что хорошо - то братство, которое возникает между служащими... " - мы говорили незадолго до Дебальцевского котла. Клуни уже был легендой, хотя и избегал публичность. Сегодня, 14 марта годовщина гибели Героя ДНР Тараса Гордиенко "Клуни". Он воевал с самого начала, с 2014 года. Погиб, освобождая родную землю, в 2022.

https://t.me/rsotmdivision/5746

"Не нарушил присягу и пал смертью храбрых" 14 марта в администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, дочери погибшего на СВО Андрея Пилипина передали орден Мужества.

Андрей участвовал в спецоперации в составе батальона "Атал".

По словам дочери, её отец принял решение вступить в именной батальон специальной связи "Атал", который был сформирован из жителей Чувашии для поддержки хода СВО.

https://t.me/strana_geroev/4345

АНО «Солидарность», или как ребята с Северо-Востока Москвы сплотились ради победы!

Обычные ребята, которые решили своими силами помогать друзьям, знакомым и соседям на линии фронта. Непрерывная связь с солдатами, сборы на нужды ребят, закупка и, наконец, доставка – все это стало уже постоянным в жизни волонтеров.

Все посылки составлены четко по потребностям, так как заявки составляются со слов ребят. Также в каждом районе Северо-Востока есть пункты сбора, куда также можно принести необходимые вещи, которые пригодятся солдатам.

https://t.me/grey_zone/17728

Воинская доблесть мобилизованных Военнослужащий с позывным «Спорт» призвался из Ставропольского края. На мирном поприще он был собственником крупного предприятия. Здесь же ему доверили командовать ротой мобилизованных. В своем личном составе командир уверен полностью. Он подчеркивает, что среди его подчиненных, прежде всего, люди, которые пришли защищать свою Родину. «Пусть все знают, что, несмотря на то, что мы мобилизованные, у нас высокий дух, готовы выполнять любые задачи», – поделился военнослужащий.

https://t.me/rosich_ru/38300

Продолжают фотографироваться даже после того, как сами взорвали. Бахмут.

https://t.me/ok_spn/23498

14 марта сбили, ой простите, как изящно выразилась ведущая новостей: "Он просто упал в море" американский беспилотник

"Он же мирный"- стали вопить в Америке. Мирный говорите? А это что за синенькие и черненькие наросты под пузом? Средство от чаек и пролетающих птичек, чтоб не мешали?

Обратили ли Вы внимание на то, что на иллюстрации американский канала CBS изображён разведывательный беспилотник, снаряжённый полным комплектом вооружения, включающим ракеты «воздух — земля» AGM-114 «Хеллфайр» и бомбы Mark 82 с GPS-наведением?

Вот Вам и "безобидный разведывательный" беспилотник ... такой безобидный, ну такой мирный!

https://t.me/Crimeanprachka/20237

15.03.2023

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи принял решение отменить полеты дронов MQ-9 Reaper у границ Российской Федерации.

На 15.03.2023 было запланировано три вылета MQ-9: из Италии к Крыму, из Литвы к Калининграду и из Румынии в направлении Львова.

А что случилось-то? Никак керосин закончился?

https://t.me/radioARBAT/27950

Дмитрий Песков о том, что самолеты РФ в ситуации с беспилотником якобы действовали неэкологично: не надо было летать там, тогда все было бы экологично

https://t.me/izvestia/124806

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами.

https://t.me/mod_russia/24881

Два товарища несут боевое дежурство на Херсонском направлении, пресекая попытки украинских националистов форсировать Днепр. Боец с позывным «Гадюка» рассказывает, как организована система наблюдения. Говорит, что благодаря командирам и все необходимое у личного состава есть, и моральный дух «на должном уровне».

https://t.me/zarussia_1/12192

Вот такие «подарки» в квартирах оставляют ДРГ ВСУ. Принцип действия следующий: Все элементарно просто, вместо штатного взрывателя УЗРГМ внутрь гранаты поместили ЭДП или ЭДПР, провода от него вывели на контакты в цоколе лампочки, при включении света через выключатель на стене происходит взрыв.

Такой способ довольно необычный, тк не каждый военнослужащий при входе в помещение будет смотреть на лампочку.

Так же данный способ вряд ли можно применить в местах активных боевых действий, тк электричество в населённых пунктах бывает редко.

https://t.me/rusich_army/8092

Вчера (15.03) на Авдеевском направлении, в районе н.п. Водяное, на бывших позициях ВСУ, при выполнении боевой задачи получил тяжёлое ранение боец батальона «Русь» армии ДНР и автор тг-канала «Военкор Резервист» (http://t.me/Voenkor_reZervist) - Роман Колосов позывной «Колос». Роман наступил на противопехотную мину, которая была присыпана землёй, что сделало невозможным её визуальное обнаружение. После этого начался обстрел со стороны противника, и эвакуация раненного осуществлялась под обстрелом около 5 часов. Его доставили в больницу, где прооперировали. К сожалению, он лишился ноги. Роману 22 года, живёт в Донецке. По сути, вся его юность прошла на войне. Дождавшись исполнения 18 лет, он пошёл служить в армию ДНР. В быту всегда вёл себя скромно, а на войне смело. Очень надеюсь, что его подвиг и мужество будет оценено по достоинству.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/23297

Неоднократно слышал от военных, которые встретились впервые с мобилизованными, что воевать у русских это в крови.Вчерашние гражданские зачастую поражают своим духом и рвением бывалых воинов. На видео подвиг Героя, рядового Мальцева Александра Викторовича, 26.04.1975 года рождения. Призван по мобилизации 14.10.22 г. Попал в 20 ОА, 144 мсд, 488 мсп. Александр стал бойцом штурмового отряда 488 мсп. 10 марта он смог в ОДИНОЧКУ захватить траншею противника,уничтожить троих солдат ВСУ и взять в плен двоих. Посмотрите на видео он один пошел в атаку на вражеский окоп. Один! Это сколько храбрости нужно иметь. Хладнокровно завалил троих всушных свиней и, пощадив двоих, поднявших руки, взял их в плен. Все таки благородство оно всегда внутри русского солдата.

13 марта рядовой Мальцев пал смертью храбрых. Сейчас готовятся документы для представления рядового Мальцева А.В. к званию Героя России посмертно. Мы будем помнить о тебе, наш воин Света и Добра

https://t.me/zloy_zhurnalist/3218

Подробнее по бою на видео, в котором русский Воин шагнул в бессмертие. 10 марта штурмовой отряд 488 мсп 144 мсд вел наступление на позиции хохла в лесном массиве «Национальный парк Святые горы». Штурмовая группа, в составе которой был Александр Мальцев (позывной Кубань) получила задачу уничтожить обороняющиеся подразделения противника и занять опорник.

Совместно с группой огневой поддержки, «штурмы» выдвинулись и вступили в бой. Группа «штурмов» состояла из боевой тройки, под прикрытием огня группы огневой поддержки они приблизились к опорнику противника,тот открыл сильный огонь. Двое штурмовиков были ранены.

Кубань оттащил раненых, оказал им медицинскую помощь и оценив обстановку принял решение захватить траншею противника, что собственно и видно на данном видео. После он дождался группы закрепления и передал пленных хохлов в их руки и продолжил бой.

https://t.me/vysokygovorit/11031

Момент очереди на поражение трех вояк. Александр Мальцев из Санкт-Петербурга шел. Это был не первый бой 47-летнего мобилизованного. Все движения уже отточены до автоматизма, патроны зря не расходует, продвигается медленно и скрытно... Ну и пленение. Получше скрины с другого видео канала "Два майора"

https://t.me/dva_majors/11122

- Он был прикомандирован ко мне, - рассказал мне командир штурмовой роты 488 полка 144 дивизии Сергей Легостаев.

- Я сделал отделение разведки, которым Мальцев и командовал. Очень толковый и грамотный парнишка, соображал головой, знал, зачем сюда пришел. Охрененный русский пацан. Дашь задачу, наизнанку вывернется, но выполнит.

Я смотрю на кадры, снятые с беспилотника, и понимаю, что редкий голливудский сценарист замахнется на такой эпизод. Не бывает же в реальности таких «Рэмбо»! Бывает…

https://t.me/sashakots/38904

Подвиг бойца 488 полка Александра Викторовича Мальцева войдет в учебники истории.

Довольно дикая история. В одном из полков не хватило шлемов для мобилизованных. Ну бывает - они сами себя обеспечили. Родственники каждому купили и отправили шлем. Полк на передовой, кстати. И тут мы узнаем, что пять человек там воюют без шлемов. Как так вышло? Все пятеро - детдомовские. У них нет родственников, которые могли бы купить им и выслать.

Об этом узнает братское сердце и возмущенно заявляет: "Как это у них нет родственников? А мы?" Да, мы есть. 63 тысячи родственников от нашего канала. Ни у кого нет столько родни, как у этих пятерых парней. Пять шлемов незамедлительно куплено на оставшиеся от сбора на машину деньги (5х22 тыс = 110 тыс. руб) и скоро будут доставлены парням. Думаю, все одобрят такой внеплановый расход собранных средств.

https://t.me/Hard_Blog_Line/8776

На реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке из Резервного фонда Президента России Владимира Владимировича Путина выделено около миллиарда рублей. Средства будут направлены на проведение комплексных строительно-монтажных работ, модернизацию оборудования. Здесь появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации. Более того, в центре будет создано отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитанное на 60 мест. Планируется, что наш обновленный протезно-ортопедический центр сможет оказывать помощь пациентам не только из ДНР, но и соседних регионов.

Благодарим Президента России за это важное решение!

https://t.me/ssigny/57024

В лесу под Северодонецком нашли тела бойцов ЛНР, расстрелянных ВСУ в затылки Участники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии извлекли из братской могилы под Северодонецком останки шестерых зверски убитых бойцов ЛНР. "Это станет эпизодом большого уголовного дела по военным преступлениям по запрещённым методам ведения войны. Потому что расстрел сдавшихся или безоружных является военным преступлением", — заявила советник главы ДНР Анна Сорока.

https://t.me/c/1801542020/3437

Комиссия ООН признала, что ВСУ расстреливали, калечили и мучили российских военнопленных.

В опубликованном сегодня докладе приведены два примера военных преступлений украинских военных - в Малой Рогани Харьковской области и в Дмитровке Киевской области.

Комиссия также признала, что украинская артиллерия била по своим же мирным жителям кассетными боеприпасами, в частности, с марта по сентябрь прошлого года атаки совершались на Изюм Харьковской области.

Подтверждён и факт того, что Киев использует запрещённые противопехотные мины, а также обстреливает объекты гражданской инфраструктуры - детсады, рынки и жилые районы.

По мнению комиссии, всё это - "небольшое количество нарушений со стороны ВСУ". Остальные военные преступления украинских военных комиссия предпочитает не замечать.

https://t.me/rosich_ru/38420

Быть добру: первые кадры применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» российскими десантниками в ходе спецоперации Разведгруппа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации. По нему был нанесен огневой удар. Для захвата опорного пункта выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ». Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. Следом из бронеавтомобиля десантировался штурмовой отряд «крылатой пехоты», который и завершил разгром националистов.

https://t.me/mod_russia/24875

Боец ОДШБр "Ветераны", парни работают на знаменитой авдеевской "промке".

https://t.me/orchestra_w/5618

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

https://t.me/rosich_ru/38455

Володин об ордере МУС: любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны.

Вопрос, каким образом МУС арестуют нашего Первого?

Скорее МУС перестанет существовать, вместе с «продвинутым и цивилизованным» миром

https://t.me/rian_ru/197236

Президент Сербии Вучич: Ордер МУС является шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества.

"...это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира. Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет", - сказал Вучич.

https://t.me/rosich_ru/38465

"В кабинете врут, а в поле бьют" - А.В.Суворов

Ничего не меняется. Ну и напоследок несколько котиков фронтовых: Не совсеми котик, но тоже фронтовой друг А это почти котик.

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