Несломленный

В списке военачальников РККА, обеспечивших победу над фашизмом, имя Собенникова стоит особняком

В наградном листе к ордену «Красное Знамя», подписанном 11 февраля 1945 года командующим 3-й армией генерал-полковником А.В. Горбатовым, говорится:

«В подготовительный период к наступательным боям генерал-лейтенант Собенников проделал очень большую работу по боевой выучке.

.. своей умелой и инициативной работой добился полной боеготовности войск армии... Координировал действия и оказывал на месте практическую помощь в организации и управлении боем. Всесторонне, быстро и правильно анализировал обстановку, принимал необходимые решения и настойчиво проводил в жизнь все задания Военного совета армии. В результате наступательных боев войска армии нанесли противнику большие потери в живой силе и технике, вступили на территорию Восточной Пруссии, заняли ряд крупных городов и более 1000 населенных пунктов. В этих наступательных боях генерал-лейтенант Собенников показал мужество, отвагу и умение в управлении войсками в сложной боевой обстановке. Достоин правительственной награды – ордена Красное Знамя».

Пётр Петрович Собенников родился 13 июля 1894 года.

Его отец в период русско-турецкой войны 1877-1878 годов отличился под Плевной, за что ему были пожалованы офицерский чин и дворянское звание.

Первая мировая застала Петра в возрасте 20 лет.

Он поступил вольноопределяющимся в отдельный запасной кавалерийский эскадрон. А уже в январе 1915 года молодой Собенников командует кавалерийским взводом. Во главе команды связи он проявляет «особое воинское отличие». Совершенствуя своё воинское мастерство, будущий советский военачальник получил начальное военное образование, закончив в апреле 1915 года курсы минно-подрывного, телефонного и легко-мостового дела.

Полученные новые знания унтер-офицер умело применяет в бою. За мужество, отвагу и доблесть унтер удостоен Георгиевского креста 4-й степени.

Однако для дальнейшего карьерного роста знаний всё же было маловато. Поэтому удалой кавалерист в сентябре уже поступает юнкером в Николаевское кавалерийское училище и далее выпускается корнетом в 1-й Прибалтийский конный полк.

В 1917-м грянули две революции и в апреле 1918-го прапорщик Собенников демобилизован в результате всеобщего «роспуска старой русской армии». Однако уже в мае он добровольно вступил в ряды молодой Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Не так давно он носил парадную форму Николаевского училища – мундир и кивер драгуна наполеоновского времени с андреевской гвардейской звездой, чёрный мундир с красным лацканом, красно-чёрный пояс и длинные брюки-шоссеры с красными генеральскими лампасами при ботинках с прибивными шпорами, на груди – белая гвардейская портупея шашки, на руках белые замшевые перчатки. Теперь гимнастёрка и будёновка, а в груди осознание важности своего дела – защита нового государства от интервентов и отколовшихся от народа офицеров. Ничего удивительного в том не было – после 1861 года многие дворяне разочаровались в царском правительстве и сочувствовали революционным идеям.

С мая 1918 года Собенников в Красной Армии. Гражданская разгоралась неохотно, но чем дальше, тем ожесточённее схватки с белыми. Он прошёл путь от командира взвода в кавалерийском полку 4-й Петроградской стрелковой дивизии до адъютанта 2-го Петроградского кавалерийского полка, а с сентября 1919 года он уже старший помощник начштаба 13-й кавалерийской дивизии. В его активе Восточный фронт, борьба с Колчаком и оренбургскими казачьими генералами.

Карьера бывшего прапорщика была стремительной: всего за три года он прошел ступени от командира кавалерийского взвода до начальника дивизии. Награждён орденом Красного Знамени за операцию по уничтожению корпуса А. С. Бакича на территории китайской провинции Синьцзян.

Это было отступление Оренбургской армии генералов Дутова и Бакича из- под Кокчетава в Сергиополь зимой 1919 года.

1 сентября 1921 года дивизия Собенникова с боем захватила город Бурчум, который прикрывал главную базу белогвардейцев. В этом бою была полностью разбита дивизия полковника Токарева количеством в 1200 человек.

Продвижение к крепости Шара-Сумэ затрудняли отроги Монгольского Алтая и глубокие горные реки. Перевалы Сайр и Тулта ощетинились белогвардейскими орудиями и пулемётами. Тем не менее, уже 5 сентября перевал Сайр был захвачен красными после упорного боя с применением артиллерии. Через день бойцы дивизии заняли Шара-Сумэ, а части корпуса Бакича были разгромлены. Сызранская дивизия противника полностью перешла на сторону красных. Общее количество захваченных пленных за операцию – 2000 человек. Уцелевшие белогвардейцы бежали, а в конце октября Бакич с офицерами сдался монгольским красноармейцам.

За спиной молодого комдива – жизнь, достойная военного романа: сражения на полях империалистической, бои с войсками адмирала Колчака на Восточном фронте, крупнейшая операция по уничтожению восьмитысячного корпуса Бакича, чьи банды бесчинствовали на советско-монгольской границе и территории Синьцзяна.

Практики достаточно, но теоретических знаний, он чувствует, ему не хватает. Собенников заканчивает курсы высшего комсостава РККА, а через четыре года и курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. С августа 1926 года он командир 4-й отдельной кавалерийской бригады. С ноября 1931 г. – помощник инспектора кавалерии РККА, затем – инспектор кавалерии, а с декабря 1936 – командир 8-й кавалерийской дивизии. С июня 1938 года находится в распоряжении Управления по командному и начальствующему составу РККА.

С февраля 1939 года он преподаёт общую тактику в Военной академии имени Фрунзе. С января следующего года участвует в советско-финской, выполняя ответственные поручения командующего Северо-Западным фронтом С. К. Тимошенко. В партию Собенников вступил только в 1940 году. С июня того же года он уже заместитель инспектора кавалерии РККА и по совместительству редактор журнала «Красная конница».

По стране прокатилась ежовщина, подвергшая генеральной чистке рядов не только «ленинцев», но и армии. Наблюдалась нехватка опытных командиров, большая часть которых была репрессирована. И Петра Собянникова назначают на должность командующего 8-й армией Прибалтийского Особого военного округа.

Высокие посты – это высокая ответственность и ощутить её ему пришлось с самого начала Великой Отечественной. С первых минут войны войска армии генерала ведут тяжелые оборонительные бои на шяуляйском направлении с превосходящими силами противника. Ему удаётся нанести по нему ряд контрударов. В ходе Прибалтийской стратегической оборонительной операции армия понесла большие потери, но сумела организованно отойти к Таллину и в районе Пярну задержать немецкое наступление. А ведь каждый день замедления наступления фашистов срывал их график блиц-крига, только в рамках которого они могли бы нанести поражение РККА.

В районе юго-западнее Шяуляя соединения 8-й армии уничтожили до 300 танков нацистов. Затем сорвали планы гитлеровского командования, которые пытались прижать советские войска к Рижскому заливу.

В остальных армиях фронта положение было намного хуже.

Командование фронтом не смогло организовать управление войсками. И 3 июля 1941 года генерал-майор Собенников назначается командующим войсками Северо-Западного фронта вместо снятого генерал-полковника Кузнецова. На новом месте службы кипела работа, но царствовала неразбериха.

Шёл сбор и доукомплектование потрёпанных частей фронта, прибывали новые части из резерва Ставки, которые с ходу должны были занимать рубежи обороны, объединялись части, уже находившиеся в укреплённых районах, поступали приказы по их перегруппировке... В условиях постоянного аврала и меняющейся обстановки, чехарды приказов, мощного давления со стороны немцев, прорывов и бомбёжек неудивительно, что повсюду наблюдались поспешные несогласованные действия, в том числе и на фронтовом уровне управления войсками. Особую озабоченность генерала Собенникова вызывала боеготовность 34-й армии, входящей в состав фронта. Её командование было недостаточно готово к управлению подчиненными войсками. Начальником штаба армии был бывший начальник Главмилиции, а начальником штаба тыла – бывший… пожарный.

П.П. Собенников впоследствии вспоминал: «Прибыв в штаб фронта под г. Псков, принял командование войсками фронта этого же числа. Здесь я приблизительно узнал общую обстановку на фронте. 11-й армии генерал-лейтенанта Морозова не существовало, были наспех организованы отдельные отряды. Организованного фронта не было, войска прибывали также неорганизованно. Не чувствовалось управления фронтом. В этой тяжелой обстановке на меня легло бремя командующего фронтом. В этот же день на должность начальника штаба фронта был назначен Н.Ф. Ватутин, тактичный, усидчивый, работоспособный, скромный генерал и прекрасный человек. Приходилось создавать фронт и организовывать управление…»

Пётр Петрович командовал войсками в исключительно сложной обстановке. Войска фронта, отходя на восток, вели боевые действия против войск группы армий «Север» и части сил группы армий «Центр» противника. Армии фронта, сдерживая неумолимое продвижение вражеских войск на Старую Руссу и Холм, нанесли контрудар под Сольцами, а потом и под Старой Руссой.

Тем не менее Ставка Верховного Главнокомандования была недовольна его действиями. 23 августа 1941 года генерал снят с должности командующего фронтом. С 5 сентября П. П. Собенников командовал 43-й армией Резервного фронта, участвовал в Смоленском сражении, прикрывая подступы к Москве. В начале октября немецким войскам, имевшим значительное превосходство в силах и средствах, удалось прорвать оборону 43-й армии и затем замкнуть кольцо окружения вокруг основных сил Западного фронта. Часть войск армии избежали окружения и с тяжёлыми боями отходили на Можайскую линию обороны, а затем на реке Наре, северо-западнее Серпухова.

С.Е. Михеенков в книге «Дорога смерти. 43-я армия в боях на Варшавском шоссе. Схватка с «Тайфуном». 1941–1942» пишет о том, что генерал-майор Собенников 3 октября провел весь день на наблюдательном пункте командира 149-й стрелковой дивизии. Попытка командующего 43-й армией силами танковой группы при поддержке пехоты нанести контрудар по противнику была сорвана вражеской авиацией.

Генерал-майор Собенников вынужден был вместе с работниками своего штаба собирать по лесам и на дорогах бегущих бойцов, возвращая их на позиции. Однако ограниченные силы армии не могли сдержать натиска значительно превосходящих сил врага. 10 октября Собенников снят с должности командарма, а через шесть дней арестован.

Первоначально его обвиняли в измене Родине и участии в контрреволюционной организации, но никаких доказательств измены найдено не было, а сам Собенников своей вины не признал. Дополнительно ему предъявили обвинение и «самовольное отступление начальника от данных ему для боя распоряжений, совершённое не в целях способствования неприятелю, но вопреки военным правилам».

Допросили только четверо военнослужащих младшего начсостава 43-й армии, которые каких-либо сведений о преступных действиях генерал-майора Собенникова не привели. В судебном заседании 6 февраля 1942 г. Петр Петрович признал, что как командующий ответственен за все поражения. Однако в ходе следствия ему пришлось «воевать» со следователем за каждую формулировку в своих показаниях. Недостатки в управлении войсками Северо-Западного фронта и 43-й армии, по его словам, имели место, но не были вызваны предательством и трусостью с его стороны или кого-либо из его подчиненных. Это было следствием мощного наступления немецких войск, вызванное резким перевесом в численности, господством люфтваффе в воздухе, беспрерывной бомбежкой авиации противника.

Однако по статье 58 он был оправдан, а по пункту «б» приговорён к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях.

Командарм Собенников – кадровый офицер, участник Первой мировой войны, получивший офицерский чин прапорщика еще в 1916 году, учивший тактике командиров в Военной академии РККА им. Фрунзе, должен был идти по этапу в лагеря валить лес. Он был лишён правительственных наград и воинского звания.

Однако, рассмотрев поданное ходатайство о помиловании, 7 февраля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР судимость снял, понизил в воинском звании до полковника и рекомендовал назначить на низшую должность. Это было равно признанию высшего руководства в пригодности командира к управлению подразделением, пусть и менее масштабным, чем прежде. Уже в наше время, в 2010 году Верховный суд пересмотрел судебное решение от 6 февраля 1942 года и отменил приговор. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Во время операции «Тайфун» противник ударил по обескровленным советским дивизиям. В полосе 43-й армии он имел четырехкратное превосходство, а в артиллерии и танках в 13-14 раз. Собенникову приказали контрударом восстановить положение по реке Снопот. Но к тому времени враг её уже форсировал.

Связи с дивизиями нет, и Собенников отдаёт приказы морзянкой в открытый эфир. Это ему и поставили в вину – мол, противник перехватывал все его распоряжения. Между тем, по заключению Института военной истории Минобороны, Собенников действовал не просто грамотно, но и изобретательно. К середине июля создалась реальная угроза прорыва вермахта к Новгороду.

Собенников нанес контрудар под Сольцами. Это произошло 18 июля 42-го и стало одной из самых первых успешных наступательных операций советских войск. Не ожидавший такого напора враг бежал 40 километров. В августе Собенников наступает на Старую Руссу. И вновь гонит захватчиков на десятки километров, расстраивая их боевые порядки.

Что вынудило немецкий генштаб прекратить наступление группы армий «Центр» на Москву и срочно передать на «Север» танковый корпус, что остановило продвижение 41-го и 56-го моторизованных корпусов на Ленинград, которых бросили на выручку 10-му армейскому корпусу, поражённому ударом Северо-Западного фронта. План блиц-крига уже не просто срывался – он не мог быть исполнен. И в этом явная заслуга воинского мастерства Собенникова.

С февраля 1942 года он находится в группе Ворошилова, занимаясь формированием и боевым слаживанием резервов. С сентября участвует в разработке плана Воронежско-Касторненской операции. С ноября 1942 года и до конца войны полковник П. П. Собенников – заместитель командующего 3-й армией.

Отличился он в январе – марте 1943 года, командуя оперативной группой войск Брянского фронта. Действуя в отрыве от главных сил она перерезала шоссе Орёл – Курск и вышла на подступы к Кромам. После этого полковнику в апреле 1943-го вторично присвоено воинское звание генерал-майора, а через год и последующее звание генерал-лейтенанта.

Пётр Собенников участвовал в Орловской, Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачевско-Жлобинской, Бобруйской, Минской, Белостокской, МлавскоЭльбингской и Берлинской наступательных операциях. В 1944 году он участвовал в операции «Багратион» на 1-м Белорусском фронте, а ближе к концу войны – в наступлении в Восточной Пруссии, Восточной Германии, а также в битве за Берлин.

Генерал-лейтенант часто находился в корпусах и дивизиях первого эшелона, на острие событий, а в случае вывода из строя их командиров нередко принимал командование соединениями на себя. Завершил войну он в Берлине. Решением Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1945 г. Петру Петровичу возвратили орден Красного Знамени и медаль «ХХ лет РККА».

После войны Собенников возглавил Специальное военное училище в Солнечногорске, также известное как курсы офицерского состава Советской Армии «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова – ещё одного представителя «бывших».

Более 200 выпускников курсов получили медали «Героев Советского Союза» (из них 8 – дважды), тысячи – награды поменьше. После войны на курсах анализировали боевой опыт и применяли полученные знания при подготовке будущих кадров. С 1950-х годов двери центра были открыты для офицеров из стран Варшавского договора и союзных государств, таких как Югославия, Вьетнам, Монголия, Ангола, Куба, Никарагуа...

В марте 1959 года был прикомандирован к Генеральному штабу и занимался научно-исследовательской работой.

П.П. Собенников умер 14 августа 1960 года, так и не дожив до официальной реабилитации. В 1960 году советский военачальник, генерал-лейтенант, воевавший на четырёх войнах, переживший опалу, а потом взлёт, ушёл из жизни тихо. Похоронен на Новодевичьем кладбище...

Пётр Петрович Собенников награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого, орденом Суворова и орденом Кутузова. Также из его наград Орден Отечественной войны I степени и медали СССР.

Награждали Петра Петровича и иностранцы: Орден «Легион почёта» степени Командора от США, ордена и медали от Польши.

Андрей Селиверстов