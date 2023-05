И снова Пригожин на связи

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Gulagu. net плотно работает с западными спецслужбами, и дело не в фальсификациях, которые они устраивают. У них есть архив заключенных, которые имели определенные, по лагерным понятиям, грехи в зоне – то есть, либо их тайно изнасиловали, либо еще что-то. При этом они работают с группой офицеров ФСИН продажных, и это еще одно расследование. Далее эти заключенные используются по разным задачам. То, что мы сейчас видели, это была задача фальсификации ЧВК «Вагнер». Уж слишком насолила западным спецслужбам ЧВК «Вагнер», что они решили разоблачить свои агентурные возможности. Но мы должны четко понимать, что эти заключенные с этими грехами, которых в тайне держат Осечкин и его кураторы, они будут использоваться для взрывов в метро и для других терактов. Это очень опасная ситуация и поэтому, безусловно, мы приложим все усилия и поможем правоохранительным органам для того, чтобы эту ситуацию вскрыть полностью. И все, кто в ней могут участвовать, в том числе Осечкин, мы должны приложить усилия, чтобы найти его, арестовать и наказать соответствующим образом. Это попытка разрушить нас изнутри, и мы будем искать, кто за этим стоит внутри государства в том числе».

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«По информации, которую мы получаем от заключенных и бывших заключенных, группа лиц, среди которых в том числе имеются бывшие заключенные и сотрудники ФСИН, активно сотрудничает с зарубежными группами, в том числе с Gulagu. net. Эта группа лиц собирает компромат на заключенных и бывших заключенных, который связан с попаданием этих заключенных в различные блудные ситуации, в том числе, зачастую, натянутые. Для того, чтобы этот компромат задействовать, используются контакты так называемого Осечкина – бывшего опущенного в одном из лагерей РФ, который бежал за рубеж. Длительное время этот компромат использовался для получения денег и для совершения различных противоправных действий, несущественных. Однако во время прохождения СВО, по факту войны, в которой участвует Российская Федерация, этот компромат начал использоваться в более глобальных целях. В настоящий момент имеются все основания предполагать, что завербованные таким образом заключенные, которым «нечего терять», могут в результате вербовки совершать противоправные действия более существенные – устранение различных лиц, которые защищают интересы РФ, проведение диверсий, в том числе во фронтовой зоне, проведение диверсий и террористических актов на территории РФ.

Поэтому я считаю своим долгом сообщить об этом в правоохранительные органы. Безусловно, мы готовы оказать всестороннее содействие для противодействия этой попытке иностранных спецслужб, которые используют с помощью шантажа граждан РФ, нанести ущерб нашей стране».

Эксклюзив RT

«Там 90% с лишним ложь. Меня вынудили её сказать». Бывший вагнеровец Азамат Улдаров рассказал RT, как иноагент Осечкин шантажировал его и ещё нескольких человек, чтобы те под диктовку рассказали Gulagu. net о «зверствах» российских военных:

«Он не только меня шантажировал, но и моих ребят, и мы выдали информацию ту, которую он захотел услышать.

Два года назад в ОТБ [туберкулёзной больнице] меня подвергли истязаниям, испытаниям... Всё это было запечатлено на видео. У него [Осечкина] есть это видео... Он мне его прислал».

Улдаров отметил, что теперь ситуацией с расследованием Gulagu. net займутся в службе безопасности ЧВК «Вагнер». Осечкин, узнав, что Азамат связался с журналистами, сразу же выложил в сеть видео, где того насилуют.

Ещё один бывший вагнеровец, Алексей Савичев, сказал, что получил за фейковое интервью деньги. Сумму он не назвал. Ранее портал Gulagu. net выложил видео, на котором Улдаров и Савичев на камеру рассказывают, как российские военные якобы убивали украинских подростков и расстреливали бойцов ЧВК.

Сам иноагент Осечкин давно сбежал из России за границу.

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Я обращаюсь к Савичеву Алексею Владимировичу (позывной Кучеряй), которого мы разыскиваем уже сутки, но пока найти не можем. С тем, что ему необходимо связаться с колл-центром ЧВК «Вагнер», и я даю гарантию, что его никто не будет преследовать — ни по закону, ни каким-либо еще образом. Ему нужно связаться с колл-центром ЧВК «Вагнер» и сообщить о том, для чего он дал эту фальсификацию, кто за этим стоит, каким образом его шантажировали, и были ли поставлены еще какие-либо задачи. Те «скелеты в шкафу», которые, наверняка, есть, и поэтому он пошел на сотрудничество с Gulagu. net, естественно, мы трясти не будем. Поэтому, Кучеряй, связывайся с колл-центром ЧВК «Вагнер», приезжай, всё расскажешь. Я тебе даю гарантию: уедешь живой и невредимый».

Публикуем запрос от редакции журнала Jeune Afrique и ответ:

Здравствуйте,

Я Матье Оливье, журналист журнала Jeune Afrique. В настоящее время я занимаюсь ситуацией в Судане, где в последние дни возобновились боевые действия. Я хотел бы задать господину Пригожину несколько вопросов об участии бойцов "Вагнера" в Судане. Заранее благодарю вас за любые ответы, которые он может дать.

У группы Вагнера есть база, офисы и бойцы в Хартуме, которые близки к бойцам Мохамеда Хамдана Доголо, вице-президента страны. Однако в настоящее время он участвует в борьбе за захват власти в Хартуме. Поддерживает ли его группа Вагнера?

Какие инструкции даны бойцам Вагнера в Судане? Как вы считаете, должны ли они сохранять нейтралитет в текущем конфликте или будут поддерживать Мохамеда Хамдана Доголо?

Заранее благодарю Вас за ответы, которые может дать господин Пригожин.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я вам могу с абсолютной уверенностью, абсолютно точно, сказать, и вы можете мои слова внести в любые протоколы, в любых самых высоких инстанциях. На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК «Вагнер», подчеркиваю ни одного, нет в Судане. И так уже более двух лет. Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК «Вагнер». И сегодня нет ни одного. Я думаю, это главное, что вам нужно знать».

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Петиция, которую всего сутки назад опубликовали молодые патриоты из «Города перемен», набрала уже практически миллион голосов, большинство из которых – за отставку Беглова, как и ожидалось. Смольный пытается переломить ситуацию, закупая огромное количество ботов, информация об этом поступает ежеминутно. Но эти боты никак не могут переломить ситуацию – Петербуржцы за то, чтобы Беглов ушел. Спасибо им за это!».

Публикуем запрос от редакции издания Pravda. Ru и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, где сейчас ведутся бои. Всегда после приезда Зеленского в зону боевых действий Вы делаете экстравагантные и неожиданные ходы. Стоит ли ожидать от Вас каких-либо ответных шагов после сегодняшнего приезда Зеленского в Авдеевку?

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина.

В ответ могу только в Киев приехать — Евгений Пригожин отреагировал на посещение Владимиром Зеленским украинских позиций под Авдеевкой.

Руководитель ЧВК также предложить отправить отличившихся и награжденных солдат под Бахмут - для дальнейшего награждения, но уже посмертно.

Публикуем запрос от редакции издания The Daily Beast и ответ:

Добрый день!

Вас беспокоит Эллисон Квинн из The Daily Beast. Хотелa бы задать вопрос Евгению Викторовичу: В СМИ распространяется информация о том, что еще один экс-вагнеровец обвиняется в убийстве местного жителя при возвращении домой. Георгий Сиукаев задержан и находится в Следственном управлении Генпрокуратуры Южной Осетии, по информаций местного агентства «Рес». «Рес» сообщает, что Сиукаев недавно вернулся из зоны СВО, где проходит службу в ЧВК «Вагнера». В 2014 году он уже был осужден за убийство и должен был до сих пор отбывать срок.

Как Вы можете прокомментировать эту информацию? Спасибо заранее за ответ.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Дорогая Элисон! Мы внимательно отслеживаем всех наших подопечных и их судьбу после того, как они возвращаются домой. Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28 до 0,32 %, тогда как ранее это было 3,5-7 %. Поэтому после работы в ЧВК «Вагнер» преступность снижается в 10 и более раз. Кого убил и за что Георгий Сиукаев, мы уточняем. Как только будет информация, мы с удовольствием с тобой поделимся. Поэтому заголовки «Бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаясь домой убивают невинных людей» не совсем подходят. Я тебе предлагаю заголовок: «После службы в ЧВК «Вагнер» даже бывшие преступники редко совершают повторные преступления».

*Оплату гарантируем».

Прикрепляем справку о Сиукаеве Г.Б. и момент конфликта Валиева и Сиукаева.

Публикуем запрос от редакции издания YKTIMES. RU и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович.

Вас беспокоит редактор сайта YKTIMES. RU Владимир Нифонтов. Сегодня в Якутии стала распространяться информация что шестерых мобилизованных якутян принудительно заставили подписать контракты с ЧВК "Вагнер". Как утверждает ответственный по работе с семьями участников СВО Мегино-Кангаласского улуса Октябрина КУЛЕВШОВА, к ней 17 апреля поступил звонок от Назарова Степана Степановича (участник СВО), уроженца с. Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса, который сообщил, что его и 5 якутов из Хангаласского, Верхоянского, Среднеколымского улусов: Чукрова Феофана Феофановича, Маркова Александра Валерьевича, Саввинова Айала Николаевича, Павлова Дмитрия Васильевича, Ефремова Николая Николаевича (все мобилизованные) с 64 бригады незаконно без их согласия включили в отряд ЧВК «ВЕТЕРАН» 3 армейского корпуса и Ефремова Николая Николаевича в ЧВК «Вагнер» и везут в г. Бахмут Донецкой области. Сейчас этим вопросом занимаются депутат Госдумы от Якутии и Правительство РС(Я).

Насколько соответствует действительности данная информация и возможно ли принудительное подписание контрактов с ЧВК "Вагнер"?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Отвечаю на ваш запрос. Ни одного случая принудительного включения в ЧВК «Вагнер» не было и нет, это первое. Второе, в ЧВК «Вагнер» военнослужащих действующих не берут, это просто невозможно. Поэтому то, что сообщено – чушь полная. Давайте, если требуется, очную ставку сделаем – кто, когда и что предлагал подписать. Возможно, какие-то мошенники, но с этим разберемся, самым, как говорится, строгим образом».

Публикуем запрос от редакции издания The Washington Post и ответ:

Здравствуйте!

К Вам обращается с просьбой корреспондент газеты The Washington Post Катарин Хоурелд.

Газета Washington Post публикует статью о финансовых интересах обеих враждующих сторон в Судане.

Компания Meroe Gold попала под санкции Казначейства США, которое заявило, что она помогла г-ну Пригожину обойти санкции. Пожалуйста, прокомментируйте это утверждение.

По данным Управления по борьбе с организованной преступностью и отчетности, компания M Invest (которой принадлежала Meroe Gold) заплатила суданской охранной фирме Aswar, которой управляет суданская военная разведка, миллионы долларов за услуги по обеспечению безопасности и оформлению виз. Эти услуги включали поставку оружия и организацию полетов для россиян на суданском военном самолете. Пожалуйста, прокомментируйте это утверждение.

Взамен суданское правительство отказалось от претензий на 30-процентную долю в нескольких своих проектах в пользу Meroe Gold, говорится в отчете. Пожалуйста, скажите нам, если это неверно.

Согласно регистрационным документам, Meroe, похоже, превратилась в компанию под названием Al Solag. Пожалуйста, сообщите нам, если это неверно.

Их деятельность во второй раз оказалась в центре внимания в январе, когда россиянин был пойман при попытке незаконно вывезти семь килограммов золота из горной концессии. Последующее расследование суданской прокуратуры показало, что у него не было разрешения на работу и других документов; 22 его коллеги также были задержаны за те же правонарушения. Пожалуйста, прокомментируйте этот инцидент.

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

Катрин, детка! Я честно могу сказать, что Вашингтон пост немного утомила меня своими вопросами по поводу Судана. Я уже много раз отвечал на эти вопросы. Это первое. И второе, могу вам сказать по секрету одну важную информацию. В Судане нет интересного промышленного золота. Поэтому вся ваша параноя по поводу сверхзаработков Судана она не имеет под собой никакого основания. Если Вашингтон пост задаст какие-то значимые вопросы, я безусловно на них отвечу. Но сейчас отвечать просто стыдно на ту чушь которую вы пытаетесь развить.

Публикуем запрос от редакции издания BBC и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович,

В начале февраля жители Подмосковного городского поселения Фряново обнаружили на близлежащем кладбище 22 могилы мужчин и выложили фотографии захоронения в интернет.

Несколько человек сообщили Би-би-си, что фамилии, имена, отчества и даты рождения на табличках полностью совпадают с данными их родственников, которые “отбывали наказание в исправительных колониях, подписали контракт с ЧВК “Вагнер”, уехали воевать в Украину”. Связь с заключенными, по словам родственников, пропала в сентябре-октябре 2022 года.

В частности, родные гражданина Кыргызстана Амана Айдралиева (1982 г.р) и гражданина Таджикистана Исломова Сулаймона Ахроровича (1983 г.р) уже несколько месяцев пытаются получить документы о смерти своих близких.

Оба мужчины отбывали наказание в исправительной колонии, подписали контракт с ЧВК в августе 2022 года, были отправлены в Украину, перестали выходить на связь, и в феврале-марте родственники обнаружили могилы с данными своих близких на кладбище во Фряново.

В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Принадлежат ли указанные могилы мужчинам, воевавшим в ЧВК?

Если они воевали в составе ЧВК “Вагнер”, почему они были захоронены в Подмосковье, а не в странах, гражданами которых они являются?

Как родственники (прямые наследники) могут получить документы на своих погибших близких? И впоследствии как семьи могут получить тела своих близких для отправки домой?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Все бойцы ЧВК «Вагнер», которые погибают на СВО, хоронятся в строгом регламенте с правилами компании. Какие-либо подробности для враждебной нам BBC я не считаю целесообразным раскрывать. Если у кого-то из родственников есть претензии к захоронению, то, безусловно, мы обсудим с ними любые, на их взгляд, имеющиеся проблемы. Для этого им нужно обратиться на горячую линию ЧВК «Вагнер» SprosiWagner. И все вопросы будут немедленно решены. Поэтому если вы видите в соцсетях какие-то проблемы, или родственники обращаются к вам (враждебному Российской Федерации ресурсу BBC), то, пожалуйста, передайте им этот контакт, и мы с удовольствием с ними обсудим все вопросы».

Публикуем запрос от редакции издания Jeune Afrique:

Здравствуйте,

Я Матье Оливье, журналист журнала Jeune Afrique. В настоящее время я работаю над ситуацией в Судане, где все еще продолжаются боевые действия. Я хотел бы задать господину Пригожину несколько вопросов об участии Вагнера в Судане. Заранее благодарю Вас за любые ответы, которые он может дать.

По нашей информации, с 15 апреля вы неоднократно контактировали с Мохамедом Хамданом Доголо, вице-президентом страны. Это правда?

Согласно нашей информации, вы предложили Мохамеду Хамдану Доголо оказать ему поддержку с воздуха благодаря самолетам, которые у вас есть в Ливии. Это правда?

По нашей информации, несколько самолетов - Iliouchine-76 - вылетели из Ливии в Судан, чтобы предоставить Мохамеду Хамдану Доголо оборудование. Это правда?

По нашей информации, Вагнер также мог снабдить Мохамеда Хамдана Доголо техникой из Центральноафриканской Республики, где у вас есть боевики. Это правда?

Вы заявили, что у Вагнера нет солдат в Судане. Но есть ли у вас там гражданские сотрудники, например, в горнодобывающих компаниях или на тренингах по безопасности?

Заранее благодарю вас за любые ответы, которые может дать господин Пригожин.

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«В связи с большим количеством запросов различных иностранных СМИ по поводу Судана, большинство из которых являются провокационными, считаем необходимым проинформировать всех, что сотрудников ЧВК «Вагнер» в Судане нет уже более двух лет. Никакие контакты ни с Мохамедом Хамданом Доголо, ни с Фаттахом аль-Бурханом мы не поддерживаем уже длительное время. Никаких финансовых заинтересованностей в Судане у компаний, связанных с Евгением Пригожиным, также нет. Настоящий конфликт является сугубо внутренним суданским делом, и попытка любых СМИ, представительств иностранных государств и других игроков притянуть к этому вопросу ЧВК «Вагнер» или Евгения Пригожина является не чем иным, как попыткой половить рыбку в мутной воде или встать на защиту одной из сторон за счет манипуляций фактами.

Due to the large number of inquiries from various foreign media about Sudan, most of which are provocative, we find it necessary to inform everyone that there have been no Wagner employees in Sudan for more than two years. We haven't maintained any contact with either Mohamed Hamdan Dagalo or Fattah al-Burhan for a long time. None of the companies affiliated with Yevgeny Prigozhin has a financial interest in Sudan. The current conflict is a purely internal matter of Sudan. Any attempts made by media sources, foreign governments or other actors to link PMC Wagner or Yevgeny Prigozhin to this case is nothing but making blind guesses or trying to defend one side of this conflict by manipulating facts.

Такое же сообщение на арабском

Публикуем письмо Евгения Пригожина Постоянному представителю Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Василию Небензе

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Для того, чтобы не отвлекаться от огромного количества важных дел и не устраивать разборки с людьми в тяжёлом опьянении, структурируем задачу. Два человека, проникших из колонии в ряды ЧВК «Вагнер», будучи опущенными, дали интервью иностранному вражескому ресурсу Gulagu. net, в котором наговорили кучу параноидальной чуши. Ни одно из утверждений не имеет ничего общего с реальностью. Абсолютно полная чушь и тотальный вымысел.

Эти люди то звонят в ЧВК «Вагнер», плачут и извиняются, то вновь дают фальсифицированные показания. Чтобы раз и навсегда поставить жирную точку в этой и подобной историях, принято следующее решение:

Первое: «Лига защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов» подала заявление на возбуждение уголовных дел по ст. 207.3 УК РФ в отношении Улдарова Азамата Сераклиевича и Савичева Алексея Владимировича;

Второе: «Лига защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов» подала заявление в отношении гражданина Осечкина за шантаж;

Третье: «Лига защиты интересов ветеранов локальных воин и военных конфликтов» подала заявление в отношении группы лиц, в число которых могут входить сотрудники ФСИН, которые собирают компрометирующие материалы на лиц, отбывающих наказание, с последующим использованием этого компромата для понуждения данных лиц к противоправным действиям. Особое опасение вызывает не просто пьяный базар оскорбительного толка, с которым мы сейчас столкнулись, а то, что, используя компромат, иностранные граждане могут понуждать эти лица совершать противоправные действия, включая убийства, террористические акты и другие тяжкие преступления. Мы столкнулись со следующей ситуацией: Улдаров, отбывая наказание, был опущен «изнасилован группой лиц», видеофиксация тыкания половыми органами ему в лицо была выложена Gulagu. net. Улдаров тщательно скрывал данный факт, что является грубейшим нарушением тюремной этики и по тюремным понятиям карается смертью. Савичев Алексей, по полученной от него информации, был изнасилован в тюрьме «Белый лебедь», скрывал данный факт, что также, по тюремным понятиям, карается смертью. Они обманули своих сокамерников, так как на зоне продолжали жить мужиками. Иностранный агент, враг Российской Федерации Осечкин использовал полученные данные для дискредитации ЧВК «Вагнер». Мы считаем своим долгом пресечь такие возможности, так как с Осечкиным явно сотрудничали либо представители криминального сообщества, либо сотрудники ФСИН, либо и те и другие.

И теперь последний вопрос, за что-то и одного и второго всё-таки опустили. Недаром большая часть населения России всегда жила по понятиям, потому что пидорас всегда остаётся пидорасом. Пидорас — это состояние, которое нельзя изменить. И то, что мы наблюдаем в изменениях показаний каждые пять минут и называется «пидорастическое поведение».

Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер»

Публикуем запрос от редакции издания «ПолитОнлайн» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович! Сегодня депутаты Госдумы приняли закон, который дает статус "ветерана боевых действий" бойцам добровольческих вооруженных формирований. Удовлетворены ли Вы этим решением?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Этим решением я более чем удовлетворен, так как добровольцы из ополчения ЛНР и ДНР получат соответствующие статусы и льготы, а эти парни (добровольцы ЛНР и ДНР) отличные ребята, я отношусь к ним с уважением. Но, насколько я понимаю, к бойцам ЧВК «Вагнер» это не имеет никакого отношения. Для чего это делается? Я думаю, для того, чтобы навсегда нас убрать из истории России. Мы готовы уйти из истории в обмен на то, что все победы будут отданы Великому Русскому Народу, но Виновные в поражениях будут найдены и наказаны».

Публикуем запрос от турецкого издания «Айдынлык» и ответ:

Турецкое издание Айдынлык, хотело бы взять комментарий господина Евгения Пригожина по следующим вопросам:

1. На днях информационно-аналитический портал Türk Avrasya и ряд турецких СМИ опубликовали информацию, что Россия якобы может договориться с США выйти из украинского конфликта, свернув при этом активность ЧВК Вагнер на Украине и ограничить деятельность в других регионах мира. Известно ли Вам что-то про такие договорённости? Если активность ЧВК "Вагнер" ограничат, как Вы и ЧВК Вагнер будете реагировать?

2. Действительно ли Вы в своей недавней статье призывали закончить войну на Украине, остановившись на занятых сейчас территориях, как это сообщают большинство турецких СМИ?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«ЧВК «Вагнер» не преследует интересы какого-то узкого круга на территории России. У ЧВК «Вагнер» нет задачи захвата экономических объектов, производств, предприятий или ещё чего-либо. Задачи ЧВК «Вагнер» на Украине, как я уже много раз говорил, — не посрамить русское оружие и защитить от унижения русский народ. Поэтому, конечно, такие переговоры могут происходить, потому что огромное количество представителей глубинного государства, олигархических структур, которые сегодня пытаются договориться о своём комфортном будущем. И конечно, если в стране останется достаточное количество патриотов, то будущего у них нет никакого.

Какое будущее дальше у ЧВК «Вагнер»? Первое, в любом случае, мы на защите России, на защите российского народа. Второе, мы за любые честные справедливые начинания в мире, поэтому мы защищаем притесняемые бандитами, террористами, неблагонадёжными соседями африканские народы в том числе. И если у нас будут союзники, конечно, с н ими нам по пути. Если такими союзниками будут представители Турции, то мы с удовольствием войдем в альянс в том числе с представителями Турции. Сегодня в Турции достаточно серьёзное движение и парень с железными яйцами по фамилии Эрдоган активно развивает национальную повестку, а также захватывает всё новые и новые территории, переводит их, скажем так, под контроль Турции и делает это с точки зрения своего национального величия абсолютно правильно. Поэтому у него задача — сделать Османскую империю, у нас задача — расширить рамки России по всему миру от Аляски до Австралии и до Южной Африки. Кстати, ко мне приехали представители определённого силового блока из Южной Африки и мы уже ведём на эту тему с ними беседы. Если образуется государство под названием Османо-Вагнер СССР, то, я думаю, это всему миру пойдёт только на пользу. Тогда Германо-Британо-Франция США будет иметь меньше влияния в мире. Теперь, что касается второго вопроса, заканчивать СВО или нет. У нас идёт война между Россией и Украиной за определённые территории, которые Россия считает исконно русскими. Такая же ситуация происходит и вокруг Турции на определённых направлениях. Поэтому Россия захватила эти территории и должна доказать всем, что они принадлежат ей. Когда ты захватываешь территорию, всегда есть контрнаступление. И поэтому надо захватить, дождаться контрнаступления, а желательно двух-трёх, разгромить противника и, когда он будет готов на любые договорённости, тогда можно ставить жирную точку. Для этого нужно не расслабляться и удовольствие получать, а готовиться, работать, воевать и, ещё раз подчёркиваю, всем доказать, что это навеки твоё, а не просто прибежали, а потом убежали. А прямо сейчас, если возвращаемся к первому вопросу, не может быть никакого договорняка. Особенно с американцами, которые всегда обманывают».

Публикуем открытое письмо Евгения Пригожина с предложением стать посредником в урегулировании суданского конфликта

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Сегодня прозвучал удивительный звонок. Позвонил мне один знакомый антиглобалист с Запада, с которым мы сотрудничали, и сказал: «Ты так раздрочил русских олигархов, что они договорились с ЦРУ закинуть в одну эротическую газетёнку (вероятнее всего, он имеет в виду The Washington Post) материальчик, чтобы тебя обосрать».

С нетерпением ждём».

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«В Санкт-Петербурге, по состоянию на 1 января 2023 года, право голоса имеют 3 910 916 человек. На губернаторских выборах 2019 года проголосовало 1,103 млн человек, а Александр Беглов получил 64% или 734 903 голоса.

При этом за петицию по вопросу отставки губернатора Санкт-Петербурга, запущенную «Городом Перемен», всего за четыре дня проголосовало уже 1,3 млн человек, из них миллион человек (или 77%) проголосовало за отставку губернатора.

Уйдет ли он? Честный человек в такой ситуации пишет заявление об отставке или стреляется.

При этом некоторые провластные блогеры писали, что эта петиция — просто боты. Прокомментирую это так. Многие из тех, кто принимает какие-либо решения думают так: если что-то происходит против них — это боты, а всё, что происходит за них — это реальное мнение населения России. Я уверен, можно сказать даже, я проверял: в петиции нет ни одного бота, просто люди в Петербурге настолько плохо относятся к губернатору Беглову, что они готовы хоть чёрта съесть, лишь бы Беглов поскорее ушёл. А то, что сейчас происходит в Петербурге: певец Сергей Шнуров, который протроллил Беглова в прошлом году, написал еще лет 10-15 назад песню под названием «Полный пи...пец». Так вот, это о сегодняшнем Питере».

Публикуем запрос от редакции MASH и ответ:

Евгений Викторович, добрый день!

С самого утра поступает информация об образовании котла для ВСУ в Бахмуте. Хотели бы уточнить актуальную на данный момент информацию об оперативной обстановке в городе. И перерезана ли трасса Часов Яр – Бахмут? Спасибо.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом «оперативном окружении», когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтает языком вперед — те только нам проблемы создают».

Публикуем запрос от редакции издания The Washington Post и ответ:

Здравствуйте!

Извините, пожалуйста, за беспокойство. Просьба о комментарии от газеты The Washington Post.

Меня зовут Рейчел Чейсон, я шеф бюро по Западной Африке газеты "Вашингтон пост". Спасибо, что отвечаете на наши вопросы! Я работаю над статьей, в которой содержится информация о предполагаемых планах "Вагнера" по дестабилизации правительства Чада, включая утверждения о том, что Вы лично участвовали в обсуждении подготовки группы повстанцев вблизи границы с Чадом. Я хотела бы спросить, есть ли у Вас какие-либо комментарии по этому поводу? Всего наилучшего!

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Рейчел, мы с Вами в сексуальные контакты, насколько я помню, не вступали. И даже в бане с Вами вместе не мылись. А Вы рассказываете о том, как я обсуждал вопрос переворота в Чаде. Откуда Вы вообще можете знать даже запахи каких-то моих разговоров? То, что вы спрашиваете — полная чушь. Но вопрос вот в чем: Вы со мной не трахались, но подробно обсуждаете строение моего полового члена, а это очень плохо. Сначала посмотрите на него, а потом спрашивайте».

Публикуем запрос от Wall Street Journal и ответ:

Уважаемый господин,

Насколько мы понимаем, Вагнер предложил помощь с зенитными ракетами ПЗРК, хранящимися в Центрально-Африканской Республике, чтобы помочь генералу Дагало в Судане. Г-н Дагало не принял никакого решения. Мне было интересно, есть ли у вас какие-либо комментарии. С наилучшими пожеланиями

Benoit Faucon, Reporter

Wall Street Journal

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я ещё раз подчёркиваю, что ЧВК «Вагнер» никаким образом не участвует в суданском конфликте, и вопросы всех СМИ касательно какой-либо помощи генералу Дагло, или аль-Бурхану, или ещё каким-нибудь лицам на территории Судана являются не чем иным как попыткой провокации. Поэтому о подобных попытках мы незамедлительно будем сообщать в ООН, что вы пытаетесь раскачать «суданскую лодку».

И когда обращаетесь, то пишите, пожалуйста, «Уважаемый господин Пригожин», а не просто «Уважаемый господин», иначе мне просто придётся послать вас нахуй».

Публикуем обращения к главным редакторам изданий The Wall Street Journal и The Washington Post

"Главная сегодняшняя проблема - люди, имеющие деньги, считают, как классно сегодня собрать ЧВК".

Евгений Пригожин побывал на позициях бойцов новосозданных ЧВК, призванных защищать "музыкантов" на флангах.

Проблема таких структур - это отсутствие грамотного управления и контроля на местах, а лишь желание создать подобие ЧВК "Вагнер".

"Когда ты сидишь в кабинете, кажется, что ты офигенно поиграешь в солдатики".

Нужно понимать, что "Оркестр" - это частная армия нового поколения, которая когда-то начинала с подразделения в 40 человек и переросла в мощную систему с собственной авиацией, артиллерией, РЭБ и даже спутниковой разведкой.

Проблема новых ЧВК заключается в том, что недостаточно просто одеть людей в мультикам и отправить выполнять задачи, нужно следить за своими людьми рядом с ними, а не из больших кабинетов.

Человеческие ресурсы, которые уходят в "микроЧВК", могли бы быть эффективно применены в "Оркестре".

"Дайте мне 200 тысяч человек: 100 - на север, 100 - на юг, я выровняю линии фронта, отодвину от Донецка и выйду на рубежи, которые были просраны".

Пригожин о том, что если решили создавать ЧВК по аналогии с "Вагнером", то надо и вопросы подготовки/снабжения решать также как в "Вагнере". А просто набрать людей и назвать ЧВК - так это работать не будет. Попутно озвучиваются актуальные проблемы подготовки и обеспечения добровольцев.

Еще из интересного. Сын Пескова воевал в составе ЧВК "Вагнер". Повторю. 33-летний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай, отслужил рядовым артиллеристом в его частной военной компании.

«Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек - Д.С. Песков, в своё время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришёл и сказал - "забери его простым артиллеристом".

Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на "Урагане"», — рассказал Пригожин

У некоторых пригорит. Пригожин правильно указывает, что в обществе сформировалось такое отношение к элитам, что сын высокопоставленного лица воюющий на фронте воспринимается как оксюморон и разрыв шаблона. И даже когда человек реально идет воевать, в это не верят и говорят, что это фейк и пиар.

В целом, очень интересное видео на тему ЧВК - рекомендую смотреть полностью.

Большой репортаж-интервью о сущности новых «микро ЧВК», правильных подходах к СВО и адекватном построении военной структуры. Полная версия вот тут:

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, сегодня на Рамштайне в ФРГ прошла встреча представителей Контактной группы по оказанию военной поддержки Украине, после нее были подведены следующие итоги:

— Приоритетом для Украины сейчас являются наземные системы ПВО для обеспечения защиты от российских ракетных атак.

— Союзники будут проводить тренинги для танкистов и операторов ПВО.

— Около 25 тысяч украинских военных уже проходят обучение в Германии, порядка 8 тысяч уже завершили его и вернулись домой.

— Запад передал Украине более 230 танков и 1500 других бронемашин для оснащения 9 бронетанковых бригад.

— Украина получила "зеленый свет" для сотрудничества с закупочным агентством НАТО, - NSPA.

— Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Евгений Викторович, как Вы оцениваете итоги «Рамштайн-11» и когда, по Вашему мнению, начнется украинское контрнаступление?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Давайте по «Рамштайну-11»: поставка систем ПВО — первое. Да, действительно, это для Украины важно, чтобы защитить свои стратегические объекты, в том числе, внутри страны, куда мы наносим удары. Эффективность этих ударов надо оценить, но, тем не менее, они будут защищать. Второе: союзники проводят тренинги и будут проводить, а значит, что, как заявила Германия, 25 тысяч украинских военных проводят прямо сейчас. Это говорит о том, что у них есть 25 тысяч мест. Значит, это может быть просто поток, и они, скорее всего, легко смогут мультиплицировать в 3-4 раза. Значит, одновременная подготовка будет 100 тысяч. 3-4 месяца по 100 тысяч — это много. Восемь тысяч завершили и вернулись домой — это тоже неплохо, хотя и не очень большое количество. Их потери сегодня значительные. Но мы сегодня убиваем тех, кто готовился в Украине, а эти придут из Германии, они будут технологично образованны. Запад передал 230 танков и 1500 других бронемашин. Это тоже достаточное количество, чтобы оказывать серьезное противодействие. «Зеленый свет» на закупку через NSPA — это значит, они будут брать в долг у кого сколько хотят, за все Америка будет платить. И последнее — что американцы, европейцы и блок НАТО готовы их поддерживать, тоже для нас ничего хорошего не несет. Заявление, что все члены НАТО ждут Украину в НАТО, тоже ничего хорошего не несет, а значит, надо ощетиниваться. Шутки закончились. Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника. Второй момент: когда будет наступление Украины? Украина постоянно нас будоражит, что вот-вот начнет наступление. Эта фишка называется «Мальчик в озере». Мальчик кричал-кричал, кричал-кричал о том, что он скоро утонет, разыгрывал маму с папой, а когда начал тонуть, они не пришли. Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они — дебилы, и не реагировали на их крики. Сегодня наступление не начинается по вполне понятным причинам: это чудовищная слякоть. На территории сегодня даже «пикапы» не проезжают нормально по полям, не говоря уже про «Уралы», тяжелую технику, вплоть до танков. Просохнуть почве еще надо дней десять. Когда они будут наступать? Они, наверное, сами примут решение, меня об этом в известность не ставят. Но факт, что наступать они будут. Поэтому мы должны быть готовы десятикратно, чтобы не повторилось так, как было в 1941-м году, когда жевали сопли и докладывали Сталину о том, что всё в порядке, с Германией договор. Никакого договора нет и не будет. Они придут и будут пытаться нас порвать, а мы должны упираться. Мама не придет, мама умерла, поэтому теперь сами, как в детдоме, сами за себя».

Публикуем запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, в своем вчерашнем интервью военкору Александру Симонову Вы заявили, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова служил артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер». Это заявление вызвало резонанс и сейчас активно обсуждается в Сети. Можете ли Вы поделиться подробностями службы сына Пескова (насколько позволяет секретность)? Заранее благодарим за ответ!

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

Это как же надо элитам обосраться перед собственным народом, что, джаже когда твой сын реально идет воевать, то народ ни в коем случае не хочет поверить, потому что для народа проще воспринимать что элиты негодяи и подонки, чем дать им возможность сделать что-то доброе и хорошее. Для населения это неожиданная ситуация. Неординарная ситуация. Все привыкли к тому, что есть дети элит – и родители их прячут...

И с кем бы я не говорил, все говорят: – Ты что, с ума сошёл? Да зачем мне это надо. Да пускай вон те воюют.” И поэтому, как говорится, Рабочая крестьянская армия и рабочие крестьяне вкалывают, а элита прётся от жизни, а рабочие крестьяне погибают и их дети погибают. В царской России дворяне точно также воевали, но у нас дворянства нет. У нас есть жирующие негодяи. И есть народ, который отдувается за них.»

Там еще на две минуты, если есть возможность - послушайте:

Публикуем запрос от ИА Dixi News и ответ:

Евгений Викторович, здравствуйте! В Telegram появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского удерживать Бахмут (Артемовск) вплоть до 9 мая. Якобы для того, чтобы не допустить большой информационной победы РФ. Как Вы можете прокомментировать эту информацию?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Уважаемые Владимир Александрович и Александр Станиславович. Подарков на 9 мая Бахмутом мы никому делать не собираемся, не суеверные. У вас в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками».

