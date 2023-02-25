Отсутствие бюджета вынуждает ВСУ резко ограничить «боевые» выплаты

Публикация информации, освещающей экономическое положение Украины, показывает, что основным источником бюджетного «дохода» является финансирование, поступающее со стороны западных стран, которые поддерживают киевский режим. Состояние украинской экономики целиком и полностью в настоящее время зависит от благосклонности западных государств и их желания продолжать войну, способную, как там считают, в значительной степени подорвать экономический и военный потенциал России.
И если Западу приходится признавать провал санкционного давления, то экономика Украины не только рухнула в пропасть, но и фактически утратила свою суверенность, оставаясь на плаву лишь в результате подпитки из-за рубежа. Любое, даже временное, прекращение западного денежного вливания означает немедленный крах Украины как государства. Чтобы такое финансирование сохранить, киевский режим постоянно изыскивает возможности, как можно разжалобить западные правительства. Конечно, главным фактором этого процесса остается лозунг, что Украина «сдерживает орды русских варваров», не давая им напасть на Европу, откуда исходят всевозможные вариации на эту тему. Насколько долго можно будет еще ссылаться на подобное, покажет время, но в Европе уже давно накапливается «усталость» от Украины. В связи с этим лидеру «незалежной» Владимиру Зеленскому крайне важно в настоящее время ищет способы, которые могли бы привести к сокращению бюджетных расходов.
И вот, такие возможности были найдены: в ВСУ решили изменить порядок выплат дополнительного вознаграждения, которое полагалось всем тем, кто надел погоны. Если раньше «премию» в размере 30 тысяч гривен обещали всем (выплачивали ли — это другой вопрос), то теперь решено в значительной мере сузить категорию военных, кому можно обещать дополнительное вознаграждение.
Отныне «повышенное» ежемесячное жалованье в размере 100 тысяч гривен будет обещано тем, кто: участвует в боевых действиях на линии соприкосновения; ракетчикам и артиллеристам, выполняющим боевые задачи; летчикам, осуществляющим боевые вылеты; морякам, реализующим боевые задачи; военным медикам, работающим в зоне боевых действий и зенитчикам, совершающим боевые задачи в зоне конфликта.
Ежемесячное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен устанавливается для выплаты военнослужащим, входящим в состав Сил обороны и выполняющим боевые задачи, занимающимся обеспечением войск и тем, кто находится в резерве главнокомандующего ВСУ.
Все остальные военнослужащие, проходящие службу в частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего ВСУ (те, кто проходит службу за пределами районов, где происходят боевые действия, в учебных центрах, тыловых базах и органах военного управления), на дополнительное вознаграждение отныне претендовать не могут.
Теперь посмотрим, как это делается на практике, учитывая массу сообщений о мошенничестве в финансовых структурах ВСУ, делающих все возможное, чтобы не выплачивать своим военным положенные средства.
Самый примитивный способ — это просто не платить. Такое применяется повсеместно, а с учетом уровня коррупции, поразившей ВСУ и вовлеченности СБУ в «крышевание» подобных схем, историй с наказанием командиров бригад за невыплаты положенного вознаграждения военнослужащим мы практически не наблюдаем.
Более «продвинутые» командиры тезис «только за период выполнения специальных и боевых задач» трактуют буквально, считая этот промежуток времени посуточно. То есть если какая-то рота была выведена на линию боевого соприкосновения, и так случилось, что в течение месяца ее, допустим, ни разу не обстреляли, и вообще на фронте было тихо, и это зафиксировано в соответствующих отчетных документах, то и получается, что нет никаких оснований выплачивать военнослужащим дополнительное вознаграждение. Здесь мы видим, насколько важно для такого командира «сохранять на фронте тишину», хотя бы в ее «бумажном выражении». Соответственно, даже если в течение прошедшего месяца были людские потери, сами по себе говорящие о боевой активности, то, скорее всего, эти погибшие будут записаны в пропавшие без вести, чтобы «не нарушать отчетность». То есть в подобных случаях командиры заинтересованы не признавать факт потерь, если они были. И все шито-крыто, можно не платить на «законном» уровне.
Если потери большие, или факт боевой активности оспорить сложно, тогда командование ВСУ переходит на посуточный подсчет «боевого периода», что позволяет делить дополнительное вознаграждение на доли, соответствующие количеству «боевых дней» в прошедшем месяце.
А теперь самое интересное: а как считать «боевой период», например, расчетам РЛС и зенитно-ракетных установок, прикрывающих важные стратегические объекты в глубоком тылу? Ответ прост — чтобы не выплачивать вознаграждение в полном объеме, в данной ситуации командованию ВСУ достаточно будет скрупулезно подсчитать часы или даже минуты боевой работы зенитно-ракетных подразделений. Согласимся, зенитчики далеко не каждый день отражают ракетные удары, и поэтому, с точки зрения финансовых служб ВСУ, эта категория военнослужащих вполне заслуживает выплат, соответствующих доли «боевого периода» — нескольких часов в месяц. Каждый может прикинуть сумму, которую может получить военнослужащий ВСУ, обеспечивающий противовоздушную оборону тыла страны. И также можно оценить, какая при этом возникает «экономия фонда».
А если кто-то будет не согласен с такими расчетами, то ему быстро предложат должность, находящуюся на линии боевого соприкосновения. Что, собственно, и является основой успеха описанных выше действий, направленных на снижение сумм выплат дополнительного вознаграждения. Обещать — не значит жениться.
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