События в Канаде как пролог хаоса в Европе

Когда впервые натолкнулась в СМИ на информацию о том, что тысячи дальнобойщиков движутся к Оттаве, то сразу всерьез ее не восприняла, так как не знаю внутренней канадской кухни. Однако потом, когда стали появляться сообщения, что 10 тысяч дальнобойщиков из США собираются присоединиться к канадскому конвою, типа помочь братьям-канадцам, потому что сами недовольны ковидными ограничениями в США, то сразу подумала: СТОП. Что-то здесь концы с концами не сходятся. Ведь если американские дальнобойщики недовольны ковидными ограничениями в США, то протестовать они должны дома - в Вашингтоне, а вовсе не в Оттаве. Вот поэтому и решила на эту тему хорошенько поразмыслить, так как канадские события вполне могут иметь прямое отношение к геополитике, а не ко внутренней канадской кухне.

И вот к каким выводам я пришла.

Чтобы показать цельную картину маслом разобью свое повествование на части для большей наглядности происходящих сегодня мировых процессов.

Прогноз с обоснованием

Сейчас со всей очевидностью понятно, что американцы бросают Украину, оставив себе только 1 украинский форпост во Львове. Всю остальную территорию США сдают. Нам. И сдать Украинушку им надо так ГРОМКО, чтобы отколоть Европу от России и от наших ресурсов.

А это значит, что принято решение старушку грабить. На производство, на технологии, на бабки. БОЛЬШИЕ.

А как проще всего страну или целый большой регион ограбить на огромные деньги? Только одним единственным способом:

Создать там хаос, чтобы все инвесторы из этой страны или региона сбежали в "тихую гавань".

Вот отсюда и растут ноги у канадского майдана. Он всего лишь РЕКЛАМА. Реклама того, как в недалеком будущем нужно будет поступать европейским дальнобойщикам во всех странах ЕС.

Представьте, что будет, если не только европейские столицы, но и другие финансовые европейские центры грузовики полностью перекроют? Тем более, что в Европе итак обстановка отнюдь не здоровая. Газ заканчивается. Удобрений нет. Промышленные предприятия закрываются. Рабочие оказываются на улице. При этом цены на услуги ЖКХ растут. Цена топлива на заправках растет как на дрожжах. Цены на продукты повсеместно растут.

А если к этому фактору добавить еще и масштабную провокацию на Донбассе, после которой Россия вынуждена будет ввести войска, за чем сразу же последуют санкции из Ада, то есть разрыв отношений России и Запада?

Представили, да?

Вот и я о том же. В Европе тогда наступит реальный хаос. Богатые Буратины со своим огромными деньгами сразу же сбегут за океан. На этом Европа и закончится...

Подготовка к данному сценарию идет вовсю.

Европейские соросята, готовящие Европейский Конвой, до поры до времени не высовываются, чтобы раньше времени не спалиться. А вот когда получат СИГНАЛ к началу европейского майдана, вот тогда уже и рванет. Повсеместно!

Здесь уместно будет вспомнить киевский автомайдан - пролог канадского конвоя. Он не был агрессивным, в отличие от самого майдана. Однако, мы помним кадры, как в том же Киеве, а еще в Белграде, протестующие захватывали спецтехнику и на ней таранили полицейские кардоны. Отсюда можем сделать вывод, сложив 2 и 2: Европейский Конвой будет агрессивным. Грузовики пойдут на таран!

Тем более, что все антиковидные протестные акции за последний год в Европе проходили вовсе не мирно, а крайне агрессивно. Отсюда и постоянные стычки с полицией и применение ею спецсредств. Если бы митинги проходили мирно, то спецсредства: водометы и слезоточивый газ никто бы не применял. Что логично, тем более подтверждено не теорией, а практикой.

Не только у нас антиваксеры ведут себя не айс. Кстати, у нас еще цветочки, потому что ни жестких длительных локдаунов не было, когда нужно было носа на улицу не высовывать, ни запретов на передвижение, ни обязательной вакцинации, хотя и заболеваемость била рекорды, и смертность от коронавируса была высокая. Значительно выше чем в той же Европе. А это значит, что еврокомиссары и лидеры европейских стран (может не все, но многие) - шестерки Вашингтона готовили почву для будущих протестов. Ну так получите, распишитесь. Мирного стояния, как на улицах Оттавы, не дождетесь. А вот агрессивный бунт вполне.

Протестные настроения в связи с ковидными ограничениями к данному моменту достигают пика. Вот-вот рванет! Европейские конвои уже создаются в европейских сетях. Французские дальнобойщики готовы перекрыть Париж. Французам не привыкать майданить. Там то желтые жилеты (мягкий и пушистый аналог белых касок) по улицам месяцами бродят и регулярно бузят, то де Голля свергают, то французскую Революцию устраивают. Причем, после всех состоявшихся мятежей французы жить лучше не стали, скорей наоборот - много хуже. После отставки де Голля легли под американцев. После Революции - хлебнули столько горя, что пора бы было остановиться. Но французы не такие. Они - не рабы, ага. Однако ключи от Бастилии находятся вовсе не во Франции, а в США. Что как бы намекает ... Вот только французам плевать, так как в думать они не умеют, как впрочем и большинство европейцев. Они ж до сих пор уверены, что если США и Евросоюз санкции против России введут, то пострадает от них наша страна, а вовсе не они.))) Я ж говорю - дурачье, эти европейцы. Сами себе - злые Буратины, ага.

А вот нам категорически нельзя вести себя как европейцы - стать самим себе злыми Буратинами. Потому что надо понимать, что в данный момент, сразу после начала обстрелов Донбасса, у нас ведь тоже стали просыпаться "спящие", нагнетая итак раскаленную обстановку. И это не случайно, а закономерно. Точно по сценарию США. Вашингтон сейчас играет сразу с двух рук.

Одной рукой подогревает антиковидный протест в Европе, а другой рукой подогревает недовольство как бы бездействием руководства России из-за обстрелов Донбасса. Эвакуация мирного населения с линия разграничения в Россию проходит мимо сознания, потому что кипит разум возмущенный из-за новых обстрелов Донбасса. На это и расчет. На горячие эмоции, которые включаются, когда холодная голова отключается.

Ну а теперь от Вашингтонского сценария, который я спрогнозировала, вернемся снова в Канаду. Точнее к канадской няшке-милашке - премьеру Трюдо, который на днях заявил, что за выступлением канадских дальнобойщиков стоят США. Вашингтон им за всю эту движуху заплатил.

Всё. Пазл сложился. Мой прогноз подтвердился.

Американцы действительно увязали в единую цепь событий: выступление дальнобойщиков в Европе с возможной войной на Украине, и последующими за ней санкциями из Ада против России, чтобы действительно создать в целом регионе территорию неуправляемого хаоса.

Единственный резонный вопрос, который у меня возникает из всего вышеизложенного:

С чего вдруг американский пудель Трюдо взял и на голубом глазу выдал американцев?

И здесь единственно верным ответом может быть:

На него ТАК надавили канадские элиты, теряющие сейчас огромные деньги из-за забастовки дальнобойщиков (и это действительно забастовка, раз водители не работают, а вместе со своим грузовиками простаивают в Оттаве) и перекрытия дорог, что он вынужден был об этом сказать, иначе премьер Канады может не только по башке получить... Вариантов здесь масса. Потому что богатые Буратины больше всего не любят терять много денег. Не для того они их зарабатывали, чтобы на ровном месте огромные деньги терять.

Причем, и европейские элиты - те из них, кому есть что терять, могли тоже подсуетится. В первую очередь Франция, которая с одной стороны имеет тесные связи с Канадой, а с другой стороны - самая уязвимая страна Европы, как практика показала. Многочисленные теракты произошли именно во Франции, регулярные массовые протесты проходили в столице Франции - в Париже. Все эти события бьют в одну точку. Во французскую. Не зря я на ней отдельное внимание акцентировала.

Цели и задачи США

Ну а США, создавая территорию неуправляемого хаоса на европейском континенте пытаются добиться сразу трех целей:

1. Уничтожить европейского конкурента, чтобы за его счет поправить свои внутренние дела.

2. Предотвратить собственный внутренний обвал, перетянув к себе европейских инвесторов с очень большими деньгами.

3. Хотят вновь стать единственным центром принятия решений, то есть вернуть себе гегемонистский Олимп, раз у всех остальных конкурентов бушует кризис, со всеми вытекающими: хаосом на улицах, многочисленными дефолтами, массовой безработицей, бедностью и нищетой. Китай тоже опустят, как только в Европе полыхнет.

То есть после всех трагических событий на Европейском Континенте США снова в дамках.

Изощренным коварством по отношению к своим вассалам англосаксы "славились" всегда. Ведь у них постоянных друзей и союзников нет, зато всегда есть постоянные интересы их национальных элит.

Кстати, не стоит забывать, что у Вашингтона, давно оккупировавшего Европу с помощью плана Маршалла, а затем путем создания блока НАТО, уставом которого является как раз-таки "Вашингтонский договор", что как бы прямо намекает, КОМУ принадлежит тот самый Североатлантический альянс, очень много шестерок - европейских компрадоров, работающих в интересах США. Не служат они интересам европейцев от слова вообще. Вот поэтому они вовсю сейчас стараются разжигать ненависть граждан России к Европе. Все эти европейские клоуны в цирковых костюмах: еврокомиссаров, президентов, премьеров, канцлеров льют воду на мельницу США. Особенно старается гадящая англичанка, евробюрократы, канцлер Германии после своего турне в город Вашингтон. Явно им всем, кроме мелкобритов, вышедших из ЕС, американцы уже предложили домик в Майами, поэтому им плевать с большой колокольни на Европейский Континент. Умрет Европа - и фиг с ней.

Единственное, кто отличается от этого злобного цирка шапито - президент Макрон. Он не только в Кремль к Путину приезжал, но и звонит нашему президенту регулярно, в попытке предотвратить масштабный кризис в Европе.

Как интересно - снова в яблочко - во Францию попали. И явно это не случайно. Подобных случайностей в Большое Игре просто не бывает. А значит можем сделать вывод относительно Франции такой:

Москва подобрала отмычку от желудка Парижа. И этой отмычкой является - Мали, откуда поступает уран для французских АЭС. Так как если встанут французские АЭС, то сразу за этим ляжет вся экономика Франции. Закроются промышленные предприятия и ВСЁ - Бобик сдохнет.

Как всё просто оказывается. Сразу становится понятно, почему за последний месяц были закрыты сразу 7 французских АЭС!

Ну а если бы Франция продолжила и дальше вилять хвостом, то и остальные АЭС ей бы пришлось закрыть. О чем Путин Макрону сообщил за закрытыми дверями, поэтому Эммануэлю пришлось впрягаться. Давить на лепшего друга - Трюдо, чтоб он правду сказал про американцев. Давить на клоуна Зе, чтобы он не смел рыпаться на Донбасс.

Вот что хороший пендель под мягкое место делает. Прям чудеса он творит, ага.)

Вот такая вот картина маслом.

Ну а теперь пора переходить к выводам относительно России.

Выводы для России

Вот этого сценариями, написанного в Вашингтоне, нам и необходимо избежать, поэтому наше руководство работает по этой теме, не покладая рук. В первую очередь - эвакуирует мирных жителей Донбасса, чтобы избежать самого неблагоприятного сценария. Потому как, если жертв нет, то и войны тоже нет. Как говорится, на нет, и суда нет.

Вчера пробежалась по вк и обнаружила много комментариев, где призывают наконец-то положить конец беспределу на Донбассе, вступив в войну. А на дзене с Афтершоком некоторые авторы, которых я читаю, уже предлагают бахнуть, раз так или иначе, но санкции против России будут введены.

Эмоционально я очень хорошо людей понимаю, так как тоже хочу, чтобы еще вчера с украинским укровермахтом мы покончили раз и навсегда, тем самым принесли мир и спокойствие не только Донбассу, но и всему Юго-Востоку Украины. Да и Киев - мать городов русских должен спать спокойно. Без нациков во власти и факельных шествий на улицах.

Но, если с холодной головой прочитать мой прогноз относительно того, чего на самом деле добиваются США, то можно придти к одному единственному выводу:

Лучше в очередной раз отстоять на Угре, чтобы дождаться обрушения США - им ведь не так много и осталось воздух на планете портить. В марте не только повысят процентную ставку, но и поток свежей макулатуры, то бишь доллара, прикрутят, и ВСЁ... А после главного мирового СОБЫТИЯ движуха по всем направлениям рассосется. Без хозяина нацики никуда не дернутся. Наоборот - сбегут либо на Западенщину, либо сразу в Польшу, потому что без американской крыши все украинские киборги превратятся в гопников обыкновенных. Нам по большому счету и делать ничего не надо будет. Они сами все сделают (сами, всё сами) - СБЕГУТ из Украины.

Точно также развеется европейский морок, поэтому дальнобойщики будут работать, а не протестовать, и европейские толстосумы вместе со своими деньгами и активами останутся дома. Им самим нет никакого резона бежать за Лужу, так как в Европе они - пуп земли, а в США их выпотрошат и выбросят на свалку. И этот момент европейские богатые Буратины прекрасно понимают, ибо сами подобным образом поступали с иноземцами. А опыт не пропьешь, да.

В заключение сделаю вывод из всего вышеизложенного.

Сейчас американская труба во всю мощь трубит навязчивый мотив: "Путин введи войска". У Вашингтона не пластинку заело, нет. Именно это их ЦЕЛЬ. Однако мы по американским нотам не играем. У нас свои имеются, которые уже играют похоронный марш по Вашингтону...

В данной ситуации нам нужно главное - выдержка, выдержка и еще раз выдержка. Мы русские - стойкие, поэтому прорвемся. Нам не впервой. Тем более и награда за стойкость нас ожидает достойная - голова США.

Однако - это вывод на данный час. Завтра всё может измениться на 180 градусов. Россия может начать наступление сразу по нескольким фронтам. В Сирии - однозначно. А по украинским нацикам ударим тогда, КОГДА НАМ это понадобиться, чтобы окончательно выкинуть оттуда американцев, и закопать далеко в землю их нацистских приспешников.

Этот животрепещущий всех вопрос решаем не мы, а руководство страны. И оно точно знает, КОГДА время придет, чтобы раздать всем "сестрам" по серьгам. А то, что оно скоро наступит, лично я не сомневаюсь от слова совсем.

С вероятностью на все 100% именно сегодня Путин выступит с обращением о признании республик, и даст совсем небольшой срок для того, чтобы укровермахт отвел свои войска от Донбасса.

Ну а дальше всё будет зависеть от решения Киева. Главное нацисты будут предупреждены:

Кто не спрятался - я не виноват.

PS: ВСЁ! Признание состоялось!

Обстрелы Донбасса должны прекратиться немедленно!

Спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку Донбасса и за его Признание!

Отдельное спасибо жителям Донбасса за стойкость, мужество и проявленный героизм! Вы большие МОЛОДЦЫ!!! Выстояли! Наваляли агрессору, загнав его в котлы!

Если честно, то у меня даже слов нет, чтобы выразить свои эмоции от ТАКОГО ЭПОХАЛЬНОГО события, которое к лучшему изменит не только Донбасс, но и всю Россию. Действительно сегодня - переломный момент, который приведет к нашей окончательной Победе!

Поздравляю ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ!

Ну а чтобы все могли еще лишний раз порадоваться, предлагаю ознакомиться с этой статьей: Финансовые рынки США залихорадило. Прогноз очень плохой.

На этом сегодня всё. Пошла радоваться.)))

Переживать за наших доблестных военных и желать им удачи и Победы будем чуть позже, начиная с завтрашнего дня. Ваша Блондинка-Блондинка

https://cont.ws/@id424201523/2213835