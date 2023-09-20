Познаем Петербург

Вот так Санкт-Петербург встречает лето. Смех-смехом, а фото сделано 1 июня.

Петровская набережная Петровская набережная - самая первая улица Петербурга. В 1703 году здесь был построен небольшой деревянный дворец, предназначенный для Петра I, — первое жилое здание в городе. В середине XVIII века набережная носила название Набережная линия. 9 мая 1903 года присвоено название набережная Императора Петра Великого, в честь Петра I. Во время Великой Отечественной войны на Петровской набережной были вынуты блоки гранита примерно через каждые 20 метров. На их месте создавались огневые точки для отражения атак фашистских войск.

Прогулки вдоль Невы

Душе необходимы.

Они, как свет Любви

В дали необозримой.

И детище Петра

Останется навеки

Поэзией добра

С улыбкой в человеке.

Серик Устабеков.

Феодоровский Государев Собор 1912 г. Архитектор: В.А. Покровский Первый камень был положен лично императором. Торжественное освящение храма состоялось 20 августа 1912 г. в присутствии императорской фамилии. Строился по поручению Николая II, как церковь для Собственных Его Величества Конвоя и Сводного пехотного полка. Простые верующие могли попасть туда только по пропускам, подписанным у дворцового коменданта. Назван собор в честь Феодоровской иконы Божьей матери, которой царь Михаил Федорович Романов был венчан на царство в 1613 году. В соборе два храма: верхний и нижний пещерный, в котором находилась особая царская комната с отдельным входом. Возле собора был памятник Николаю Второму, который посадил на этом месте пять дубков – по количеству своих детей.

И вновь небесные края

В сиянье огненно-багровом:

Горит вечерняя заря

Над Феодоровским Собором.

Груданов Евгений.

Находится в г. Пушкин, Академический пр., 34

А вы знали, что до революции в Петербурге зажигали факелы на крыше Исаакиевского собора? Когда-то огонь можно было увидеть на крыше Исаакиевского собора, в четырёх огромных светильниках с ангелами.

Случалось это достаточно редко: около пяти раз в год.

Факелы горели только в самые торжественные дни.

К примеру, огонь зажигали 19 февраля 1880 года — в день 25-летия царствования Александра II.

Нет точных данных, когда факелы на Исаакиевском зажигались в последний раз. Точно известно, что в Пасху 1914 года огонь на крыше горел, а система доставки топлива до факелов сохранялась до 1930 года.

«В Исаакиевском соборе горит газ в светильниках, которые держат укреплённые на углах собора ангелы. Это зрелище очень эффектно, так как газ горит в большом количестве и представляет вид пламенного столпа», — писал Сергей Светлов.

Откуда пошло название "Питер", если город — Санкт-Петербург? Император Петр I посещал Голландию и многое в российском городе — от архитектуры до моды — было европейским.

Распространилось это и на название города — изначально Санкт-Петербург писали как «Санкт-Питер-Бурх».

Главное неофициальное название Петербурга появилось вскоре после его основания как сокращение от «Санкт-Питер-Бурх».

Слово Питер встречается в последней трети XVIII века в художественной литературе и в неформальной речи дворян.

Дворец на Английской набережной - место, где история оживает. 1736-1738 гг. Построен для двоюродного брата Петра I - Александра Львовича Нарышкина. Сейчас здание закрыто на реставрацию, но вы можете посетить его на экскурсии, не забудьте каску! В 1812 году интерьеры были заново оформлены, что сделало дом одним из самых роскошных в Петербурге. Здесь бывали Пушкин и Лермонтов. В романе "Война и мир" именно сюда родители привезли Наташу Ростову на её первый в жизни бал (фото 8 - бальный зал). С начала 1840-х годов дом принадлежал Воронцовым-Дашковым, поэтому сегодня историки его называют домом Нарышкиных-Воронцовых-Дашковых. За 50 лет истории существования Дворца было зарегистрировано более 447 тысяч браков, проведено более 1700 юбилеев и праздников. Английская набережная, 10.

Чесменский дворец 1777 г. Архитектор: Ю.М.Фельтен. Это императорский путевой дворец. Возведённый по приказу Екатерины ll. Место выбрали посередине между зимним и летним дворцом. В болотистых местах, на финском языке сие место называлось «Кекерикексен», а наши его знали по переводу — «Лягушачье болото». После смерти царицы тут разместили комитет, заботящийся о раненых вместе с богодельней, и всё это трансформировалось под нужды для инвалидов-ветеранов Отечественной войны 1812 г. Ну а после событий 1916 г, развернувшихся в Юсуповском дворце, в местный морг привезли для вскрытия и тело Распутина, которое выловили в Неве. Болотная тема Чесменского дворца нашла свое отражение в его символе — зеленой лягушке. Она была увековечена с помощью знаменитого сервиза, заказанного Екатериной II в Англии. Этот сервиз включает в себя 952 предмета, их поверхность украшена пейзажными видами старой Англии с обязательным включением изображения лягушки. Располагается по ул. Гастелло, 15

А это удивительное граффити, попавшее в «Книгу рекордов Гиннеса» ⠀

Памятник рисующей девочке в Александровском парке, м. Горьковская.

3 мая на Неве выгуливали дракона.

P.S. Почему-то без намордника

"Дорожный" знак на Рубинштейна. Внизу популярная цитата из романа Булгакова.

Доходный дом купца М. Н. Полежаева 1913-1915 г. Архитектор: И. Яковлев Дом купца Полежаева — настоящий шедевр архитектуры эпохи модерна, а также памятник архитектуры регионального значения. Дом Полежаева стоит более 100 лет, за которые еще ни разу не проводился капитальный ремонт. До наших дней дошли фасады и внутреннее убранство: кованые лестничные решётки, лепнина, оконные переплёты, отделочная плитка. Дом был рассчитан на обеспеченных жильцов. Лифты, санузлы, горячая и холодная вода, электричество, газ, и все это – в 1915 году! Дом имеет 2 подвесных двора-колодца. В жилом комплексе есть несколько дворов, включая парадный. В 2001 году дом Полежаева был включён в "Перечень объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". Полежаевский дом попал в сцены из фильма Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое. Этот дом использовал режиссер В. Бортко при съемках фильма "Мастер и Маргарита"

Электротехнический институт 1903 г. Архитектор: А.Н.Векшинский Здесь располагается ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт. Это строение петербуржцы часто называют «Замком на Аптекарском». Архитектор воплотил в проекте многие интересные инженерные решения. Например, в подвалах здания работали дровяные печи, тепло от которых поступало в аудитории по уникальной системе воздуховодов. В здании много разнообразных лестниц. В оснащении учебных помещений ЛЭТИ помогала фирма одного из братьев Сименсов. Карл Сименс позже получил статус почетного инженера-электрика вуза: по тем временам лаборатории были оснащены на самом высоком уровне. Сохранилась легенда, что в первом корпусе ЛЭТИ в 1905 г. скрывался В.И. Ленин. В этом здании есть потайная комната без окон и дверей, вход в которую спрятан за доской в одной из аудиторий.

Уникальная возможность увидеть вблизи. Вот так выглядят вблизи скульптуры с Московских ворот, которые сейчас реставрируют.

Один из разрисованных двориков на Васильевском острове Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад темно-синий

я впотьмах не найду.

Между выцветших линий

на асфальт упаду.

-Бродский

Брусчатка Дворцовой площади.

Многие ошибочно полагают, что брусчатка украсила Дворцовую площадь во времена Екатерины II и сама по себе является историческим экспонатом.

На самом деле нынешняя брусчатка появилась на Дворцовой в 1977 году — к шестидесятой годовщине Великой Октябрьской революции. Ею заменили асфальт, уложенный в 1932 году. На фотографии процесс укладки брусчатки, 1977 год.

Музей фонарей Музей фонарей — один из немногих музеев Санкт-Петербурга под открытым небом. Первые фонари в России зажглись по приказу Петра I в 1718 году у Зимнего дворца. Изготовлены они были по проекту Жана Батиста Леблона при участии самого царя. Сразу же появилась и новая петербургская профессия – фонарщик. Первую очередь Музея фонарей открыли 25 октября 1996 года. В 20-х числах мая месяца 1998 года здесь установили бронзовую скульптуру фонарщика.

Музей фонарей расположился на этой улице, так как 1870-е годы на ней находилась мастерская изобретателя лампы накаливания А. Н. Лодыгина.

Дом-чемодан

Здание гостиницы «Карелия» в Петербурге было неприметной блеклой постройкой 70-х годов. В 2012 г. из невзрачного дома гостиница превратилась в один из самых оригинальных объектов Петербурга. Городские художники раскрасили отель, превратив его в гигантский чемодан площадью 15 тысяч кв. метров. На покраску здания ушло 10 тысяч литров краски. "Карелия" была удостоена места на страницах книги рекордов Гиннеса. Этот уникальный арт-объект "Дом — чемодан" официально стал "Самой большой трёхмерной картиной в Мире".

В Колпино, в начале июня, открыли новое общественное пространство с фонтаном. Здесь оборудовали места для отдыха и игровые площадки, высадили кусты и деревья. Все пешеходные дорожки и площадки покрыли тротуарной плиткой. Вдоль дорожек и площадок установили скамейки из металла и дерева. Находится по адресу: Пролетарская, 42

7 июня в Петербурге открыли памятник Ксении Петербургской. Он установлен возле часовни Ксении на Смоленском кладбище.



И в заключение просто несколько красивых фото города.