Красоты России. Храм Покрова на Нерли в объективах фотохудожников

Ставила я подобную тему, но поскольку фотобанк пополняется и пополняется, решала тему продолжить.

Церковь Покрова на Нерли — один из символов нашей страны. Белокаменный храм во Владимирской области России, находящийся в полутора километрах от Боголюбова, является выдающимся памятником зодчества Владимиро-Суздальской школы. Традиционной является датировка храма по Н. Н. Воронину — 1165 год, основанная на сообщении Жития Андрея Боголюбского о том, что церковь Покрова была построена в память о погибшем сыне великого князя Изяславе Андреевиче. Современные исследователи С. В. Заграевский и Т. П. Тимофеева на основании летописной информации обосновывают более раннюю дату храма — 1158 год. Фото А. И. Нагаева Фото: Алексей Задонский Фото: Эдуард Гордеев.

Церковь освящена в честь праздника Покрова Богородицы, установленного на Руси в середине XII века по инициативе Андрея Боголюбского. Вероятно, это первая церковь Покрова на Руси. По легенде, содержавшейся в Житии Андрея Боголюбского, белый камень для постройки церкви был вывезен из покорённого Андреем Боголюбским Булгарского царства. Однако эта легенда опровергается как историческими фактами, так и результатами палеографических анализов белого камня, использовавшегося для строительства церкви. Фото: Дмитрий Купрацевич.

В 1784 году из-за низкой доходности Покровской церкви игумен Боголюбова монастыря (к которому она была приписана) пытался разобрать храм на строительный материал для возведения монастырской колокольни, однако недостаток средств не позволил начать работы. Место расположения храма уникально: Покровская церковь выстроена в низине, на небольшом холме, расположенном на заливном лугу. Ранее около церкви было место впадения Нерли в Клязьму (ныне русла рек изменили своё положение). Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Фото: Сергей Ершов.

Церковь Покрова построена на рукотворном холме. Обычный ленточный фундамент, заложенный на глубине 1,6 м, продолжен основанием стен, высотой 3,7 м, которые были засыпаны глинистым грунтом насыпного холма, облицованного белым камнем. Таким образом, фундамент уходил на глубину более 5 м. Подобная технология позволяла противостоять подъёму воды при разливах реки (до 5 м). Фото: Сергей Ершов.

Изысканность пропорций и общая гармоничность храма отмечается многими исследователями; часто церковь Покрова называют самым красивым русским храмом. Фото: Екатерина Васягина.

Луг, на котором расположена церковь, ныне является особо охраняемой природной территорией и объявлен историко-ландшафтным комплексом регионального значения. Сама церковь Покрова на Нерли входит с 1992 года в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Фото: Татьяна Белякова.

В настоящее время храм находится в совместном ведении РПЦ и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В храме проводятся регулярные службы, в остальное время он открыт как музейная экспозиция. Фото: Владислав Тябин Этим сводам восемь с половиной веков.

Церкви Покрова на Нерли уже столько лет, что не сохранилось достоверных сведений о многих фактах её истории и храм хранит множество секретов и загадок. Специалисты ведут споры относительно даты строительства, названия церкви, её расположения и смысла белокаменной резьбы на наружных стенах. Фото: A.M. Фото: Роман Баринов Фото: Владислав Тябин Фото: Николай Сапронов Фото: Серж Январев Фото: mzr (photosight.ru) Фото: Сергей Ершов Фото: Татьяна Белякова Фото: Александр Синяков Фото: Игорь Шиленок Фото: ST.AN. Фото: Андрей Корочкин Фото: Максим Евдокимов Фото: Татьяна Белякова

Дальше фото не знаю кому принадлежат. В сети в открытом доступе.

н Белокаменный храм Покрова на Нерли в пик разлива 2023 года.