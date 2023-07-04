Во что и почему раньше играли дети

Интервью с фольклористом Марией Гавриловой

Игра — один из самых древних видов человеческой деятельности, она пронизывает все сферы человеческого бытия, сопровождает человека на протяжении жизни. Отечественная и зарубежная гуманитаристика обращалась к изучению феномена игры не раз, однако игра по-прежнему таит в себе загадки, остаётся некоей непознанной человеческой тайной, постичь которую пытались многие исследователи.

Игровая культура и социальная жизнь советского двора была яркой и богатой, она не была похожа на быт городских детей в XIX веке, начале XX века и отличается от того, с чем имеют дело современные дети. 21 июня в Центре Гиляровского социальный антрополог и старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН РАНХиГС Мария Гаврилова прочитает лекцию «Хали-хало-стоп и другие: культура дворовых детских игр в СССР».

В преддверии нашей новой встречи в рамках совместного проекта VATNIKSTAN и Музея Москвы «Антропология советской повседневности» Алексей Киреенко задал Марии Гавриловой несколько вопросов. Мария рассказала, как культура взрослых и окружающая действительность отображается в детских забавах, чем отличаются развлечения в деревне и городе и почему дворовые игры уходят в прошлое. Мария Гаврилова

— Где вы учились?

— Я училась в РГГУ в 1990‑е годы. Именно там я сильно увлеклась изучением фольклора и познакомилась с игровой тематикой. Моими учителями и наставниками в этом деле стали Андрей Борисович Мороз, у которого я защищала диплом, и Сергей Юрьевич Неклюдов, который был научным руководителем моей диссертации об играх.

Андрей Борисович вот уже более 30 лет руководит экспедициями на Русский Север, в которых я тоже принимала непосредственное участие. Именно с экспедиционной деятельности началось моё тесное знакомство с научным изучением фольклора.

— О чём была ваша кандидатская диссертация?

— Это была работа не о дворовых, а о старинных играх восточных славян. Все материалы были записаны учёными в течение XIX-XX веков. На основе диссертации позже в издательстве РГГУ была выпущена книга «Поэтика восточнославянских традиционных игр». Сейчас я работаю в Лаборатории теоретической фольклористики при РАНХиГС. Мы стараемся изучать по большей части современный фольклор в разных вариациях.

— В какой момент вы поняли, что хотите связать жизнь с изучением фольклора?

— Фольклором я заинтересовалась ещё в школе. Читала на эту тему всё подряд, но самой важной книгой, которая сориентировала меня, стал «Словарь славянской мифологии», вышедший в 1995 году. Словарь составлял тот же самый коллектив, который впоследствии подготовил энциклопедический словарь «Славянские древности» — очень серьёзный научный труд, классический источник для всех, кто занимается традиционным фольклором.

Очень часто бывает, что в представлении людей в одно смешиваются и традиционный фольклор, и неоязыческие фантазии. Есть много фальсификаций. «Словарь славянской мифологии» — та книга, которая стала для меня проводником к научному подходу, который я сейчас стараюсь популяризировать.

— Изучением фольклора сейчас в нашей стране занимаются в первую очередь филологи или историки?

— Да кто только ни занимается [смеётся]. Это связано с научными традициями в той или иной стране. В области изучения гуманитарных наук в России главенствует так называемая немецкая школа, которая ещё со времён братьев Гримм и Гумбольдта постулирует главенство филологии и лингвистики.

В нашей стране к фольклору относятся как к народной словесности. Соответственно, если ты хочешь получить научную степень по фольклористике, тебе необходимо получить филологическое образование. В англо-саксонской системе это не так, у них фольклористы — скорее культурологи, историки или искусствоведы.

Для того чтобы заниматься фольклором, желательно иметь знания во всех этих областях. Фольклор — синкретическое явление. Сюда входят и музыка, и архитектура, и народная кухня. Очень сложно, имея только филологическое образование, отделять от этого всего исключительно слова, как это было принято в нашей стране. Для отдельных областей знания есть этномузыкологи или искусствоведы, которые тоже занимаются фольклором. Вывод — фольклорист может быть кем угодно, если у него есть соответствующее изучаемому предмету образование.

— С чем имеет дело теоретическая фольклористика?

— Как мы уже поняли, есть очень много способов изучать фольклор. В самом начале, когда им только-только заинтересовались, это рассматривалось только как антикварные исследования, как музейное собирательство и сохранение. В России тоже есть такая тенденция — собирать исполнителей, продолжателей и людей, которые стремятся что-то такое производить.

Для теоретической фольклористики важно формулировать концепции, чтобы объяснять, как внутри себя устроено фольклорное произведение, как оно появляется, какие есть универсалии в фольклоре, как это представлено в разных странах.

— В какой момент фольклористы начали изучать игры?

— Начнём с того, что игры бывают не всегда детскими. Мы привыкли, что подвижные игры сейчас — только детское развлечение. Но народные игры очень часто бывают взрослыми. На них обратили внимание, когда стали изучать фольклор — на рубеже XVIII-XIX веков. Это был скорее сбор материалов, их запись.

Научный подход к изучению игр возник значительно позже. Пионером этого направления можно назвать британского учёного Эдуарда Бернетта Тайлора, автора книги «Первобытная культура», где он изложил свою теорию пережитков. В числе таких пережитков он рассматривал и игры. По его представлению, они сначала были фактами культуры, имели важное священное значение, но с изменением мировоззрения людей меняются, не пропадают, а продолжают бытовать в виде развлечения — песни, сказки или игры.

Игры, по мнению Тайлора, — религиозные практики, обряды, которые потеряли смысл и получили распространение в детской среде. Например, сейчас мы не охотимся, не стреляем из лука в антилоп, а вот дети этим развлекаются. Есть народные игры, где хор парней и девушек выстраивается в два ряда, сходится и расходится, поёт песню про замужество. Эдуарду Тайлору казалось, что это пережиток коллективного брака. Эта идея была очень влиятельной. Некоторые учёные до сих пор рассматривают игровой фольклор только под такой призмой.

Прицельно играми начала заниматься английская учёная Элис Гомм в конце XIX века. Она собирала английские, шотландские и ирландские народные игры. У неё было много корреспондентов, которые ей в этом помогали из разных частей страны. Материала набралось на два больших тома. В предисловии Элис дала теоретическое обоснование, в котором продвигала теорию пережитков Тайлора.

— А есть ли иной взгляд на детские игры?

— Конечно. Например, у меня. Сама теория пережитков неоднократно подвергалась критике. Нельзя объяснять какое-то явление тем, что оно сохраняется просто по инерции. Если что-то в народной культуре существует, то оно отражает насущные потребности.

Что касается конкретно игр, то сведение их к древним пережиткам не отвечает на вопрос, зачем же они существуют. Поскольку игры известны не только людям, но и стайным коллективным животным, в их поведении можно выделить конкретные игры — например, догонялки, прятки, перетягивание чего-нибудь. Нельзя назвать пережитком обрядов или практик то, что исторически гораздо древнее, чем ритуалы и верования.

В играх зачастую отражаются вещи из взрослой культуры, которые вышли из употребления, но объяснять этим сам смысл существования игр — достаточно бесполезно. Игры — паттерны поведения, которые являются ответом на эмоциональные и психологические потребности человека. Они могут быть без всякого словесного сопровождения. В спортивных состязаниях, которые тоже можно считать родственными играм, иногда отсутствуют персонажи и сюжет. Соответственно, мы не можем возвести их к обрядам.

Сейчас игры заимствуют элементы отовсюду — из актуальной повестки, массовой культуры, компьютерных игр. Когда несколько веков назад на Земле свирепствовала чума, дети обыгрывали это. Совсем недавно, в пандемию коронавируса, происходило то же самое — дети бегали по двору и отыгрывали роли здоровых и заражённых. Что тогда, что сейчас — это была игра-преследование. Дети таким образом выражали эмоции по поводу происходящего, видели свою роль в этом мире.

Игра как губка — впитывает всё, что вокруг неё находится. Её нельзя назвать пережитком чего-то прошлого, потому что она меняет своё наполнение в соответствии с окружающей действительностью. — Когда появились дворовые игры? Что входит в этот раздел?

— Игра присуща человеку от природы — как социальному существу и как носителю культуры. Специфика игр меняется от условий жизни человека. Феномен дворовых игр связан с процессом урбанизации.

Чем двор отличается от других условий? То, что изучала я в своей диссертации, — деревенские игры. Российская империя была по большей части аграрной страной, и львиная доля населения проживала в деревнях. В городе совсем другая структура общества, другие виды занятости, традиции и обычаи. Деревенская культура в значительной степени традиционная, она была сформирована крестьянским календарём, который зависел и от религиозных праздников, и от аграрных работ. Было грешно играть в пост, а в Пасху, наоборот, это предписывалось.

В городской культуре отсутствует чётко предписанный цикл работ. Городские дети в XX веке были освобождены от труда, которым были заняты деревенские дети. Во вторую половину дня в городе для них начиналось свободное время, которое они могли тратить на развлечения.

Отличается и пространство. В городе не всегда есть возможность для игр, связанных с силовыми бросаниями и киданиями — повсюду стёкла, здания. Зато можно обживать совершенно уникальные пространства — подъезды, постройки, крыши, малые архитектурные формы, и придумывать новые модификации для игры. Казаки-разбойники, которые существовали и раньше, в городе видоизменяются, появляются усложнения и упрощения: можно рисовать стрелки мелом, прятаться в подъездах и вводить новые правила в зависимости от того, что есть во дворе. Всегда можно использовать то, что продаётся в магазинах, а не изготавливать это своими руками.

Очень сильно на дворовые игры влияет школа и внешкольные занятия. Дети на физкультуре и на секциях знакомятся со спортивными играми, распространяется футбол, вытесняя традиционные спортивные игры. Меняется ландшафт детских игр и их наполнение. Городская культура XIX века была разделена по сословиям. У детей было не так много возможностей для того, чтобы играть всем вместе и свободно общаться. В советское время сословные границы были уничтожены, а национальные перемешаны.

В XX веке детские коллективы были гораздо более разнообразные. В пионерских лагерях собирались дети из разных регионов, передавали друг другу знания, делились правилами, которые потом разносились по разным местам жительства. Уникальность отечественных дворовых игр в их национальной специфике и местных условиях. Если мы посмотрим на городской фольклор разных стран, то мы найдём много общего. С другой стороны, местные реалии и условия будут отличаться. Упоминания Юрия Гагарина или противопоставление русских и немцев мы вряд ли увидим в иностранных детских играх. Идеологизированная часть, которая касалось пионерии, тоже накладывала серьёзный отпечаток на детский фольклор и отражалась в сюжетах, темах и правилах дворовых игр.

Железный занавес затруднял знакомство с зарубежной культурой. Но какие-то вещи всё же проникали в советские дворы. Например, в 1970‑е годы к нам проникла игра в резиночки, в которую играли девочки всё моё детство. На нашей почве её не было, вместе с её распространением появился спрос на подобные резиновые изделия. Популярность была колоссальная. Советские школьницы по всей стране придумывали собственные модификации. В принципе, в нашей и зарубежной дворовых культурах мы найдём гораздо больше общего, нежели отличного. — На какие виды можно разделить дворовые игры?

— Из основного — деление по возрастам и гендерам. Маленьким детям интереснее играть в догонялки, жмурки и прятки, а дети постарше предпочитают интеллектуальные или словесные игры. Подросткам-мальчикам бывают интересны силовые игры, а среди и мальчиков, и девочек могут быть популярные игры с заигрываниями или даже поцелуями. Мальчики крайне редко играли в резиночки или классики, хотя вторые изначально появились как именно мальчишечья игра, которой развлекались гимназисты.

Во второй половине XX века у мальчиков были популярны игры на деньги и игры с ножичками. Азартные игры не всегда подразумевали деньги, но присутствовали и их «заменители». Любили мальчики и игры, связанные с изготовлением оружия или чего-то опасного. Девочек обычно в такое не приглашали. Помимо игр с фигурами, играли в козла — одна из тех игр, которая характерна для дворов. По правилам игры необходимо кидать или бить мяч об стену и проводить с ним разные манипуляции.

— Что влияло на сюжетную и ролевую составляющую дворовых игр?

— Многие игры, те же казаки-разбойники, были заимствованы напрямую из деревенской культуры. Например, игра «Бояре», в которой немножко изменился текст и само действие. Персонажи боярина и невесты остались.

Сильнее всего влияли исторические события и продукты массовой культуры, доступные детям, — фильмы и мультфильмы, популярные книги и рассказы. Очень популярный польский сериал «Четыре танкиста и собака» породил одноимённую игру, где надо было изобразить действие, которое совершали персонажи. По телевизору идёт «17 мгновений весны» — во дворах появляются свои агенты и шпионы. Взорвалась Чернобыльская атомная электростанция — вот по улице бегают «ликвидаторы» и «радиация». В 1990‑е годы играли в рэкетиров и бандитов. В играх детей появлялось всё, что их впечатляло. С появлением светофора родилась игра «Светофор» — выбирается водящий, который проверяет какой-то загаданный цвет в одежде. Очень хорошо влияют фильмы ужасов. В детстве в моём дворе стоял теннисный стол. И кто-то придумал игру «На столе и под столом» — водящий садится под стол и в любой момент может выскочить, схватив кого-то на столе за ногу. Драйвовая, адреналиновая игра. Потом у своей коллеги Марии Ключевой, которая составила современный фольклорный сборник «Народные подвижные детские игры», я нашла эту же игру под названием «Акула». Очевидно, что дети вдохновлялись классическими хоррорами «Челюсти», которые были популярны на видеокассетах. Помню сцену, кажется, из второй части, когда подростки спасались в море на небольшом плотике, а вокруг них плавала акула, которая в любой момент могла вынырнуть и утащить кого-то из них под воду.

Есть какой-то объект, есть впечатления, которые вы можете получить где угодно — у себя во дворе, на уроке, в пионерлагере, в кинотеатре. У вас рождается ассоциация. И вот пожалуйста — бегает “коронавирус” и всех заражает. Дворовые игры — очень творческая и пластичная среда, в которой что угодно может быть чем угодно. Сейчас дети во многом этого лишены. Раньше у детей было больше свободного времени, а сейчас родители очень тревожны, нависают над ними чуть ли не целыми сутками. Дети, бывает, гуляют одни. Но это не в том масштабе, который был во времена моего детства и детства моих родителей.

Сейчас дети рассматриваются как проект родителей, который нужно наполнить максимумом полезной информации. Дети чем-то заняты с утра до ночи, а если они свободны, то у них всё равно нет стимула выходить на улицу, так как получать позитивные эмоции и разрядку можно и перед экраном компьютера.

— На лекции нас ждёт рассказ о тёмной стороне дворовых игр. Что это за сторона?

— Свобода детей всегда имеет негативную сторону. Дети часто бывают неоправданно жестоки, и, если за ними нет пригляда, это может принимать страшные формы. В поствоенную эпоху в разных местах страны дети находили боеприпасы и что-то с ними делали — бросали в костёр, собирали арсеналы, играли в войнушку не деревянным, а настоящим оружием. Когда эта эпоха ушла, дети стали мастерить самодельные ружья, которые стреляли подшипниками. Иногда рассказы респондентов об опасных играх сопровождаются фразами «Господи, как мы только живы остались». Те же рогатки с жёваной бумажкой, казалось бы, самый безобидный вариант, били достаточно больно. Дворы и районы разбивались на банды. Если кто-то из чужого района попадал в твой, то он очень серьёзно рисковал быть побитым. Такие игровые сообщества в какой-то момент занимались игрой, а в другой момент колотили ребёнка из соседнего двора.

Проигрыш даже в самую безобидную игру мог сопровождаться наказанием. Это было распространено в деревенских играх. Не все наказания имели приличный и не унижающий человеческое достоинство вид — в традиционной игре в ножички проигравший ест землю, проигравшего в лапту колотят. Не стоит забывать, что творческая активность и цветущая сложность детской культуры имеет и мрачные черты.

Алексей Киреенко

https://vatnikstan.ru/interview/gavrilova/

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