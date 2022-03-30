Другая сторона спецоперации. Что делать с пленными

Недавно я писал о сложностях, которые нас ожидают при проведении денационализации Украины. Этот материал некоторым образом связан тематически с предыдущей статьей. Хотя касается он больше проблемы, которая возникла сразу после начала спецоперации российской армии и наступления Народных милиций республик. Это проблема пленных.

Тех самых пленных, которых с каждым днем становится все больше и больше. И которые должны быть наказаны, либо оправданы и отпущены по домам. Проблема очень сложная и требующая очень серьезной работы определенных структур. Кавалерийским наскоком эту проблему не решить.

Как, например, оценить действия солдата или офицера ВСУ, который героически оборонял собственные позиции до последнего патрона, а потом сдался. Сдался просто потому, что не мог больше выполнять приказ и держать оборону. Он преступник или честный солдат, верный присяге? Он преступник или нет?

Или как оценить действия той мариупольской фотомодели, которая играла роль раненой беременной женщины после подрыва роддома? Она никого не убивала, она была просто зомбирована нацисткой пропагандой, но после публикаций на западе, в том числе именно ее художеств, на Украину увеличили поставки оружия и приехали пусть всего несколько, но наемников.

Теоретически можно проблему решить так же, как когда-то Александр Македонский, согласно легенде, решил проблему гордиева узла. По принципу известной поговорки –«черного кобеля не отмоешь добела». Только будет ли это правильно? Мне кажется, правильно поступают (по слухам из знающих ситуацию источников) власти ДНР и ЛНР, которые после проверки отпускают пленных с освобожденных районов домой под расписку.

Может среди сотен «отмытых» белых и попадется один «черный», но оно того стоит. В селах и городах скоро будут нужны рабочие руки, умные головы, знающие руководители. И будут это, в числе прочих, и бывшие пленные солдаты и офицеры ВСУ. Других просто физически нет. И не будет. Республики и Украину надо будет восстанавливать…

Почему ВСУ и нацгвардия сохраняют боеспособность даже в условиях окружения?

Следует признать, что в последние годы украинцы многому научились. Пример Крыма показал, что та система комплектования войск, которая существовала на Украине до русской весны в Крыму, порочна. Части и подразделения, сформированные по территориальному принципу, малоэффективны в реальных боевых условиях.

Хорошо воевать будут только те территориальные подразделения, в которых, кроме общепринятых принципов формирования используются национальные традиции, вера, идеологи и т. д. Короче говоря, какие-то дополнительные составляющие, которые связывают солдат и офицеров в единую семью, в единый воинский коллектив.

Повторюсь, украинские генералы прекрасно усвоили урок Крыма, когда большая часть военнослужащих и сотрудников спецслужб остались жить и служить там, откуда они были призваны. Солдаты и офицеры просто отказались стрелять по своим родным, близким, друзьям, знакомым. Отказались разрушать собственные дома, собственную жизнь.

В то же время, отряды карателей, объединенных единой идеологией, действовали достаточно эффективно. Отряды, созданные из уголовников, также показали свою эффективность. Увы, в большой степени именно как каратели. А отряды зарубежных националистов? Все эти грузинские, чеченские и прочие «национальные батальоны» действуют и сегодня.

Последние несколько лет ВСУ формировались по смешанному принципу. Основная часть из русскоязычных регионов, просто потому, что менталитет «русских украинцев» больше подходит для войны, чем менталитет сельчан из западной Украины, но в подразделениях в обязательном порядке служат офицеры именно из западных областей, а также военные капелланы униатской церкви, а в окопах, как известно, атеистов не бывает.

Короче говоря, в любом подразделении существует костяк, занимающийся именно идеологической обработкой личного состава. Именно эти люди сегодня выполняют функции украинского варианта особистов в подразделениях. Они «укрепляют боевой дух» солдат, вплоть до расстрелов дезертиров и пытающихся перейти на сторону противника.

Еще более цинично действуют националисты из нацгвардии. Вы не задумывались, почему тот же полк «Азов» в Мариуполе сохраняет боеспособность достаточно долгое время? «Ларчик», как всегда, «просто открывается». «Азов» постоянно пополняется за счет местной молодежи.

Делается это достаточно просто. Собирают молодежь и предлагают стать героями. Те, кто не соглашается, тут же объявляются сепаратистами, и по законам военного времени… Остальные «добровольцы» отправляются на линию соприкосновения и воюют в первых рядах.

Понятно, что эти юноши думают, что они хитрее всех и в первом же бою дезертируют, но... Реальность такова, что пути у них только два после первого боя. Или в могилу, или ты становишься таким же карателем, как остальные. Ты член стаи… Правда, в подавляющем большинстве случаев, учитывая военную подготовку свежеиспеченных бойцов, временный.

Количество пленных будет возрастать

Иногда странно читать вроде бы аналитические материалы, в которых вопрос увеличения количества пленных рассматривается на уровне средней школы. Мы побеждаем, потому и пленных становится больше. Увы, конечно, военные победы действительно увеличивают количество пленных и дезертиров в ВСУ и нацгвардии, но не являются решающим фактором.

Пленных можно достаточно четко разделить по категориям, по причинам сдачи в плен, по местам призыва и прочему. Это необходимо для понимания причин сдачи в плен и дальнейших действий по отношению к сдавшимся.

Итак, первая категория это те, кто пошел служить от безнадеги, из-за отсутствия достойной работы, нормальной зарплаты. Это те, кто реально не представляет опасности и может быть отпущен под честное слово домой.

Для примера расскажу очень простую и понятную историю одного солдата 53-й бригады. Зовут солдата Александр (по понятным причинам фамилии солдат и офицеров называть не буду), призван из Северодонецка, сдался в плен в Новоигнатовке в составе группы таких же, как он, контрактников.

«Сначала пришла повестка на срочку. Я пошел на срочку, потом предложили перевестись в 53-ю бригаду на контракт. Обещали, что буду сидеть на ППД в Северодонецке, то есть у себя дома, приходить просто как на работу… Прошел курс молодого бойца, потом погрузили в эшелон и привезли сюда».

Таких историй десятки, если не сотни. Понятно, что для Александра служба с ВСУ была всего лишь способом заработать деньги для семьи. Никакие идеологические или патриотические причины не лежали в основе его решения. Воевать он не собирался и поэтому при первой же возможности дезертировал и сдался в плен.

Другая категория это те, кто вырвался из котлов и пытается пробиться к своим. Обычно это солдаты, призванные из других областей, которые пытаются добраться до своих родных мест. Подразделения, фактически брошенные ВСУ и воюющие в автономном режиме. Без связи с командованием, без снабжения, без техники и боеприпасов.

Примером может служить 58-я ОМБр. В сети сегодня полно видео о том, как бойцы этой отдельной «именной» бригады оценивают своих командиров, лично Зеленского и всех остальных, кто погнал их на эту войну. Одно дело сидеть на подготовленных позициях, другое дело – совершать марш под постоянным огнем противника.

В плен бойцы сдались после того, как бригада понесла большие потери. Продолжать сопротивление было просто бессмысленно. Вот что сказал один из сдавшихся (цитирую по видео из сети):

«...У нас было два танка. Один из которых не заводился, а другой не стрелял. Но и их тут же подбили. После чего мы решили сдаться...»

Похожая ситуация случилась со взводом морпехов на окраине Мариуполя. Мне удалось послушать радиопереговоры морпехов после двух отказов британских комплексов NLAW. Спасибо друзьям. Думаю, британским военным икалось довольно долго. Но взвод сдался!

Следующая категория – это бойцы, которые сдаются просто потому, что не хотят воевать за непонятную власть, за странного президента, за интересы каких-то других государств. Обычно это те, кто находится далеко от Донбасса. Чаще всего где-то под Киевом или в районах работы группировки V.

Итак, столичная элитная 14-я ОМБр. В район российского КПП (район Николаевки) вышла рота этой бригады во главе с майором Иваном С. Рота в полном составе сдалась российским войскам. Свой поступок Иван С. объяснил нежеланием воевать «за фашистский режим Зеленского». Кроме этого, он просто хотел сохранить жизни солдат-призывников.

Ну и последняя категория. Это профессиональные военные, которые поняли всю бессмысленность сопротивления при создавшейся ситуации. Опять пример из той же 14-й ОМБр.

Примерно в том же районе сдался в плен ЗКП бригады. 61 один человек, большинство из которых старшие офицеры ВСУ. Напомню, это элитная столичная бригада, с отборным, многократно проверенным личным составом. Данные офицеры прекрасно поняли, какую судьбу им приготовил глобальный Запад.

Как видите, у каждого солдата или офицера, сдавшегося в плен, своя история. Свои мотивы. Свой трудный и опасный путь прозрения.

Что дальше?

Операция продолжается. Если на территории ЛНР и ДНР все более или менее понятно, то там, где действуют российские ВС, проблемы только начинаются. И проблемы эти не связаны с действиями военных. К солдатам и офицерам претензий нет. Только гордость за наших героев.

Я уже писал о том, как быстро меняются взгляды украинцев на окружающую действительность. Вчера ярые патриоты и противники России сегодня вдруг стали ярыми противниками киевского режима и сторонниками Москвы. Сегодня те, кто находится в плену, рассказывают о личных причинах, почему они не могли бороться с властью.

Действительно, легко говорить о борьбе, о героизме, будучи далеко от войны. Легко говорить о борьбе с режимом, когда это ничем тебе лично не грозит. Годы пропаганды, годы массированной атаки на мозги украинцев нельзя отменить, нельзя не учитывать. Так что воздержусь от оценки. Буду рассматривать воздействие пропаганды как болезнь.

Те солдаты и офицеры, кто прекратил борьбу, ещё только на пути к выздоровлению. Они медленно и постепенно прозревают. Кстати, точно так же, как и те, кто уже оказался на освобожденных территориях. Казалось бы простой, известный всем телевизор. Сколько нового узнают люди о жизни в Донецке или Луганске. Сколько нового они узнают о Крыме, о России.

Наверное, те, кто сейчас уже вне войны, те, кто сдался, кто уже дома или ждет окончания операции, чтобы поехать домой, должны будут стать основой новой Украины. Естественно, в тех регионах, откуда они родом. Опаленные войной имеют особый характер. Особый взгляд на мир. Именно такие люди нужны будут в период, когда надо будет рвать жилы, восстанавливая страну.

P. S.

О ещё одной проблеме, которую надо решать срочно.

Спецоперация ВС России на Украине развивается по плану. Но с каждым днем становится понятным то, что без помощи российской армии, пусть на какой-то ограниченный период, ликвидировать фашистский режим украинцам не удастся. Увы, но слишком глубоко эта идеология пустила корни в обществе. Слишком долго мы смотрели сквозь пальцы на то, как переформатировали украинцев.

В какой форме необходимо обеспечивать присутствие России на Украине, неважно. Будут ли это временные гарнизоны в городах, военно-гражданские комендатуры или военные базы – решать не нам. Это дело высшего руководства страны и ВС. Но необходимо помнить, что во власти, в управлении чем-либо, вакуума не бывает. Любая пустота быстро чем-то заполняется.

Уже есть примеры того, как на освобожденных территориях восстанавливается прежняя власть. Этакий лайт-фашистский вариант власти... Метастазы остались, и их надо срочно убирать оперативным путем. Об этом стоит подумать.

Александр Ставер

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