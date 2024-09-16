Царь-ванна: гигантская чаша в заброшенном дворце

Что такое царь-пушка или царь-колокол рассказывать нет необходимости. Об этих гигантских, но совершенно бесполезных шедеврах литья знают все. Но очень немногие слышали про царь-ванну, которая находится в Баболовском дворце в Царском Селе под Санкт-Петербургом. Между тем это изделие мастеров начала 19 века заслуживает не меньшего внимания, чем московские достопримечательности.

Несмотря на то, что царь-ванну называли «восьмым чудом света» и ее воспевал в стихах Пушкин, сегодня она почти забыта. Она находится в полуразрушенном Баболовском дворце на окраине одноименного парка в Царском Селе. Ее можно увидеть в глубине приземистой восьмиугольной башни из красного кирпича. Это сооружение относительно недавно начали реставрировать и пока руки дошли только до временной кровли. Ванна представляет собой круглую чашу из серого гранита, высотой около 2 и диаметром 5 метров. Глубина ее 1,5 метра, а толщина стенки всего 45 мм. Вес этой громадины составляет 48 тонн. По сути, это даже не ванна, а целый бассейн, в котором одновременно могут принимать водные процедуры несколько человек. Посудите сами, в нее помещается целых 23 кубических метра воды!

Дача для шальной императрицы

Многие считают, что Баболовский дворец построили именно для этого колоссального шедевра камнетесов. Но это не так и здание появилось, когда о ванне никто еще и не думал. Его возвели по указу императрицы Екатерины II в 1785 году.

Баболовский дворец на территории парка был задуман как увеселительный павильон. Это один из ранних образцов «готического вкуса» – выстроен в 1783-1785 гг. по проекту придворного архитектора Ильи Неелова, в 1825-м реконструирован. Чертежи Баболовского дворца. Фото: Basilius3.livejournal.com Довоенный снимок Баболовского дворца.

Неизвестно, насколько часто бывала в Баболовском дворце "шальная императрица", а вот ее внук, Александр I, полюбил это место. Ходят легенды, что император использовал дачу для романтических свиданий с фаворитками, но подтверждений этому нет. Так или иначе, но монарх часто там бывал и по его личным указаниям дворец перепланировали и достроили.

Государь и повелел заменить ванну из белого мрамора огромной гранитной чашей. Решение задачи Александр I возложил на придворного инженера Августина Бетанкура. Тот обратился к известному камнетесу Самсону Суханову. Мастер потребовал за работу огромную по тем временам сумму — 16 тыс. рублей, которую ему без проблем выделили. Также Суханов заказал гранитную глыбу, весом более 160 тонн.

«Произведение русского художника»

Материал доставили в Царское Село с одного из островов Финского залива. Это потребовало немало сил и времени, но в том же 1811 году во дворце закипела работа. Ее сложность заключалась не только в большой трудоемкости. Гранит — очень твердый, но поэтому и достаточно хрупкий камень. На протяжении всей работы бригада камнетесов опасалась повредить ее, ведь даже небольшая трещина свела бы на нет все усилия. Мастер-каменотес Самсон Суханов. Художник В. Тропинин, 1823 год

Мастерам удалось сделать то, во что многие не верили. Они высекли чашу с толщиной стенки 45 мм, которая была способна выдержать вес воды. Директор Санкт-Петербургского минералогического общества, профессор Я. Зембницкий писал об этой ванне так:

«Сие произведение русского художника тем более заслуживает внимания, что со времени египтян неизвестно ничего столь колоссального из гранита». Изготовление каменного шедевра продолжалось долгих 7 лет. Работа не останавливалась даже во время Отечественной войны 1812 года. Для ванны заказали на Адмиралтейской верфи литые чугунные мостки с лестницей, ведь иначе попасть в чашу было невозможно. Интересно то, что Баболовская ванна никогда не имела устройств для подачи воды. Заполняли ее ведрами, также ведрами, чашу опустошали — на ее дне нет отверстия для слива.

О том, что работы над ванной так и не были завершены, явно свидетельствует существующее в настоящее время небольшое, видимо центровочное, отверстие на дне ванны, через которое слить объём воды из ванны (около 25 м3 или 2000 вёдер) совершенно невозможно.

Работы по усилению фундаментов и стен в соответствии с распором нового купола, а также по перекладке стен прилегающих помещений павильона продолжались до 1829 года.

Вид неоштукатуренных фасадов при перестройке не был изменен, но фасады служебных помещений дворца были оштукатурены и окрашены в красно-коричневый цвет «под кирпич» с разделкой швов белой краской.

Из места свиданий в летную школу

Интимная жизнь монархов всегда обрастает домыслами и легендами. Немало их связано и с Александром I. Какие из них правда, а какие — вымысел, точно неизвестно. Рассказывали, что царь-ванну наполняли специально для государя и его любовницы Софьи Вельо. Сплетни вокруг этих встреч побудили Пушкина написать стихотворение «На Баболовский дворец», посвященное роману, о котором говорила вся столица. Немецкие офицеры в Царском Селе

После 1918 года Баболовский парк находился в ведении дирекции дворцов-музеев и парков г. Пушкина (Детского Села), а дворец был отдан военным под школу 100-й Авиационной штурмовой бригады Ленинградского Военного округа. Огромная гранитная чаша пылилась без дела, привлекая лишь внимание любопытных курсантов. В годы Второй мировой войны нацисты прицельно бомбили здание, нанеся ему большой урон. Это можно считать чудом, но царь-ванна не только уцелела, а даже не получила повреждений. Немцы также планировали вывезти «восьмое чудо света» в Германию, как Янтарную комнату, но не успели. К счастью.

В 1970-е года, с условием восстановления дворца и парка, Ижорскому заводу было предоставлено место в охранной зоне Баболовского парка под строительство пансионата для отдыха рабочих, однако условие целиком выполнено не было. Пансионат построили, уничтожив при этом участок Таицкого водовода, до того времени ещё доставлявшего воду в парковые пруды, а руины дворца только законсервировали.

Теперь пансионат трансформировался в отель с громким названием «Потёмкин», рабочие перевелись как класс, а дворец так и простоял в руинах до наших дней, как память о войне и символ пренебрежения нынешней власти к собственной истории.

Федеральный памятник долго лежал в руинах, из-за угрозы обрушения был законсервирован. В 2000-х часть парка едва не застроили под гольф-клуб. Только в 2014-м его передали ГМЗ «Царское Село». Еще 2 года ушло на разработку проекта реставрации. Восстановление дворца и благоустройство парка планируется завершить к 2028 году.

Сейчас царь-ванна стоит на своем месте, а сам Баболовский дворец понемногу реставрируют. Возможно, когда-нибудь гранитная чаша станет известной достопримечательностью, которую захотят увидеть туристы со всего мира.