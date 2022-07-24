Украина – полигон, украинцы – подопытные крысы?

В риторике украинских политиков, экспертов и ученых давно стало нормой употребление тезиса об использовании их народа как экспериментального поля. Геополитического, военного, экономического, культурного, экологического и проч. Естественно, что опыты проводили либо русские, либо коммунисты, большинство которых тоже были русскими. Сегодня этот тезис стал первым пунктом державной украинской идеологии.

Однако кто на самом деле проводит в эти дни свои опыты и к чему они ведут? Любая война является местом испытания и проверки оружия, боеприпасов, боевой выучки и тактических приемов. Это дорогого стоит. Поэтому США развязывают и проводят войны, поэтому их сателлиты тоже, выстраиваясь в очередь, протискиваются на войны со своими солдатами и оружием. Война на Украине стала крупнейшей площадкой испытаний всего вышеперечисленного, ристалищем между Россией и коллективным Западом. А постоянная военная эскалация, годами проводившаяся американцами, должна была привести именно к военному столкновению, при котором русские воюют с украинцами, вооруженными Соединёнными Штатами и Европой (и даже Австралией). Это американская форма гибридной войны – воевать с главным противникам силами туземцев, хотя американцев на передовой хоть отбавляй. Массовое использование на Украине ЧВК и наемников – тоже один из экспериментов. Американцы исследуют, украинцы гибнут Массовое использование на Украине ЧВК и наемников – тоже один из экспериментов.Американцы исследуют, украинцы гибнут

На днях американцы признали, в чём для них смысл Украины. Руководитель по вопросам операций, стратегического сдерживания и ядерной интеграции командования ВВС США в Европе Джоэл Л. Кэри сказал: «Для нас это возможность продолжать развитие и готовиться к ответу. Мы продолжаем изучать тактику российских войск, чтобы понять, как мы можем защищать территорию стран-членов НАТО в дальнейшем».

Для «исследователя» Джоэла Л. Кэри и его хозяев украинцы – лабораторные крысы. Им набросали корм и они грызут его, не отвлекаясь даже на постоянное сокращение лабораторного материала. А в подопытных крыс их превратили их собственные руководители, выходцы из криворожского шапито.

Советник офиса президента Михайло Подоляк, месяц назад, когда Запад еще колебался с поставками новейших РСЗО, говорил: «Зачем думать, проводить заседания военных комитетов с экспертными спорами, теоретические выкладки бесконечно рисовать? У нас же сейчас все это можно проверить прямо на поле боя, на востоке Украины, в большом объёме».

Даже думать не надо – проверяйте у нас и на нас…

Однако оружейный полигон это одно, а над крысами проводят эксперименты пострашнее. Об американских биолабораториях на Украине известно многое. Находки, сделанные после начала СВО, подтверждают мрачные гипотезы о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе и распространить опасные патогены на территории третьих стран.

Минобороны РФ установило определенную закономерность – наличие у военнопленных ВСУ антител к возбудителям инфекционных заболеваний, количество которых (антител) превышает среднестатистические показатели; этих украинских военных Пентагон изучал в рамках своих проектов:

– 33% обследованных переболели или больны гепатитом А;

– более 4% – лихорадкой с почечным синдромом;

– 20% – лихорадкой Западного Нила.

В Минобороны РФ указывают: «Есть основания полагать, что военнослужащие ВСУ привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний». 11 референс-лабораторий США на Украине

По информации болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, еще в 2017 году тысячи украинских солдат были привлечены к испытаниям в рамках проекта UP-8 «Распространение вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) и хантавирусов в Украине и потенциальная необходимость дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз».

Ставили или нет опыты над «героями Батькивщины», покажут время и захваченные документы, но странные дела продолжаются. Так, 14 июля замминистра МВД Игорь Бондаренко заявил, что отныне все военные и правоохранители Украины должны будут сдать свои ДНК-данные. Мотивируется необходимостью идентификации погибших (по совету американцев). Здесь раскрываются огромные возможности для параллельного использования ДНК-информации в интересах черной трансплантологии, широко распространённой на Украине.

Или недавно Bloomberg писал о возвращении из Польши на родину десятков украинских онкобольных из беженцев, которых именуют не больными, а «участниками клинических испытаний». Относительно бесконтрольная миграция миллионов людей – отличное прикрытие для проведения медицинских опытов.

Соб. корр. ФСК

https://www.fondsk.ru/news/2022/07/21/ukraina-poligon-ukrain...