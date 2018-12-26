Помнится, в самом начале моего прихода на Платформу МирТесен (лет 8-9 назад), познакомилась я тут с замечательным человеком, писателем, казаком, автором книг «Становой хребет» и «Княжий остров» Юрием Сергеевым. Рассказал он тогда занимательные истории, связанные с медведями, и дал разрешение на размещение этих заметок на сайте Платформы. Что я незамедлительно и сделала. К сожалению, не знаю, что произошло, но там, где я это размещала, темы уже нет, но есть перепосты на других ресурсах «паутины» со ссылкой на тот потерянный файл. Поэтому решила разместить этот материал ещё разок. Уж очень он мне нравился. Итак: Рассказы от Юрия Сергеева В Якутии, когда я там работал в геологоразведке, на ключе Лукачакит жил был медведь по кличке... Аналитик! Видимо, у него этот трюк впервые получился случайно, но на то он и Аналитик, чтобы все привести в систему. Тогда работникам предприятий в поселке Чульман на выходные давали автобусы, чтобы люди на зиму смогли собрать ягод, брусники и голубики. Аналитик в течении пяти лет уже точно знал, куда приедут бабы (не совсем стройные) и на какие ягодники...

Ждал терпеливо, когда они наберут полные ведра, и вставал перед ними из кустов в полный свой гренадерский рост, громко рявкал...

Бедные бабы ставили ведра и с оглушительным визгом бежали наперегонки к автобусу. Аналитик спокойно съедал пару ведер ягоды со своего огорода и удалялся в тайгу. Или на другой ягодник, готовясь к следующему выходному... Мужья разгневанных дам, сплошь охотники, каких только ни устраивали засад вокруг заманчивых ведер с ягодой. Но, на то он и Аналитик, чтобы разгадать коварные замыслы...

А вот ещё:

А вот это быль... В горном Алтае у деда-старовера была старинная пасека из ульев дуплянок.Повадился шкодить здоровенный медведь. Он ночью просто обнимал улик и уносил в тайгу. И так почти каждый день... Старик приготовил флягу крепкой медовухи, они её называют травянка (пробовал у староверов в Туве, напиток Божеский), две кружки - и готов. К лесу отнес флягу и вылил в железное корыто...

Всю ночь миша пел песни, а на заре сник...

Старик вырубил гибкий дрын и давай охаживать вора... А он ревёт благим матом, а на ногах не стоит.

После этого урока медведь больше ни разу не показался у пасеки.