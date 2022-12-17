Правда и ложь о "совместном советско-германском параде 1939 года" в Бресте

Правда и ложь о совместном советско-германском параде 1939 года

Мифы о советско-германском параде в Бресте до сих пор широко тиражируются теми, кто вольно или невольно пытается отождествлять СССР и Третий рейх.

Если очень коротко, то предшествовали этому, так называемому "параду", следующие события.

Начало Второй Мировой войны

После вторжения в Польшу 1 сентября 1939 войска вермахта стали стремительно продвигаться по польской территории превосходящими силами.

К 17 сентября они уже заняли Брест и Брестскую крепость.

Пакт Молотова-Риббентропа, заключенный буквально накануне, не накладывал на СССР абсолютно никаких обязательств в плане помощи немцам после их вторжения в Польшу, и поэтому 17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. О каком-либо мало-мальски сопротивлении со стороны Польши не шло и речи, т.к. польская армия была уже почти разбита.

Кроме того, Польское правительство устремилось на границу с Румынией в город Залещики и вскоре покинуло страну.

29-я отдельная танковая бригада под командованием комбрига Семена Моисеевича Кривошеина почти беспрепятственно дошла до Бреста, который уже к тому времени заняли немецкие войска.

"Советско-германский парад"

21 сентября 1939 года был подписан советско-германский протокол об установлении демаркационной линии на территории бывшего Польского государства. Именно он и регламентировал передачу Бреста.

"Советско-германский парад". Брест. 1939

Гудериан, видимо, в чисто политических целях, настаивали на торжественной передаче Советскому Союзу Бреста и Брестской крепости и проведении совместного парада. Кривошеин, скорее, не без указания сверху, попытался отказаться от парада, ссылаясь на усталость советских войск, ведь накануне его бригада совершила 120-километровый ночной марш.

В итоге было принято компромиссное решение: немецкие войска парадным маршем покинут Брест, а советские войска так же парадным маршем войдут в город.

Хотя Гудериану все же удалось настоять на том, что Кривошеин все же будет стоять на трибуне и вместе с ним приветствовать проходящие войска.

Из воспоминаний С.М. Кривошеина:

«В 16:00 я и генерал Гудериан поднялись на невысокую трибуну. За пехотой пошла моторизованная артиллерия, потом танки. На бреющем полёте пронеслось над трибуной десятка два самолётов. Гудериан, показывая на них, пытался перекричать шум моторов:

- Немецкие асы! Колоссаль! — кричал он. Я не удержался и тоже крикнул в ответ:

- У нас есть лучше!

- О, да! — ответил Гудериан без особой радости.

Потом опять пошла пехота на машинах. Некоторые из них, как мне показалось, я уже видел. Очевидно, Гудериан, используя замкнутый круг близлежащих кварталов, приказал мотополкам демонстрировать свою мощь несколько раз … Наконец, парад закончился».

С.М. Кривошеин. Междубурье

Вполне очевидно, что никакого совместного парада не было, но немцы все же считали, что 22 сентября 1939, «…состоялся торжественный марш одного русского и одного немецкого полков… Город и Цитадель переданы в праздничной форме русским».

Немцы ушли из Бреста, чтобы вернуться обратно в июне 1941 года и уже спустя два с небольшим пройтись "парадным строем" по улицам Москвы. О "параде побежденных" читайте ЗДЕСЬ.

Лично мне больше импонирует позиция Владимира Мединского, который в своей книге «Война. Мифы СССР. 1939—1945» отрицал саму возможность этого мероприятия.

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