Это секретное советское оружие могло сделать натовские спутники и базы бесполезными

Некоторое время назад в СМИ стали появляться сведения о загадочном советском оружии под названием «Купол света». Все журналисты как один пишут о том, что в Советском Союзе было разработано средство для ослепления американских спутников с целью сокрытия факта запуска межконтинентальных баллистических ракет. Более того в Соединенных Штатах есть как минимум один авторитетный свидетель применения данного оружия еще в 1980-е годы. Итак, что же это такое и действительно ли у Союза могло быть подобное вооружение?

1. Откуда у нас информация о существовании «Купола света»?

Главная проблема «Купола света» в том, что знаем мы о нем по большому счету только из журналистских заметок и статей. А это, как известно (сарказм), самый надежный источник информации. Безусловно, есть свидетель применения «Купола света». Это отставной летчик ВВС США Роберт Хопкинс. По его словам, он сам стал свидетелем использования тайного оружия «советами» в 1988 году во время патрулирования Тихого океана. По словам Хопкинса, он и его товарищи-летчики видели молочно-белую стену, двигающуюся над территорией СССР. Свет якобы прошел через американские самолеты, оставив за собой пустое темное ночное небо. Показания интересные, вот только других известных свидетельств, кроме слова Роберта Хопкинса, у нас нет. Но мы ведь верим всем людям на слово? Даже когда в карты играем.

2. Действительно ли у СССР могло быть такое супероружие?

На самом деле можно только гадать. Сегодня существование «Купола света» — это информация на уровне «городской легенды». Примечательно, что тема применения некоего «секретного светового оружия» поднимается в первую очередь в самих США, а не в России. Хотя, казалось бы, именно в СМИ последней в первую очередь должны рассказывать о такого рода штуковинах ради поднятия «ура-патриотических» настроений. Но нет, почему-то про загадочный «Купол света» вспоминают именно американцы. Интервью с уже упомянутым Робертом Хопкинсом вышло в феврале 2019 года.

В контексте обсуждения «Купола света» часто озвучивается версия о том, что создан он был для сокрытия пусков ядерных ракет средней дальности РСД-10 «Пионер» от всевидящего ока американских спутников. Интересно и то, что издание, опубликовавшее интервью с Хопкинсом, ссылается на некую научную статью от 1983 года советского инженера Яниса Слекеничса из Обнинска, в которой ученый осуществил математическое моделирование образования люминесцентных облаков в верхних слоях атмосферы. Ученый писал о теоретической возможности создания сферического хемилюминесцентного облака при помощи выброса некого реагента на высоте в 100-120 км. Была ли такая научная работа в СССР на самом деле или ее выдумали американские журналисты – загадка.

Тем не менее, показания Хопкинса и статья Слекеничса увязываются журналистами в предсказуемый вывод о том, что «Купол света» у СССР был. Правда, здесь возникает целая серия вопросов. Даже если это «секретное оружие», то в Советском Союзе его бы испытывали не раз и не два, в том числе демонстративно, дабы спровоцировать США на разработку контрмеры, заставив тратить миллиарды долларов. Впрочем, возможно и другое: «Купол света» действительно был разработан и испытан один раз, но оказался слишком дорогим и сложным, из-за чего от дальнейшего развития проекта отказались.

3. Где зарыта собака?

Старина Джордж плачет, потому что из исламского терроризма никак не получается такой же враг, как СССР.

На самом деле с высокой уверенностью можно допустить, что «Купол света» — это страшилка, придуманная американцами для американцев. Почему так? На самом деле все просто. В XX веке Америка приняла титул «главного экспортера насилия». И речь сейчас идет не о том, что «плохие США» везде устраивают войны и перевороты. Речь о военно-промышленном комплексе. Именно вливания в ВПК в свое время во многом позволили Франклину Делано Рузвельту вывести страну из Великой депрессии 1930-х годов. План был хороший, надежный как швейцарские часы. И это были не шутки, в великую депрессию люди в США местами натурально от голода умирали… Тогда план сработал. Вот только с годами что-то пошло не так. Война кормит войну. США — главный поставщик насилия в мире.

А дальше началась холодная война и тут понеслось… Оказалось, что слезть с иглы военно-промышленного комплекса для экономики США также сложно, как современной России — с газово-нефтяной иглы. Именно ВПК США прямо – через экспорт вооружений и косвенно – через участие американской армии в военных интервенциях кормит экономику страны! И вот тут бах-бах – 1991 год! Горбачев сливает Советский Союз, и американской общественности становится решительно не понятно: а зачем нужны эти бюджетные траты на ВПК, ведь теперь источника «мирового зла нет».

Не проще ли тратить деньги сразу на себя? Но вот оказывается, что, если не тратить бюджет на ВПК, ВПК не сможет заработать деньги для бюджета. А других проверенных источников заработка у США нет… Сначала угрозу пытались слепить из международного терроризма. Получилось так себе. И вот в 2010 годах подвернулась оклемавшаяся от 1990-х годов Россия, которая став капиталистической страной, принялась клацать хищной челюстью и жадно поглядывать на международный курятник не хуже самих США. «Гражданин, подвинетесь!», – рявкнула Россия. «Вообще-то тут занято!», — прошипела Америка.

Бинго! Когда у вас враг «страшный русский Иван с ядерной дубиной», а не «воин Аллаха» (при всем уважении к нашим братьям из числа мусульман), который ничего сложнее автомата Калашникова в своей жизни не видел (в представлении среднестатистического жителя США), объяснить простому американцу, зачем нужны все эти супердорогие танки, самолеты, ракеты становится намного проще. При этом проблема усугубляется тем, что ВПК США – это не только гарант сохранения текущего положения Америки в мировой системе распределения труда, но и источник заработка для конкретных людей. О ужас, на государственных контрактах в «Бастионе Демократии» воруют не хуже (а может и лучше), чем в России. А еще на них, например, спекулируют на бирже. Вон, не так давно вокруг F-35 и «Lockheed Martin» разгорелся очередной коррупционный скандал. Оказалось, что далеко не все деньги налогоплательщиков шли на разработку прицельного комплекса самолета V поколения. Источник