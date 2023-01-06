Рождественская проповедь от атеиста

Хотел и планировал писать совсем о другом (о состоянии дел в США, придётся делать это в другой день), но снизошла на меня рождественская благодать.

Или вселился в меня дух Серафима Саровского, если вам будет угодно. Поэтому сегодня будет проповедь добра.

Вижу я, как некоторые пишут в ответ на предложение патриарха Кирилла, поддержанное Путиным, устроить рождественское прекращение огня, что «никто не оценит» и «толку не будет».

Начнём с того, что кроме западного «весь мир», насчитывающего меньше миллиарда человек, есть ещё шесть миллиардов людей. Которые как раз всё внимательно смотрят, понимают и ценят. В том числе и вот такие жесты и проявления.

Но суть моего сегодняшнего послания в другом.

Добро мы делаем не для других. Не для того, чтобы получить какую-то выгоду. Не для того, чтобы кто-то оценил. Не для того, чтобы казаться добрыми.

Добро мы делаем для себя. Для спасения своей бессмертной души (для тех, кто в это верит). Для сохранения своей человечности.

Совершая преступления, пытая, насилуя, издеваясь, человек необратимо деградирует и превращается в тварь (даже не в животное, ибо животные невинны).

Делая добро, проявляя милосердие (умеренное, разумное, не в ущерб другим людям), сохраняя человечность, сочувствуя и сопереживая – мы духовно развиваемся и становимся лучше.

Любящий человек дарит подарки и проявляет свои чувства не для того, чтобы получить что-то взамен (если так, то это не любовь, сорьки), а потому что его переполняет любовь, он ищет способы излить её на любимого человека и на весь окружающий мир заодно.

Можно сказать, что творить добро – это потребность. Но не врождённая, а взрощенная.

Уже упомянутый в начале Серафим Саровский говорил, что добродетель – это привычка. Сформированная привычка. То есть не врождённое свойство, а волевое проявление.

Я делаю добро, потому что это мой сознательный выбор. Не ради общественного одобрения или получения каких-то преференций, а потому что хочу БЫТЬ добрым. БЫТЬ!

Ибо добродетель – это «добро деятель».

На этом дух Серафима Саровского покидает меня, но остаётся со всеми вами. Любите друг друга, и да поможет вам святой Дунстан.

P.S. Сохранять внутреннее добро вообще сложно. Окружающий мир не наполнен розовыми единорогами, кушающими радугу и какающими бабочками (это цитата). На войне сохранять добро особенно тяжело. И поэтому сохранить его особенно важно.

Поэтому Кирилл и Владимир делают это не для «запада», не для «украинцев» или каких-то «жестов». Они делают это для наших воинов, помогая им оставаться людьми, напоминая о наших ценностях и морали.

И я не слышал, чтобы хоть один воин возразил. Все визгливые истерики идут с тёплых тыловых диванов…



https://alexandr-rogers.livejournal.com/1629597.html