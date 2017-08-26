Хазин - Санкции Запада - это приговор Запада российским олигархам

Ультиматум российским олигархам

Являются ли американские санкции серьезным ударом для российской элиты? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться с тем, что же все-таки подписал Трамп. Российские политологи анализируют эти санкции на основе тех материалов, которые дают российские СМИ. А СМИ – это орган пропаганды, от которого объективно идет искажение информации. Для того чтобы понять суть американских санкций, необходимо детально ознакомиться с документом, который опубликован на сайте Конгресса США. Из этого документа видно, что предмет санкций, который не акцентируется ни в одном из российских средств массовой информации, сводится к совершенно другому. Давайте разберемся, в чем суть американских санкций, и для кого они, в первую очередь, представляют опасность?

На самом деле, с точки зрения механизмов сдерживания и ограничения деятельности российских компаний, недавно принятые американские санкции ничего нового не привносят, разве что введены два новых инструмента. Разрешено накладывать арест на счета не только нерезидентов, но и резидентов США, в том числе на граждан и юридических лиц любых стран, если они подпадают под эти санкции. Вторым моментом является ограничение размера сотрудничества с российскими сырьевыми компаниями. Но эти инструменты вовсе не являются смысловой частью санкций. Не ради них Конгрессом США был принят закон об антироссийских санкциях, как это пытаются представить российские СМИ.

Документ об антироссийских санкциях составляет более 100 страниц, но сама смысловая часть, которая выражает суть санкций, составляет шесть страниц. Это системный вызов США со стороны российской олигархии и всего правящего класса России, который поддерживает действующий курс Президента Путина. Причем меры, предусмотренные против российской элиты, являются тем однозначным вариантом, который исключает какие-либо компромиссы.

Страница 32 данного закона говорит о поводе, почему введены санкции. Повод заключается в сообщении американской разведки о том, что по указанию Путина была осуществлена попытка влияния на президентскую кампанию в США, что расценивается, как вмешательство во внутренние дела США. Понятно, что этот высосанный из пальца повод не является настоящей причиной антироссийских санкций. Таким образом, формальным (или юридическим) поводом для санкций против России послужило вмешательство в президентские выборы.

Самое интересное начинается в разделе 241 на странице 93 данного закона, где говорится, что в течение 180 дней с момента вступления закона в силу (то есть до февраля 2018 года) министр финансов по согласованию с Директором национальной разведывательной службы и руководителем Государственного Департамента должны передать в Конгресс детальные отчеты о финансовой деятельности руководящих и влиятельных внешнеполитических фигур и олигархов Российской Федерации. Таким образом, речь идет о проверке финансовой деятельности на предмет коррупционной составляющей не только российского политического руководства, включая всех членов Правительства РФ, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, но и олигархов. При этом российские олигархи подлежат финансовой проверке независимо от того являются ли они налоговыми резидентами России. Так, к примеру, Тимченко, осуществляя свою деятельность на территории России, и освобожденный от уплаты налогов в российский бюджет, будет невозможно спрятаться за паспортом гражданина Финляндии, поскольку его финансовая деятельность также является объектом проверки в соответствии с законом о санкциях, принятым Конгрессом США.

Американцы исходят из того, что так или иначе собственность российских олигархов находится за рубежом, и они ее скрыть не смогут. На странице 105 закона о санкциях сказано, что в целях содействия НАТО и Евросоюзу США обязаны работать индивидуально со странами Европы и Евразии по выявлению коррупционных составляющих, связанных с российскими компаниями. Речь идет о работе американских структур со странами Евросоюза и СНГ, включая Белоруссию и Казахстан, используя при этом все рычаги политического и экономического воздействия на эти страны, вплоть до угрозы введения против них санкций в случае отказа от сотрудничества. Иными словами, не имеет значения, например, то обстоятельство, что Тимченко является гражданином Финляндии. Главное, что он относится к ближнему кругу Владимира Путина. Значит, с Финляндией будут работать в индивидуальном порядке. Что касается стран НАТО, где российские олигархи держат большую часть своей собственности, США будут работать, опираясь на устав НАТО, который предусматривает, что спецслужбы стран НАТО обязаны оказывать содействие стране – члену НАТО, если от нее поступила информация об агрессивных действиях третьей страны, направленных против ее интересов. Такой третьей страной США назвали Российскую Федерацию. А, следовательно, спецслужбы всех остальных стран НАТО согласно уставу НАТО обязаны оказывать содействие США в проведении проверки по выявлению коррупционной составляющей российских или аффилированных с ними компаний, действующих в этих странах.

Рассматриваемый закон о санкциях ставит перед проверяющими органами четыре задачи:

1) выявление влиятельных людей в российской политике и олигархов по степени их близости к политическому режиму России;

2) определение их финансового состояния (то есть, наличие у них чистых активов на счетах и имуществом);

3) оценка связи между политическими деятелями России и олигархами с Президентом Путиным персонально или с другими лицами российской элиты;

4) определение признаков коррупции, связанные с вышеуказанными лицами, а также источников доходов этих лиц и членов их семей.

Другими словами, это означает, что каждое понятие имеет очень жесткое наполнение, которое дано в самом широком смысле. То есть любой человек, где бы он ни работал, дворником ли, любовницей, тайным советником или серым кардиналом, если он влияет на управление и состояние дел в России и на принятие тех или иных решений, то он уже автоматически попадает в этот классификатор.

При этом объектом проверки финансовой деятельности российских политических деятелей и олигархов являются также и их близкие родственники. Так, недавно стало известно, что разводится Абрамович. Думается, что любовь тут ни при чем. Просто его юристы провели анализ и сделали вывод о том, что Абрамович подпадает под закон об антироссийских санкциях. Такое глубокое копание со стороны министерства финансов США, Национальной разведывательной службы США и Госдепартамента США и означает, почему Абрамович разводится со своей женой Дарьей Жуковой. Ответ очень простой. Абрамович разводится со своей женой не потому, что он ее разлюбил, а потому что в законе о санкциях написано, что под членами семьи понимаются близкие родственники: супруги, дети, родители, братья и сестры. Бывшая жена с юридической точки зрения уже не является членом семьи. А поскольку американцы ужасные формалисты, то эта информация, возможно, и не пойдет в отчет Конгрессу США. Так что в ближайшее время следует ждать и других разводов. Например, развод пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова со своей женой, являющейся гражданкой США.

В соответствии с американским законом о санкциях проверке подлежат все активы, инвестиции, а также любые деловые интересы, включая деловые связи и любую информацию, связанную с получением доходов, российских политических деятелей и олигархов. Иными словами, если какой-то бизнес оформлен на подставных или доверенных лиц, то все равно это подлежит проверке на коррупционную составляющую. А то, что при желании коррупционную составляющую всегда можно найти, не вызывает никаких сомнений.

Указанный закон также говорит и о необходимости идентифицировать нероссийские аффилированные бизнесы российских олигархов. Речь идет не только об американских бизнесах наших олигархов, но и об их бизнесах в других странах. Кроме того, закон предусматривает оценку создания (учреждения) российских полугосударственных организаций и их роли в Российской Федерации. Под полугосударственными организациями закон о санкциях понимает те организации, где определенная доля собственности принадлежит государству. Таким образом, речь идет о переоценке результатов приватизации государственных компаний. Например, по недавно заключенной сделке Сечина, связанной с продажей акций «Роснефти», будет производиться проверка с точки зрения коррупционной составляющей. Это говорит о том, что американцы намерены провести полный аудит российской приватизации. Все влиятельные компании, где есть хоть какая-то доля государства, подпадают под действие закона о санкциях. В этот список также попадают и те негосударственные компании, в руководстве которых сидят дети и близкие родственники путинских друзей.

Конгресс США перед проверяющими структурами поставил следующую задачу. Подготовить по каждой государственной (или аффилированной к ней негосударственной) компании, полугосударственной и негосударственной компании (если в руководстве компании сидят родственники российских олигархов либо российской политической элиты) информацию об утечке капиталов, аффилированных лицах, структуре управления, схемах ухода денег и т.п. То есть закон о санкциях предусматривает представление Конгрессу США отчета с подробной информацией обо всех отношениях собственности вокруг каждой компании, включая также и зарубежные компании, аффилированные с российскими компаниями. Как минимум, должна быть произведена проверка в сфере банковского регулирования, рынка ценных бумаг, страхования и недвижимости.

Под этот закон подпадают не только вышеуказанные российские компании, но и все без исключения российские олигархи, все члены Правительства РФ, все депутаты Государственной Думы и все члены Совета Федерации, а также их близкие родственники. Так, например, проживающие за границей совершеннолетние дети депутатов Государственной Думы, каковых имеется в огромном количестве, также подлежат проверке на предмет источников доходов. Вся недвижимость российской политической элиты и их близких родственников, как и их банковские счета, находящиеся за рубежом, видны как на ладони, и будут подлежать проверке на предмет коррупционной составляющей. Все это наглядно показывает, как США путем ареста активов или другими подобными средствами могут взять за хобот всю нашу политическую элиту. Как сказал Збигнев Бжезинский: «Еще нужно посмотреть, чья это элита, ваша или наша».

Таким образом, закон об антироссийских санкциях – это вовсе не ограничение размера сотрудничества западных компаний с российскими сырьевыми компаниями, как это преподносится в российских СМИ, а ультиматум нашим олигархам, и не только олигархам. Ультиматум заключается в том, что, если олигархи и российская политическая элита, влияющие на управление страной, и при этом имеющие активы за рубежом, которые зарегистрированы, как на себя, так и на близких родственников или на подставных либо на доверенных лиц, до февраля 2018 года не сменят действующее руководство России, а речь идет конкретно о Президенте Путине, то все вышеуказанные активы будут арестованы, как коррупционные. Понятно, что для олигархов и большей части российской политической элиты это катастрофа, соизмеримая с потерей для них дальнейшего смысла жизни.

Продюсеры ЦРУ хотят показать россиянам захватывающий сериал, который превзойдет по популярности «Игру престолов». Этот сериал будет называться «Игра кошельков», в котором американцы планируют вскрыть нешуточные схемы, в результате чего, мы много узнаем о тех людях, которых сейчас принято называть российской элитой.

Что в этой ситуации будут делать наши олигархи и кремлевская политическая элита? Срок ультиматума нашим олигархам истекает в феврале 2018 года в аккурат к президентским выборам в России. Если до этого момента олигархи не решат проблему Путина, то им будет очень грустно. Самое интересное то, что, если даже они и решат проблему Путина, то им будет грустно все равно. Что значит закон о санкциях, подписанный Трампом? Это означает, что американцы, приняв этот закон, сожгли за собой все мосты. Задний ход американцы теперь дать не смогут, иначе это будет их поражением. Бескомпромиссные условия, выдвинутые США российским олигархам, надо либо выполнять, либо послать США куда подальше, потеряв при этом зарубежную недвижимость и счета. Какой вариант выберут наши олигархи, не трудно догадаться, учитывая, что российские олигархи, как впрочем, и кремлевская элита, никогда ранее в патриотизме замечены не были.

А что будет, если российские олигархи выполнят условия до февраля 2018 года, и в России тем или иным способом сменится верховная власть? Угрожает ли что-то в этом случае деньгам олигархов? Ответ прост. Как бы ни поступили олигархи, ровным счетом ничего не поменяется. Тогда встает вопрос. А зачем тогда олигархам что-то делать? Дело в том, что, несмотря на принятие закона, предусматривающего раскулачивание российских олигархов, защитить свою собственность или придти к определенной сделке можно не только на этапе до начала ареста так называемых коррупционных активов, но и после того, как эти активы уже будут арестованы. Не веря нашим олигархам и хорошо зная их проституированную сущность, американцы решили разговаривать с ними уже на самом последнем этапе после наложения ареста на все их активы. Здесь США рассчитывают действовать с позиции силы, и если они и будут договариваться, то они будут договариваться на этапе применения последствий этого акта. Поскольку проблема Путина так и не была решена нашими олигархами, хотя им для решения этого вопроса давалось какое-то время, то их с позиции силы будут показательно потрошить. Примечательно, что другой наш олигарх Олег Дерипаска пытался дать показания перед Конгрессом США, воспользовавшись поправкой 1987 года, по которой должностных лиц освобождали от ответственности, если они соглашались предоставить Конгрессу интересующую информацию, и получали за это личный персональный иммунитет собственности. Однако Конгресс Дерипаске отказал, ссылаясь на то, что его информация является общеизвестной. Данный факт свидетельствует о том, что США не нуждаются в признательных показаниях российских олигархов об их коррупционных активах, поскольку они намерены самостоятельно установить их коррупционные источники, и в результате, полностью освободить российских олигархов от тяжелого бремени управления их имуществом.

Ясно одно, что механизм закона о санкциях уже запущен. И он, естественно не может родить мышь. Это означает, что российских олигархов на Западе, даже независимо от того, станут ли они поддерживать Путина или нет, будут расчехлять по полной программе, отбирая у них все имеющиеся активы, ссылаясь на их коррупционные источники. Решение об этом западной элитой принято окончательно и бесповоротно. Стало совершенно ясно, что американских хозяев российские приказчики больше не устраивают, и они хотят их поменять. А кто должен заменить российских олигархов? Судя по тому, что послом США в России присылают члена Бильдербергского клуба, скорее всего, здесь будут смотрины. США по линии посольства еще будут изучать политическую элиту, а потом принимать окончательное решение по соответствующим кандидатурам.

Следует лишь отметить, что гниль коррупции привела к тому, что может рухнуть государство. Любые заверения кремлевской элиты в патриотизме и защите устоев государства ничего не стоят, поскольку патриотизм начинается с борьбы с коррупцией. Если сердцевина дерева не прогнила, то у него есть шансы устоять от внешних воздействий. Но если этого нет, то внешние воздействия неумолимо обрушат дерево российской государственности. Это очень плохо, когда наши проблемы, которые мы должны были решать внутри, кто-то решает извне.