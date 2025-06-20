Креативные и смешные вывески из Питера

В Санкт-Петербурге очень много атмосферных заведений. Одних только кофеен насчитывается более четырех с половиной тысяч. Поэтому предпринимателю, который задумает открыть кофейню в северной столице, придется не одну ночь придумывать запоминающееся название. Но питерским бизнесменам не откажешь в креативности!

Даже страшно зайти А тут по образу видно, что чебуреки явно есть Пицца со вкусом страдания Хочешь кофе котами, приятного посещения. Ну закрутили! Кафе "Укроп" без пояснений. Нет, мы конечно же, все любим эту траву, но... не сегодня Капибаре точно по душе этот кофе Это на что намекают? Что там нет воздуховода и вытяжки? А это точно кондитерская? А вот здесь загадка - интересная еда. Кому интересная? Почему интересная? Чем интересная? Что такое POI? Кто знает? Ох, сразу чувствуется запах жженых страниц Понятно, что бургерная, не очень понятно про фарш. Он будет сырой? Вместо котлеты? А если не сырой, то почему фарш? Намёк, что котлеты сделаны из фарша, а у всех тогда из чего? Оригинальная гарантия вкусных блюд Чичи- Бичи - интересное название. Понять бы откуда оно и что означает. Это ресторан грузинской кухни на Малой Морской.

Полезли мы в поисковики и запутались еще больше. Все трактуют "чичи - бичи" по-разному:

- Фраза «Чичи бичи» происходит от французского слова «chichi», что означает «чепуха» или «вычурный». Появилось это выражение в России в 90-х годах и быстро стало популярным. В наше время «Чичи бичи» часто используется в модной индустрии, дизайне и стильной жизни в целом. Выражение «Чичи бичи» несет в себе оттенок оценки, часто подразумевая что-то чрезмерно вычурное, лишенное естественности или неприемлемого для данного контекста.

- "Чичи - маленький по-свански, бичи - мальчик по-грузински"

- «Чичи бичи» – это сокращение от английского выражения «chee-chee, bitchy», которое в переводе на русский язык можно интерпретировать как «нервничай, зануда». Использование этой фразы обычно подразумевает насмешку или иронию в адрес человека, который проявляет излишнюю нервозность, агрессию или занудство.

- Фраза «чичи бичи» имеет разные значения в разных контекстах, но изначально она использовалась в данном выражении для обозначения некоторой нелепости, бессмыслицы или незначительности.

Вывеска автоматически читается с грузинским акцентом Покушал, выпил с сразу хочется танцевадзе! Главное чтобы были не идиотские цены Так «Мы же на ты?» или «Мы женаты?» ОгоХого - тоже загадочное заведение. Китайская кухня. Честное мясо. Медицинский центр. Надеемся, что эти два заведения никак не связаны между собой. Но Честное мясо покорило. Там еще внизу фрукты присоседились, про честность которых ничего не сказано. Кофе любит решительных и уверенных в себе "Кофейня в объятиях" приятно же. Захотел объятий пошёл в кофейню. Интересно, там с порога обнимать начинают, или надо кофе заказать сначала? Как думаете?

А коржик (пёсель) с какой целью на двери нарисован? Если в кафе живой настоящий корги, то без всяких сомнений - в объятиях именно он!

Приятно познакомиться Наверное, столовая, но меню креативненько оформлено Для маленьких хипстеров Заведение московское, но настроение чисто питерское Коротко, но ясно Новояз Саквояж беременной шпионки - культовое заведение, основанное в 1999 году Кальянная в одной из отреставрированной парадной, они сами называют себя лаунж пространством, говорят, что оживляют атмосферу старинного особняка и вдыхают жизнь в даже самые мёртвые души. Ну-ну... Креативненько! На всякий случай предупреждают

Вот как-то так!