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Креативные и смешные вывески из Питера

В Санкт-Петербурге очень много атмосферных заведений. Одних только кофеен насчитывается более четырех с половиной тысяч. Поэтому предпринимателю, который задумает открыть кофейню в северной столице, придется не одну ночь придумывать запоминающееся название. Но питерским бизнесменам не откажешь в креативности!

Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №1 - BigPicture.ruФотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №2 - BigPicture.ruДаже страшно зайтиА тут по образу видно, что чебуреки явно естьФотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №3 - BigPicture.ruПицца со вкусом страданияХочешь кофе котами, приятного посещения.Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №4 - BigPicture.ruНу закрутили!Кафе "Укроп" без пояснений. Нет, мы конечно же, все любим эту траву, но... не сегодняФотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №5 - BigPicture.ruКапибаре точно по душе этот кофеЭто на что намекают? Что там нет воздуховода и вытяжки?Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №6 - BigPicture.ruА это точно кондитерская?А вот здесь загадка - интересная еда. Кому интересная? Почему интересная? Чем интересная? Что такое POI? Кто знает?Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №7 - BigPicture.ruОх, сразу чувствуется запах жженых страницПонятно, что бургерная, не очень понятно про фарш. Он будет сырой? Вместо котлеты? А если не сырой, то почему фарш? Намёк, что котлеты сделаны из фарша, а у всех тогда из чего?Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №8 - BigPicture.ruОригинальная гарантия вкусных блюдЧичи- Бичи - интересное название. Понять бы откуда оно и что означает. Это ресторан грузинской кухни на Малой Морской.
Полезли мы в поисковики и запутались еще больше. Все трактуют "чичи - бичи" по-разному:
- Фраза «Чичи бичи» происходит от французского слова «chichi», что означает «чепуха» или «вычурный». Появилось это выражение в России в 90-х годах и быстро стало популярным. В наше время «Чичи бичи» часто используется в модной индустрии, дизайне и стильной жизни в целом. Выражение «Чичи бичи» несет в себе оттенок оценки, часто подразумевая что-то чрезмерно вычурное, лишенное естественности или неприемлемого для данного контекста.

 Оно также может использоваться с иронией или сарказмом. В культуре «Чичи бичи» встречается в различных проявлениях, таких как модный стиль одежды, интерьерные решения, макияж и прически.
- "Чичи - маленький по-свански, бичи - мальчик по-грузински"
- «Чичи бичи» – это сокращение от английского выражения «chee-chee, bitchy», которое в переводе на русский язык можно интерпретировать как «нервничай, зануда». Использование этой фразы обычно подразумевает насмешку или иронию в адрес человека, который проявляет излишнюю нервозность, агрессию или занудство.
- Фраза «чичи бичи» имеет разные значения в разных контекстах, но изначально она использовалась в данном выражении для обозначения некоторой нелепости, бессмыслицы или незначительности.
Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №9 - BigPicture.ruВывеска автоматически читается с грузинским акцентомФотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №10 - BigPicture.ruПокушал, выпил с сразу хочется танцевадзе!Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №11 - BigPicture.ruГлавное чтобы были не идиотские ценыФотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №12 - BigPicture.ruТак «Мы же на ты?» или «Мы женаты?»ОгоХого - тоже загадочное заведение. Китайская кухня.Честное мясо. Медицинский центр. Надеемся, что эти два заведения никак не связаны между собой. Но Честное мясо покорило. Там еще внизу фрукты присоседились, про честность которых ничего не сказано.Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №13 - BigPicture.ruКофе любит решительных и уверенных в себе"Кофейня в объятиях" приятно же. Захотел объятий пошёл в кофейню. Интересно, там с порога обнимать начинают, или надо кофе заказать сначала? Как думаете?
А коржик (пёсель) с какой целью на двери нарисован? Если в кафе живой настоящий корги, то без всяких сомнений - в объятиях именно он!
Фотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №14 - BigPicture.ruПриятно познакомитьсяНаверное, столовая, но меню креативненько оформленоФотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №15 - BigPicture.ruДля маленьких хипстеровФотография: 15 креативных и смешных вывесок из Питера №16 - BigPicture.ruЗаведение московское, но настроение чисто питерскоеКоротко, но ясноНовоязСаквояж беременной шпионки - культовое заведение, основанное в 1999 годуКальянная в одной из отреставрированной парадной, они сами называют себя лаунж пространством, говорят, что оживляют атмосферу старинного особняка и вдыхают жизнь в даже самые мёртвые души. Ну-ну...Креативненько!На всякий случай предупреждают
Вот как-то так!

г. Санкт-Петербург
Светлана Митленко
укроп, кафе
юмор
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