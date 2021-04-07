Харьковская Хатынь - раненных сожгли прямо в госпитале

14 марта ветеранские и общественные организации Харьковщины с городской организацией ОПЗЖ почтили память более 800 погибших советских воинов, а также бойцов 1-го Отдельного чехословацкого батальона, сожженных, расстрелянных и заколотых фашистами в харьковском военном госпитале с 13 по 17 марта 1943 года.

В первый день эсэсовцы сожгли заживо 300 красноармейцев в заколоченном корпусе № 8 лазарета.

14 марта автоматчики СС начали расстреливать и колоть кинжалами раненных в больничных палатах других корпусов. В течение трех дней до 17 марта немцы врывались группами в палаты и расстреливали людей прямо на койках. Они выкалывали глаза, отрезали половые органы, выбивали зубы, вырезали звезды на телах красноармейцев. Одного военнопленного красноармейца немцы распяли в сарае на дверях. Труп провисел несколько дней.

Об этом чудовищном преступлении немецких нацистов стало известно в сентябре 1943 года после окончательного Освобождения Харькова, когда Чрезвычайная Государственная Комиссия по расследованию преступлений немцев опросила свидетелей и раскопала могилы на территории областной больницы и госпиталя. Хирург Георгий Джингвеладже. Кадры киноповести Довженко «Украина в огне».

Эта нечеловеческая расправа стала одним из эпизодов в обвинительном Приговоре Военного Трибунала 4-го Украинского Фронта, вынесенном 18 декабря 1943 года по итогам открытого «Судебного процесса о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор.

Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации».

На сегодняшний день известно, что на территории военного госпиталя и областной больницы находятся три братские могилы, где захоронено около тысячи расстрелянных и замученных людей в марте 1943 года. По данным Харьковского областного военкомата в братской могиле, на месте массового расстрела советских солдат, похоронены 1100 бойцов. Но имена большинства из них неизвестны – в паспорте к могиле указаны всего 4 имени. Сотрудниками Харьковской «Книги Памяти» в результате работы были выяснены имена еще 19 человек.

78 лет прошло с той страшной трагедии. Помнят ли об этом харьковчане? Должны помнить!

ПОМНИ, КАК ЭТО БЫЛО!

16 февраля 1943 года Харьков был впервые освобожден советскими войсками от немецких оккупантов в результате Харьковской наступательной операции войск Воронежского фронта под командованием генерал-полковника Филиппа Голикова при содействии частей Юго-Западного фронта генерала армии Николая Ватутина. Сразу же в городе были развернуты госпитали для лечения раненых. Один из крупнейших сортировочных госпиталей был расположен в зданиях, где сейчас находятся областная больница, военный госпиталь, музей природы и некоторых других близлежащих домах. Здесь лежали бойцы не только Красной армии, но и воины 1-го Отдельного чехословацкого батальона, воевавшего в Змиевском районе.

Вскоре немцы силами первой и второй дивизией СС под командованием генерала П.Хауссера развернули массированное контрнаступление. Немецкое наступление было настолько стремительным, что часть наших раненых не успели эвакуировать. Среди тех, кто остался, было много тяжелораненых. Остались в Харькове и многие сотрудники медучреждения.

В первые же дни вторичной оккупации Харькова немцы совершили одно их своих самых чудовищных преступлений – устроили Харьковскую Хатынь на территории госпиталя.

С 13 по 17 марта 1943 года фашисты из СС расстреляли и сожгли более 800 раненных бойцов Красной Армии и чехословацкого батальона, захваченных ими в Госпитале на улице Тринклера. 13 марта в госпиталь прибыл офицер дивизии СС «Адольф Гитлер» Шульц и сообщил, что в корпусе № 8 по ул. Тринклера, 5 будет работать лазарет для военнопленных. Всех тяжелораненых (около 400 человек) перенесли в это здание.

Через несколько часов к нему подъехал большой отряд эсэсовцев. Очевидцы рассказывали, что их было около 40, вооруженных автоматами. Немцы забили в здании двери и подожгли его. Пламя быстро охватило помещение, черный дым проникал в палаты. Больные и раненые начали выпрыгивать из окон. Но тут они попадали под огонь немецких пуль.

Более 300 красноармейцев тогда сгорели заживо, еще 30 были расстреляны и лежали возле корпуса. Лишь 53 раненным и медработникам удалось выжить в первый день расправы. Выжившие красноармейцы и медицинские сотрудники на пепелище харьковского военного госпиталя. Кадры киноповести Довженко «Украина в огне».

После сожжения людей в корпусе № 8 немцы стали убивать раненых в других помещениях.

14 марта, около 9 часов утра, в офицерское отделение пришли четверо немецких солдат, двое из них остались у входа, а двое поднялись на второй этаж и начали расстреливать раненных. После чего спустились на первый этаж и тоже начали расстреливать раненных по палатам. В палате было 7 раненных чехов и словаков (Франц Фольтан, Михаил Горовский, Карл Фридрих, Бедрих Шарф, Иосиф Кениг и Альберт Кронгаузер) и два советских воина. 8 из них были расстреляны, а чех Фрешаль Эрик – заколот кинжалом.

Одного военнопленного красноармейца немцы распяли в сарае на дверях. Труп провисел несколько дней.

Еще двух советских воинов (у одного не было руки, у другого были перебиты ноги), немецкие бандиты «СС», перед расстрелом сильно избили, потом заставили лечь рядом с трупами и расстреляли.

Убийства продолжались несколько дней – до 17 марта. Выжившие красноармейцы и медицинские сотрудники на пепелище харьковского военного госпиталя. Кадры киноповести Довженко «Украина в огне».

В течение трех дней немцы врывались группами в палаты и расстреливали людей прямо на койках. Они выкалывали глаза, отрезали половые органы, выбивали зубы, вырезали звезды на телах красноармейцев.

Харьковчанка Мария Александровна Козлова показала на Трибунале:

«Будучи в действующей Красной Армии, мой муж был ранен и помещен на лечение в 1-й армейский госпиталь, находившийся в то время в городе Харькове.

15 марта я решила принести ему передачу. Подойдя к месту расположения госпиталя, я не могла сразу узнать, что это тот самый госпиталь, в котором находится на излечении мой муж.

Жуткая картина встала перед моими глазами, везде и всюду груды развалин, по всей территории валялись трупы сожженных и зверски замученных советских граждан. Видя чудовищные злодеяния, я, не помня себя, побежала к уцелевшему от огня 4-му корпусу. Ужас охватил меня, когда я вошла в первую палату. Горы трупов, изуродованных до неузнаваемости, валялись в ней. В беспамятстве я подбежала к кровати мужа – она была пуста и залита кровью. При этом труп моего мужа, обезображенный и окровавленный, я увидела на полу валявшимся между кроватями. Голова была пробита, один глаз выколот, руки сломаны, из зияющих ран еще сочилась кровь». На сегодняшний день известно, что на территории военного госпиталя и областной больницы находятся три братские могилы, где захоронено более тысячи расстрелянных и замученных людей в марте 1943 года.

По данным Харьковского областного военкомата в братской могиле, на месте массового расстрела советских солдат, похоронены 1100 бойцов. Но имена большинства из них неизвестны – в паспорте к могиле указаны всего 4 имени. Сотрудниками Харьковской «Книги Памяти» в результате работы были выяснены имена еще 19 человек.

78 лет прошло с той страшной трагедии. Помнят ли об этом харьковчане? Должны помнить!

https://rector63.blogspot.com/2021/03/blog-post_17.html

https://mabiab.com/publication/20992_pomni-harkovskuyu-hatyn...

https://mykharkov.info/interesno/istoriya-harkova-tragediya-...