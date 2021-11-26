Штабс-капитан Толбухин, прапорщик Баграмян и другие

Как-то я уже ставила тему о военнослужащих царской России, перешедших на сторону большевиков. Да и об отдельных персонажах рассказывала, но эта тема объемная и заслуживает того, чтоб не раз об этом поговорить. На службу к красным перешли едва ли не половина представителей дореволюционного офицерского корпуса. Троцкий замечал, что без этого костяка не было бы победы в Гражданской войне. Выковав военное преимущество для большевиков, множество экс-офицеров прошли через репрессии 30-х, оказавшись уже на фронтах Великой Отечественной. «Военспецы» учили новых советских военных, передавая славные традиции классической русской армии. Элитные морские офицеры, артиллеристы, офицеры войск связи отлично владели математикой, физикой, астрономией, проявив себя опытными мастерами боевой подготовки.

Штабс-капитан Толбухин, командовавший войсками под Сталинградом

Мало кто знает, что Толбухин воевал под инсулином. Мало кто знает, что Толбухин воевал под инсулином.

Часто маршала Советского Союза Толбухина именуют «забытым». Федор Иванович был единственным из маршальской плеяды, кому при жизни не пожаловали Звезду Героя. Эту награду ему присвоили лишь спустя два десятка лет после ранней смерти. Между тем, в активе блестящего полководца Сталинград, освобождение Донбасса, Кавказа, Крыма, штурм Севастополя.

Военные подразделения под его командованием победоносно входили в Румынию, Болгарию, Югославию, приближая взятие Будапешта с Веной. И лишь самые близкие из окружения знали, каково было сражаться в красноармейском авангарде серьезно больному Толбухину. Его диабет не вписывался в бессонные ночи, постоянные потрясения и ношу ответственности. По распоряжению товарища Сталина специально для Толбухина на фронт доставлялся дефицитный инсулин. Любой другой уже отправился бы в отставку или, как минимум, перевелся на тихую тыловую должность. Но заменить Толбухина было некем.

Полковник Шапошников, разработавший операцию по контрнаступлению под Москвой

Сталин держал Шапошникова в личных советниках. Сталин держал Шапошникова в личных советниках.

Когда Сталин слышал фразу о том, что войну выиграл Жуков, он парировал: «Не Жуков, а советский народ!» Но случались и вариации, когда вождь отсылал главные заслуги к личности Шапошникова. Маршал Советского Союза не дожил до Победы считанных недель, не справившись со смертельным заболеванием. Несмотря на то, что Шапошников был моложе Иосифа Виссарионовича, главнокомандующий неизменно обращался к нему по имени-отчеству. Даже когда в начале войны Шапошников в ранге начальника Генштаба РККА провалил крымскую операцию, Сталин хоть и снял его с должности, но оставил при себе персональным военным советником.

Шапошникову принадлежит разработка контрнаступления под Москвой в зиму 1941—1942 гг. А до революции полковник царской армии руководил штабом Туркестанской дивизии. С приходом в Россию новых сил будущий советский маршал отвечал за все штабные дела Красной Армии. Большинство распоряжений в Гражданскую войну, приказов и директив фронтам и армиям отдавались от его имени. Борис Михайлович отмечается в военной истории как выдающийся военный теоретик, талантливый практик, хорошо знающий оперативно-стратегические вопросы. Он – автор военно-исторических и военно-теоретических трудов, которые оказали большое влияние на развитие советской военной науки. Умер от тяжёлой болезни (туберкулёз лёгких) 26 марта 1945 года, не дожив 44 дня до Победы. Шапошников стал единственным Маршалом Советского Союза, выбывшим из Вооружённых сил СССР в ходе Великой Отечественной войны.



Маршал Баграмян из белых прапорщиков, взявший Кенигсберг

Баграмян отличался особой простотой. Баграмян отличался особой простотой.

Дважды герой и маршал СССР Баграмян начинал в рядах царской армии с прапорщика. Чудом избежав самых страшных следствий в репрессивный период, благодаря твердому заступничеству высокопоставленного земляка, Иван Христофорович вступил в ВОВ. Особое место в его военной полководческой биографии отводится операции «Багратион». Маршала вполне заслуженно считают освободителем Беларуси. Из менее известных заслуг - Городокская операция от 1943-го, Витебско-Оршанская в 1944-м и Полоцкая в том же году. Максимально ярко военный талант полководца проявился при уничтожении гитлеровцев под Витебском и взятии Кенигсберга.

Подпоручик императорской армии Говоров, прорывавший блокаду Ленинграда

Маршал Говоров. Маршал Говоров.

Герой Советского Союза в высшем звании маршала Леонид Говоров примерно служил в дореволюционной императорской армии. Тогда еще подпоручик сражался против красных, успев получить при Колчаке поручика. В какой-то момент осознав, что для него важнее не белый или красный цвет движения, а судьба России, Говоров поступился клятвой царю. Блестяще проявив себя в Гражданскую войну, в следующий раз отличился в прорыве линии Маннергейма в столкновениях с финнами в Зимнюю войну 1939—40-х. И если в белогвардейском строю Говоров выступал в боях против красноармейцев, то в 1941-м сам же и возглавил их в Москве. Кроме обороны русской столицы, за что военачальник удостоен ордена Ленина, Говоров выложился и под Ленинградом, организовав прорыв («Искра») и разблокировав город.

Ставший советским министром белый командир Василевский

Маршал-министр Василевский. Маршал-министр Василевский.

В императорском военном строю Александр Василевский успел дослужиться до штабс-капитана, с самого начала карьеры прославив себя неуемной энергией и непобедимой храбростью. Традиционно идя в бой впереди, Василевский словно гипнозом увлекал за собой солдат в самые горячие атаки. В 1916-м бесстрашный воин участвовал в Брусиловском прорыве. А уже в войне с Гитлером опытный командир принимал сложнейшие решения в ведущих боевых операциях. Одной из таких стал штурм неприступно укрепленного Кенигсберга в 1945-м. После Василевского перебросили возглавлять советские войска в войне с японцами. А в 1949-м назначили военным министром Советского Союза.

Крузе: из колчаковского генерала в генералы РККА

Петербургский дворянин Крузе.

Аполлон Крузе стал в СССР единственным военачальником, который будучи генералом белогвардейских войск вскоре стал генералом-красноармейцем. Причем свои первые звезды Крузе получил за боевое противостояние большевикам. Еще один парадокс дважды генерала заключался в том, что в репрессивный период его имя не фигурировало ни в одном подсудном деле. А в 1939-м экс-колчаковец и вовсе вступил в ряды ВКП(б). В Великую Отечественную Крузе бил гитлеровцев на совесть. В текстовом приложении к Ордену Кутузова значилось, что возглавляемый генералом стрелковый корпус, прорываясь в глубоко укрепленную оборону немцев под Будапештом, блестяще выполнил поставленную боевую задачу и обеспечил решающий удар по городу. Отличился корпус генерал-майора и при освобождении осажденной Братиславы, по причине чего почетно именовался «Братиславским».

Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев

Родился Дмитрий Михайлович ( 26 декабря 1880 года) в семье потомственных дворян. Перед Октябрьской революцией он получил последнее звание — подполковник. За время службы в Красной армии, под судом и следствием не состоял, репрессиям не подвергался.

В 1940 получил звание генерал-лейтенанта и стал членом ВКП (б), что, собственно, не взаимосвязано.

В августе 41 в бессознательном состоянии попал в плен. На немецком языке он говорил как на родном. Первая жена была немка. Для фашистов кандидатура Карбышева была явно предпочтительнее, чем кандидатура Власова. Но несмотря на всё давление, переходящее в пытки, на сотрудничество с фашистами не пошёл, и 18 февраля 1945 года был замучен.

28 февраля 1948 года ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

Еще много кого можно вспомнить, но я думаю, сделаем это еще одной темой со временем.