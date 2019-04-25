Жизнь за кино - судьба фронтового оператора Владимира Сущинского

На войне солдаты часто рискуют жизнью — но у них хотя бы есть оружие. А у операторов на фронтах Великой Отечественной были только их кинокамеры. Рассказ о боевом пути одного из них, легендарного военного кинооператора Владимира Сущинского, — в нашей статье.
На фронтах Великой Отечественной работали сотни операторов, и одним из них был Владимир Сущинский. Его дебютом стали бои на Волховском фронте 2–3 июня 1942 года. Тогда Владимир ещё даже не был оператором — лишь ассистентом оператора второй категории. Как и почему он вообще взял в руки кинокамеру?
Сущинский получил отличное образование по меркам эпохи — школа плюс энергетический техникум. Далее — Всесоюзный теплотехнический институт, армия. А после службы — ВГИК, операторские курсы.
Лето, съёмочная группа Центральной студии кинохроники выезжает в Сочи, оттуда — в Пятигорск. Благодать — и первые кадры Сущинского для киножурнала «Пионерия». Но вдруг грянула война. Мирные съёмки пришлось прервать.
Мобилизация, учёба. В феврале 1942 года сержант Сущинский стал командиром орудия на Карельском фронте, но — в тылу. И тогда Владимир попросился на фронт, чтобы снимать боевые эпизоды.
В мае Сущинского зачислили на Центральную студию кинохроники. Там и начался его путь фронтового оператора. Он сам поставил себе задачи. Во-первых, снимать только по железно продуманному сценарию или плану. Во-вторых, подавать сюжет наиболее интересно.
В июне 1942 года 160 операторов на всём огромном фронте от Баренцева до Чёрного моря, а также в тылу, снимали один день войны. Итогом стал одноимённый документальный фильм. «День войны» показывали в Лондоне — на день рождения Сталина, в США, а позже — в Швеции, Бельгии и на земле будущего Израиля. Свою лепту в эту эпопею внёс и Сущинский. Его оружием стала кинокамера «Аймо».
Болота и иссечённые снарядами деревья заставляют вспомнить типичные пейзажи Первой мировой. Это неудивительно — позиционная война при одинаковой тактике приобретает одинаковые черты.
В объектив кинокамеры Сущинского попали разбитые немецкие орудия и танки. Наглядное свидетельство, что врага можно бить.
Молодой оператор также старался показать «науку воевать».
Никогда раньше не видел настолько качественного камуфляжа в документальном кино. Да и в художественных фильмах советские разведчики в маскировочных костюмах «амёба» появлялись разве что в старой «Звезде» 1946 года.
И вот, наконец, долгожданное наступление. Блокада Ленинграда прорвана!
Мга и Севастополь
В примечаниях к плёнке о боях в районе станции Мга Сущинский писал: «Борьба за населённый пункт Поречье и восточную окраину „Дома отдыха“ шла несколько дней. Это была борьба в траншеях, в блиндажах, в развалинах бывшего посёлка».
1944 год — бои на Украине. Последний плацдарм немцев на левом берегу Днепра. В объективе — вражеские танки. До них всего двести метров.
В кадр попали редкие гости на экране — атакующие ленд-лизовские «валентайны», а также тяжёлый труд механика‑водителя.
Освобождение Европы
Последнюю осень войны Владимир встретил в Карпатских горах.
Уникальный случай — в кадр попала тень оператора. Обычно такие кадры вырезают, но тут их сберегли.
Впереди освобождение Польши и штурм Бреслау (современный Вроцлав). Автоматчик бросается к раненому товарищу и выносит его с поля боя. Пушки и ПТР бьют по врагу.
Бой на полотне железной дороги — последние кадры, снятые капитаном Владимиром Сущинским. Двадцать второго февраля 1945 года рядом с ним разорвался снаряд. Похороны друга и напарника снимал другой фронтовой оператор — Николай Быков.
На присланной в студию коробке с плёнкой Быков писал: «В Бреслау во время съёмки уличного боя осколком снаряда был убит кинооператор Владимир Сущинский. На поле боя снять его я не мог — был ранен этим же снарядом». Николай Быков тоже погиб — 18 марта 1945 года.
«За проявленную безграничную храбрость и профессиональное мастерство» Сущинского посмертно наградили Орденом Отечественной войны первой степени.
Двенадцатого марта 1945 года Комитет по делам кинематографии предложил Центральной студии документальных фильмов «смонтировать из лучших работ кинооператора Владимира Сущинского спецвыпуск для показа среди работников советской кинематографии в учебных целях». В 1946 году вышел фильм «Фронтовой кинооператор». Ассистентом режиссёра работала Сэдда Пумпянская, чей муж-оператор погиб в Карпатах.
На фронтах Великой Отечественной работали сотни операторов, и одним из них был Владимир Сущинский. Его дебютом стали бои на Волховском фронте 2–3 июня 1942 года. Тогда Владимир ещё даже не был оператором — лишь ассистентом оператора второй категории. Как и почему он вообще взял в руки кинокамеру?
Сущинский получил отличное образование по меркам эпохи — школа плюс энергетический техникум. Далее — Всесоюзный теплотехнический институт, армия. А после службы — ВГИК, операторские курсы.
Лето, съёмочная группа Центральной студии кинохроники выезжает в Сочи, оттуда — в Пятигорск. Благодать — и первые кадры Сущинского для киножурнала «Пионерия». Но вдруг грянула война. Мирные съёмки пришлось прервать.
Мобилизация, учёба. В феврале 1942 года сержант Сущинский стал командиром орудия на Карельском фронте, но — в тылу. И тогда Владимир попросился на фронт, чтобы снимать боевые эпизоды.
В мае Сущинского зачислили на Центральную студию кинохроники. Там и начался его путь фронтового оператора. Он сам поставил себе задачи. Во-первых, снимать только по железно продуманному сценарию или плану. Во-вторых, подавать сюжет наиболее интересно.
В июне 1942 года 160 операторов на всём огромном фронте от Баренцева до Чёрного моря, а также в тылу, снимали один день войны. Итогом стал одноимённый документальный фильм. «День войны» показывали в Лондоне — на день рождения Сталина, в США, а позже — в Швеции, Бельгии и на земле будущего Израиля. Свою лепту в эту эпопею внёс и Сущинский. Его оружием стала кинокамера «Аймо».
Болота и иссечённые снарядами деревья заставляют вспомнить типичные пейзажи Первой мировой. Это неудивительно — позиционная война при одинаковой тактике приобретает одинаковые черты.
В объектив кинокамеры Сущинского попали разбитые немецкие орудия и танки. Наглядное свидетельство, что врага можно бить.
Молодой оператор также старался показать «науку воевать».
Никогда раньше не видел настолько качественного камуфляжа в документальном кино. Да и в художественных фильмах советские разведчики в маскировочных костюмах «амёба» появлялись разве что в старой «Звезде» 1946 года.
И вот, наконец, долгожданное наступление. Блокада Ленинграда прорвана!
Мга и Севастополь
В примечаниях к плёнке о боях в районе станции Мга Сущинский писал: «Борьба за населённый пункт Поречье и восточную окраину „Дома отдыха“ шла несколько дней. Это была борьба в траншеях, в блиндажах, в развалинах бывшего посёлка».
1944 год — бои на Украине. Последний плацдарм немцев на левом берегу Днепра. В объективе — вражеские танки. До них всего двести метров.
Сущинский даже не мог ходить, поэтому снимал изнутри наступающего танка.
В кадр попали редкие гости на экране — атакующие ленд-лизовские «валентайны», а также тяжёлый труд механика‑водителя.
Освобождение Европы
Последнюю осень войны Владимир встретил в Карпатских горах.
Уникальный случай — в кадр попала тень оператора. Обычно такие кадры вырезают, но тут их сберегли.
Впереди освобождение Польши и штурм Бреслау (современный Вроцлав). Автоматчик бросается к раненому товарищу и выносит его с поля боя. Пушки и ПТР бьют по врагу.
Бой на полотне железной дороги — последние кадры, снятые капитаном Владимиром Сущинским. Двадцать второго февраля 1945 года рядом с ним разорвался снаряд. Похороны друга и напарника снимал другой фронтовой оператор — Николай Быков.
На присланной в студию коробке с плёнкой Быков писал: «В Бреслау во время съёмки уличного боя осколком снаряда был убит кинооператор Владимир Сущинский. На поле боя снять его я не мог — был ранен этим же снарядом». Николай Быков тоже погиб — 18 марта 1945 года.
«За проявленную безграничную храбрость и профессиональное мастерство» Сущинского посмертно наградили Орденом Отечественной войны первой степени.
Двенадцатого марта 1945 года Комитет по делам кинематографии предложил Центральной студии документальных фильмов «смонтировать из лучших работ кинооператора Владимира Сущинского спецвыпуск для показа среди работников советской кинематографии в учебных целях». В 1946 году вышел фильм «Фронтовой кинооператор». Ассистентом режиссёра работала Сэдда Пумпянская, чей муж-оператор погиб в Карпатах.
А в 1958 году вышел художественный фильм «На дорогах войны» — о фронтовом операторе и его товарищах-бойцах. Имя главного героя, которого сыграл будущий «товарищ Сухов» Анатолий Кузнецов, немного изменили: он стал Владимиром Сушковым. Но бои в болотах, работа противотанковой артиллерии, Севастополь и освобождение детей — все это действительно снимал Сущинский.
Так плёнки Сущинского, сохранившие для нас образы войны, стали рукотворным памятником всем фронтовым операторам.
Евгений Белаш
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