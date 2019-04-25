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Жизнь за кино - судьба фронтового оператора Владимира Сущинского

На войне солдаты часто рискуют жизнью — но у них хотя бы есть оружие. А у операторов на фронтах Великой Отечественной были только их кинокамеры. Рассказ о боевом пути одного из них, легендарного военного кинооператора Владимира Сущинского, — в нашей статье.
От Сочи к Волхову

На фронтах Великой Отечественной работали сотни операторов, и одним из них был Владимир Сущинский. Его дебютом стали бои на Волховском фронте 2–3 июня 1942 года. Тогда Владимир ещё даже не был оператором — лишь ассистентом оператора второй категории. Как и почему он вообще взял в руки кинокамеру?

Сущинский получил отличное образование по меркам эпохи — школа плюс энергетический техникум. Далее — Всесоюзный теплотехнический институт, армия. А после службы — ВГИК, операторские курсы.

Лето, съёмочная группа Центральной студии кинохроники выезжает в Сочи, оттуда — в Пятигорск. Благодать — и первые кадры Сущинского для киножурнала «Пионерия». Но вдруг грянула война. Мирные съёмки пришлось прервать.

Владимир Сущинский

Мобилизация, учёба. В феврале 1942 года сержант Сущинский стал командиром орудия на Карельском фронте, но — в тылу. И тогда Владимир попросился на фронт, чтобы снимать боевые эпизоды.

В мае Сущинского зачислили на Центральную студию кинохроники. Там и начался его путь фронтового оператора. Он сам поставил себе задачи. Во-первых, снимать только по железно продуманному сценарию или плану. Во-вторых, подавать сюжет наиболее интересно.

В июне 1942 года 160 операторов на всём огромном фронте от Баренцева до Чёрного моря, а также в тылу, снимали один день войны. Итогом стал одноимённый документальный фильм. «День войны» показывали в Лондоне — на день рождения Сталина, в США, а позже — в Швеции, Бельгии и на земле будущего Израиля. Свою лепту в эту эпопею внёс и Сущинский. Его оружием стала кинокамера «Аймо».

Афиша «Дня войны» в Тель-авивском кинотеатре «Алленби»

Кинокамера Сущинского

Болота и иссечённые снарядами деревья заставляют вспомнить типичные пейзажи Первой мировой. Это неудивительно — позиционная война при одинаковой тактике приобретает одинаковые черты.

Маяк на Ладоге — его стены разбиты с запада и целы с востока

В объектив кинокамеры Сущинского попали разбитые немецкие орудия и танки. Наглядное свидетельство, что врага можно бить.

Молодой оператор также старался показать «науку воевать».

Вот танкист на спичках поясняет пехоте тактику совместных действий


А вот разведчики, невидимые в лесу, идут в тыл врага

Никогда раньше не видел настолько качественного камуфляжа в документальном кино. Да и в художественных фильмах советские разведчики в маскировочных костюмах «амёба» появлялись разве что в старой «Звезде» 1946 года.

И вот, наконец, долгожданное наступление. Блокада Ленинграда прорвана!

Мга и Севастополь

В примечаниях к плёнке о боях в районе станции Мга Сущинский писал: «Борьба за населённый пункт Поречье и восточную окраину „Дома отдыха“ шла несколько дней. Это была борьба в траншеях, в блиндажах, в развалинах бывшего посёлка».
На экране — глубокие траншеи, недавно отбитые у немцев. Наверху — ожесточённая дуэль артиллерии. Бойцы вжались в «лисьи норы». А оператор должен работать… И он снимает сплошную пелену дыма с разлетающимися обломками.
Единственное «лишнее», что позволил себе Сущинский, — добавить в постскриптуме: «Ввиду того, что съёмка производилась непосредственно в боевых условиях, камера и руки были в грязи и пыли, возможен брак».

1944 год — бои на Украине. Последний плацдарм немцев на левом берегу Днепра. В объективе — вражеские танки. До них всего двести метров.
Восьмое-десятое апреля — освобождение Крыма, Сиваш. Бойцы тащат за собой лодки по солёному ледяному месиву и ручной «бабой» забивают сваи.

Простой комментарий оператора: «Ввиду того, что 8 апреля 1944 года, в самом начале наступления я был контужен от разорвавшегося снаряда при артналёте, съёмочный материал неполный».
Сущинский даже не мог ходить, поэтому снимал изнутри наступающего танка.

В кадр попали редкие гости на экране — атакующие ленд-лизовские «валентайны», а также тяжёлый труд механика‑водителя.
В мае 1944 года Сущинский снял первый танк, ворвавшийся в Севастополь, и флаг, водружённый на куполе севастопольской панорамы.

Освобождение Европы

Последнюю осень войны Владимир встретил в Карпатских горах.

Уникальный случай — в кадр попала тень оператора. Обычно такие кадры вырезают, но тут их сберегли.
В Карпатах во время боевого вылета погиб друг Сущинского — оператор Борис Пумпянский. Остались только кадры…

Последние съёмки Пумпянского

Впереди освобождение Польши и штурм Бреслау (современный Вроцлав). Автоматчик бросается к раненому товарищу и выносит его с поля боя. Пушки и ПТР бьют по врагу.

Бой на полотне железной дороги — последние кадры, снятые капитаном Владимиром Сущинским. Двадцать второго февраля 1945 года рядом с ним разорвался снаряд. Похороны друга и напарника снимал другой фронтовой оператор — Николай Быков.

Один из последних кадров Сущинского

Похороны Сущинского

На присланной в студию коробке с плёнкой Быков писал: «В Бреслау во время съёмки уличного боя осколком снаряда был убит кинооператор Владимир Сущинский. На поле боя снять его я не мог — был ранен этим же снарядом». Николай Быков тоже погиб — 18 марта 1945 года.

«За проявленную безграничную храбрость и профессиональное мастерство» Сущинского посмертно наградили Орденом Отечественной войны первой степени.

Сущинский у горящего танка

Двенадцатого марта 1945 года Комитет по делам кинематографии предложил Центральной студии документальных фильмов «смонтировать из лучших работ кинооператора Владимира Сущинского спецвыпуск для показа среди работников советской кинематографии в учебных целях». В 1946 году вышел фильм «Фронтовой кинооператор». Ассистентом режиссёра работала Сэдда Пумпянская, чей муж-оператор погиб в Карпатах.
 

А в 1958 году вышел художественный фильм «На дорогах войны» — о фронтовом операторе и его товарищах-бойцах. Имя главного героя, которого сыграл будущий «товарищ Сухов» Анатолий Кузнецов, немного изменили: он стал Владимиром Сушковым. Но бои в болотах, работа противотанковой артиллерии, Севастополь и освобождение детей — все это действительно снимал Сущинский.

Так плёнки Сущинского, сохранившие для нас образы войны, стали рукотворным памятником всем фронтовым операторам.

Евгений Белаш
 
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