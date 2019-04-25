Жизнь за кино - судьба фронтового оператора Владимира Сущинского



Владимир Сущинский Владимир Сущинский



Афиша «Дня войны» в Тель-авивском кинотеатре «Алленби» Афиша «Дня войны» в Тель-авивском кинотеатре «Алленби»



Кинокамера Сущинского Кинокамера Сущинского



Маяк на Ладоге — его стены разбиты с запада и целы с востока Маяк на Ладоге — его стены разбиты с запада и целы с востока



Вот танкист на спичках поясняет пехоте тактику совместных действий Вот танкист на спичках поясняет пехоте тактику совместных действий



А вот разведчики, невидимые в лесу, идут в тыл врага А вот разведчики, невидимые в лесу, идут в тыл врага

Сущинский даже не мог ходить, поэтому снимал изнутри наступающего танка.



Последние съёмки Пумпянского Последние съёмки Пумпянского



Один из последних кадров Сущинского Один из последних кадров Сущинского



Похороны Сущинского Похороны Сущинского



Сущинский у горящего танка Сущинский у горящего танка

На войне солдаты часто рискуют жизнью — но у них хотя бы есть оружие. А у операторов на фронтах Великой Отечественной были только их кинокамеры. Рассказ о боевом пути одного из них, легендарного военного кинооператора Владимира Сущинского, — в нашей статье.На фронтах Великой Отечественной работали сотни операторов, и одним из них был Владимир Сущинский. Его дебютом стали бои на Волховском фронте 2–3 июня 1942 года. Тогда Владимир ещё даже не был оператором — лишь ассистентом оператора второй категории. Как и почему он вообще взял в руки кинокамеру?Сущинский получил отличное образование по меркам эпохи — школа плюс энергетический техникум. Далее — Всесоюзный теплотехнический институт, армия. А после службы — ВГИК, операторские курсы.Лето, съёмочная группа Центральной студии кинохроники выезжает в Сочи, оттуда — в Пятигорск. Благодать — и первые кадры Сущинского для киножурнала «Пионерия». Но вдруг грянула война. Мирные съёмки пришлось прервать.Мобилизация, учёба. В феврале 1942 года сержант Сущинский стал командиром орудия на Карельском фронте, но — в тылу. И тогда Владимир попросился на фронт, чтобы снимать боевые эпизоды.В мае Сущинского зачислили на Центральную студию кинохроники. Там и начался его путь фронтового оператора. Он сам поставил себе задачи. Во-первых, снимать только по железно продуманному сценарию или плану. Во-вторых, подавать сюжет наиболее интересно.В июне 1942 года 160 операторов на всём огромном фронте от Баренцева до Чёрного моря, а также в тылу, снимали один день войны. Итогом стал одноимённый документальный фильм. «День войны» показывали в Лондоне — на день рождения Сталина, в США, а позже — в Швеции, Бельгии и на земле будущего Израиля. Свою лепту в эту эпопею внёс и Сущинский. Его оружием стала кинокамера «Аймо».Болота и иссечённые снарядами деревья заставляют вспомнить типичные пейзажи Первой мировой. Это неудивительно — позиционная война при одинаковой тактике приобретает одинаковые черты.В объектив кинокамеры Сущинского попали разбитые немецкие орудия и танки. Наглядное свидетельство, что врага можно бить.Молодой оператор также старался показать «науку воевать».Никогда раньше не видел настолько качественного камуфляжа в документальном кино. Да и в художественных фильмах советские разведчики в маскировочных костюмах «амёба» появлялись разве что в старой «Звезде» 1946 года.И вот, наконец, долгожданное наступление. Блокада Ленинграда прорвана!В примечаниях к плёнке о боях в районе станции Мга Сущинский писал: «Борьба за населённый пункт Поречье и восточную окраину „Дома отдыха“ шла несколько дней. Это была борьба в траншеях, в блиндажах, в развалинах бывшего посёлка».На экране — глубокие траншеи, недавно отбитые у немцев. Наверху — ожесточённая дуэль артиллерии. Бойцы вжались в «лисьи норы». А оператор должен работать… И он снимает сплошную пелену дыма с разлетающимися обломками.Единственное «лишнее», что позволил себе Сущинский, — добавить в постскриптуме: «Ввиду того, что съёмка производилась непосредственно в боевых условиях, камера и руки были в грязи и пыли, возможен брак».1944 год — бои на Украине. Последний плацдарм немцев на левом берегу Днепра. В объективе — вражеские танки. До них всего двести метров.Восьмое-десятое апреля — освобождение Крыма, Сиваш. Бойцы тащат за собой лодки по солёному ледяному месиву и ручной «бабой» забивают сваи.Простой комментарий оператора: «Ввиду того, что 8 апреля 1944 года, в самом начале наступления я был контужен от разорвавшегося снаряда при артналёте, съёмочный материал неполный».В кадр попали редкие гости на экране — атакующие ленд-лизовские «валентайны», а также тяжёлый труд механика‑водителя.В мае 1944 года Сущинский снял первый танк, ворвавшийся в Севастополь, и флаг, водружённый на куполе севастопольской панорамы.Последнюю осень войны Владимир встретил в Карпатских горах.Уникальный случай — в кадр попала тень оператора. Обычно такие кадры вырезают, но тут их сберегли.В Карпатах во время боевого вылета погиб друг Сущинского — оператор Борис Пумпянский. Остались только кадры…Впереди освобождение Польши и штурм Бреслау (современный Вроцлав). Автоматчик бросается к раненому товарищу и выносит его с поля боя. Пушки и ПТР бьют по врагу.Бой на полотне железной дороги — последние кадры, снятые капитаном Владимиром Сущинским. Двадцать второго февраля 1945 года рядом с ним разорвался снаряд. Похороны друга и напарника снимал другой фронтовой оператор — Николай Быков.На присланной в студию коробке с плёнкой Быков писал: «В Бреслау во время съёмки уличного боя осколком снаряда был убит кинооператор Владимир Сущинский. На поле боя снять его я не мог — был ранен этим же снарядом». Николай Быков тоже погиб — 18 марта 1945 года.«За проявленную безграничную храбрость и профессиональное мастерство» Сущинского посмертно наградили Орденом Отечественной войны первой степени.Двенадцатого марта 1945 года Комитет по делам кинематографии предложил Центральной студии документальных фильмов «смонтировать из лучших работ кинооператора Владимира Сущинского спецвыпуск для показа среди работников советской кинематографии в учебных целях». В 1946 году вышел фильм «Фронтовой кинооператор». Ассистентом режиссёра работала Сэдда Пумпянская, чей муж-оператор погиб в Карпатах.