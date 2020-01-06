Иллюстрации из рождественских журналов начала XX века

Рождество было главным семейным праздником дореволюционной России. В начале XX века получили распространение специальные номера популярных периодических изданий, посвящённых Рождеству. Эти журналы состояли из праздничных рассказов и стихотворений, репродукций картин с библейскими сюжетами мастеров эпохи Возрождения или же рисунков с этнографическими особенностями празднования Рождества Христова того или иного народа. Новости СМИ2

Представляем некоторое количество картинок из популярных иллюстрированных журналов 1900 — 1910 годов. Почувствуйте дух старого Рождества!

"Новое время"

У влиятельной консервативной газеты было еженедельное иллюстрированное приложение. В Рождественских номерах было много живописи. Богоматерь с предвечным младенцем. 1903 год. Репродукция картины В. Васнецова из храма в немецком Дармаштайне В рождественскую ночь среди пампасов: запоздавший поэт-наездник (гаучос). Репродукция картины Л. Гентера. Из журнала за 1903 год. Богоматерь. картина Германа Каульбаха. Из журнала за 1906 год. Рисунок Сергея Соломко. Изображён процесс гадания, который происходил во время святок — дней с Рождества до Крещения Господня. Из номера журнала за 1906 год. Рождество Христово. С фрески Пинтуриккио из журнала за 1907 год. Отрок Христос в храме. С картины И.М. Гофмана. Из журнала за 1908 год. "Пустите детей приходить ко мне". С картины Б. Блокгорста. Из журнала за 1909 год. "Рождество Христово". С картины Фейерштейна. Из журнала за 1909 год. В "Новом времени" были и фотографии из Вифлеема. Из номера за 1907 год.

"Огонёк"

"Огонёк" был иллюстрированным приложением к деловой газете "Биржевые ведомости". Журнал сотрудничал со многими видными художниками и литераторами своего времени, имел скорее либеральный характер. После 1917 журнал закрылся. "Огонёк" был воссоздан публицистом Михаилом Кольцовым с 1923 году. Рождественским номерам начала века был свойственен больший реализм нежели другим популярным журналам. "Святки петербургских художников в 1860-е годы". С рисунка А. Заурвейда и В. Тимме. Репродукция картины В. Маковского "Рождество! Традиционный гусь и поросёнок! Доброе старое время". С подписью автора. Из журнала за 1909 год. Рисунок В.И. Зарубина. "За праздничным подаянием". 1909 год. "Ночь перед Рождеством в малороссийской деревне". Рисунок Н.К. Пимоненко. Рисунок Н. Самокиша "Праздничные гости". 1909 год.

"Нива"

Самый популярный журнал до революции, тираж достигал 275 тысяч подписчиков. Он был ориентирован всю семью. В рождественских номерах было много библейских сюжетов. Рождество. Рисунок К.О. Брожа. Номер за 1901 год. Репродукция картины В. Фирле "В святую ночь". 1905 год. Сошествие в ад. С картины В.М. Васнецова. Из журнала за 1905 год.

Стихотворения из номера за 1905 год:

Автор: Сергей Лунёв