Иллюстрации из рождественских журналов начала XX века

Рождество было главным семейным праздником дореволюционной России. В начале XX века получили распространение специальные номера популярных периодических изданий, посвящённых Рождеству. Эти журналы состояли из праздничных рассказов и стихотворений, репродукций картин с библейскими сюжетами мастеров эпохи Возрождения или же рисунков с этнографическими особенностями празднования Рождества Христова того или иного народа.
Представляем некоторое количество картинок из популярных иллюстрированных журналов 1900 — 1910 годов. Почувствуйте дух старого Рождества!
"Новое время"
У влиятельной консервативной газеты было еженедельное иллюстрированное приложение. В Рождественских номерах было много живописи.Богоматерь с предвечным младенцем. 1903 год. Репродукция картины В. Васнецова из храма в немецком ДармаштайнеВ рождественскую ночь среди пампасов: запоздавший поэт-наездник (гаучос). Репродукция картины Л. Гентера. Из журнала за 1903 год.Богоматерь. картина Германа Каульбаха. Из журнала за 1906 год.Рисунок Сергея Соломко. Изображён процесс гадания, который происходил во время святок — дней с Рождества до Крещения Господня. Из номера журнала за 1906 год.Рождество Христово. С фрески Пинтуриккио из журнала за 1907 год.Отрок Христос в храме. С картины И.М. Гофмана. Из журнала за 1908 год."Пустите детей приходить ко мне". С картины Б. Блокгорста. Из журнала за 1909 год."Рождество Христово". С картины Фейерштейна. Из журнала за 1909 год.В "Новом времени" были и фотографии из Вифлеема. Из номера за 1907 год.
"Огонёк"
"Огонёк" был иллюстрированным приложением к деловой газете "Биржевые ведомости". Журнал сотрудничал со многими видными художниками и литераторами своего времени, имел скорее либеральный характер. После 1917 журнал закрылся. "Огонёк" был воссоздан публицистом Михаилом Кольцовым с 1923 году. Рождественским номерам начала века был свойственен больший реализм нежели другим популярным журналам."Святки петербургских художников в 1860-е годы". С рисунка А. Заурвейда и В. Тимме.Репродукция картины В. Маковского "Рождество! Традиционный гусь и поросёнок! Доброе старое время". С подписью автора. Из журнала за 1909 год.Рисунок В.И. Зарубина. "За праздничным подаянием". 1909 год."Ночь перед Рождеством в малороссийской деревне". Рисунок Н.К. Пимоненко.Рисунок Н. Самокиша "Праздничные гости". 1909 год.
"Нива"
Самый популярный журнал до революции, тираж достигал 275 тысяч подписчиков. Он был ориентирован всю семью. В рождественских номерах было много библейских сюжетов.Рождество. Рисунок К.О. Брожа. Номер за 1901 год.Репродукция картины В. Фирле "В святую ночь". 1905 год.Сошествие в ад. С картины В.М. Васнецова. Из журнала за 1905 год.
Стихотворения из номера за 1905 год:
Автор: Сергей Лунёв
https://www.vatnikstan.ru/arhiv/illyustratsii-iz-rozhdestvenskih-zhurnalov-nachala-xx-veka/
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