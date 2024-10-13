Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.98

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Сведений нашлось очень мало. От 22 февраля 2023 года есть маленькая заметка на портале "Деловой Квадрат" из Удмуртии.

Василий Быстров из Можги погиб в СВО Фото: ЧП ДТП Ижевск Удмуртия

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Можги Василий Быстров.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Сообщается, что погибший принимал участие в спецоперации в составе частной военной кампании «Вагнер».

Пользователи соцсетей рассказали, что у бойца остался ребёнок.

Редакция «Делового Квадрата» выражает свои соболезнования родным и близким Василия.

https://www.d-kvadrat.ru/novosti/24577

ЧП ДТП Ижевск Удмуртия: https://vk.com/wall-69229156_123726

Можга сегодня: https://ok.ru/mozhgatoday/topic/154933721630726

Можга 18: https://mozhga18.ru/obschestvo/4333-mozhginec-pogib-v-hode-s...

И это всё, что удалось найти... Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Куликовская средняя школа, Московская обл, Дмитровский округ.

Зотов Игорь Анатольевич 19.01.1976 – 28.11.2023 28 ноября 2023 героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине Зотов Игорь Анатольевич.

Родился и вырос в селе Семёновское Дмитровского района, Московской области. Учился в Семёновской средней школе, где окончил 9 классов. После окончания школы получил профессию механика в Яхромском аграрном колледже.

С сентября 1991 по июнь 1994 работал в родном селе, в совхозе «Рассвет» в должности тракторист-машинист 3 класса. В 1994 году был призван в ряды ВС Российской армии, службу проходил в Псковской ВДД, в/ч 57264-Т, в дивизионной разведке, старший наводчик, в звании старшина.

Игорь Анатольевич участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики с ноября 1994 по июнь 1995 года, получил ранение. Всюду, куда бы ни забросила его судьба, он проявлял отвагу, верность и мужество, с честью выходил из всех ситуаций, спасая своих подопечных. В 1995 году был награжден медалью «За отвагу». Вернулся домой в родное село Семёновское в 1996 году. Женился, родился сын Денис.

Продолжил свою трудовую деятельность. С мая 1996 по октябрь 1999 г служил в Дмитровском УВД, командир отделения ППС роты. С декабря 1999 по июль 2011 г. работал в организациях ЧОП «ОСО», ст. инспектор, ЧОП «МАРС-33», ст.инспектор, ЧОП «Рубикон», ст.инспектор, ЗАО -705632 группа «Альфа», инспектор службы охраны, ООО «Констант-фактор», механик, ЗАО «ФМ-Ложистик-Восток», бригадир, ОАО «Вим-Билль-Данн», экспедитор погрузки.

С июля 2011 года по настоящее время трудился в ООО «Шэрлэнд» в должности инженера по охране труда, заместителя директора по обучению.

С 2007 года стал членом Дмитровского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Активно занимался в организации патриотической работой с подрастающим поколением по направлению гражданское и военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Игорь был настоящим другом, не признавал обман и ложь, будучи сам очень правдивым и честным человеком.

Имея большой военный опыт, стал заниматься патриотической работой с подростками Семеновской школы, Куликовской школы, затем Синьковской школы №2, являясь для них наглядным примером мужества и героизма. Организовал в Синьковской средней общеобразовательной школе №2 кадетское движение. С его участием было проведено десятки патриотических мероприятий для учащихся школ сёл Семеновское, Куликово и поселка Новосиньково.

Являлся ветераном боевых действий, имел ранения и государственные и ведомственные награды (медаль «За отвагу, 1995 г., медаль «За ратную доблесть», декабрь 2007 г., медаль «Ветеран боевых действий», январь 2008 г., медаль «За службу на Северном Кавказе», февраль 2008 г., медаль «Защитнику Отечества» февраль 2009 г., медаль «За активную военно-патриотическую работу», февраль 2011 г.)

С началом специальной военной операции был мобилизован 03.10.2022 г.

Попал служить в в/ч 91704, 20 армия, 144 дивизия, 254 Мотострелковый полк им. А. Матросова, полковая разведка, личный номер МТ-805023.

Командир разведвзвода, старший лейтенант Зотов Игорь Анатольевич был представлен к высокой награде «Орден Мужества» за самоотверженность, мужество, за образцовое выполнение боевых задач.

Игорь воевал за свободу и независимость нашей Родины, пал смертью храбрых на поле боя. Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил надежного, веселого, верного парня. Он остался верен присяге, был трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался.

Выражаем соболезнование семье погибшего героя, память о котором останется в сердца всех, кто знал Игоря Анатольевича.

Вечная память героям, защитникам Родины!

https://kulschool.ru/323.html

Хочется обратить ваше внимание на окантовку портрета. Использована идея нашего Вадима Окладникова! Живет его дело в людях.

Анастасия Лунева выложила фото Героя: Зотов Игорь Анатольевич 19.

01.1976-28.11.2023

28 ноября 2023 героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Командир разведывательного взвода, Игорь Анатольевич участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики с ноября 1994 по июнь 1995 года, получил ранение. Всюду, куда бы ни забросила его судьба, он проявлял отвагу, верность и мужество, с честью выходил из всех ситуаций, спасая своих подопечных. В 1995 году был награжден медалью «За отвагу». С 2007 года стал членом Дмитровского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

С 2012 года стал инструктором военно - патриотического объединения «Юный разведчик». Активно занимался в организации патриотической работой с подрастающим поколением по направлению гражданское и военно-патриотическое воспитание молодёжи. Является ветераном боевых действий, имел государственные и ведомственные награды:

медаль «За отвагу», медаль «За ратную доблесть», медаль «Ветеран боевых действий», медаль «За службу на Северном Кавказе», медаль «Защитнику Отечества», медаль «За активную военно - патриотическую работу».

С началом специальной военной операции не остался в стороне и, как истинный патриот и защитник своего отечества, отправился на защиту государства и мирных граждан Донбасса 03.10.2022 г.

Попал служить в в/ч 91704, 20 армия, 144 дивизия, 254 Мотострелковый полк им. А.Матросова, полковая разведка.

Зотов Игорь Анатольевич награждён «Орден Мужества» (посмертно).

Вечная слава и светлая память герою

https://ok.ru/profile/534131788802/statuses/155229268837634

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВОЕ БРАТСТВО 1 октября 2024 года в семёновской сельской школе представитель Дмитровского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Нина Болдырева провела урок мужества.

Урок мужества посвящен памяти об Игоре Зотове, погибшем в Специальной военной операции, который был учеником этой школы, а позже стал наставником местного отряда «Экипаж», был председателем первичной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» села Семёновское.

Старший сержант Игорь Зотов погиб в бою, будучи командиром разведвзвода. Награждён орденом Мужества. В честь него в школе изготовлен и установлен памятный стенд с автобиографией. Нина Болдырева, преподаватель местной школы и староста с. Семёновское, рассказала о школьной и гражданской жизни Игоря Зотова, о его участии в чеченской войне, в которой он будучи сержантом-десантником, был ранен в бою и награждён медалью «За отвагу», а также о его участии в Специальной военной операции. На уроке мужества присутствовало 173 школьника и 14 учителей.

Присутствующие почтили память героя и возложили цветы к его портрету установленному у школьного именного стенда — героя СВО Игоря Зотова.

https://bbratstvo.com/2024/10/02/urok-muzhestva-pamyati-chle...

Коротко на портале "Без формата": https://rtishevo.bezformata.com/listnews/oblasti-georgiy-ana... Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant



Погиб во время выполнения специальной военной операции на территории Украины

1993 г.р., родился в г. Казань Республика Татарстан, старший водолаз – разведчик, разведывательного отделения (водолазного) инженерно - саперной роты войсковой части 32364, 11- й отдельной десантно - штурмовой бригады погиб 3 марта 2022 г. в период прохождения военной службы, при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Дмитрий в 2000 году пошел в первый класс гимназии №139 (г. Казань, ул. Сафиулина, 56а), проучившись с 1-го по 7-й класс в гимназии №139 города Казани, по окончании 7-го класса поступил в Училище Олимпийского резерва №1 в Санкт-Петербурге. В процессе обучения неоднократно показывал высокие результаты на соревнованиях по плаванию всероссийского и международного уровней.

С 15 лет являлся членом молодежной сборной России по плаванию. В 2009 году стал лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 06.04.2006 г.

В 2010 году на первенстве России стал чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем, в этом же году, выполнил, нормативы на звания «Мастер спорта» по плаванию.

В 2011 год – Победитель Первенства России по плаванию среди юниоров в эстафетах вольного и комбинированного стилей. В 2012 год – включен в резерв основного состава сборной России по плаванию. По окончании Училища Олимпийского резерва поступил в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. В 2013 году на Чемпионате ПФО стал серебренным призером на дистанции 50 метров вольным стилем. По окончании первого курса перевелся в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» г. Казань, которую окончил в 2016 году по специальности «Бакалавр- Физическая культура».

По окончании академии, в 2016 году был призван военным комиссариатом Приволжского и Вахитовского районов г. Казань, в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации для прохождения военной службы по призыву. Срочную службу проходил в войсковой части 32364 (11-й ОДШБр) г.Улан-Удэ, по окончании службы изъявил желание для дальнейшего прохождения военной службы по контракту, который заключил в 2017году, с присвоением воинского звания-младший сержант. Приказом командира войсковой части 32364 от 2018 года, присвоено очередное воинское звание-сержант. Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики в периоды 07.2019-10.2019 и 02.2021-08.2021года, Ветеран боевых действий.

Из личного дела гвардии сержанта Усова Д.В: «За время выполнения специальных обязанностей в занимаемой должности зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим, имеющим высокий уровень профессиональной подготовки. Гвардии сержант Усов Д.В. настойчив в реализации принятых решений, требователен к себе, имеет высокий авторитет в воинском коллективе. Имеет высокие моральные и психологические качества» кратко из служебно-боевой характеристики на инструктора взвода инструкторов 11- гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Восточного военного округа гвардии сержанта Усова Д.В, характеристика дана командиром десантно-штурмового батальона, и утверждена командиром войсковой части-полевая почта 23944-2.

Со слов родителей и близких: «Дмитрий с самого детства отличался трудолюбием и целеустремленностью, был очень добрым и отзывчивым. С уважением относился к родителям. Почитал семейные традиции. Главной ценностью считал семью.»

Приказами Министра Обороны РФ:

от 09.10.2018 года №560 награжден медалью «Участнику маневров войск(сил) «Восток - 2018» от 24.09.2019 года №784 награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии»

от 02.10.2019 года №803 награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени

от 27.09.2021 года №707 награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени

Приказом командующего ВДВ РФ:

от 29.07.2019 года №370 награжден медалью «За отличие»

03.03.2022 погиб в период прохождения военной службы, при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. За проявленные мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2022года, награжден орденом «Мужества» (посмертно).

У Дмитрия остались жена, дочь и сын.

https://vk.com/wall-2178627_208802

Усов Дмитрий Владимирович, 1993 г.р, г.Казань, сержант.Погиб во время выполнения специальной военной операции на территории Украины1993 г.р., родился в г. Казань Республика Татарстан, старший водолаз – разведчик, разведывательного отделения (водолазного) инженерно - саперной роты войсковой части 32364, 11- й отдельной десантно - штурмовой бригады погиб 3 марта 2022 г. в период прохождения военной службы, при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.Дмитрий в 2000 году пошел в первый класс гимназии №139 (г. Казань, ул. Сафиулина, 56а), проучившись с 1-го по 7-й класс в гимназии №139 города Казани, по окончании 7-го класса поступил в Училище Олимпийского резерва №1 в Санкт-Петербурге. В процессе обучения неоднократно показывал высокие результаты на соревнованиях по плаванию всероссийского и международного уровней.С 15 лет являлся членом молодежной сборной России по плаванию. В 2009 году стал лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 06.04.2006 г.В 2010 году на первенстве России стал чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем, в этом же году, выполнил, нормативы на звания «Мастер спорта» по плаванию.В 2011 год – Победитель Первенства России по плаванию среди юниоров в эстафетах вольного и комбинированного стилей. В 2012 год – включен в резерв основного состава сборной России по плаванию. По окончании Училища Олимпийского резерва поступил в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. В 2013 году на Чемпионате ПФО стал серебренным призером на дистанции 50 метров вольным стилем. По окончании первого курса перевелся в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» г. Казань, которую окончил в 2016 году по специальности «Бакалавр- Физическая культура».По окончании академии, в 2016 году был призван военным комиссариатом Приволжского и Вахитовского районов г. Казань, в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации для прохождения военной службы по призыву. Срочную службу проходил в войсковой части 32364 (11-й ОДШБр) г.Улан-Удэ, по окончании службы изъявил желание для дальнейшего прохождения военной службы по контракту, который заключил в 2017году, с присвоением воинского звания-младший сержант.Приказом командира войсковой части 32364 от 2018 года, присвоено очередное воинское звание-сержант. Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики в периоды 07.2019-10.2019 и 02.2021-08.2021года, Ветеран боевых действий.Из личного дела гвардии сержанта Усова Д.В: «За время выполнения специальных обязанностей в занимаемой должности зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим, имеющим высокий уровень профессиональной подготовки. Гвардии сержант Усов Д.В. настойчив в реализации принятых решений, требователен к себе, имеет высокий авторитет в воинском коллективе. Имеет высокие моральные и психологические качества» кратко из служебно-боевой характеристики на инструктора взвода инструкторов 11- гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Восточного военного округа гвардии сержанта Усова Д.В, характеристика дана командиром десантно-штурмового батальона, и утверждена командиром войсковой части-полевая почта 23944-2.Со слов родителей и близких: «Дмитрий с самого детства отличался трудолюбием и целеустремленностью, был очень добрым и отзывчивым. С уважением относился к родителям. Почитал семейные традиции. Главной ценностью считал семью.»Приказами Министра Обороны РФ:от 09.10.2018 года №560 награжден медалью «Участнику маневров войск(сил) «Восток - 2018» от 24.09.2019 года №784 награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии»от 02.10.2019 года №803 награжден медалью «За воинскую доблесть» II степениот 27.09.2021 года №707 награжден медалью «За воинскую доблесть» I степениПриказом командующего ВДВ РФ:от 29.07.2019 года №370 награжден медалью «За отличие»03.03.2022 погиб в период прохождения военной службы, при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. За проявленные мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2022года, награжден орденом «Мужества» (посмертно).У Дмитрия остались жена, дочь и сын. Его смерть называли фейком. В спецоперации погиб 30-летний сержант из Казани

Его убили в марте 2022 года Военному было 30 лет

Источник: Минобрнауки РТ

В Казани почтили память погибшего в СВО Дмитрия Усова. Именно его смерть в республиканском военкомате называли фейком. Сообщения о смерти Усова начали распространяться в соцсетях в марте 2022 года.

Некоторое время он работал в одном из казанских бассейнов. Его бывшие коллеги рассказали, что Дмитрий погиб. Но вот официально руководители бассейна ничего про него сказать нам не смогли. Да и в военном комиссариате Татарстана информацию о гибели Дмитрия назвали фейком.

А теперь, спустя почти год, выяснилось, что в школе № 139 прошел вечер памяти в его честь. Именно в этой школе Дмитрий учился до 7-го класса, позже он поступил в училище Олимпийского резерва № 1 в Санкт-Петербурге. С 15 лет Дмитрий являлся членом молодежной сборной России по плаванию.

Военный также закончил Поволжскую государственную академию физической культуры и спорта в Казани в 2016 году. А в 2017 году его уже призвали в армию. Пройдя срочную службу, Дмитрий Усов решил перейти на контрактную службу. В 2018 году получил звание сержанта. Дмитрий Усов, справа, вместе с сослуживцами

Источник: Минобрнауки РТ

За время службы по контракту Усов успел поучаствовать в спецоперации на территории Сирии. Причем, был он там два раза — в 2019 и 2020 годах. Усов был ветераном боевых действий.

Как уточнили журналисту 116.RU в республиканском Министерстве образования и науки, Дмитрий Усов погиб 3 марта 2022 года при участии в специальной военной операции.

У Усова остались жена и двое детей, младшему сыну всего 5 лет. Приказом командующего воздушно-десантных войск Российской Федерации в 2021 году Дмитрий был награжден медалью «За отличие». Также он награжден орденом «Мужества».

https://116.ru/text/politics/2023/03/01/72096677/ Мама героически погибшего выпускника Поволжского университета Дмитрия Усова: «Никогда не сомневайтесь в своем Отечестве!» Человек живёт во имя жизни,

Любит мир, и близких, и друзей,

Остаётся память у Отчизны

Из поступков, подвигов, идей… 9.12.2022, в День героев Отечества, в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма была открыта мемориальная доска в честь героически погибшего при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине, выпускника вуза, мастера спорта России, Чемпиона Первенства России по плаванию, сержанта, Ветерана боевых действий Дмитрия Владимировича Усова… Проучившись с 1-го по 7-й класс в гимназии №139 города Казани, по окончании 7-го класса Дмитрий поступил в Училище Олимпийского резерва №1 в Санкт-Петербурге. В процессе обучения неоднократно показывал высокие результаты на соревнованиях по плаванию всероссийского и международного уровней.

С 15 лет являлся членом молодежной сборной России по плаванию.

В 2009 году стал лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи.

В 2010 году на первенстве России стал чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем, в этом же году, выполнил, нормативы на звание «Мастер спорта» по плаванию.

В 2011 году Дмитрий Усов – победитель Первенства России по плаванию среди юниоров в эстафетах вольного и комбинированного стилей.

В 2012 году входил в основной состав сборной России по плаванию.

После училища Олимпийского резерва спортсмен поступил в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта в Санкт-Петербурге. Но по окончании первого курса перевелся в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (тогда «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»). В 2013 году на Чемпионате ПФО стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем.

По окончании спортивного вуза в 2016 году военным комиссариатом был призван в ряды Вооруженных Сил России для прохождения военной службы по призыву. Срочную службу проходил в г.Улан-Удэ, по окончании службы в 2017 году заключил контракт с присвоением воинского звания-младший сержант. Приказом командира войсковой части ему присвоено очередное воинское звание-сержант.

Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, Ветеран боевых действий. Приказами министра обороны России Дмитрий Усов награжден медалями «Участнику маневров войск(сил) «Восток-2018», «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть» II степени и «За воинскую доблесть» I степени, в 2019 году приказом командующего ВДВ России - медалью «За отличие».

В марте этого года Дмитрий Владимирович погиб в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины… Подвиг — это не просто смелость и героизм, это великий труд, железная дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к Родине. За проявленные мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации он посмертно награжден орденом «Мужества».

Сегодня митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски гвардии сержанту Усову, прошел с участием родителей Дмитрия - Владимира Дмитриевича и Марины Александровны, супруги - Арюны Эдуардовны и детей героя. Возложение цветов к мемориалу заместителем Председателя Государственного Совета Татарстана Марата Ахметова.

Приветствуя собравшихся, мама Дмитрия - Марина Александровна поблагодарила всех, кто сегодня разделил событие…

«Наши близкие покидают нас, но остаются в наших сердцах, в нашей жизни, пока мы о них помним…

Дмитрий прожил короткую жизнь, но очень яркую. У него были и взлеты, и падения. Но спортивный дух дал хорошую закалку. Когда-то я говорила, что настанет тот день, когда я стану мамой чемпиона. Так и случилось. Сначала были победы в спорте. Затем были победы, когда он попал в войска своей мечты по стопам отца, войска дяди Васи – воздушно-десантные. Благодаря спорту, он попал в элитную 11-ую бригаду – десантно-штурмовую. Там же встретил женщину своей мечты. У него двое замечательных детей. Он почти достроил дом, посадил дерево, родил сына. Выполнил практически программу максимум за короткое время. И это все благодаря тому, что он всегда, с детства очень тянулся к победам, хотел быть первым, что очень важно для вас всех – в спорте нужно добиваться побед. Хочется сказать вам: гордитесь своей Родиной. Никогда не сомневайтесь в своем Отечестве. Никогда ничего не бойтесь!», - обратилась Марина Усова к студентам.

https://unifirst.ru/news/mama-geroicheski-pogibshego-vypuskn...

В казанской гимназии №139 прошло мероприятие в память о бывшем ученике Дмитрии Усове, погибшем при проведении СВО

28 февраля 2023 г. 21 февраля в гимназии №139 – центре образования прошло мероприятие, посвященное памяти Дмитрия Владимировича Усова, погибшего при проведении СВО на территории Украины...

...На торжественном мероприятии в память о Дмитрии Усове присутствовали почетные гости. Это родители: мама – Марина Александровна, папа – Владимир Дмитриевич...

...Марина Александровна Усова, мама героя, вручила золотые медали за отличие в поисковом движении РТ выпускникам 2010 года, одноклассникам Дмитрия: Дмитрию Никифорову, Никите Зевельтову.

Почтили минутой молчания погибших героев, выполняющих свой долг.

Марина Александровна обратилась ко всем организаторам, участникам и гостям встречи со словами благодарности и напутствия:

«Любите свою Родину, гордитесь ею, будьте достойными гражданами».

В школьном музее создана экспозиция, посвященная памяти Дмитрия Усова. Родители передали в дар музею 2 спортивные медали, беретку десантника, принадлежащую Дмитрию, флажок 11-ой десантной штурмовой бригады. Одноклассники совместно с классным руководителем Лилией Блохиной преподнесли родителям альбом воспоминаний.

https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/2171735.htm

Есть страничка Героя в Книге Памяти: https://xn--80aabmeu3ajig9a6ipb.xn--p1ai/hero3070 Работы Вадима Окладникова, в которых не было описаний: Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38) Нашла портрет на портале: ООО "Фонд МДД". V zone SVO.ЧВК.

Скорее всего, судя по присутствию медалей, это вырезка с работы Вадима Окладникова. Но оприсания нет.

https://vk.com/topic-222732241_50191306?offset=360

Сведений о воине не найдено. Этот портрет мне Вадим не прислал. Видно выполнен был в той "запарке", когда Вадим высылал мне по 15-20 работ, спеша сделать как можно больше портретов к 9 мая.

Одна из первых записей о гибели Героя апоявилось в ВК 2 июня 2-022 года на портале Подсмотрено в Сафоново

Героически погиб 25 мая 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Ему было 20 лет.

Иван учился в Лукояновском педагогическом колледже на специальности «физическая культура», который окончил в июне 2021 года. Кроме этого, он был мастером спорта по боксу. 29 июня Иван был призван в армию, а уже в ноябре прошлого года заключил контракт. В спецоперации на Украине молодой человек участвовал с самого начала.

В армии он всегда хотел служить. С 6-7 класса хотел стать военным.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!

https://vk.com/wall-184109716_43729

Новости Нижнего Новгорода от 1.06.2022: https://ok.ru/nizhegorodnosti/topic/154930167930219

Городской портал Нижнего Новгорода: https://opennov.ru/?q=news/society/2022-06-01/63835

Портал "Прогород": https://progorodnn.ru/news/102996

Нижегородская правда: https://pravda-nn.ru/news/voennosluzhashhij-iz-lukoyanovskog...



Вишневский Иван Алексеевич-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 30.12.2001 года в селе Старинское Пильнинского района Нижегородской области.

В июне 2021 года окончил Лукояновский педагогический колледж по специальности «педагог по физической культуре и спорту».

Занимался боксом, принимал участие в соревнованиях. Мастер спорта.

29 июня 2021 года призван в ряды Вооруженных Сил РФ.

В ноябре 2021 года заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Служил разведчиком-пулемётчиком в роте специального назначения 215-го отдельного разведывательного батальона 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской, Краснознамённой, ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

Выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при исполнении воинского долга 25.05.2022 года.

Похоронен на кладбище села Старинское Пильнинского района Нижегородской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). ПАМЯТЬ:

3 сентября 2022 года в МОУ Мало-Андосовская ОШ торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника школы, Вишневского Ивана Алексеевича. Книга Памяти Ивановской области. Материал для страницы Памяти воина-десантника предоставила его сестра, Ирина.

https://37kp.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D...

В Мало-Андосовской школе Пильнинского округа установили Парту Героя

29 мая 2023

Парта посвящена выпускнику школы Ивану Вишневскому, героически погибшему при выполнении служебного долга в зоне специальной военной операции В Мало-Андосовской школе Пильнинского округа установили Парту Героя в честь выпускника Ивана Вишневского, героически погибшего при выполнении служебного долга в зоне специальной военной операции.

В памятном мероприятии приняли участие родные и сослуживцы бойца, ученики и педагоги школы.

Иван Вишневский учился в Мало-Андосовской школе с первого класса. Занимался спортом, был мастером спорта по боксу. По окончании школы закончил Лукояновский педагогический колледж, затем прошел срочную службу в армии в десантно-воздушных войсках.

В мае 2022 года Иван Вишневский погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. В память о герое на фасаде школы была установлена мемориальная доска, а также его имя носит военно-патриотический клуб «Рубеж».

«Парта с портретом Ивана Вишневского должна напоминать вам, ребята, о том, что в этой школе учился обычный мальчишка, классный спортсмен, который, как и вы, радовался жизни, строил планы… Выполняя свой долг, Иван Вишневский совершил подвиг. Он не мог поступить иначе. Безмерные слова благодарности вам, дорогие родители Ивана Мария Владимировна и Алексей Николаевич, за такого замечательного парня. За настоящего мужчину и истинного патриота. Память о нем навсегда останется в истории нашего Пильнинского округа», - сказал директор учебного заведения Александр Тактаев, обращаясь к родителям Ивана и ученикам школы.

Собравшиеся почтили минутой молчания всех героев, погибших, защищая Родину.

Почетное право первыми сесть за Парту Героя предоставили его братьям Алексею и Сергею Вишневским, которые учатся в 8-м классе этой школы. Также в этот день прошла церемония вступления в ряды ВПК «Рубеж» им. И.А. Вишневского учеников, которые активно принимают участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях, показывают достойные результаты в учебе. В торжественной обстановке курсанты дали клятву быть честными и следовать славным традициям отваги и взаимовыручки, защищать слабых, быть патриотами, достойными памяти Героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

Право сидеть за этими партами получают ученики, имеющие высокие достижения в учебе и общественной жизни.

https://nnov.er.ru/activity/news/v-malo-andosovskoj-shkole-p...

14 июня 2024 года прошел турнир по боксу памяти Ивана Вишневского в ФОК «Колос.

Иван Вишневский — выпускник Лукояновского педагогического колледжа, спортсмен и активист. Погиб при исполнении служебного долга в ходе СВО. Тренер по боксу Александр Фураев выступил с инициативой проводить турнир памяти своего воспитанника. Проходят соревнования при поддержке Центра физической культуры и массового спорта. Вот уже три года спортсмены Нижегородской области съезжаются на турнир в ФОК «Колос». На турнире присутствовали сестры Ивана Вишневского.

— В ноябре 2021 года Ваня заключил контракт с Министерством обороны, связав свою жизнь с военной службой. Полгода спустя ушел на СВО. Служил он разведчиком-­пулеметчиком. Был добрым, открытым человеком… Нам его очень не хватает, — рассказывают они.

Тренер Александр Фураев тоже хранит светлую память о своем воспитаннике.

— Иван всегда мечтал стать десантником. Много работал над собой, выступал на соревнованиях по боксу, рукопашному бою. Был очень работящий, готовый прийти на помощь. Такой сын — подарок для родителей… В редкие минуты затишья он звонил мне из зоны СВО, и я никогда этого не забуду, — говорит Александр Петрович.

Мы будем помнить молодого солдата и хорошего человека Ивана Вишневского. Пусть памятный турнир по его любимому виду спорта станет доброй традицией для ребят со всей области.

http://lukgazeta.ru/?p=32796

Та же история и с этим портретом. Мне помог найти эти упущения Сергей Самков, Админ Журнала ВДВ. А вот какая статья была в Журнале:

Сегодня год со дня гибели Ильи....

30 августа 2022 на территории бывшей Украинской ССР погиб Гвардии старший лейтенант Военков Илья Дмитриевич г. Псков, 104 ДШП, 76 ДШД.

«Илья родился в 28 января 1995 года. Добрый, щедрый мальчик с открытой душой. С 1 по 6 класс учился в 17-й школе г.Кузнецка Пензенской области, по окончании 6 класса Илья поступил в Ульяновское гвардейское суворовское военное училище. Он был готов к этому и физически, и морально. Хорошо успевал в школе, без труда сдавал нормативы на уроках физкультуры. Поэтому вступительные испытания прошёл легко, поступил, надел форму суворовца и с 13 лет мой сын стал взрослым, самостоятельным мальчиком. Как и у любого подростка, у сына были трудности, но положительных моментов, влияющих на формирование мужского характера, было гораздо больше. Когда сын приезжал на каникулы домой, я замечала перемены в нём. Он взрослел гораздо быстрее своих ровесников, становился серьёзнее, сдержаннее, дисциплинированнее.

В суворовском училище у Ильи было много друзей, практически братьев. До сих пор мы общаемся со многими из них. Почти все ребята из его взвода по окончании училища поступили в военные вузы. Каждому из них предстояло стать военным, стать офицером, защитником Родины.

УГСВУ МО РФ входит в состав военно-учебных заведений Воздушно-десантных войск. Поэтому Илья Военков по окончании училища поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. На протяжении всех лет учёбы Илью Военкова и его товарищей поздравлял с началом нового учебного года не министр образования, а министр обороны РФ С.К. Шойгу.

После обучения в Рязани он получил звание лейтенанта и поехал к месту службы во Псков, в одну из дивизий 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого ордена Кутузова полка. И.Д. Военков участвовал в боевых действиях в Сирии в 2020-2021 годах, был награждён медалью.

В начале февраля 2022 года его часть была переброшена в Белоруссию на учения. А затем – Украина. Был в звании старшего лейтенанта. Старалась никогда не думать о плохом, не допускать даже мысли. А иначе и жить нельзя.

30 августа под утро мне приснилось, что сын зовёт меня. Проснулась, открыла глаза и увидела за окном вОрона, который громко кричал. Дурные предчувствия сжали сердце. Но я взяла себя в руки, чтобы отогнать плохие мысли. В этот день мне позвонили и сказали, что мой сын погиб в бою под Херсоном.

Ему было 27 лет. Похоронили мы Илью 5 сентября. У него остались жена и сын, которому 2 с половиной года.

https://vk.com/wall-106160452_522140



В Кузнецке простились со старшим лейтенантом Ильёй Военковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

05.09.2022 В понедельник, 5 сентября, в Кузнецке простились с Ильёй Военковым, офицером десантником, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Отпевание состоялось в храме Казанской иконы Божией Матери.

Чин отпевания совершили: благочинный Кузнецкого городского округа протоиерей Ростислав Ребровский, иерей Сергий Боровиков, иерей Михаил Гудков. Глава администрации Сергей Златогорский от лица жителей Кузнецка выразил искренние слова сочувствия родным и близким Ильи. Указом Президента России старшему лейтенанту Илье Военкову за проявленный героизм во время исполнения боевого задания посмертно присвоена высокая государственная награда – Орден Мужества. Илью похоронили на Центральном кладбище города Кузнецка с воинскими почестями.

Фото: Юрий Царёв В Кузнецке открыли мемориальную доску Илье Военкову, погибшему при исполнении воинского долга на Украине На территории школы № 17 имени Ю. Гагарина состоялось открытие мемориальной доски Илье Военкову, погибшему в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

В церемонии открытия приняли участие глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский, родные Ильи, представители общественных ветеранских организаций, учителя и школьники.

«Илья Военков посвятил себя защите Отечества, став офицером-десантником. Он до последнего выполнял свой воинский долг мужественно и самоотверженно, сложил голову, защищая Родину, всех нас. По-другому нельзя, надо отстаивать свои интересы, чтобы жить по своим правилам, говорить на своем языке, строить дальнейшие планы. Надо брать пример с таких ребят, которые по первому зову Родины идут на её защиту. Жизнь Ильи – это та комета, которая оставила яркий след для всех нас», - сказал глава администрации Сергей Златогорский. Право открыть мемориальную доску Илье Военкову предоставили его маме Ольге Сорокиной, главе администрации Сергею Златогорскому и ученикам школы, проявившим героизм при тушении пожара, Липецкому Никите и Феоктистову Никите. Затем присутствующие почтили память героя и всех погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Мама Ильи Военкова Ольга Сорокина поблагодарила всех присутствующих за сохранение памяти о её сыне: «В жизни есть такие важные моральные понятия, как долг и честь. Илья до конца исполнил свой долг перед Отечеством, отдал жизнь за свободу России. Мой сын будет жить, пока жива память о нём».

В этот день в школе состоялось торжественное открытие «Парты Героя».

Окончив шесть классов школы №17, Илья Военков поступил в Ульяновское суворовское военное училище, затем – в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Занимал должность заместителя командира роты по военно-политической работе десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В 2020 году был участником военной операции в Сирии. Во главе своей дивизии - участник специальной военной операции на Украине. За проявленные мужество и героизм гвардии старший лейтенант представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-99725619_590144

В Кузнецке открыли мемориальную доску старшему лейтенанту Илье Военкову

30 ноября в кузнецкой школе № 17 состоялось открытие мемориальной доски участнику Специальной военной операции гвардии старшему лейтенанту Илье Военкову.

Илья Военков родился в Кузнецке Пензенской области 28 января 1995 года. После окончания 9 классов школы № 17 поступил в Ульяновское суворовское училище, а затем в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. После окончания училища проходил военную службу в Псковской дивизии ВДВ. В 2020 году участвовал в военной операции МО РФ в Сирийской Арабской Республике. С февраля 2022 года находился в зоне Специальной военной операции. Зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны как человек и командир. Погиб 30 августа 2022 при выполнении боевой задачи. Похоронен с воинскими почестями на центральной аллее городского кладбища в Кузнецке. Награждён посмертно орденом Мужества.

На церемонии открытия мемориальной плиты присутствовали мать героя Ольга Военкова, члены Кузнецкого местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», РСВА, представители органов власти, общественности, друзья, учащиеся и преподаватели школы.

Глава администрации Сергей Златогорский, представители школы, в которой учился Илья Военков, и его мать рассказали о герое, о его человеческих качествах, о его стремлении и желании служить Отчизне. Ольга Военкова, не сдерживая от волнения слёз, поблагодарила ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» и всех причастных к этому событию, попросила чтобы собравшиеся помнили её сына и других, сложивших голову за Отчизну, воинов, которые с честью выполнили свой воинский и гражданский долг.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери героя, лучшим учащимся школы и главе администрации Сергею Златогорскому. Затем присутствующие почтили память Ильи Военкова минутой молчания и возложили цветы к памятной плите. Затем в школе открыли парту героя. Право сидеть за такой партой получат учащиеся школы, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы, города.

«Можно прожить долго, но прожить так, что после себя не останется и следа в памяти людей. А можно прожить всего 27 лет, как Илья Военков, и оставить такой след, который останется в сердцах и умах наших людей навечно. Всё, что сейчас мы можем и должны — это помнить наших парней, настоящих мужчин, защитников и патриотов нашей Отчизны» — сказал руководитель Кузнецкого местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Вадим Барышников. Он также искренне поблагодарил Ольгу Военкову за воспитание героя.

Мемориальная доска была изготовлена Пензенским региональным отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА»

https://bbratstvo.com/2022/11/30/v-kuznecke-otkryli-memorial...

Дополнительные данные:

Герою России Александру Попову присвоят звание «Почётный гражданин Елизовского района» (посмертно) В день памяти Героя России, командира разведвзвода, гвардии старшего лейтенанта ВДВ Александра Попова около его могилы в Термальном собрались близкие, друзья, товарищи, земляки.

В почётном карауле замерли юнармейцы Паратунской и Термальненской школ. «Себе – честь! Потомкам – Память! Родине – Слава!» - высечен на памятнике Александру Попову девиз 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. Александр Попов, который героически погиб в конце июня 2022 года, выполнял наиболее сложные и опасные боевые задачи с начала спецоперации. Под его командованием были уничтожены десятки единиц боевой техники противника и несколько сот вражеских боевиков, захвачены стратегически важные объекты.

Свой последний героический бой старший лейтенант Александр Попов принял 23 июня 2022 года. Разведвзвод под командованием нашего отважного земляка удержал стратегически важный рубеж.

Несмотря на ранения, Александр Попов до последней минуты своей жизни руководил обороной и не допустил прорыва превосходящих сил противника. «Героями не рождаются, ими становятся! Низкий поклон семье Александра Николаевича Попова! Для каждого из нас Александр Николаевич – истинный сын России, истинный герой, который верно служил Родине и положил жизнь свою за товарищей и Отечество!», - сказал на мемориальной церемонии Александр Липатов, председатель районной Думы. Он также сообщил, что будет ходатайствовать о присвоении Александру Николаевичу Попову звания «Почетный гражданин Елизовского района». «Этот год юбилейный: в ноябре исполнится 75 лет Елизовскому району. А в юбилейный год присваивается звание «Почетный гражданин Елизовского района». И я буду ходатайствовать о присвоении этого звания нашему герою, нашему земляку Александру Николаевичу Попову», - подчеркнул Александр Липатов. Он выразил уверенность, что инициативу поддержат все члены комиссии по присвоению звания, депутаты и жители Елизовского района.

https://vk.com/im?sel=675890324&w=wall712905186_1411%2Fe...

Все темы с работами Вадима Окладникова о Герое Александре Попове:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.2

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.14

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.23

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Наши защитники. Александр Попов

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.76

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.79

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.83

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.93



Посвящается Герою Российской Федерации Гвардии старшему лейтенанту Александру Николаевичу Попову(18.06.1996 23.06.2022)

Герои России, как много имён!

Земляк Александр, рассказ мой о нём.

Родился в Алупке, где море шумит,

Что манит мальчишку, как будто магнит.

Любимый сынок, обожаемый внук,

Он вырос согретый теплом женских рук.

Вот Сане двенадцать, и он полон сил,

Его на Камчатку отец пригласил.

Посёлок Термальный и много родни,

Сложились в года его школьные дни.

Спортивные секции, коих не счесть,

Где школы своей защищает он честь.

«Зарница», «Победа», «Мальчишеский слёт»

Везде призовые места он берёт.

Учёба теперь на четыре и пять,

И время приходит о вузе мечтать.

Хотел поступить он служить в МЧС,

К пожарному делу имел интерес.

Но вносит свои коррективы судьба

И в ДВОКУ его направляет тропа.

Опять неудача. Санька не сломить,

Он в армии службу решил проходить.

Полгода промчались, он рапорт подал,

Курсантом в Командном училище стал.

Он слава и гордость, для многих пример,

Не просто по званью, в душе офицер,

Он грезит воздушным десантником стать

И к цели своей будет верно шагать.

Задача исполнена, красный диплом!

Командовать взводом теперь будет он.

Любимая девушка, служба, отец,

Квартира служебная, он молодец!

Ребята во взводе, командный состав,

Но Саня всегда соблюдает устав.

Летит день за днём, вновь проносится год,

И двадцать второй начинает свой ход!

Замедлите время, пускай не идёт,

Сегодня «Бамут» в бой свой взвод поведёт!

Херсонская область, село на краю,

Заброшенный дом, где ребята в строю.

Пятнадцать парней против вражеских сил,

Их Саня примером своим вдохновил.

Даёт координаты, наводит арту,

И бой происходит, как будто в бреду.

Вдруг враг затихает, но это обман,

И снова он бьёт, словно дождь в барабан.

Пришлите подмогу, здесь жарко у нас.

Евгений, Берёза! Гони в тыл сейчас!

Бойцов забери, у нас раненых двое,

А мы из укропов, здесь сварим жаркое!

Звучит позывной: Я «Бамут», я «Бамут»!

Даю координаты, отправьте салют!

Неравные силы и бой пять часов,

Но Саня с ребятами держит врагов.

Берёза вернулся, патроны привёз,

Гранаты и ПТУРЫ достать удалось.

Здесь бой не на шутку, а насмерть идёт,

И вот возле Сани с Берёзой прилёт!

Вокруг тишина, задымленье, пожар.

Дышать не могу, дайте воздух. Кошмар.

Держись, командир, я сейчас, я встаю,

Чуток отдышусь и войду в колею.

Собрали все силы, что были в кулак,

Продолжили бой, по-другому никак.

А вот и подмога: «Привет мужики!

Прикройте нам фланги, прошу по-мужски».

Вдруг мина навесом. Прилёт. Тишина.

Для взводного Сани угасла война!

Ему двадцать шесть, он такой молодой,

Героем России вернулся домой!

Посёлок Термальный, Камчатка, погост.

У Сани на небе теперь много звёзд!

Прощальные речи, такой же салют,

Но Саню Попова они не вернут!

Останется эхом его позывной:

«Бамут», взводный Саня для нас ты живой!

И.В.Вялых (Юшенкова)

07.05.2024

https://e-rodnik.ru/svoih-ne-brosaem-2/nash-vzvodnyj-sanya#top

Эти материалы мне прислала Лилия Петрова.



Матери погибших в зоне СВО бойцов со Ставрополья высадили памятные деревья в Красноярске

На озелененной территории установят скульптуры 10 сентября, 12:21 Матери погибших в зоне СВО бойцов высадили парк в Красноярске. Фото: Лилия Петрова

Три жительницы Ставрополья побывали на слете (6+) общественной организации "Вечная память героям", который проходил в Красноярске. Участницы высадили деревья в городском парке. Тем самым они сохранили память о своих родных, которые погибли в зоне СВО, передает ИА Stavropol.Media. Всего в Сибирь для этого приехали 250 членов семей из 31 региона страны. Из Ставропольского края в Красноярск отправилась делегация из трех человек: Лилии Петровой — мамы лейтенанта Евгения Петрова, Елены Мещеряковой — мамы рядового Александра Мещерякова — и сестры рядового Ивана Папина Татьяны Голдобиной.

Матери погибших в зоне СВО бойцов высадили парк в Красноярске. Фото: Лилия Петрова Матери погибших в зоне СВО бойцов высадили парк в Красноярске. Фото: Лилия Петрова

Подобные слеты крайне важны для участников. Их взаимодействие и встречи помогают не замыкаться в себе и прожить утрату, помочь другим членам организации "Вечная память героям" и сохранить память о погибших родных. Каждый может поделиться результатами проделанной работы или идеями.

Все это стало возможным благодаря усилиям и инициативе семьи Екатерины и Романа Самусевых. Они также пережили боль утраты — их сын Никита Фатеев погиб в зоне СВО. Матери погибших в зоне СВО бойцов высадили парк в Красноярске. Лилия Петрова

Молодые деревца, высаженные в скверах и парках, становятся живыми мемориалами. Именно в этом и состоит основная идея высадок.

"В Красноярск приехали матери, отцы, жены героев, чтобы обнять и поддержать друг друга, рассказать о мероприятиях по увековечиванию памяти их близких в разных уголках нашей многонациональной Родины. Мы занимались высадкой в действующем парке Гвардейский, который ранее создали в память о воинах. Деревья через какое-то время погибают, и на их месте мы как раз новые деревца и посадили, которые вписывались в ландшафт этого парка. Озеленители подготовили рябины, на них уже были красные ягоды. Они хорошо вписываются в ландшафт города", — рассказала Лилия Петрова.

Каждая участница мероприятия получила именной сертификат, сведения также внесли в специальный журнал. Матери погибших в зоне СВО бойцов высадили парк в Красноярске. Лилия ПетроваМолодые деревца, высаженные в скверах и парках, становятся живыми мемориалами. Именно в этом и состоит основная идея высадок."В Красноярск приехали матери, отцы, жены героев, чтобы обнять и поддержать друг друга, рассказать о мероприятиях по увековечиванию памяти их близких в разных уголках нашей многонациональной Родины.Мы занимались высадкой в действующем парке Гвардейский, который ранее создали в память о воинах. Деревья через какое-то время погибают, и на их месте мы как раз новые деревца и посадили, которые вписывались в ландшафт этого парка. Озеленители подготовили рябины, на них уже были красные ягоды. Они хорошо вписываются в ландшафт города", — рассказала Лилия Петрова.Каждая участница мероприятия получила именной сертификат, сведения также внесли в специальный журнал. Матери погибших в зоне СВО бойцов высадили парк в Красноярске. Фото: Лилия Петрова Матери погибших в зоне СВО бойцов высадили парк в Красноярске. Фото: Лилия Петрова

Как рассказала ставропольчанка Лилия Петрова, в планах создать в Красноярске целый парк с говорящим названием "Сердце матери". По задумке архитекторов его украсят скульптурами. Одна представляет собой мать героя, которая передает мужчине меч. В другой части зеленой территории установят памятник архангелу Михаилу, поражающему мечом зло. В центральной части разместят ротонду со скульптурами четырех женщин-символов разных сторон света, с чашей, наполненной материнскими слезами.

Стоит отметить, что подобные акции по озеленению проводится в России не в первый раз.

"У меня это уже пятое дерево. Первое я высадила в Анапе рядом с могилой неизвестному солдату. С этого все и началось. Общими усилиями участникам организации "Вечная память героям" удалось создать целый сквер. Для нас это был глоток жизни. Второе я посадила в Санкт-Петербурге, куда меня пригласило боевое братство морской пехоты. В последний боевой вылет экипаж моего Жени доставил на вертолете Ми-8 спецназ оттуда. Третье дерево высадили дошкольники-вымпелята с. Донского на территории детского сада "Лесная сказка", где Женя воспитывался. А в школе №6 этого же села совместно с учениками начальных классов мы высадили четвертое дерево.

В целом, высадка дала положительный психологический эффект и мне, и другим матерям. Мы знаем, что на земле осталась память о наших сыновьях. Она увековечена в разных точках России", — поделилась Лилия Петрова.

Завершилась поездка матерей в Красноярск экскурсией по городу, торжественным мероприятием и концертом.

Участники слета читали стихи собственного сочинения, семьи героев исполняли музыкальные композиции. Для гостей выступали творческие коллективы.

Так как делегаты прибыли из разных регионов, у каждого была возможность продемонстрировать национальные традиции, танцы и даже познакомить гостей с обрядами. Обратите внимание сколько портретов работы Вадима! Фото: Лилия Петрова Матери погибших в зоне СВО бойцов высадили парк в Красноярске. Фото: Лилия Петрова "Самым трогательным был момент, когда кадеты вышли с портретами наших героев, а на фоне прозвучала премьера песни "Вечная память героям" (6+) в исполнении заслуженной артистки Удмуртии и мамы погибшего на СВО героя Лилии Третьяковой.

За активную работу по увековечиванию памяти героев некоторых региональных лидеров наградили ноутбуком и планшетами. Все это поможет улучшить качество работы нашей организации. Много было теплых слов, сюрпризов в этот день", — рассказала Лилия Петрова.

https://stavropol.media/news/1840170/

"Самым трогательным был момент, когда кадеты вышли с портретами наших героев, а на фоне прозвучала премьера песни "Вечная память героям" (6+) в исполнении заслуженной артистки Удмуртии и мамы погибшего на СВО героя Лилии Третьяковой.За активную работу по увековечиванию памяти героев некоторых региональных лидеров наградили ноутбуком и планшетами. Все это поможет улучшить качество работы нашей организации. Много было теплых слов, сюрпризов в этот день", — рассказала Лилия Петрова.

Темы, где есть работы Вадима и рассказы о Евгении Петрове:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Наши защитники. Петров Евгений

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.79

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.83

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.89

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.96

Журнал ВДВ выпустил ролик посвященный нашим воинам, вот несколько скринов оттуда. Замечательные портреты и очень хорошая песня. Посмотреть ролик можно по ссылке: https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-106160452_601207%2Fbb290...

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