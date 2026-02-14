Поэзия зимы

А у нас пока зима. Поэтому пройдемся в удивительное путешествие по зимнему волшебству. От покрытых инеем лесов до сияющих снежных пейзажей, каждое фото в нашей коллекции перенесет вас в мир, где зима раскрывается во всей своей красе и очаровании. Сопровождающие фотографии цитаты придадут этому путешествию особенный настрой, наполняя ваш день теплом и вдохновением, несмотря на холод за окном.
Погрузитесь в атмосферу зимней сказки
Чем ближе зима, тем больше мы похожи на свое фото в паспорте. - Юлиан Тувим, польский поэт
После зимы – весна, после печали – радость. -Латинский афоризм
Так и грустить о них не надо.
Сергей Есенин, «Мне грустно на тебя смотреть…»
«Чем пахнет зима?… Чудом.. Ведь в ней все сказочно.»
«Мысленно сменить зиму на весну и влюбиться.» - Эльчин Сафарли
Зима — замечательное время года. Всё вокруг накрывает снежная пелена, воздух становится чистым и морозным, а дома — уютнее. Но есть такие места, которые с наступлением зимы не просто преображаются, а становятся похожими на сказку.
Валь-Мартелло, Италия (© Thomas Zagler) Река Тадами, Япония (© Hideyuki Katagiri) Коль де ла Турн, Швейцария (© Izakigur) Озеро Пейто, Канада (© Adam Gibbs) Замок Алькасар в Сеговии, Испания Национальный парк Банф, Канада Бореальные леса, Норвегия Гальштат, Австрия Манитоба, Канада Доломиты, Италия (© Tom Kelly) Река Шаннон, ИрландияБавария, Германия (© littleolivetree) Хамнёй, Норвегия Национальный парк Кампина, Италия Озеро Блед, Словения Парк развлечений «Страна Муми-троллей», Финляндия (© Miki K.) Арамиль, Россия (© Евгений Тюрин) Альпы, Франция (© PROtwiga269 ॐ FEMEN) Плитвицкие озера, Хорватия (© Michael Newman) Сургут, Россия
