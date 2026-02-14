Поэзия зимы

А у нас пока зима. Поэтому пройдемся в удивительное путешествие по зимнему волшебству. От покрытых инеем лесов до сияющих снежных пейзажей, каждое фото в нашей коллекции перенесет вас в мир, где зима раскрывается во всей своей красе и очаровании. Сопровождающие фотографии цитаты придадут этому путешествию особенный настрой, наполняя ваш день теплом и вдохновением, несмотря на холод за окном.

Погрузитесь в атмосферу зимней сказки

Зима – честное время года. - Иосиф Бродский

Чем ближе зима, тем больше мы похожи на свое фото в паспорте. - Юлиан Тувим, польский поэт

После зимы – весна, после печали – радость. -Латинский афоризм

В дни посева учись, в дни жатвы учи, зимой наслаждайся плодами. - Уильям Блейк, «Бракосочетание Рая и Ада», перевод: Д. Н. Смирнов

Зима пробуждает аппетит. Пока на улицах лежит снег, шоколадное пирожное – лучшее лекарство. - Эрих Мария Ремарк, «Тени в раю»

Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские песни. - Генрих Гейне

Коль нет цветов среди зимы,

Так и грустить о них не надо.

Сергей Есенин, «Мне грустно на тебя смотреть…»

Самое главное в подготовке к зиме – не забывать о весне. - Борис Кригер Самое главное в подготовке к зиме – не забывать о весне. - Борис Кригер

«Ненавижу зиму. Она слишком рано начинается и слишком поздно заканчивается.» - Мелинда Сордино (сс языка сняла)

«Зима превращает падающую с неба воду и сердца людей в камень.» - Виктор Гюго

«Зима наносит удар в сердце всякой жизни, одушевленной и неодушевленной. Если бы не искусственные огни веселья, если бы не суета, создаваемая жаждой жизни, и бешеная погоня за барышами торговцев … от него.» -Теодор Драйзер

..» - Владимир Вишневский «О, как морозно в январе, Когда удобства во дворе!..» - Владимир Вишневский

«Я люблю зиму, потому что зимой можно сидеть дома без чувства вины.» - Тереса Скелтон

«И меня устрашает зима, потому что зима — это время комфорта.» - Артюр Рембо

«Чем пахнет зима?… Чудом.. Ведь в ней все сказочно.»

«Мысленно сменить зиму на весну и влюбиться.» - Эльчин Сафарли

«Я буду петь тебе песни о людях без дна, О тех, в ком холодной зимою живет весна.» - SunSay

В дни посева учись, в дни жатвы учи, зимой наслаждайся плодами. — Уильям Блейк

Зима — замечательное время года. Всё вокруг накрывает снежная пелена, воздух становится чистым и морозным, а дома — уютнее. Но есть такие места, которые с наступлением зимы не просто преображаются, а становятся похожими на сказку.

Валь-Мартелло, Италия (© Thomas Zagler) Река Тадами, Япония (© Hideyuki Katagiri) Коль де ла Турн, Швейцария (© Izakigur) Озеро Пейто, Канада (© Adam Gibbs) Замок Алькасар в Сеговии, Испания Национальный парк Банф, Канада Бореальные леса, Норвегия Гальштат, Австрия Манитоба, Канада Доломиты, Италия (© Tom Kelly) Река Шаннон, Ирландия Бавария, Германия (© littleolivetree) Хамнёй, Норвегия Национальный парк Кампина, Италия Озеро Блед, Словения Парк развлечений «Страна Муми-троллей», Финляндия (© Miki K.) Арамиль, Россия (© Евгений Тюрин) Альпы, Франция (© PROtwiga269 ॐ FEMEN) Плитвицкие озера, Хорватия (© Michael Newman) Сургут, Россия