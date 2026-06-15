Московские прогулки, ч.86

Пройдемся немного по старине и некоторым историческим наименованием. Так выглядели Верхние торговые ряды в 1886 году.

Построенные по проекту Осипа Бове после пожара 1812 года, они были главным торговым местом Москвы. Со стороны Красной площади здание имело презентабельный ампирный вид. Но за этим парадным фасадом скрывались магазинчики и лавочки, разделённые узкими, не слишком светлыми и не очень чистыми проходами.



Это был огромный, хаотичный лабиринт из более чем 600 частных лавок, которые теснились на Красной площади между Никольской и Ильинкой.

Планировка была запутанной. Всё пространство было вдоль и поперек пересечено проходами-«линиями». Только продольных было семь, причём разной длины.

Каждая линия была «рядом», специализировавшимся на определённом товаре:

Шляпный, Шелковый, Серебряный, Медный, Скобяной, Иконный, Кружевной, Лапотный, Суровский, Суконный, Квасной, а также Узенький и Широкий

Названия были старинными и не всегда соответствовали реалиям. В Иконном ряду, кроме икон, продавали кружева, а в Зеркальном можно было найти ткани и даже кожи.

Это был шумный и пестрый мир московской торговли.

Верхние торговые ряды, как появился новый символ торговли На месте нынешнего ГУМа раньше стояли старые купеческие лавки.

Их передавали по наследству — от отца к сыну, от деда к внуку.

Владение пятачком в самых бойких рядах считалось семейной честью и богатством.

Когда в 1869 году поднялся вопрос о сносе старых рядов, торговцы восприняли это как катастрофу. Владельцы объединились в «Комиссию», выставили неприемлемые условия, и спор тянулся более десяти лет.

1888 году объявили всероссийский конкурс, на котором победил архитектор Александр Померанцев.

Его проект объединил функциональность и красоту — стеклянные арки, широкие галереи и продуманную планировку.

Строительство началось в 1889 году.

Масштабы поражали: два здания, подземная улица, центральное отопление и собственная электростанция. 2 декабря 1893 года Верхние торговые ряды торжественно открыли. Москвичи буквально шли смотреть «новую Москву» — светлую, просторную, стеклянную. Комплекс состоял из трех этажей и подземного уровня.

1️⃣Подвальное помещение использовалось для оптовой торговли — там размещались склады и крупные закупщики товаров.

2️⃣Первый этаж — зона основных фирменных лавок

3️⃣Верхние этажи отдавались под торговые салоны и витрины известных компаний, а также под ассортимент «попроще», рассчитанный на массового покупателя. Торговые помещения перестали быть «лавками» — их заменили салоны с мебелью, зеркалами и витринами.

Внутри действовали банковское отделение, почта, парикмахерская, зубоврачебный кабинет, ресторан и кафе, а также места отдыха для покупателей.

Здесь впервые в истории российской торговли появились ценники — торговаться больше было нельзя.

Утвердилось правило: «Покупатель всегда прав» и появилась первая книга жалоб и предложений.

Старый Гостиный двор на Ильинке — одно из старейших зданий Москвы Когда-то это был целый торговый комплекс, где оптовики хранили товары, заключали сделки и жили сами — ведь в те времена «гостями» называли купцов, особенно тех, кто часто ездил за границу. Место для торговли московские купцы выбрали ещё в конце XV века, а первые каменные постройки здесь появились в 1626 году по распоряжению царя Михаила Фёдоровича. За века своего существования комплекс не раз перестраивался, серьёзно пострадал во время пожара 1812 года, но каждый раз восстанавливался. Сегодня Старый Гостиный двор продолжает жить — здесь проводят выставки, показы мод, культурные события и деловые мероприятия.

1-й Ильинский переулок (1-й Обыденский переулок) в сторону церкви Ильи Обыденного, 1913 г.

Название церкви Ильи Пророка Обыденного связано с уникальной традицией: её, по преданию, построили верующие за один день — «обыденкой». В XIX веке переулок назывался Безобразовским по фамилии местного домовладельца майора Г. Б. Безобразова, а с XVIII века был известен как 1-й Ильинский благодаря той же церкви.

В советское время, с 1965 по 1992 год, переулок носил имя улицы Крыленко — в честь Николая Крыленко, наркома по военным делам и юстиции, который стал символом эпохи репрессий. После реабилитации Крыленко историческое название вернулось.

Красные ворота на Земляном Валу. Вид от Мясницкого проезда

Красные ворота — триумфальная арка в стиле барокко, построенная в 1709 году по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве. Ворота не раз перестраивались после пожаров, и в 1753–1757 годах были восстановлены в камне архитектором Дмитрием Ухтомским.

Название «Красные» связано не только с красотой, но и с расположением: через арку проходила дорога в Красное село. В 1927 году ворота, как и соседняя церковь Трёх Святителей, были снесены, а память о них сохранили названия площади и станции метро. Где были Красные ворота. Фото 1932 г.

Кстати, напротив Красных ворот, на внешней стороне кольца начинается Каланчёвская улица, по которой ездили в Красное село. Сейчас на месте села метро "Красносельская". Возможно, это обстоятельство определило название ворот.

Строительство тоннеля под Арбатской площадью Фото 1963 г.

Арбатский тоннель — транспортная развязка, соединяющая Никитский и Гоголевский бульвары под Арбатской площадью. Тоннель был построен котлованным способом и открыт в 1964 году, его общая длина составляет 336 метров, а подземная часть — около 58 метров.

Ранее на этом месте находилась церковь Бориса и Глеба, снесённая в 1930 году ради развития транспортной инфраструктуры. По одной из версий, тоннель изначально строился для беспрепятственного проезда по правительственной трассе.

Почему Кремль называется Кремлем? Кремлем московская крепость впервые была названа в летописном известии 1331 года.

Одна из них связывает слово «кремль» с греческим словом «кремнос», которое переводится как «крутая гора над берегом или оврагом». И правда, укрепления, подобные кремлю, строили обычно на возвышенности.

Согласно другой теории, название произошло от «кремъ» — крепость внутри города, стена. «Кремъ» связано со словом «крома» — «край, граница». Следовательно, первоначальное значение слова «кремль» — «огороженное место».

Большая Калитниковская улица. Некоторые ученые предполагают, что название "Калитники" может быть связано с князем московским Иваном Даниловичем, известным как Калита. Считается, что этот район входил в его владения, что послужило основанием для подобного наименования. Однако документальных доказательств этой гипотезы пока не найдено.

Интересно сравнить изменения пейзажа за 50 лет, например, вид на Киевский вокзал и 1975 год Если честно... ну не нравится лично мне этот раковый вырост.

Интересное происхождение у названия улицы Библиотечная в Москве Казалось бы, все просто, наверняка где-то неподалёку есть библиотека. Но нет! На самом деле, библиотеки здесь не было и не планируется. Однажды в 1919 году Моссовет обнаружил, что в Москве, аж пять Рогожских улиц! Вот и было принято решение переименовать улицы, но не просто, а в честь чего-то хорошего. Так и родились Школьная, Вековая, Трудовая, Пролетарская и Библиотечная.

Воробьёвы горы Высокий правый берег Москвы-реки во все времена привлекал к себе внимание густым лесом, сложным рельефом и чудесным видом, открывающимся на реку. С Воробьёвых гор открывается самая широкая и живописная панорама столицы. Село Воробьёво, общий вид

Своё название они получили от названия, существовавшего здесь села Воробьёво, которое принадлежало знатному боярскому роду Воробьёвых. Здесь же, находился Воробьёвский дворец. Старый деревянный дворец на Воробьёвых горах. XVIII век

После революции бывшая дворянская усадьба постепенно приходила в упадок. Село Воробьёво и храм Троицы в Воробьях

В советские годы на Ленинских горах - именно так тогда называлась эта местность - располагались не только институтские здания, но и дачи видных политических деятелей. В том числе и Михаила Горбачева. С 1987 года Воробьевы горы входят в список памятников природы.

Хамовники. Хамовники – район города Москвы, расположенный в Центральном административном округе, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование. Местность расположена в излучине Москвы-реки, включает в себя одноимённый исторический район, а также Лужники, Девичье поле, Плющиху и Остоженку. С Воробьёвых гор далеко видно низменное пространство по левому берегу, заключённое в большой излучине, покрытой когда-то лугами, заливаемыми при половодьях. Появление слободского населения на плодородной пойменной равнине относится к довольно позднему времени – вероятно, к концу XVI – началу XVII веков. Как писал исследователь истории московских слобод С. К. Богоявленский, в первой половине XVII в. за линией Земляного города в двух московских урочищах в речной излучине – Лужниках и Хамовниках – «отмечался глубокий клин поселений». На юге виднелись избы слободы Малые Лужники, имевшей 27 дворов в 1653 г.; западнее, ближе к Новодевичьему монастырю, находилась его монастырская слобода (132 двора в 1638 г. и 93 – в 1678 г.), рядом патриаршая Саввинская (35 дворов в 1638 г.), и к северо-востоку от неё, за большим полем, получившим название Девичьего, у Земляного вала стояла новая Конюшенная слобода. Недалеко от Крымского брода находилась слободка Чудова монастыря, в которой в 1638 г. насчитывалось всего восемь дворов. С ней граничила на западе дворцовая Хамовная слобода, по которой и весь район стал называться Хамовниками. Все эти слободы отделялись друг от друга огородами, садами, полями, пашнями и лугами. О происхождении названия Хамовники давно ведутся споры. По одной из версий, его связывают с финским словом «hame» («юбка»), по другой – с заимствованным из германского и готского «hamr» – «одевать», но чаще с древнерусским словом «хам» («полотно»), встречающимся в русских текстах весьма рано. По крайней мере, в XVII веке слово «хамовник» не вызывало никаких вопросов: оно обозначало ткача. Сюда, в излучину Москвы-реки, в конце XVI века переселили ткачей из деревни Константиновка близ Твери. Хамовная слобода в Москве стала называться Тверской Константиновской, а вся местность – Хамовниками. Слобода была немаленькой: в 1638 г. в ней насчитывалось 38 дворов, а в 1653 г. – уже 90. В Хамовники можно попасть по двум основным городским магистралям: с Пречистенки по Большой Пироговской улице (бывшей Большой Царицынской) и с Остоженки по Комсомольскому проспекту (часть его, ближайшая к Садовому кольцу, носила название Чудовки). Также ключевыми магистралями района являются Смоленский и Зубовский бульвары, Плющиха и Третье транспортное кольцо.

Устьинский сквер Находится на площади Яузские Ворота. В XVI веке здесь проходила стена оборонительных сооружений вокруг Москвы — Белого города. Также тут располагалась Кошельная слобода. Сквер был образован в результате расширения площади. В 1997 году в нем установили гранитный обелиск «Пограничникам Отечества». Из парка открывается красивый вид на высотку на Котельнической набережной.

Новокузнецкая улица сохранила память о Кузнецкой слободе, объединившейся возле церкви Николы в Кузнецах. В XVII веке в Москве насчитывалось более трехсот ремесленников, занятых кузнечным делом. Рядом с Кузнецкой слободой в Замоскворечье расположилась слобода мастеров монетного дела – Монетчики. Это последняя слобода, появившаяся на территории Москвы. При Петре I, особенно после появления новой столицы, московские слободы только разорялись. Но монету в Замоскворечье продолжали чеканить до 1736 года.

Патриаршие пруды Таинственное и загадочное место Москвы с многовековой историей. Когда-то на этом месте находилось Козье болото, из которого вытекали небольшие реки. В начале XVII века здесь была устроена резиденция патриарха, а на месте болота образовалась Патриаршая слобода. Для разведения рыбы к столу патриарха вырыли три пруда, но наших дней сохранился только один, ставший символом Москвы.

Трёхпрудный переулок. Трёхпрудный – один из самых очаровательных переулков старой Москвы. Его протяженность – всего 300 метров, а название недвусмысленно напоминает о находившихся здесь когда-то «трёх прудках», засыпанных в начале XIX века. Слева к Трёхпрудному примыкает Малый Козихинский, а справа — Мамоновский и Благовещенский переулки.

История домов, расположенных в районе Патриарших, придает особый колорит всему архитектурному пространству.

Одним из главных украшений Трёхпрудного, бесспорно, является скоропечатня Левенсона , одна из крупнейших типографий дореволюционной Москвы, объект культурного наследия. Изящное здание, построенное в 1900 году в стиле модерн по проекту Федора Шехтеля, расположено по адресу: Трёхпрудный переулок, дом 9. Именно в этой типографии Марина Ивановна Цветаева выпустила (за свой счет) свои первые сборники стихов - «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». Скоропечатня Левенсона работала в этом доме до 1917 года. После революции ее национализировали, передав Всероссийскому земскому союзу. В 2013 году, в ходе «ювелирной» реконструкции здания, ему был возвращён его первоначальный исторический облик. Буквально в двух шагах от типографии, в Трёхпрудном переулке 8, в 1892 году родилась Марина Цветаева, которая прожила около двадцати лет своей жизни в деревянном особняке, принадлежавшем её знаменитому отцу, создателю Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне ГМИИ имени А. С. Пушкина). Она жила в доме в Трёхпрудном переулке до 1911 года. В 1915 году сын Ивана Владимировича Цветаева передал семейное гнездо под лазарет для солдат, раненых в ходе Первой мировой войны. После революции, когда госпиталь упразднили и расформировали, обветшавший, видавший виды дом Цветаевых перевели на баланс бывшей скоропечатни Левенсона. В 1920 году многострадальный цветаевский дом, которому по воспоминаниям Марины Ивановны было уже около 100 лет, был снесен.

Московский Манеж первоначально назывался Экзерциргауз (экзерсис-гауз). Это немецкое слово, вошедшее в русский язык, возможно, со времени обожателей прусских порядков Петра III и его сына Павла I. Оно составлено из двух слов – «экзерцирен», что означает «маршировать», и «гауз» – «дом». Проектное задание на постройку предусматривало, чтобы в этом помещении могло поместиться целиком отдельное воинское подразделение: как писал московский губернатор, «чтоб в нем целый комплектный батальон мог свободно маршировать». И никаких столбов – чтобы не мешали

Земской переулок Разберем историю названия еще одной улицы. Происхождение названия Земского переулка связано с находившимся тут в XVII–XVIII веках земским двором, в котором жили подметальщики улиц.

Новая Переведеновская улица получила название по «переведенцам» – городским жителям, бежавшим из Москвы во время эпидемии чумы 1771–1772 годов. По возвращении они лишались прежнего жилья, и для застройки им выдавалась новая земля – как раз в Басманном районе, где находится данная улица

Сеченовский переулок в Москве, расположенный между Остоженкой и Пречистенкой, в 1955 году был назван в честь психолога и физиолога Ивана Сеченова, который раньше здесь жил. Сеченов известен тем, что он выяснил, что в основе высшей нервной деятельности лежат рефлексы головного мозга.

Москва 40-х Удивительно, но в 2026 вы можете легко попасть в Москву 1940-х годов. Достаточно лишь посетить кинопарк Москино! И это здорово.

А это из свежих новостей. На станции метро Новопеределкино Оформление этой станции стилизовано под убранство теремов и палат старой Москвы. По задумке архитекторов станция выполнена в русском стиле. Ее главным украшением стали узорчатые плафоны. Они постоянно меняют цвет, рассеивают свет и расширяют подземное пространство. Надо сказать, что весьма свежее и неизбитое решения. Дизайн разработали на основе проекта латвийского архитектурного бюро United Riga Architects.

Несколько красивых видов Москвы Разгорающийся рассвет за высоткой на Котельнической набережной. Фото: Юрий Дегтярев Мартовский рассвет на заснеженной Манежной площади. Фото: Юрий Дегтярев

Восход Луны за Кремлём. Фото: Олег Токарев

А закончить материал хочу вот такой информацией. В Москве тоже есть несколько домов именно с парадными. Одна из них парадная бывшего доходного дома Петрова в Земледельческом переулке

Доходный дом по адресу Земледельческий переулок, д. 12 был построен в 1913-м году по заказу врача Г.В. Петрова архитектором В.Е. Дубовским в соавторстве с Н.А. Архиповым. Дом этот находится за пределами Садового кольца, по понятиям того времени это уже была чуть ли не окраина города, дальше лежало Девичье поле с клиническим городком. По этой причине дом выглядит попроще расположенных ближе к центру собратьев. А может быть заказчик просто денег пожалел на лепнину. Видимо была какая-то банковская схема вроде нынешней ипотеки.

Земледельческий переулок до 1922-го года назывался Большим Трубным. Нынешнее название получил в честь Земледельческой школы Московского общества сельского хозяйства, основанной в 1820-м году и находившейся в районе этого переулка. Длины фасада хватило для размещения только двух гранёных эркеров.

Дверь сейчас стоит новая, оригинальная не сохранилась, в окне над ней витраж, но тоже не оригинальный, а просто плёнка с рисунком наклеена на стекло. Вокруг окна лепнина.

Герои - традиционные для Дубовского средневековый персонажи.





Сейчас здесь элитное жильё. Чтобы оценить размеры квартир, достаточно сказать, что на шесть этажей их приходится всего 22. В правой части дома есть арка, через которую можно въехать во двор. Сохранились чёрные лестницы, которыми раньше пользовалась прислуга. На них из квартир можно попасть через кухню. Часть площади на первом этаже занимает мировой суд. Когда-то здесь был пункт охраны порядка с качалкой. Площади квартир в той части, которая выходит в переулок - от 150 кв.м., в дворовой части от 105. Высота потолков 3,5 - 3,75 м.

Но главное, что нам интересно - это парадная. Жемчужина и главное украшение этой парадной — потолки, оформленные декоративными деревянными балками и рисунками в стиле фламандской росписи по дереву. Росписи вручную выполнены Игнатием Нивинским. И росписи в стиле Билибина, а может быть даже это и его росписи. Причём написано это не по штукатурке, а на холстах, которые закреплены на стенах и потолке. На стенах расписные плафоны со сценами охоты и прогулки. Так же в парадной сохранилась мраморная лестница, дубовые двери в некоторые квартиры, витражные окна.

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Семь знаменитых московских высоток

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