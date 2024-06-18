Юнна Мориц - Пятнадцать законных вопросов...

Пятнадцать законных вопросов.( из цикла "Мгновеники")

ОПГ - ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА главнюков русофобского нацизма ( "Россия должна потерпеть поражение!", "Перерезать русским горло!", "Уничтожить Россию- цель нашей жизни!", " Мы должны поставить Россию на колени!", "Россия заплатит за всё! Новости СМИ2

Вопросы, без ответов на которые, устав ООН - посмешище, карикатура:

1. 5(пять) миллиардов долларов, которые вложила Америка в укромайдан, в государственный переворот в\на Украине путём насильственного свержения государственной, законно избранной власти, это - по уставу ООН?..

2. 8(восемь!) лет истребления, уничтожения, вооружённого геноцида граждан Донбасса карательными войсками Украины, точнее - укронацистами, это - по уставу ООН?..

3. "Чистосердечное признание" Ангелы Меркель: "Минские соглашения" были подписаны странами запада не для того, чтобы эти "соглашения" соблюдать, а для того, чтобы выиграть время для усиления армии Украины, для обустройства укрепрайонов, для увеличения арсенала оружия, точнее - для войны против России, это - по уставу ООН?..

4. Ультиматум русофобского нацизма "Запад или Россия", это - по уставу ООН?..

5. Узаконенная на государственном уровне пропаганда ненависти к России, запрет на русский язык, захват храмов Русской Православной Церкви, это - по уставу ООН?..

6. 16 000(шестнадцать тысяч!) русофобских санкций, состряпанных западными главнюками русофобского нацизма, чтобы "Россию душить, истощать, давить, изолировать, уничтожать!", это - по уставу ООН ?..

7. Оголтелое враньё западных главнюков русофобского нацизма, что Россия - главный враг, который готов напасть ядерной войной на миролюбивые страны запада и уничтожить ценности западной цивилизации, это враньё - по уставу ООН?..

8. Уничтожение газопровода России путём преступного подрыва в акватории запада, это - по уставу ООН?

9. Сжигание живьём в Одессе людей Антимайдана, граждан, не согласных ненавидеть Россию и возлюбить бандеровцев, это - по уставу ООН?..

10. Убийство путём расстрела укронацистами в Киеве, на улице, средь бела дня, Олеся Бузины, выдающегося украинского историка, писателя, журналиста, философа, отца ребёнка дошкольного возраста, который остался сиротой, это - по уставу ООН?

11. Лозунги главнюков русофобского запада: "Уничтожить Россию - цель нашей жизни!", "Перерезать русским горло!", "Поставить Россию на колени!", "Если Украина не победит Россию, весь мир будет в опасности!", "Россия должна исчезнуть, ей нет места в будущем!", это - по уставу ООН?..

12. Преступное воровство денег России главнюками западных стран русофобского нацизма, это - по уставу ООН?..

13. Право России на жизнь, вооружённая защита Россией своего Права на Жизнь, это - не по уставу ООН?..

14. Непобедимость России, её великого народа, в котором сто пятьдесят народов, победивших нашествие западного гитлерья (автора Освенцима, абажуров и кошельков из человеческой кожи, а также мыла, сваренного из людей, убитых гитлерьём западной цивилизации), это - не по уставу ООН?..

15. Россию нельзя победить никакой войной, ни полсотней стран, ни сотней стран, вопящих "Россия должна потерпеть поражение!"

В результате непобедимости нашей великой Родины, её победы над гитлерьём западного нацизма, - была создана ООН, по законам которой Россия сегодня сражается за своё Право на Жизнь и погасит печи Освенцима русофобщины, абсолютно равной гитлеряческому нацизму.

Разве американская пробирка с фальшивым порошком на трибуне ООН, где оголтелое враньё уверяло, что в пробирке - страшное оружие Ирака, и в результате был разгромлен, ограблен Ирак: разве не такая же пробирка с фальшивым порошком - абсолютно всё, что вопят об "ужасной агрессии России" главнюки русофобского запада?

Юнна Мориц