ГероиЕсть. Фильм

Что такое геройский поступок? Кто он — современный герой?

Если вы уверены, что поступки с большой буквы — для персонажей кинокомиксов, то это не так. Каждый день судьбоносные, порой, непростые решения принимают такие же молодые парни и девушки, как и вы. Их горячее сердце, способность к самопожертвованию и жажда делать то, что правильно, не позволяет им оказаться в стороне.

Представляем фильм #ГероиЕсть. Это глубокая история о тех, кто не понаслышке знает о том, что такое совесть, честь, человеколюбие.

За 20 минут вы узнаете о борт-проводнике Максиме, мечтавшим о небе с детства и спасшем пассажиров из огня; о скромном юристе вневедомственной охраны Магомеде, оставшемся верным присяге, не уронившем свое достоинство и честь своего народа в сложных обстоятельствах; о бесстрашной десятилетней девочке Юле, вступившей в бой с огнем и спасшей из горящего дома пятерых младших братьев и сестер, о школьнике Тимофее, который не дал утонуть своему другу.

Уже сейчас вы можете познакомиться с их историями — поразмышлять и потом поговорить с друзьями и близкими на темы мужества, героизма и уверенности в своих действиях.

Присоединяйтесь к просмотру!