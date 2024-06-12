Золотой голос Клары Румяновой

8 декабря 2024 года исполнилось бы 95 лет Заслуженной артистке РСФСР Кларе Румяновой. Она родилась в 1929 году в Ленинграде, в семье военного. В детстве у Клары был очень низкий голос - бас. Когда во время войны Клара выступала в госпиталях, то раненые смеялись и дразнили ее: "Девочка с пропеллером, поющая басом! Новости СМИ2

" Пропеллером бойцы называли огромный бант на голове Клары. Взрослые предрекали ей оперную карьеру и советовали поступать в музыкальное училище.



Клара Румянова в детстве с мамой



Но Клара мечтала стать актрисой. Ее кумиром была Любовь Орлова, которую она впервые увидела в фильме "Веселые ребята". В 1949 году Клара приехала в Москву, поступать во ВГИК. Первое, что она сказала, появившись перед приемной комиссией:

"Люди, я пришла учиться на Орлову".

Репертуар она привезла оригинальный - любимые мужские оперные партии. На последнем туре Клара упала в обморок. Дело в том, что перед вступительными экзаменами у нее украли все деньги, и она вынуждена была голодать.



Клара Румянова в молодости



Глава приемной комиссии Сергей Герасимов напоил Клару крепким чаем с хлебом и сладостями. Когда она пришла в себя, он спросил:

"А ты можешь спеть что-нибудь женское?".

И Клара спела старинный цыганский романс. Пела так вдохновенно, что Герасимов стал аплодировать и объявил, что она принята.

На одном курсе с Румяновой учились Николай Рыбников и Алла Ларионова, ставшие впоследствии одной из самых крепких семейных пар в советском кинематографе. Но на тот момент Рыбников вообще не замечал Ларионову – он потерял голову от Клары Румяновой и часами дежурил у ее подъезда. Девушка не отвечала на его ухаживания: «Как он может часами просиживать штаны? Конечно, я никогда не стану встречаться с таким дураком», – возмущалась она.

Однажды Рыбников занял у друзей денег и купил для Клары золотые часы. Она же влепила ему пощечину и не приняла подарок. В ярости ухажер выбросил часы в окно, а после этого ему пришлось несколько месяцев сидеть на одной гречке, чтобы вернуть долги. Эпизод с часами позже вошел в знаменитый фильм с его участием – «Девчата». Спустя 5 лет после окончания института Рыбников женился на Алле Ларионовой и прожил с ней всю жизнь. За 2 года до смерти, когда Рыбников после микроинсульта лежал в больнице, Румянова навестила его и призналась в том, что очень сожалеет о своем отказе.

Причины для отказа у Румяновой на тот момент действительно были. Еще в 16 лет она вышла замуж за молодого пианиста. Брак распался через 3 месяца, когда муж поставил ультиматум: либо он, либо кино. Клара тогда была на втором месяце беременности и после расставания с мужем сделала подпольный аборт, из-за чего навсегда лишилась возможности иметь детей. Поэтому первокурсница ВГИКА не спешила заводить новые отношения.

Ее вторым мужем стал актер А. Чемодуров, известный по роли Левашова в «Молодой гвардии». Из-за творческой невостребованности у него начались проблемы с алкоголем, из-за чего брак распался.

Третий супруг Румяновой изводил ее своей ревностью, поэтому и этот брак продержался недолго. За актрисой ухаживали многие известные артисты, по словам Румяновой, в числе ее отвергнутых поклонников был даже В. Высоцкий. Но в результате она осталась одна, без семьи и детей. Заслуженная артистка РСФСР Клара Румянова Артистка, озвучившая около 300 советских мультфильмов

Будучи студенткой ВГИКа Румянова ездила с концертами в Подмосковье. Однажды Клара сильно простыла. Чуть не умерла от пневмонии и надолго потеряла голос. Продолжение учебы во ВГИКЕ оказалось под угрозой. Герасимов показал её специалисту, но тот не смог помочь.



Клара Румянова в молодости



Когда все-таки голос восстановился, то он совершенно изменился тембрально. Клара вдруг обнаружила, что может разговаривать и петь очень высоким, детским голосом. Герасимов сразу же стал привлекать Румянову к съемкам. В фильме "Сельский врач"(1951), где она играла роженицу Лену, Клара сымитировала плач грудного ребенка. Это было настолько органично, что по ВГИКу стала гулять легенда о том, что Румянова может орать любыми голосами.



Клара Румянова в фильме "Сельский врач"



Когда в 1953 году Румянова закончила ВГИК, она стала уже довольно известной актрисой, хотя главных ролей в ее послужном списке не было. В этом же году ее позвал в свою картину "Испытание верности" сам Иван Пырьев. Клара, прочитав сценарий, бросила его на стол и сказала:

"Мне не нравится ни роль, ни ваш сценарий, этот фильм обречен на провал. Я отказываюсь сниматься в этой картине".

Эти слова стали роковыми. Пырьев некоторое время находился в прострации. А когда пришел в себя, закричал: "Малолетка, чтобы ноги твоей не было на "Мосфильме". Отныне тебя будут снимать только в массовках".



Иван Пырьев



С этого момента Клару в кино больше не звали. Только через несколько лет, когда Пырьева сняли с поста директора "Мосфильма", Румянова снялась в нескольких картинах. В конце пятидесятых это фильмы:

"Они были первыми",

"Четверо",

"Муму",

"Жених с того света".

В начале и середине шестидесятых:

"Жизнь сначала",

"Без страха и упрека",

"Время, вперед!". Единственная актриса, удостоенная почётного звания «Заслуженный артист РСФСР» за работу в мультипликации. Но главных ролей у актрисы так и не будет. Пырьев, перед самой своей смертью (1967), позвонил Румяновой и попросил у нее прощения. Он сильно раскаивался.



Еще в пятидесятые годы Клару Михайловну приглашали озвучивать мультфильмы, но она наотрез отказывалась, так как хотела быть только драматической актрисой. Но все же через несколько лет Румяновой пришлось устроиться на "Союзмультфильм", актрисой озвучания. В этой роли она дебютировала в 1962 году, в мультфильме "Чудесный сад". И каково же было её удивление, когда именно на этом поприще, к ней пришла всесоюзная слава. Лицо актрисы было знакомо не многим, голос знала вся страна.



Анатолий Папанов и Клара Румянова



В шестидесятые годы Румянова озвучила такие мультфильмы, как:

"Вот так Тигр",

"Следопыт",

"Дядя Степа - милиционер",

"Рикки -Тикки -Тави",

"Паровозик из Ромашково",

"Кот в сапогах",

"Самый большой друг",

"Малыш и Карлсон",

"Крокодил Гена".

Но именно роль зайца из "Ну, погоди", стала для нее звездной. Этот персонаж говорил голосом Клары Румяновой на протяжении двадцати серий. Также актриса занималась дубляжом советских и зарубежных фильмов. Она озвучила Сережу Каренина в фильме "Анна Каренина"(1967), дочь Горбунковых в "Бриллиантовой руке" (1968), "Панночку" в "Вии"( 1967) и многие другие персонажи. Из-за сложного "взрывного" характера актрису сняли со съемок фильма "Война и мир".



В 1971 году Румянова снялась в фильме "Двенадцать стульев" в роли матушки Катерины, а в 1975 в фильме "Не может быть" сыграла блондинку в салатовом. Также у нее были роли в Театре киноактера. В 70-80-х годах актриса продолжает озвучивать мультфильмы:

"Умка",

"Приключение Незнайки и его друзей",

"Волшебник Изумрудного города",

"Мама для мамонтенка" и другие.

Всего на счету Клары Михайловны более трехсот озвученных ею мультфильмов. Она единственная актриса, удостоенная почетного звания Заслуженный артист РСФСР, за достижения в мультипликации.



Коллаж из ролей Клары Румяновой. Клара Румянова в роли попадьи в фильме "12 стульев", 1971 Клара Румянова в фильме *Мертвые души*, 1984

В 90-е годы Клара Румянова работала на радио, где поставила одиннадцать радиоспектаклей под общим названием: "Имя мне - женщина". Также на радио актриса исполняла детские песни, романсы, а на эстраде выступала с поэтическими композициями. Румянова три раза была замужем. Но все браки закончились разводом и не принесли ей счастья. В конце 90-х годов актриса начала сильно болеть, за ней ухаживали монашки. После того, как распался СССР и закрылся «Союзмультфильм», Румянова осталась без работы и переживала тяжелейшую депрессию. Умерла ее мама, и актриса осталась совсем одна. К тому же у нее диагностировал рак молочной железы, но ни денег, ни сил бороться с болезнью у нее не было. Румянова часто говорила знакомым о желании покончить с собой. Она не смотрела телевизор, не слушала радио, не выходила из дома и повторяла о том, что не видит смысла в жизни. Болезнь усугубилась воспалением легких, и в 2004 г. актриса скончалась. Организацией похорон занималась Гильдия актеров кино, так как близких родственников у нее не оказалось. Тело актрисы было кремировано, урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища. "Голос детства" Клара Румянова

Еще при жизни, талантливую актрису признавали "Золотым голосом России". А несколько лет назад состоялся конкурс на лучший голос мировой мультипликации и голос Клары Михайловны был признан лучшим на всей планете.



http://ymorno.ru/index.php?showtopic=86574&hl=%EF%FB%F0%...

https://kulturologia.ru/blogs/180916/31398/?print=1

https://fishki.net/1767231-rumjanova-klara-mihajlovna.html?m...