Русский Крым - мост и космопорт

«Оккупанты» за четыре года не только построили в Крыму новый футуристичный аэропорт, но и откровенно прикалываются над завистливыми жабами, которые что-то там квакают из своего болота. Для сравнения, аэропорт Берлин-Бранденбург начали строить в 2006 году и он всё ещё далёк от завершения (не говоря уже об его уныло-квадратном внешнем виде). На свежезапущенном сайте симферопольского аэродрома кроме вполне стандартных рейсов в Москву и Санкт-Петербург зафиксированы поездки на Марс, Венеру и даже Корусан. Не хотят рейсов из Парижа и Лондона – всегда найдётся альтернатива. Креативный подход, свежо и с юмором, вполне совпадает с неформальной идеологией современной России, нацеленной к развитию, высоким технологиям, свершениям и звёздам.

Ну и разнообразные пришельцы в аэропорту намекают… Мы способны найти общий язык с кем угодно, кроме англосаксов и прочих людоедов.



Опубликовано https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-russkiy-kryim-most-i-kosmoport/