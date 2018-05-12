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Русский Крым - мост и космопорт

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«Оккупанты» за четыре года не только построили в Крыму новый футуристичный аэропорт, но и откровенно прикалываются над завистливыми жабами, которые что-то там квакают из своего болота.Русский Крым - мост и космопортДля сравнения, аэропорт Берлин-Бранденбург начали строить в 2006 году и он всё ещё далёк от завершения (не говоря уже об его уныло-квадратном внешнем виде).Русский Крым - мост и космопортНа свежезапущенном сайте симферопольского аэродрома кроме вполне стандартных рейсов в Москву и Санкт-Петербург зафиксированы поездки на Марс, Венеру и даже Корусан. Не хотят рейсов из Парижа и Лондона – всегда найдётся альтернатива.Русский Крым - мост и космопортКреативный подход, свежо и с юмором, вполне совпадает с неформальной идеологией современной России, нацеленной к развитию, высоким технологиям, свершениям и звёздам.
Ну и разнообразные пришельцы в аэропорту намекают…Русский Крым - мост и космопортРусский Крым - мост и космопортМы способны найти общий язык с кем угодно, кроме англосаксов и прочих людоедов.

Опубликовано https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-russkiy-kryim-most-i-kosmoport/

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