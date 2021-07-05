Реквием по Владимиру Меньшову – режиссёру и патриоту

От последствий коронавирусной инфекции скончался обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов.

Коронавирус, в опасность и смертносность которого не верят многие скептики, продолжает собирать скорбную жатву среди россиян. Его жертвой стал и наш великий соотечественник Владимир Валентинович Меньшов – выдающийся режиссёр, патриот и гражданин.

В России всегда было особое отношение к писателям и поэтам – в них видели не просто литераторов, а мыслителей, совесть и ум нации. От того, какие типажи были выведены в том или ином романе или пьесе – «Что делать» или «Преступлении и наказании», «На дне» или «Чайке» – зависело, куда повернёт история страны, и это не преувеличение, а факт. Времена изменились, на смену литературе в значительной степени пришло кино – и высокая миссия писателя дополнилась такой же важной миссией режиссёра.

Меньшов сумел снять невероятные картины, в которых воплотил всю душевную красоту и сложность советского человека. Его драмы, стремления, смешные нелепости, доброту, надежды и привычки. При этом снять всё это настолько качественно, что таки получить «Оскар»!

С «Оскарами» советскому кино предсказуемо не везло – американской киноакадемии не было смысла поощрять кино идейного противника. Ну, дали премию «Войне и миру» Бондарчука – во-первых, за реально невероятный эпический размах, а во-вторых, по причине искреннего уважения на Западе к романам Толстого. Ну, дали потом ещё разок «Дерсу Узала» – «экзотика», «русские индейцы», и плюс снимал великий Акира Куросава. Оба фильмы были, так сказать, советско-несоветские.

А «Москва слезам не верит» – ну такой советский фильм, что сильнее и представить невозможно. Типажи, судьбы, быт, какие-то мелочи – всё такое родное, что, казалось бы, никому кроме нас не понять… ан нет, нашёлся гений, который раскрыл нас миру такими, какими мы и были. Смог поразить и заинтересовать. Уникум!

Вторым невероятным успехом Меньшова стала комедия «Ширли-мырли». 90-е годы были не очень богаты на успешное, всенародно любимое российское кино. В моде было кино иностранное, которое хлынуло бесконечным потоком, да и отечественные режиссёры немного растерялись в плане соответствия новой шокирующей реальности. А вот Меньшов и тут не сплоховал – сняв гениальный фильм про Россию советскую, он снял с не меньшим талантом и такую же хитовую картину про Россию постсоветскую. А всё почему? Потому что настоящий режиссёр (как и писатель) живёт народным корнями, чувствует народ изнутри, знает его даже лучше, чем он сам. Меняется народ – творец в курсе этих изменений, не отстаёт и показывает их выпукло и ярко.

И вот тут пора переходить ещё к одной ипостаси великой личности Владимира Валентиновича – к его идейной позиции. Тут он был так же настолько единодушен со своим народом, как и своём кино. То, что народ любил и ценил – почитал и Меньшов. То, что народ отторгал – Меньшов ненавидел. И входил при этом в жесточайшее противоречие со всем цехом своих коллег по творчеству.

Просто представьте себе такую картину маслом: 2007 год, оскароносный Меньшов – лучший кандидат, чтобы вручить награды победителям MTV Russia Movie Award. Владимир Валентинович берёт в руки конверт с наградой фильму «Сволочи»… и брезгливо бросает его на пол. Называет фильм «подлым и позорящим страну», прощается, уходит. Поступок! С большой буквы!

Но такие сильные шаги отнюдь не были единичными актами мужества у Меньшова – он последовательно отказывался участвовать в русофобии кинематографической клики. Свой поступок он повторил в 2011 году – отказался подписывать выдвижение на «Оскар» фильм Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем-2. Цитадель». Хотя мы, на минуточку, понимаем вес и влияние Никиты Сергеевича в киношным кругах… А вот да – не дрогнул и не побоялся пойти поперёк Михалкова, но не поперёк своей совести.

Но настоящим торжествующим апофеозом слияния Меньшова с народной душой произошло в 2014 году – он ликует о присоединении Крыма и переводит миллион рублей из личных средств ополчению Донбасса. Было предельно ясно, что «Оскар» в биографии ни на йоту не сделал Меньшова более «западным» человеком. (Да и в своё время он узнал о вручении ему столь высокой на Западе награды от друзей). «Оскар? Фи, ерунда… А ВОТ КРЫМ!!!».

Ещё очень интересно, что даже будучи на сто процентов патриотом России, Меньшов позволял себе, разумеется, иметь личное мнение по многим важным вопросам. В 2000 году он поддерживал политику Путина по наведению порядка в Чечне. А в 2007 – возражал против путинского третьего срока. А в 2018 – смело вошёл в число доверенных лиц президента на выборах. И это, конечно, правильно: доверять можно тому, кто не соглашается слепо с тобой во всём, а поддерживает сознательно и осознанно.

Теперь этот великий режиссёр и патриот покинул нас. Безусловно, прожить 81 год – достойная и длинная жизнь, но не станем забывать и причину смерти – ковид. Берегите себя, берегите близких, прививайтесь, и тогда такие утраты станут реже.

