Легенды и правда о смерти Пушкина

Рану зажимал кулаком

Биографы Пушкина, описывая события рокового дня, раньше ссылались на записи Василия Жуковского. Но в этих свидетельствах много «белых пятен». Например, было совершенно неясно, когда и где Пушкин договорился со своим секундантом Данзасом. Раньше официальная версия гласила, что они встретились случайно около Пантелеймоновского моста накануне поединка. Так появилось заблуждение, будто Пушкин до последнего момента не мог найти секунданта. Но на самом деле обо всём было условлено заранее. Поэт старался оттянуть момент заключения сделки с секундантом противника, чтобы раньше времени не рассекречивать Данзаса. А после дуэли, когда понимал, что погибнет, сказал Жуковскому, ехавшему к царю:

- «Просите за Данзаса. Он мне брат».

В то время дуэли сурово карались законом. Причём наказывали как самих дуэлянтов (если они оставались живы), так и секундантов. Александр Сергеевич сделал всё возможное, чтобы спасти лицейского товарища.

В день дуэли дул сильный холодный ветер, была ясная погода. Пушкин вышел из дома в бекеше – долгополом пальто с шерстяной подкладкой. Поэту показалось, что слишком холодно, и он вернулся домой за шубой.

«Современники писали, что Пушкин был суеверен. Он не любил возвращаться – считал это дурным знаком. На этот раз вернулся – в тот день никакие суеверия не были преградой: он был уверен, что поступает правильно, потому всё утро перед поединком был спокоен и даже весел», – рассказывает Галина Седова.

Пушкин с Данзасом отправились в санях на Чёрную речку, и на Дворцовой набережной им повстречалась супруга Пушкина Наталья, которая ничего не знала о предстоящем поединке. Но женщина была близорука, а Александр Сергеевич смотрел в другую сторону – супруги не увидели друг друга. Никто не знает, погиб бы поэт или нет, сложись всё иначе.

На дуэли поэт первым подошёл к барьеру и начал было наводить пистолет, но Дантес выстрелил за шаг до барьера и ранил Пушкина в живот. Тот упал, какое-то время лежал на снегу в неудобной позе и ненадолго потерял сознание. Но потом приподнялся и приказал Дантесу встать на положенное место – за Пушкиным всё ещё было право на выстрел. Его пуля пробила мягкие ткани руки Дантеса. Француз упал, Пушкин подбросил пистолет вверх со словами:

- «Браво, я, кажется, убил его!»

Но ему ответили – только лишь ранил. И тогда поэт сказал:

- «Странно, я думал, мне доставит удовольствие его убить, теперь вижу, что нет».

«Видимо, в этот момент душа христианина-Пушкина встрепенулась. Он понял, что собирался жить, переступив через смерть другого человека! Но сразу же осознал, что это невозможно», – говорит Галина Седова.

Из-за сильного кровотечения поэт начал терять сознание, его срочно посадили в экипаж и отвезли в город. Везли Пушкина в карете Геккерна, о чём ему не сказали – иначе отказался бы ехать. Рану зажимали кулаком – врача на месте не было, средств первой помощи тоже. В доме на Мойке камердинер взял Пушкина на руки и отнёс в кабинет.

«Грустно тебе нести меня?» – спрашивал поэт.

По злой иронии врач, который ранее перевязал лёгкую рану Дантесу, пришёл в дом Пушкина и перевязал смертельную рану на животе. Александру Сергеевичу и в этот раз не признались, что руки, только что помогавшие его палачу, теперь помогают и ему. Почему Черная речка стала идеальным местом для дуэлей?

Безлюдный поселок

Где проходила последняя дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом- вроде бы всем известно, там даже стоит памятный знак. Однако на самом деле это лишь предполагаемое место. Ведь, с одной стороны, в XIX веке отказ дворянина от дуэли нарушал неписаные законы чести, с другой, согласие на нее шло вразрез с законами империи. Поэтому поединки старались излишне не афишировать, а присутствовали на них лишь сами соперники, секунданты и иногда врач.

Место дуэли Пушкина спустя два десятка лет указал его секундант и лицейский товарищ Константин Данзас, ориентируясь на постройки Комендантской дачи. И сомнительно, что его можно назвать точным. Единственное, в чем мы можем быть уверены, так это что Пушкин с Дантесом стрелялись именно в районе Черной речки. Почему там?Черная речка в то время идеально подходила для дуэлей, особенно зимой. Это был дачный поселок, который в холодное время года оказывался практически безлюдным. При этом он находился на краю Петербурга, и раненого человека можно было быстро привезти к врачу. Место это, кстати, выбрал Данзас, и оно Пушкину было хорошо знакомо.

Там же неподалеку состоялась дуэль и другого светоча русской поэзии - Михаила Лермонтова. Ссора с атташе французского посольства в Петербурге Эрнестом де Барантом произошла 16 февраля 1840 года - поэт и дипломат не поделили сердце прекрасной дамы. Масла в огонь подлило и шутливое четверостишие, написанное Лермонтовым еще в юношестве, но воспринятое де Барантом на свой счет. Не без участия сплетников, конечно.

«Прекрасная Невы богиня,

За ней волочится француз!

Лицо-то у нее, как дыня,

Зато и ж*па, как арбуз».

Соперники встретились 18 февраля 1840 года за Черной речкой (именно на это место указывают участники на допросах), на Парголовской дороге. Сначала они дрались на шпагах, затем - на пистолетах. Дело обошлось без трагических последствий - Лермонтов получил легкое ранение. Однако поэта арестовали и после отправили в ссылку на Кавказ, а дипломат был вынужден покинуть Россию навсегда».

Смехотворный поединок

«Причиной дуэли в те времена могло стать что угодно, даже самый что ни на есть пустяк. Часто людей просто стравливали. Так, впервые Пушкин вызвал Дантеса на дуэль в 1836 году (в итоге не состоялась) из-за анонимного пасквиля. Городская почта доставила поэту «патент рогоносца» на французском языке, что намекало на связь его супруги Натальи Гончаровойс Дантесом.

Поводом для второго, смертельного столкновения противников, также во многом стали распространяемые в свете слухи и шутки в адрес Пушкина и его семьи. Не обошлось и без назойливого внимания француза к Натали. К слову, есть версия, что Дантес приехал на поединок в кольчуге. Но это совершенно невозможно! Если бы этот факт вскрылся (а он бы вскрылся), ему бы лучше не родиться на свет.

Нередко истинная причина дуэли оставалась неизвестной общественности, например, чтобы уберечь честь дамы. Формально дрались на шпагах или стрелялись из-за брошенной в лицо перчатки или пощечины. Даже в начале прошлого века пощечина считалась смертельным оскорблением. Например, в 1909 году Александр Гучков, председатель Думы третьего созыва, дал пощечину соратнику по фракции «октябристов» Алексею Уварову из-за интервью в одной из газет. Эта скандальная политическая дуэль состоялась недалеко от Черной речки, между Старой и Новой деревней. Все участники остались живы, но поединок наделал много шума. Дуэли тогда предложили запретить для всех думцев.

Уже к началу ХХ столетия подобные выяснения отношений перестают быть популярными и кровавыми. Их участники подвергаются различным шуткам и насмешкам. Одной из последних громких дуэлей стал поединок поэтов Николая Гумилева и Максимилиана Волошина 5 декабря (22 ноября по старому стилю) 1909 года. Последнего затем стали дразнить Ваксом Калошиным, так как на месте столкновения соперников предположительно он потерял калошу. Интересно, что литераторы опять-таки сошлись в районе Черной речки. Им подсунули два пистолета времен Александра Сергеевича со словами «из них, наверное, стрелялся великий поэт». С подобным оружием дуэлянты попросту не умели обращаться. Оба сделали по два выстрела: Гумилев то ли промахнулся, то ли выстрелил в воздух, а у Волошина пистолет дал две осечки. На этом все закончилось. На следующий день газеты писали об этой «смехотворной дуэли». Досталось и поэтессе Лизе Дмитриевой, из-за которой, собственно, и начался конфликт.

Единственное место, где дуэли задержались чуть дольше, - армия, но там, прежде чем взяться за оружие, нужно было получить разрешение военного начальства.

К слову, согласно дуэльному кодексу Дурасова 1912 года, секунданты сами могли «прикончить на месте» дуэлянта, если он убивал соперника вопреки правилам. Например, после остановки дуэли. Но на практике это фактически не применялось».

Кстати

Французский дворянин, граф де Бюсси(ставший прообразом одного из главных героев в романе Дюма-отца «Графиня де Монсоро»), как-то вызвал на дуэль своего собеседника, поспорив с ним из-за цвета обивки.

После дуэли с Дантесом Пушкин прожил еще 46 часов и 15 минут. За это время он успел дать ряд распоряжений, в том числе попроситьНиколая I о помиловании секунданта Данзаса.

Тем не менее Военный суд первой инстанции приговорил Дантеса и Данзаса к смертной казни через повешение. Но затем наказание смягчили. Обоих лишили дворянских чинов, Дантеса выслали из страны, а Данзаса на два месяца заточили в крепости.

А убийца поэта Жорж Дантес дожил до глубокой старости, став известным во Франции политическим деятелем. На склоне лет он утверждал, что если бы не та злосчастная дуэль, в результате которой ему пришлось покинуть Россию, его судьба сложилась бы не так удачливо.

Музей Дантеса

Пушкин ушёл из жизни 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года, спустя два дня после дуэли. В мемориальной квартире на Мойке, 12 есть много предметов, связанных с последними днями жизни поэта.

Например, чёрный жилет со следами крови Пушкина, в котором он стрелялся. Совсем недавно ДНК-анализ помог соотнести кровь на одежде с кровью на диване, куда положили раненого поэта. В его кармане лежала пуля, но позже она оказалась утеряна.

Ещё в музее хранятся дуэльные пистолеты времён Пушкина – подлинное оружие, из которого стрелял Пушкин, не сохранилось. Один из самых известных экспонатов – посмертная маска, снятая с лица поэта. А рядом – медальон, в котором находится прядь волос Александра Сергеевича. Во Франции есть небольшой музей, посвящённый Дантесу. О нем я уже тоже расказывала несколько раз.

По словам Галины Седовой, судьба Дантеса сложилась самым лучшим образом после дуэли. Геккернов выгнали из страны, но для убийцы Пушкина начался новый этап в жизни. Он занялся политикой, стал расти по карьерной лестнице и в итоге стал сенатором и мэром городка Сульца во Франции.

У Дантеса и Екатерины Гончаровой, которая последовала за супругом, родились три дочери и сын. Одна из дочерей училась в Сорбонне, самостоятельно выучила русский язык, читала Пушкина. Однажды она прямым текстом назвала отца убийцей Пушкина. Дантес отвечал ей: «Не строй из себя казака!» Впоследствии француз отправил дочь в сумасшедший дом, где девушка и скончалась.

«Во Франции в городке Сульц есть небольшой музей, посвящённый Дантесу, – рассказывает Галина Седова.

– Один из экспонатов – очки, лежащие на раскрытой книге Александра Сергеевича. Думаете, что это за книга? «Гаврилиада»! Видимо, так французы хотели показать, что Дантес правильно поступил, убив Пушкина – автора такого кощунственного произведения. А книга отзывов в том музее испещрена гневными надписями на французском и русском языках в адрес Дантеса. Сотрудники музея до сих пор возмущаются – за что это они, русские туристы, не любят нашего Дантеса?» Им никогда не понять...

Может потому там и правит сегодня голубизна?