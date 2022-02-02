Главная тайна QR-кодов

«Если у вас есть только молоток, любую проблему вы будете воспринимать как гвоздь». Эту цитату приписывают то Марку Твену, то Абрахаму Маслоу, но это не главная ошибка. В конце концов, у поговорки есть множество аналогов, включая русский анекдот про пьяницу, который ищет потерянный ключ не там, где потерял, а под фонарём. Удивительно другое: такими шутками чаще всего описывают стереотипное мышление отдельного человека. На самом же деле, метафора показывает одну из любимых болезней всего нашего общества – культ инструмента.



Мои любимые примеры этого культа - средневековое понятие «Бог-Часовщик» и современное понятие «нейролингвистическое программирование». Казалось бы, совершенно разные эпохи, да? Однако даже ребёнок может заметить, что в обоих случаях нам показывают культовый инструмент своего времени: тот, который тикает, и тот, который программируют.



И сейчас, наблюдая споры сторонников и противников QR-кодов, я искренне удивляюсь, как они не видят того же культа. Они до хрипоты спорят... о здоровье! Сторонники уверяют, что QR-коды помогают остановить распространение вируса, а заодно стимулируют вакцинацию, которая снижает летальность от ковида. Противники кодирования не менее убедительно доказывают, что вакцинированные могут быть столь же заразны, как невакцинированные, поэтому QR-код не останавливает эпидемию; зато переболевшие, то есть уже защищённые естественным иммунитетом, не могут получить QR-коды, потому что их антитела снижаются без повторного контакта с вирусом, однако это не означает потерю иммунитета.



Но все эти аргументы, со ссылками на Lancet, Nature и другие уважаемые научные издания, никак не помогут вам понять, почему в одних странах QR-коды и даже более навороченные системы тотального мониторинга внедряются без особых протестов, а в других странах не внедряются никак, а в России вообще собственная гордость: «граждане стали проникать в торговые центры по QR-кодам от утюгов и пылесосов», сообщают в новостях. И никакой медицинской логикой не объяснить, почему по огромным и пустым залам Третьяковки и Эрмитажа пройти без QR-кода нельзя, зато в переполненный кинотеатр – можно.



Короче, просто отложите в сторону здравоохранение. Перед вами совсем другая история, где технологии захватывают мир точно так же, как вирусы, бродячие собаки и прочие участники эволюционного процесса. Вирус размножается там, где может размножаться. То же самое делает технология. Иными словами, внедрение технологии совершенно не означает пользу для человека.



Возьмём Facebook: он много лет одержим борьбой с открытой женской грудью, и блокирует даже те аккаунты, где рассказывают про грудное вскармливание или публикуют фотографии античных статуй. Однажды на пресс-конференции Марка Цукерберга спросили, почему он так рьяно борется с открытыми сосками, но не блокирует очевидные и грубые оскорбления. Ответ Цукерберга: «Гораздо легче построить искусственный интеллект, который распознаёт сосок, чем такой, который распознаёт оскорбления».



Заметьте, в этом ответе нет никаких человеческих ценностей. «Внедряем, потому что можем» – вот главный принцип размножения современных IT-сущностей. Не можем в одном месте – пойдём в другое. Слышали про Великий Китайский Файрволл, который блокирует китайцам западные интернет-ресурсы, а заодно мониторит местные сайты? Многие даже не знают, что эту систему тоталитарной цензуры построили американские компании, такие как Cisco и Microsoft. Но если вы сейчас поймаете сотрудника Cisco и спросите его, почему он поддерживает коммунистическую цензуру, он очень удивится. «Это просто бизнес», скажет он. Иными словами: где могли, там и размножились.



Та же история с китайским социальным рейтингом, которым пугают западных детишек перед сном. Но ведь эти рейтинги не в Китае придумали. Приехав в начале 90-х годов в США, я решил завести себе кредитную карточку. Оказалось, что получить её вот так сходу нельзя: «у вас нет кредитной истории». Ещё даже Интернета нормального не было, а все американцы вокруг меня были уже отрейтингованы системой, которая определила меня самого в категорию «alien» – чужак, человек второго сорта. Вслед за финансовыми институтами аналогичные рейтинги пользователей завели себе такие американские IT-компании, как Apple и Amazon; но делали они это очень аккуратно, с «анонимизацией данных» и прочими юридическими оговоркам. И только потом технология пошла в Китай, где ей дали развернуться по-настоящему.



Неудивительно, что и приложения для мониторинга «подозреваемых на ковид» внедрили в Китае без особого шума. Случись у одного человека в центре Пекина положительный ПЦР-тест, система берёт за шкирку 30.000 человек, оказавшихся в радиусе полкилометра от подозреваемого, и отправляет их всех на тесты и карантины. Эффектно звучит? О да, если вы внедряете IT-решения, вы можете сделать из этого красивую презентацию, и неплохо навариться на госзаказе.



Но улучшается ли от этого здоровье людей? А вот это уже совсем другой вопрос. И если вы считаете, что ответ положительный (ведь таковы новости из Китая!), то я напомню вам, что Великий Китайский Файрволл продолжает работать не менее эффективно. Иными словами, если в Китае заболеет целый город, вы об этом всё равно не узнаете.



Как же в таком случае бороться с этими монстрами информационных технологий, которые тихой сапой захватывают человеческий мир? Очевидно, этим должна заниматься дисциплина, название которой – информационная безопасность. Да-да, все привыкли, что это про компьютерные вирусы. Но как видите, опасным эффектом могут обладать и другие IT-сущности. А значит, их тоже надо исследовать с точки зрения безопасности, отложив в сторону их красивую рекламу.



Кстати, если уж заговорили об антивирусах, это хороший пример того, как отличить реальность от рекламы. У кого-нибудь из вас на работе стоит китайский антивирус? Скорее всего, нет. А почему, как вы думаете? Ведь если бы ваши сисадмины ориентировались на красивые новости о технологическом процветании Китая... В общем, благодарите своих админов за то, что они пока ориентируются на другие показатели. Например, на тесты антивирусов, которые проводят независимые лаборатории – в лидерах этих тестов почему-то не задерживаются китайские продукты. И кстати, у меня нет ни одного знакомого, которого вылечила современная китайская медицина.



Так что если вам захочется ещё поспорить о QR-кодах, попробуйте представить их как информационную технологию, которая не интересуется вашим здоровьем, а просто собирается захватить ваше внимание, ваше время и другие доступные ресурсы. Заслуживает ли она этого? Особенно когда мы знаем, что технология в данном случае – просто гиперссылка, считанная мобильным устройством и ведущая на какой-то сайт в Интернете. Если я буду перечислять все виды косяков и мошенничеств, порождённых подобными технологиями, мне понадобится ещё пара страниц.



Но вместо этого я лучше подскажу вам главный вопрос на эту тему. Как вы думаете, среди всех тех депутатов-спортсменов, депутатов-актрис и остальных отечественных законодателей, которые принимают законы о QR-кодах, есть ли хоть один специалист по информационной безопасности? Если нет, значит, QR-коды у нас внедряются именно по принципу «Где можем, там и размножаемся». Да-да, как вирусы и бродячие собаки. Ну или как спортсмены с актрисами.

https://lexa.livejournal.com/626365.html?utm_source=newslett...