Кровавый октябрь 1993-го, Яков Кедми и его "коллеги"

(или) Всё тайное станет явным! Многие годы снайперы, устроившие охоту на людей в центре Москвы 3-4 октября 1993 г., именовались «неизвестными»…

Но кто-то же разместил их на крышах около Белого дома, где они стреляли в военных и в толпу.

Это была чистая провокация... Военных, видевших, как падают на землю их товарищи провоцировали начать стрелять в находившихся в Белом доме людей». БОЛЬШЕ ВСЕГО СНАЙПЕРОВ ПРЕДОСТАВИЛ ИЗРАИЛЬ!

Когда-то многие из них были гражданами Советского Союза... Между силовыми структурами России и ИЗРАИЛЯ была достигнута договорённость, что израильтяне-волонтёры в ходе переворота будут подчиняться непосредственно МВД Израиля.

Все действия на территории России координировались с руководителем СБ президента А.В. Коржаковым: прибытие в Москву, размещение в гостиницах, отъезд по ИЗРАИЛЬСКИМ паспортам поездами в Бухарест, Варшаву, Берлин, а оттуда самолётами на место постоянного проживания.

В задачу Коржакова входило обеспечение боевиков-гастролёров бронетранспортёрами при полном боекомплекте и снайперскими винтовками. Он же по согласованию с представителями МВД Израиля размещал снайперов на огневых позициях «в районе Белого дома».

28 сентября офицер Коржакова получил по доверенности на армейском складе в Алабино 50 снайперских винтовок. 1 октября посыльный от Коржакова со склада дивизии им. Дзержинского в Балашихе вывез на автобусе в аэропорт Шереметьево 52 снайперские винтовки.

Свидетельствует полковник ФСБ в отставке Александр Платонов: «Накануне переворота мы получили информацию о том, что, сделав остановку в Кишинёве, из ИЗРАИЛЯ в Москву прибыли около сотни спецназовцев.

По имеющимся данным, многие в прошлом были гражданами СССР и хорошо знали русский язык. Не всем скопом, а несколькими группами, используя железнодорожный транспорт и гражданскую авиацию, они тут же, как змеи, расползлись по «щелям» в стратегически важных районах Москвы.

В одной из таких временных «баз» мы решили задержать часть непрошенных «гостей», разместившихся в гостинице «Космос». Соблюдая меры конспирации, сотрудники моего отдела и АОБГ Управления нагрянули в номера этой гостиницы, числящиеся за боевиками ИЗРАИЛЯ.

Однако, несмотря на внезапность, кто-то их предупредил, и в помещениях мы застали только недопитые, ещё тёплые чашки с чаем, свидетельствующие о бегстве субъектов международного терроризма. По «горячим следам» выяснили, что эта группа скрылась в миролюбивую организацию «СОХНУТ», имеющую в столице несколько своих зданий» В марте 2021 г., выступая в эфире интернет-канала «День TV», Платонов уточнил, что группы прибывших из ИЗРАИЛЯ боевиков координировал ЯКОВ КЕДМИ, руководивший в 1992-1999 гх израильской спецслужбой «Натив»

Офицеры разведки ВДВ уже после трагических событий сообщили писателю А. Проханову, что в Москву за несколько дней до расстрела Дома Советов под видом спортсменов прибыли израильские спецназовцы из подразделения «Иерихон»…

Командир «Альфы» Г.Н. Зайцев, прибывший на место событий по приказу Барсукова, заметил несколько снайперских точек-лежек. Он обратился к подручному Ельцина: «Товарищ генерал! Обнаружили снайперов. Разрешите работать по ним моим подчинённым». Однако в ответ услышал категорический отказ. Перед тем, как вывести группу сторонников Верховного Совета из Белого дома, офицер «Альфы» подошёл к депутату Ивану Полозкову и сказал: «Вас будем выводить через заднюю дверь…

В гостинице «Мир» сидят ИЗРАИЛЬСКИЕ стрелки. У них есть фотографии, и они вас будут обстреливать поштучно. Примерно сотня фотографий у них есть». По данным генерал-лейтенанта А.Ф. Дунаева, в кровавых событиях осени 1993 г. могли быть задействованы более 70 снайперов из ИЗРАИЛЯ…

------------------- Впрочем, большинство погибших в Доме Советов – результат огневой поддержки штурма бронетехникой… Несколько суток из Белого дома вывозили трупы…

Общее число погибших в трагических событиях сентября-октября 1993 г. составляет НЕ МЕНЕЕ 2000 человек.

Очень большая статья здесь: https://ruskline.ru/analitika/2023/09/30/zhertvy_chernogo_oktyabrya_novye_svidetelstva

Полное видео с полковником Платоновым можно послушать по ссылке:

(конкретно о событиях, описываемых в этом материале - в самом конце ролика, начиная с 1 час 9 минут)--------------------

https://uchenitsa-iya.livejournal.com/3733952.html