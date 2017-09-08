Зачем США превращают Украину в биологическую бомбу?

Последние 12 лет большое внимание и опасения у общественности на постсоветском пространстве и не только там вызывают новости о том, что США расширяет сеть военных биологических лабораторий в бывших республиках СССР, таким образом окружая Россию. Эти лаборатории работают в секретном режиме и не обязаны подчиняться требованиям договоренностей об их открытии и работе.

Американские военные биологические лаборатории есть в Грузии (их несколько, и одна из них была закрыта после настойчивых протестов населения), в Казахстане (там находится одно такое учреждение), Азербайджане (с 2013 года), Армении (с 2016 года). Интересно, что, начиная с цветной революции 2014 года на Украине это государство превращается в крупную базу для американских военных биологических лабораторий, и к ней приковано пристальное внимание общественности. Ведь на Украине действительно случаются невероятные эпидемии, о которых преимущественно умалчивается.

С 2014 по 2017 год на Украине было построено в общей сложности 15 американских военных биологических лабораторий. В них работают исключительно американцы, а финансируются они полностью из бюджета Министерства обороны США. Местные власти обязались не вмешиваться в их работу. Эти военные лаборатории, где занимаются в основном изучением и производством вирусов и бактерий, находятся в следующих городах: Одесса, Винница, Ужгород, Львов (три), Харьков, Киев (три), Херсон, Тернополь. Несколько таких лабораторий есть вблизи Крыма и Луганской Народной Республики.

Примечательно, что после прихода к власти Порошенко и его клики работа американских военных биологических лабораторий на Украине была еще больше засекречена, и всем местным СМИ запретили о них писать, хотя эти лаборатории опасны и для России, и для Белоруссии, и для Молдавии, и для Приднестровья, и для стран Европейского Союза.

Россиянин Игорь Никулин (эксперт, работающий в ООН, точнее в Комиссии по биологическому и химическому оружию) рассказал российской газете «Правда», почему США окружают Россию военными биологическими лабораториями, строительство которых уже обошлось более чем в миллиард долларов. Никулин сообщил, что сейчас в мире насчитывается около 400 подобных лабораторий, и строятся все новые. Большинство из них — в бывших республиках Советского Союза и в Азии (рядом с Китаем и Ираном). Таким образом США полностью контролируют биологическую и фитосанитарную ситуацию в регионе. В этом году была открыта новая лаборатория в Азербайджане, а в 2016 году — в Армении.

Когда представителям американского руководства задают вопрос, зачем строятся эти военные лаборатории, они всегда отвечают одно и то же. Якобы все дело в «защите и процветании местного населения, потому что существуют опасные вирусы и бактерии, которые после себя оставил СССР». Правда, факты говорят об обратном. Известно, что с помощью Национального института здравоохранения США в Медицинском центре в Нидерландах был создан генетически модифицированный вирус птичьего гриппа, который может передаваться от человека к человеку. Потом Европейскому Союзу пришлось потратить миллионы евро на защиту населения, и, кстати, вакцины закупались у американских фармацевтических компаний. Эпидемия в самом разгаре – на Украине от гриппа ежедневно умирает порядка 20 человек. В России дела обстоят получше, но летальные случаи также имеют место. Впрочем, как уверяют специалисты, до масштабов пандемии 1918-1920 годов, когда только в РСФСР умерли 3 000 000 человек, дело не дойдёт. Примечательно то, что нынешняя напасть – рукотворная. Её смоделировали американцы, вероятно, с согласия украинских властей. Определённо, нынешняя эпидемия едва ли станет последней бедой подобного рода.

https://versia.ru/nyneshnyaya-yepidemiya-grippa-yepizod-biologicheskoj-vojny?from=mirtesen

Эпидемия в самом разгаре – на Украине от гриппа ежедневно умирает порядка 20 человек. В России дела обстоят получше, но летальные случаи также имеют место. Впрочем, как уверяют специалисты, до масштабов пандемии 1918-1920 годов, когда только в РСФСР умерли 3 000 000 человек, дело не дойдёт. Примечательно то, что нынешняя напасть – рукотворная. Её смоделировали американцы, вероятно, с согласия украинских властей. Определённо, нынешняя эпидемия едва ли станет последней бедой подобного рода.

https://versia.ru/nyneshnyaya-yepidemiya-grippa-yepizod-biologicheskoj-vojny?from=mirtesen

Как заявил официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин, власти республики располагают подтверждёнными данными о том, что «испанку» выпустили на волю из секретной лаборатории, расположенной в посёлке Шелкостанция в 30 километрах от Харькова. Штат этой лаборатории наполовину состоит из американских бактериологов (Басурин назвал их «американскими военными специалистами»), часть из которых ранее работала в Грузии, запуская на территорию нашей страны «свиной грипп» и другие инфекционные болезни (об этом, помнится, не раз рассказывал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко). Примечательно, что российские эксперты в этом году с удивлением констатировали: эпидемия гриппа пришла в нашу страну не традиционно, из юго-восточной Азии, а из Восточной Европы, точнее, из Украины. Теперь понятно, кто спровоцировал нынешнюю эпидемию. «По нашим данным, утечка штаммов гриппа произошла именно оттуда», а именно – из посёлка Шелкостанция, - объявил Басурин.

https://versia.ru/nyneshnyaya-yepidemiya-grippa-yepizod-biologicheskoj-vojny?from=mirtesen

Несмотря на то, что украинские СМИ, как мы уже отметили, умалчивают об этой проблеме, мировая пресса, включая западную, уже писала, что США проводят запрещенные эксперименты с биологическим оружием на самой границе Украины с Россией. При этом западные журналисты не вставали на сторону России, которой угрожает явная опасность, а больше беспокоились сами за себя. Ведь во всех этих комментариях говорится, что вирусы и бактерии, которые вызывают эпидемии, невозможно удержать на территории государства, которое с их помощью атакуют. Иными словами, искусственная эпидемия легко перекинется из России на другие страны ЕС.

По мнению осведомленных западных специалистов, подобные действия Пентагона и США можно истолковать как акт агрессии и нарушение Женевской конвенции 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и химического оружия. Тем удивительнее, что Москва никак не реагирует на эту ситуацию.

Никулин считает, что самая большая проблема — это «утечка» вирусов или бактерий из лаборатории и появление болезней, которых прежде не было, или которые были неизвестны, и от которых у человечества нет лекарств.

Сейчас известно, что Украину постигло уже несколько эпидемий (до 2009 года их не было). Население Украины связывает их с началом работы первой военной биологической лаборатории США в Одессе. Примечательно, что для борьбы с каждой новой эпидемией киевскому правительству приходилось закупать новую вакцину у американских фармацевтических компаний. Только на защиту населения от свиного гриппа (H1N1) государство потратило 40 миллионов долларов, и даже начались разговоры о том, что все это просто-напросто рэкет. Государство, которое не покупает вакцину, каким-то чудом становится очередной жертвой новой эпидемии.

В этом году в украинской столице Киеве и Херсоне, городе поменьше, разразилась эпидемия ботулизма (отравление рыбьим ядом, который приводит к мышечным спазмам, удушению и смерти). В медицинских учреждениях сыворотки не оказалось, и несколько тысяч граждан Украины умерло в страшных муках (официальных данных нет, а есть только утверждения отдельных граждан в социальных сетях, которые говорят о 13 тысячах умерших). На Украине эта тема — табу. Все потому — повторимся, — что речь идет о стратегии и работе главного украинского союзника: Соединенных Штатов Америки.

К сожалению, похожие эпидемии на Украине случались и ранее. В 2016 году в Измаиле (город в Одесской области) произошла вспышка неизвестной кишечной инфекции, от которой особенно пострадали дети. Буквально за 24 часа было госпитализировано более 400 детей. Причина вспышки не установлена. В том же году Украину «постигла» невероятная эпидемия свиного гриппа, который приводит к атипичной пневмонии.

На Украине страдают не только люди, но и животные. Так, с 2014 года свиньи умирают от прежде неизвестной «африканской чумы свиней». В 2015 году агрокомбинат «Калита», который находится недалеко от Киева, уничтожил из-за этой болезни более 60 тысяч свиней, а по всей Украине было уничтожено более ста тысяч свиней. Защитить их от этой болезни нечем, а если человек будет контактировать с зараженным животным, то заразится сам. Интересно, что санитарные и ветеринарные службы не смогли установить источник заболевания. Вирус африканской чумы свиней может сохраняться в земле около восьми месяцев, а в колбасе, мясе или сале (даже замороженных) — до пяти месяцев. На протяжении полугода после сожжения зараженных животных на ферме, где они содержались, должен соблюдаться строгий карантин, и снова разводить там животных можно только через год. Вирус африканской чумы свиней способен «убить» большой бизнес в свиноводстве, да и в сельском хозяйстве вообще. Карта распространения этого вируса подтверждает, что он приближается к Белоруссии, России и Приднестровью, и если там его не переборют, то вопрос: где он остановится. Биологическая бомба

Американский проект «биобезопасности», который широко рекламируется и продвигается на Украине, только маневр, как пишет портал novo24.ru, чтобы обойти Женевскую конвенцию, запрещающую подобную деятельность. По заявлениям, американские военные лаборатории, существующие на Украине, «снижают биологическую опасность» (то же говорится и в других странах), тогда как на самом деле они являются частью подконтрольной Пентагону сети лабораторий, изучающих воздействие вирусов и бактерий на конкретный генофонд как людей, так и животных и растений. Таким образом, открываются невероятные возможности с помощью вирусов и бактерий влиять на мир растений и животных, а также управлять локальными и глобальными эпидемиями.

В конце прошлого года Европейский Союз запретил импорт курятины со всей Украины, потому что в Херсонской области были зафиксированы случаи заражения птичьим гриппом, которым могут заболеть и люди, съевшие мясо зараженной птицы. Экспорт курятины в ЕС ежегодно приносил Украине более четырех миллионов евро. Но это еще не вся беда. Птичий грипп угрожает помешать экспорту курятины и куриных яиц в Африку и на Ближний Восток, а это 75% украинского экспорта данного вида продукции.

На Украине все чаще говорят о том, что вирусы (африканской чумы свиней и птичьего гриппа, а также некоторые другие) склонны мутировать, то есть их невозможно победить. После мутации они становятся еще более опасными и могут заражать воду (через плохие водопроводные сети), мясные продукты (чаще всего колбасу) и приводить к полному хаосу и эпидемиям. Именно в этом и заключается смысл биологических бомб. Они невидимы, и выявить источник заражения очень трудно. Однако один факт скрыть невозможно. Когда на Украине появилась сеть американских биологических лабораторий, цель которых якобы «снизить биологическую опасность», количество эпидемий и заражений новыми вирусами и бактериями возросло, и они стали наносить огромный ущерб и людям, и экономике страны. Из-за распространения эпидемий из Украины в Белоруссии, России и Приднестровье российские СМИ прозвали Украину «биологической бомбой», которая может создать много проблем перечисленным государствам. Все американские военные лаборатории на Украине находятся в ведении американской корпорации Black and Veatch Special Projects. Особо упомянуть следует стоимость строительства и эксплуатации лабораторий. Они, как правило, обходится во много раз дороже, чем в случае гражданских лабораторий. Кроме того, все лаборатории исключены из юрисдикции государства, в котором они находятся, и работают в закрытом режиме.

В штате — только граждане США, которые обладают дипломатическим иммунитетом. Иными словами, представители принимающей страны не имеют доступа к этим лабораториям (это касается даже санитарных служб). Количество сотрудников (от 50 до 250) превосходит необходимое количество персонала, необходимого для подобного рода работы в гражданской лаборатории. Все руководители этих военных лабораторий — из числа сотрудников спецслужб, военнослужащих армии США или проверенных американских политиков. Также этими лабораториями нередко руководят эксперты по биологическому оружию и биологическому терроризму.

Все американские военные лаборатории расположены вблизи крупных городов с миллионным населением или недалеко от портов, которые дают возможность быстро эвакуироваться. Самое главное, что лаборатории появляются на границах главных американских геополитических конкурентов: России и Китая (одновременно).

Расположение американских военных лабораторий на территории Евразии, как подчеркивают российские военные эксперты, позволяет Пентагону предпринимать следующие действия: во-первых, собирать информацию о микроорганизмах на данной территории, а это важно для создания высокоэффективного биологического оружия против России, Ирана и Китая. Во-вторых, участвовать в диверсионных операциях, цель которых — нанести ущерб экономике перечисленных стран (к примеру, уничтожить животных и птицу, употребляемых в пищу, а также самих людей). Что касается людей, то эти лаборатории работают над снижением их иммунитета и ограничением трудоспособности (делают людей нетрудоспособными). В качестве примера подобной операции можно привести распространение африканской чумы свиней в центре и на юге России в 2012 — 2013 годах. Есть мнение, что этот вирус был произведен и распространен в России американской военной лабораторией, которая находится в Грузии. Операция была похожа на те, которые Пентагон проводил на протяжении нескольких десятилетий на Кубе. Также американские лаборатории имеют возможность испытывать биологических агентов в реальных условиях, точнее наблюдать за их распространением и поведением, чтобы потом корректировать их свойства.

Американские военные лаборатории увеличивают зависимость от западных фармацевтических компаний, которые, как правило, располагают лекарствами от всех новых заболеваний. Американские военные лаборатории получили доступ к результатам работы советских военных лабораторий (эти данные в обмен на американскую помощь Штатам передали Украина, Грузия, Азербайджан и Казахстан). Речь идет о знаниях, которые собирали поколения советских ученых, и это дает Пентагону возможность получить представление о том, каким потенциалом в этой области обладает Россия, и насколько она способна защищаться. Взять ДНК для убийства

Дополнительно любопытство к американским военным биологическим лабораториям и возможностям биологической войны против русских вообще подогревает запрос Командования обучения и подготовки кадров ВВС США на образцы ДНК и синовиальной жидкости россиян белой расы.

Понятно, что этот запрос вызвал массу вопросов, однако Командование категорически отказалось отвечать на них. Специалисты по биологическому оружию заявляют, что подобные специфические образцы требуются, прежде всего, тогда, когда создается биологическое оружие для уничтожения определенного сообщества — в данном случае (белых) россиян.

Специалисты по компьютерным технологиям приходят к единому мнению о том, что биология шагнула вперед, и теперь на основе данных, которые хранятся в электронных медицинских картах, можно создать биологическое оружие для того, чтобы убить одного или группу определенных индивидов. Но убийство и преступление в данном случае распознать не удастся.

Игорь Никулин, который является военным экспертом и специалистом Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, заявил «Правде» в 2016 году, что США спровоцировали смерть покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, заразив его «персональным» смертоносным вирусом. Поэтому невозможно было установить причину его смерти. «Не только Уго Чавес умер от рака, но и многие другие латиноамериканские лидеры, и все в относительно молодом возрасте», — сказал тогда Никулин. У американцев есть такие возможности. США продвинулись в вирусологии и нанотехнологиях гораздо дальше, чем другие страны. Чавес, по всей видимости, был заражен в штаб-квартире ООН во время заседания Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Если бы этот случай был единичным, его можно было бы считать случайностью, два случая — совпадением, но три случая — это уже закономерность. Вывод экспертов однозначен: США планируют против России войну с использованием биологического оружия, а образцы ДНК им нужны для создания вируса, который поразит только русских.

Не думаю, что кто-то в здравом уме поверит, что более трети миллиарда долларов военные ведомства США вкладывают в «музеи опасных инфекций» с целью «сокращать угрозу». С учетом описываемой информации логичнее предположить, что выстраивание лабораторий это некое подобие ПРО в Европе. Однако, делая «европейский выбор» надо иметь ввиду, что во-первых западные страны никогда не останавливались перед этически сложным выбором испытания всех секретных видов оружия даже на собственном населении, во вторых что виды такого оружия относительно 50-х годов шагнули далеко вперед.Возможно в этот раз таких, которые если и будут проявлять себя, то только как скачки заболеваний или как плавный рост потери трудоспособности, потому как Advanced Biological Warfare (ABW) – оружие способное производить закладки на генном уровне непременно потребует испытаний на том генетическом материале, по которому он планируется к применению, а рассчитано может быть по оценке академика РАН А.С. Спирина (г. Пущино) на инвалидность, нервные и психические расстройства, умственные расстройства и стерилизация. Повышение уровня заболеваемости можно спровоцировать так, что начнет испытывать трудности экономика, помогая которой кредитами МВФ государство лишится суверенитета. Не зря в 2012 году Минобороны России заговорило о приоритетности «оружия на новой физической основе», включая генное, которое не подпадает под действие Конвенции 1972 г.«Эта бомба могла бы сработать тихо — никто бы не понял, кто и где её сбросил. Никто бы не заметил, что её вообще задействовали, пока жертвы не начали бы умирать в массовом порядке» — такие слова о генетическом оружии приписывает Полу Вулфовицу (Paul Wolfowitz) и Вильяму Кристолу (William Kristol) американский писатель Том Хартман н. «Победа без войны» — так называлась вышедшая в 1988 году книга Ричарда Никсона.Опасение симметричной реакции удержало Гитлера от применения на территории СССР химического оружия, логично что, чтобы избегать реакции нужно маскировать нападение под естественные причины. Директор Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций уверяет:«Патогенны из других стран завозиться не будут … будем изучать только патогены из природных очагов инфекций, которые занимают 40% территории Казахстана».На самом деле для изготовления правильной маскировки это-то как раз логично.«Благодаря возможностям молекулярного конструирования становится возможным создание невидимых видов вооружений, которые будут более точными и «адресными», чем все запрещенные виды оружия массового поражения. Это — средства геноцида, которые создают, чтобы стереть противника с лица земли, а не добиться его капитуляции. Самое страшное, что новейшее нанооружие может оказаться более доступным, чем традиционное, и ускользнет из-под контроля государства. Достаточно ска­зать, что летальная доза токсина ботулизма (100 нанограмм), будучи муль­типлицированной на все человечество, весит всего 1 кг»Абрамчук Н. С., Авдошенко С. М., Баранов А. Н. «Нанотехнологии. Азбука для всех» Стоить упомянуть, что в своё время секретная программа ЦРУ предполагала наличие в Форт-Детрике запаса ботулинических токсинов, в простонародье именуемых ботоксом, хранящегося именно как яд для пищевых отравлений.

Стратегии и тактики ведения войны меняются, и на смену старым способам уничтожения приходят новые. Это оружие массового поражения, замаскированное под случайные эпидемии, например птичьего гриппа; прививки против неизлечимых болезней, например вакцина против рака, который до сих пор лечить не научились; продукты питания с ГМО, вызывающие нарушения работы человеческого организма; питьё (алкоголь, газировка), косметика и т. д. В одной из публикаций в журнале«Прогрессив» говорится: «Генетическое оружие может использоваться с целью распространения среди населения ранее неизвестных науке заболеваний, а также для уничтожения посевов сельскохозяйственных культур и угодий».

Из создавшейся сложной ситуации есть один выход – обнародовать деятельность всех «центров» и «биолабораторий» в США и созданных при участии Пентагона подобных «учреждений» зарубежом, раскрыть условия заключенных Пентагоном договоров по их функционированию с иностранными правительствами, поставить их деятельность под контроль мировой общественности. Иначе население США и многих стран рискует стать заложником биологического оружия.

http://inosmi.ru/politic/20170812/240033801.html

Если вы думаете, что сегодня еда в магазине безопасна, самолёты не сбрасывают на нас отравляющие вещества, а газировка чиста и прозрачна, то вы глубоко заблуждаетесь. Биологическая война ведётся на всех уровнях быта, даже в бизнесе. Например, вам необходимо застроить территорию, которая находится в лесном массиве, и деревья запрещены к вырубке. Лакомый кусок, земля, офисы и квартиры здесь будут в цене. Но есть проблема — это территория, где растут деревья. Эту проблему может решить жук-короед, которого специально поселяют на данном участке, и за год такой жучок полностью уничтожает деревья. Эта информация была почерпнута от лиц, работавших ранее в МЧС. Так почему вы думаете, что ради захвата территории другим государством не используется биологическое оружие? Единственной помехой для взятия территории являемся мы с вами — люди, населяющие данную территорию. А кусок-то лакомый — золото, нефть, уголь, лес, плодородная почва… Это присказка, а сказ будет впереди и затронет тему, которая актуальна и по сей день.