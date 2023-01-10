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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36

Как всегда начну с обоев.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Немного рисунков.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36«Предков достойны!» Автор: Кузя АрмейцевНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36333. Алена Ларкина, DazbastaDrawНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Автор: @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Автор: @kvggraphicsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Автор: @madisonartНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Автор: @ptrsklrНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Автор: @step_19_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Автор: АКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36«...тем, кто сердцем тебя заслонил» - ВиндематриксНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Пишите письма, их читают... 2022г. Елена Бегма

Теперь немного плакатов и мемориальных табличек наших героев.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36
Магомедов Алик. Находился на спецоперации с февраля 2022 года. Награжден орденом Святого Георгия за храбрость и мужество в бою, орденом Мужества. Есть множество других наград. Отдал жизнь за наше мирное небо! Герой! Всегда в нашем сердце!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Плакат установлен в городе Энгельсе
https://smartik.ru/ehngels/post/174256039

Памятная доска участнику специальной военной операции появилась сегодня, в День Героев Отечества, на фасаде Образовательного центра № 3.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36В этом учебном заведении учился Алик Магомедов, будущий заместитель командира взвода, командир боевой машины 108-го десантно-штурмового полка. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, затем с самого начала спецоперации защищал мирных жителей на Украине. Погиб Алик Магомедов 17 сентября при защите города Херсона. За мужество и отвагу по Указу Президента РФ награжден знаком отличия «Ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени». За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга представлен к Государственной награде «Орден Мужества», посмертно.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36В траурном митинге приняли участие заместители главы администрации района Наталия Леонтьева и Сергей Егорский, заместитель начальника отдела военного комиссариата по г. Энгельсу, Энгельсскому и Ровенскому районам Владимир Бычанков и ветеран боевых действий, член правления Саратовского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Горелов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36«О потерях всегда говорить тяжело и больно. Сегодня мы чтим память доблестного героя и с гордостью произносим его имя», - обратилась Наталия Леонтьева к матери Алика Магомедова Галине Владимировне.
Затем она сказала присутствующей молодежи:
«Помните, что на старицкой земле вырос достойный и мужественный сын нашей Родины, настоящий защитник Отечества!».
В свою очередь Галина Владимировна отметила, что светлую память ее сына увековечит эта мемориальная доска, чтобы он остался в сердцах людей.
https://www.engels-city.ru/news-line/82981-v-sele-staritskom...На школе установили памятную доску погибшему Дмитрию Храмову.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36В ходе специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий из Саратовской области Дмитрий Храмов. Об этом сообщает администрация Ртищевского района.
В 2006 Дмитрий окончил школу № 9 в Ртищеве.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36В День Героев Отечества, земляки открыли мемориальную доску погибшему. В церемонии приняли участие родные военнослужащего, глава района Александр Жуковский, педагоги школы, представители общественных организаций. Присутствующие почтили память минутой молчания и возложили цветы.
https://www.vzsar.ru/news/2022/12/09/specoperaciya-na-shkole...

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Пиганов Егор Алексеевич-участник СВО на Украине, рядовой контрактной службы.
Родился 25.12.1998 года, в семье военнослужащего.
В это время его семья — отец Пиганов Алексей Константинович, мама Татаринова Ольга Николаевна и старшая сестра Екатерина жили в Свердловской области в закрытом военном городке ЗАТО Свободный, где отец Егора проходил военную службу. Там сформировалась мечта Егора стать военным.
В 2015 году, после смерти отца Егор с мамой переехали жить в город Владимир.
Егор поступил в Ивановский колледж легкой промышленности на специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».
В колледже он хорошо учился, занимался спортом, входил в состав студенческого Совета и Совета общежития, был лидером во всех начинаниях, активным волонтером движения «Молодые профессионалы России».
В 2019 году призван в ряды Вооруженных Сил РФ.
Проходил военную службу по призыву в Таманской ракетной дивизии в городе Саратове.
В 2020 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен на службу в 27-ю гвардейскую Севастопольскую Краснознаменную мотострелковую бригаду пос. Мосрентген города Москвы.
В конце февраля 2022 года 23-летний гвардии младший сержант Егор Пиганов был командирован для участия в специальной военной операции. Она закончилась для него через полтора месяца.
10.04.2022 года, он героически повел в атаку бойцов и сражался в открытом боевом столкновении с противником, командуя вверенным ему подразделением.
В этом бою Пиганов Егор Алексеевич получил смертельное ранение.
При исполнении воинского долга прoявил высoчайшие мужествo и гepoизм.
Похоронен в поселке Новые Горки Лежневского района Ивановской области.
Награжден орденом Мужества (посмертно).
ПАМЯТЬ:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36
25 декабря 2022 года на фасаде колледжа легкой промышленности установлена мемориальная доска.
Занесен в Книга Памяти Ивановской области.
Источник: Официальный сайт Ивановской городской Думы.
https://vk.com/wall-120452036?offset=20

НАКРЫЛ ГРАНАТУ

В самом начале спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погиб уроженец Уфы Максим Серафимов. Он окончил школу №40 в 2013 году и тогда же поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году был направлен в войсковую часть города Псков.
27 февраля 2022 году гвардии старший лейтенант Максим Серафимов в составе разведывательного отряда попал под шквальный огонь противника. Подразделение под командованием уфимца уничтожило 30 противников, бронетранспортер и более 10 часов удерживало оборону захваченного здания. При очередной попытке штурма здания, одна из гранат упала в двух метрах от офицера. Он накрыл ее своим телом и спас сослуживцев ценой собственной жизни.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36
Имя Максима Серафимова присвоили его родной школе и парку «Патриот» в Чишминском районе Башкирии. Фото: пресс-служба уфимской мэрии
Школе №40 в Уфе и парку «Патриот» в Чишминском районе Башкирии присвоено звание Героя России Максима Серафимова.
https://www.ufa.kp.ru/daily/27489/4699366/

Звание Героя России посмертно было присвоено гвардии прапорщику, уроженцу Абзелиловского района Башкирии Тамерлану Ильгамову. Он погиб 4 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Известно, что он командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. В день гибели его подразделение вступило в ракетный бой.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36В честь Тамерлана Ильгамова в его родной школе открыли мемориальную доску. Фото: пресс-служба главы РБ.
Как сообщали ранее в пресс-службе главы Башкирии, в тот злополучный день боевой расчет Тамерлана Ильгамова поразил девять ракет противника. После того, как весь боекомплект был израсходован, он вместе с товарищами решил сменить позицию, но в этот момент две ракеты попали в их зенитный комплекс. Гвардии прапорщик погиб вместе с сослуживцами. Благодаря действиям Ильгамова российские войска смогли избежать значительных потерь. За мужество и героизм ему посмертно было присвоено звание Героя России.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36
Тамерлан Ильгамов командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. Фото: пресс-служба главы РБ.
1 августа 2022 года «Золотую Звезду» родителям Тамерлана Ильгамова вручил глава Башкирии Радий Хабиров. 1 сентября на стене его родной школы в селе Аскарово была открыта мемориальная доска в честь Героя России. Воинскую службу он начал еще в 2012 году и после прохождения срочной службы заключил контракт. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Сирии, а с началом СВО отправился на Украину. Создать собственную семью Тамерлан так и не успел.
https://www.ufa.kp.ru/daily/27489/4699366/

Прошла церемония прощания с офицерами погибшими во время атаки на аэродром в Энгельсе. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Светлая память бойцам! Быть воином - жить вечно! 
https://t.me/opersvodki/12121
На Урале украсили город символами спецоперацииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36В Челябинске городские улицы сверкают не только ёлки, фонари и гирлянды, но и Z-символ — в честь наших доблестных бойцов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Ранее мэрия Екатеринбурга отказалась использовать символ спецоперации для украшения здания администрации.
Зато в Архангельске вот такой плакат.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36https://t.me/c/1524001401/4790
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Ну и немного юмора, как всегдаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36

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