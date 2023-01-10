Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36

Как всегда начну с обоев.Немного рисунков.«Предков достойны!» Автор: Кузя Армейцев333. Алена Ларкина, DazbastaDrawАвтор: @Ohhhhh it's my...Автор: @kvggraphicsАвтор: @madisonartАвтор: @ptrsklrАвтор: @step_19_artАвтор: АК«...тем, кто сердцем тебя заслонил» - ВиндематриксПишите письма, их читают... 2022г. Елена Бегма
Теперь немного плакатов и мемориальных табличек наших героев.
Магомедов Алик. Находился на спецоперации с февраля 2022 года. Награжден орденом Святого Георгия за храбрость и мужество в бою, орденом Мужества. Есть множество других наград. Отдал жизнь за наше мирное небо! Герой! Всегда в нашем сердце!Плакат установлен в городе Энгельсе
https://smartik.ru/ehngels/post/174256039
Памятная доска участнику специальной военной операции появилась сегодня, в День Героев Отечества, на фасаде Образовательного центра № 3.В этом учебном заведении учился Алик Магомедов, будущий заместитель командира взвода, командир боевой машины 108-го десантно-штурмового полка. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, затем с самого начала спецоперации защищал мирных жителей на Украине. Погиб Алик Магомедов 17 сентября при защите города Херсона. За мужество и отвагу по Указу Президента РФ награжден знаком отличия «Ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени». За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга представлен к Государственной награде «Орден Мужества», посмертно.В траурном митинге приняли участие заместители главы администрации района Наталия Леонтьева и Сергей Егорский, заместитель начальника отдела военного комиссариата по г. Энгельсу, Энгельсскому и Ровенскому районам Владимир Бычанков и ветеран боевых действий, член правления Саратовского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Горелов.«О потерях всегда говорить тяжело и больно. Сегодня мы чтим память доблестного героя и с гордостью произносим его имя», - обратилась Наталия Леонтьева к матери Алика Магомедова Галине Владимировне.
Затем она сказала присутствующей молодежи:
«Помните, что на старицкой земле вырос достойный и мужественный сын нашей Родины, настоящий защитник Отечества!».
В свою очередь Галина Владимировна отметила, что светлую память ее сына увековечит эта мемориальная доска, чтобы он остался в сердцах людей.
https://www.engels-city.ru/news-line/82981-v-sele-staritskom...На школе установили памятную доску погибшему Дмитрию Храмову.В ходе специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий из Саратовской области Дмитрий Храмов. Об этом сообщает администрация Ртищевского района.
В 2006 Дмитрий окончил школу № 9 в Ртищеве.
В День Героев Отечества, земляки открыли мемориальную доску погибшему. В церемонии приняли участие родные военнослужащего, глава района Александр Жуковский, педагоги школы, представители общественных организаций. Присутствующие почтили память минутой молчания и возложили цветы.
https://www.vzsar.ru/news/2022/12/09/specoperaciya-na-shkole...
Пиганов Егор Алексеевич-участник СВО на Украине, рядовой контрактной службы.
Родился 25.12.1998 года, в семье военнослужащего.
В это время его семья — отец Пиганов Алексей Константинович, мама Татаринова Ольга Николаевна и старшая сестра Екатерина жили в Свердловской области в закрытом военном городке ЗАТО Свободный, где отец Егора проходил военную службу. Там сформировалась мечта Егора стать военным.
В 2015 году, после смерти отца Егор с мамой переехали жить в город Владимир.
Егор поступил в Ивановский колледж легкой промышленности на специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».
В колледже он хорошо учился, занимался спортом, входил в состав студенческого Совета и Совета общежития, был лидером во всех начинаниях, активным волонтером движения «Молодые профессионалы России».
В 2019 году призван в ряды Вооруженных Сил РФ.
Проходил военную службу по призыву в Таманской ракетной дивизии в городе Саратове.
В 2020 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен на службу в 27-ю гвардейскую Севастопольскую Краснознаменную мотострелковую бригаду пос. Мосрентген города Москвы.
В конце февраля 2022 года 23-летний гвардии младший сержант Егор Пиганов был командирован для участия в специальной военной операции. Она закончилась для него через полтора месяца.
10.04.2022 года, он героически повел в атаку бойцов и сражался в открытом боевом столкновении с противником, командуя вверенным ему подразделением.
В этом бою Пиганов Егор Алексеевич получил смертельное ранение.
При исполнении воинского долга прoявил высoчайшие мужествo и гepoизм.
Похоронен в поселке Новые Горки Лежневского района Ивановской области.
Награжден орденом Мужества (посмертно).
ПАМЯТЬ:
25 декабря 2022 года на фасаде колледжа легкой промышленности установлена мемориальная доска.
Занесен в Книга Памяти Ивановской области.
Источник: Официальный сайт Ивановской городской Думы.
https://vk.com/wall-120452036?offset=20
НАКРЫЛ ГРАНАТУ
В самом начале спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погиб уроженец Уфы Максим Серафимов. Он окончил школу №40 в 2013 году и тогда же поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году был направлен в войсковую часть города Псков.
27 февраля 2022 году гвардии старший лейтенант Максим Серафимов в составе разведывательного отряда попал под шквальный огонь противника. Подразделение под командованием уфимца уничтожило 30 противников, бронетранспортер и более 10 часов удерживало оборону захваченного здания. При очередной попытке штурма здания, одна из гранат упала в двух метрах от офицера. Он накрыл ее своим телом и спас сослуживцев ценой собственной жизни.
Имя Максима Серафимова присвоили его родной школе и парку «Патриот» в Чишминском районе Башкирии. Фото: пресс-служба уфимской мэрии
Школе №40 в Уфе и парку «Патриот» в Чишминском районе Башкирии присвоено звание Героя России Максима Серафимова.
https://www.ufa.kp.ru/daily/27489/4699366/
Звание Героя России посмертно было присвоено гвардии прапорщику, уроженцу Абзелиловского района Башкирии Тамерлану Ильгамову. Он погиб 4 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Известно, что он командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. В день гибели его подразделение вступило в ракетный бой.В честь Тамерлана Ильгамова в его родной школе открыли мемориальную доску. Фото: пресс-служба главы РБ.
Как сообщали ранее в пресс-службе главы Башкирии, в тот злополучный день боевой расчет Тамерлана Ильгамова поразил девять ракет противника. После того, как весь боекомплект был израсходован, он вместе с товарищами решил сменить позицию, но в этот момент две ракеты попали в их зенитный комплекс. Гвардии прапорщик погиб вместе с сослуживцами. Благодаря действиям Ильгамова российские войска смогли избежать значительных потерь. За мужество и героизм ему посмертно было присвоено звание Героя России.
Тамерлан Ильгамов командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. Фото: пресс-служба главы РБ.
1 августа 2022 года «Золотую Звезду» родителям Тамерлана Ильгамова вручил глава Башкирии Радий Хабиров. 1 сентября на стене его родной школы в селе Аскарово была открыта мемориальная доска в честь Героя России. Воинскую службу он начал еще в 2012 году и после прохождения срочной службы заключил контракт. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Сирии, а с началом СВО отправился на Украину. Создать собственную семью Тамерлан так и не успел.
https://www.ufa.kp.ru/daily/27489/4699366/
Прошла церемония прощания с офицерами погибшими во время атаки на аэродром в Энгельсе. Светлая память бойцам! Быть воином - жить вечно!
https://t.me/opersvodki/12121
На Урале украсили город символами спецоперацииВ Челябинске городские улицы сверкают не только ёлки, фонари и гирлянды, но и Z-символ — в честь наших доблестных бойцов.Ранее мэрия Екатеринбурга отказалась использовать символ спецоперации для украшения здания администрации.
Зато в Архангельске вот такой плакат.https://t.me/c/1524001401/4790
Несколько шевроновНу и немного юмора, как всегда
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