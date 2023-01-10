Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 36

Как всегда начну с обоев. Немного рисунков. «Предков достойны!» Автор: Кузя Армейцев 333. Алена Ларкина, DazbastaDraw Автор: @Ohhhhh it's my... Автор: @kvggraphics Автор: @madisonart Автор: @ptrsklr Автор: @step_19_art Автор: АК «...тем, кто сердцем тебя заслонил» - Виндематрикс Пишите письма, их читают... 2022г. Елена Бегма

Теперь немного плакатов и мемориальных табличек наших героев.

Магомедов Алик. Находился на спецоперации с февраля 2022 года. Награжден орденом Святого Георгия за храбрость и мужество в бою, орденом Мужества. Есть множество других наград. Отдал жизнь за наше мирное небо! Герой! Всегда в нашем сердце! Плакат установлен в городе Энгельсе

https://smartik.ru/ehngels/post/174256039

Памятная доска участнику специальной военной операции появилась сегодня, в День Героев Отечества, на фасаде Образовательного центра № 3. В этом учебном заведении учился Алик Магомедов, будущий заместитель командира взвода, командир боевой машины 108-го десантно-штурмового полка. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, затем с самого начала спецоперации защищал мирных жителей на Украине. Погиб Алик Магомедов 17 сентября при защите города Херсона. За мужество и отвагу по Указу Президента РФ награжден знаком отличия «Ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени». За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга представлен к Государственной награде «Орден Мужества», посмертно. В траурном митинге приняли участие заместители главы администрации района Наталия Леонтьева и Сергей Егорский, заместитель начальника отдела военного комиссариата по г. Энгельсу, Энгельсскому и Ровенскому районам Владимир Бычанков и ветеран боевых действий, член правления Саратовского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Николай Горелов. «О потерях всегда говорить тяжело и больно. Сегодня мы чтим память доблестного героя и с гордостью произносим его имя», - обратилась Наталия Леонтьева к матери Алика Магомедова Галине Владимировне.

Затем она сказала присутствующей молодежи:

«Помните, что на старицкой земле вырос достойный и мужественный сын нашей Родины, настоящий защитник Отечества!».

В свою очередь Галина Владимировна отметила, что светлую память ее сына увековечит эта мемориальная доска, чтобы он остался в сердцах людей.

https://www.engels-city.ru/news-line/82981-v-sele-staritskom...На школе установили памятную доску погибшему Дмитрию Храмову. В ходе специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий из Саратовской области Дмитрий Храмов. Об этом сообщает администрация Ртищевского района.

В 2006 Дмитрий окончил школу № 9 в Ртищеве.

В День Героев Отечества, земляки открыли мемориальную доску погибшему. В церемонии приняли участие родные военнослужащего, глава района Александр Жуковский, педагоги школы, представители общественных организаций. Присутствующие почтили память минутой молчания и возложили цветы.

https://www.vzsar.ru/news/2022/12/09/specoperaciya-na-shkole...

Пиганов Егор Алексеевич-участник СВО на Украине, рядовой контрактной службы.

Родился 25.12.1998 года, в семье военнослужащего.

В это время его семья — отец Пиганов Алексей Константинович, мама Татаринова Ольга Николаевна и старшая сестра Екатерина жили в Свердловской области в закрытом военном городке ЗАТО Свободный, где отец Егора проходил военную службу. Там сформировалась мечта Егора стать военным.

В 2015 году, после смерти отца Егор с мамой переехали жить в город Владимир.

Егор поступил в Ивановский колледж легкой промышленности на специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

В колледже он хорошо учился, занимался спортом, входил в состав студенческого Совета и Совета общежития, был лидером во всех начинаниях, активным волонтером движения «Молодые профессионалы России».

В 2019 году призван в ряды Вооруженных Сил РФ.

Проходил военную службу по призыву в Таманской ракетной дивизии в городе Саратове.

В 2020 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен на службу в 27-ю гвардейскую Севастопольскую Краснознаменную мотострелковую бригаду пос. Мосрентген города Москвы.

В конце февраля 2022 года 23-летний гвардии младший сержант Егор Пиганов был командирован для участия в специальной военной операции. Она закончилась для него через полтора месяца.

10.04.2022 года, он героически повел в атаку бойцов и сражался в открытом боевом столкновении с противником, командуя вверенным ему подразделением.

В этом бою Пиганов Егор Алексеевич получил смертельное ранение.

При исполнении воинского долга прoявил высoчайшие мужествo и гepoизм.

Похоронен в поселке Новые Горки Лежневского района Ивановской области.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

ПАМЯТЬ:

25 декабря 2022 года на фасаде колледжа легкой промышленности установлена мемориальная доска.

Занесен в Книга Памяти Ивановской области.

Источник: Официальный сайт Ивановской городской Думы.

https://vk.com/wall-120452036?offset=20



НАКРЫЛ ГРАНАТУ

В самом начале спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погиб уроженец Уфы Максим Серафимов. Он окончил школу №40 в 2013 году и тогда же поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году был направлен в войсковую часть города Псков.

27 февраля 2022 году гвардии старший лейтенант Максим Серафимов в составе разведывательного отряда попал под шквальный огонь противника. Подразделение под командованием уфимца уничтожило 30 противников, бронетранспортер и более 10 часов удерживало оборону захваченного здания. При очередной попытке штурма здания, одна из гранат упала в двух метрах от офицера. Он накрыл ее своим телом и спас сослуживцев ценой собственной жизни.

Имя Максима Серафимова присвоили его родной школе и парку «Патриот» в Чишминском районе Башкирии. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Школе №40 в Уфе и парку «Патриот» в Чишминском районе Башкирии присвоено звание Героя России Максима Серафимова.

https://www.ufa.kp.ru/daily/27489/4699366/

Звание Героя России посмертно было присвоено гвардии прапорщику, уроженцу Абзелиловского района Башкирии Тамерлану Ильгамову. Он погиб 4 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Известно, что он командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. В день гибели его подразделение вступило в ракетный бой. В честь Тамерлана Ильгамова в его родной школе открыли мемориальную доску. Фото: пресс-служба главы РБ.

Как сообщали ранее в пресс-службе главы Башкирии, в тот злополучный день боевой расчет Тамерлана Ильгамова поразил девять ракет противника. После того, как весь боекомплект был израсходован, он вместе с товарищами решил сменить позицию, но в этот момент две ракеты попали в их зенитный комплекс. Гвардии прапорщик погиб вместе с сослуживцами. Благодаря действиям Ильгамова российские войска смогли избежать значительных потерь. За мужество и героизм ему посмертно было присвоено звание Героя России.

Тамерлан Ильгамов командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. Фото: пресс-служба главы РБ.

1 августа 2022 года «Золотую Звезду» родителям Тамерлана Ильгамова вручил глава Башкирии Радий Хабиров. 1 сентября на стене его родной школы в селе Аскарово была открыта мемориальная доска в честь Героя России. Воинскую службу он начал еще в 2012 году и после прохождения срочной службы заключил контракт. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Сирии, а с началом СВО отправился на Украину. Создать собственную семью Тамерлан так и не успел.

https://www.ufa.kp.ru/daily/27489/4699366/

Прошла церемония прощания с офицерами погибшими во время атаки на аэродром в Энгельсе. Светлая память бойцам! Быть воином - жить вечно!

https://t.me/opersvodki/12121

На Урале украсили город символами спецоперации В Челябинске городские улицы сверкают не только ёлки, фонари и гирлянды, но и Z-символ — в честь наших доблестных бойцов. Ранее мэрия Екатеринбурга отказалась использовать символ спецоперации для украшения здания администрации.

Зато в Архангельске вот такой плакат. https://t.me/c/1524001401/4790

Несколько шевронов Ну и немного юмора, как всегда

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок