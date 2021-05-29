Картошку в России распространил не Петр I. А кто?

Прадедушка «солнца русской поэзии» вошёл в историю не только родством со своим гениальным потомком. Конечно, в школе все наверняка читали и про «чудное мгновенье» и про «дядю честных правил», но к произведениям Александра Сергеевича Пушкина сейчас если мы и возвращаемся, то - редко. А вот к другим плодам трудов Абрама Ганнибала мы обращаемся по нескольку раз в неделю.

Да-да, именно «арап Петра Великого», Абрам Ганнибал подарил России ее любимую картошку, которую, как говаривала Надежда Румянцева в не менее любимом советском фильме «Девчата» можно есть: «Картошка жареная, отварная, пюре. Картошка-фри, картошка-пай. Картофельные пирожки с мясом, грибами, капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметанный. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и перцем. Картофель молодой отварной с укропом. Шаньги!»

И вот, все это многовкусие нам подарил «арап», а вовсе не его начальник – Петр I, которого принято называть открывателем картошки на Руси.

Так как же тогда все было на самом деле?

Вопреки распространённому мнению, арапов у Петра было много. Даже вместе с будущим прадедом Пушкина из Стамбула к государеву двору в 1705 году проследовали ещё двое чернокожих мальчиков.

Судьба их неизвестна и, скорее всего, печальна, а вот Ибрагиму повезло быть представленным царю и произвести на него впечатление своей расторопностью, а главное - живостью ума. Вообще-то государю «арапчонок» нужен был в качестве диковинной забавы – для патриархальной России Пётр вообще, как известно, был экстравагантным правителем. Однако, разглядев в мальчишке «склонность к наукам разным», царь начинает использовать его не только как слугу, но и как секретаря и вообще держит при себе неотлучно.

Само собой, «арапчонка» крестят и нарекают Абрамом Петровичем. Справедливость легенды о княжеском происхождении в данном случае значения не имеет, но если при жизни своего благодетеля Ибрагим-Абрам носит фамилию Петров, то после смерти императора предпочитает взять звучную Ганнибал, в честь знаменитого полководца.

Дело тут и в африканском происхождении, и в военном образовании, которое ему даёт Пётр, насмехаясь над боярскими наследниками. Те, будучи отправленными на учёбу за границу, проводят время в праздности и обжорстве, поэтому возвращаются на Родину едва ли не глупее, чем были. Тогда царь предоставляет аналогичный шанс своему арапу и тот, упорно штудируя науки, быстро добивается успеха и начинает военную карьеру. Наверняка при Петре Абрам продвинулся бы по службе очень высоко, но в 1725 году император умер, началась эпоха дворцовых переворотов. За следующие два десятилетия Ганнибал знает от правителей и милость и опалу, но по-настоящему важных государственных дел уже не ведёт. Только Елизавета, придя к власти, вспоминает про самого колоритного из «птенцов гнезда Петрова»: теперь у него есть и богатство, и высокий чин, и государственные награды. Усадьба в имении Петровское (Псковская область), подаренная Ганнибалу дочерью Петра - императрицей Елизаветой. В 1761 году императрица умирает, а её наследник Пётр III отправляет Ганнибала в отставку. Абрам Петрович в общем-то не против. Ему 65, в эти годы Диоклетиан уже давно выращивал капусту, так что «негр преклонных годов» (не сочтите расизмом цитату из Маяковского) отправляется в своё имение Суйда и тоже занимается сельским хозяйством.

Тем временем Петра III свергает его жена, и начинается «золотой век дворянства», время правления Екатерины Великой. В 1760-х она ещё полна сил, и прелестная немецкая головка занята не только амурами, но и заботами об улучшении дел в империи. Тогда-то она и даёт Абраму Ганнибалу незначительное, на первый взгляд, поручение, изменившее нашу жизнь.

И вот теперь – про эту самую картошку. Да, именно Петр I действительно закупил картошку за границей и наивно разослал по губерниям клубни с наказом выращивать диковинный овощ. Но затея - провалилась, да и партия была слишком маленькой, чтобы всерьёз «наладить отечественное производство».

Вторую попытку предприняла уже Екатерина II. После голода в Финляндии она выписала из Германии 57 бочонков «земляных яблок» и тоже отправила по губерниям. Государыня даже позаботилась снабдить свою посылку рекомендациями по разведению картофеля, но и в этот раз ничего не вышло. Крестьяне упрямо предпочитали репу и редьку, а «земляные яблоки» после нескольких случаев отравлений окрестили «чёртовыми».

Тогда Екатерина II обращается к Ганнибалу: ведь они с картошкой приехали в Россию почти одновременно, значит должны поладить лучше. Абрам Петрович действительно уже был знаком с этим овощем и даже пробовал по собственной инициативе выращивать его у себя в имении. Теперь Ганнибалу поручено начать в Суйде посевы «в промышленных масштабах». Через несколько лет здесь раскинутся уже целые картофельные поля, а потом грянет голод (как известно, чтобы русский мужик перекрестился, что-то обязательно должно грянуть). Внезапно выяснилось, что картофель отлично спасает в тяжёлые времена, что сполна смогли на себе прочувствовать белые крепостные чёрного помещика.

Оценив очевидную пользу, в последующие годы новым корнеплодом начинают засаживать свои поля и дворяне, владевшие соседними имениями, а потом и их друзья, и соседи друзей. В Суйде начинаются и первые работы по выведению новых сортов, продолжавшиеся до самой смерти Ганнибала в 1781 году.

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43856779843/Kartosh...

Так скажем же спасибо «арапу Петра Великого» не только за Александра Сергеевича Пушкина…