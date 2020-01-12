Россия, когда Путин еще ничего не украл (старые фотки)

Время, когда про Путина практически никто не слышал. Ни о нём, ни о кооперативе "Озеро", ни о золотых виолончелях, ни о шубохранилищах его друзей.

Нигде ни слова не было слышно про 40 и даже 200 миллиардов, уворованных лично им. Время, когда не платили зарплаты и пенсии. Время, оставшееся в нашей памяти, как "бандитские 90-е".

Поставил "авторское", только потому, что текста не будет, фото из сети, а воспоминания у каждого свои.

Да, МММ - это позже, но настроение времени - такое же.

Да, чуть не забыл. Фотки не только для воспоминаний выложены. Вы на лица людей посмотрите. Сколько там безнадёги. И просто сравните их с теми лицами, которые вы видите сегодня, вокруг себя - на улице, на работе, в магазине или кинотеатре. Что называется, почувствуйте разницу. Источник

Сижу и думаю, сколько же всего у меня отнял Путин

Например, настоящий сервелат я попробовал году в 1996-м, когда всем классом были в гостях у состоятельной одноклассницы. Ох и вкусно же было. А вот сам я покупать стал его только года так с 2002, уже после института, когда работал. А сейчас? Хоть ж*пой жуй этого сервелата, проще уж докторской со свежим батоном купить. Где теперь взять те эмоции, когда раз в несколько лет ты мог позволить себе сервелат? Их украл Путин.

Помню, в #Святые90е за молоком для маленькой сестры бегал на молокозавод, в магазин бесполезно было, а у завода можно перехватить у водил грузовиков. И вот купишь пару бутылок, и счастливый такой домой бежишь, эмоции через край, добытчик! А сейчас? И эти эмоции тоже украл Путин.

В 1995 году с однокашником регулярно разгружали вагоны. Жуткое дело, на равных с мужиками, поблажек никаких. Две сцепки по два вагона на бригаду. И хорошо, если кура в коробках по 15 кг, но иногда попадалась рыба по 27 кг, просто жуть для двух десятиклассников. Или курица, но в коробах по 10 кг, тут просто перекладывать их устаешь. После разгрузки падали и засыпали почти на сутки. Зато маме на новое пальто добавил. Добытчик! Батя похвалил. А сейчас? Украл Путин эти светлые чувства и воспитательный процесс.

Или вот идешь вечером, темно, а из подворотни пара-тройка амбалов - "слышь, сюда иди, с какого района?". И вдруг видишь, свои, знакомые, и тут прям от сердца отлегло, праздник на ровном месте. Поздоровкаешься, и дальше счастливый топаешь.

А первая кожаная куртка? Покупали всей семьей, да с другом, а потом родители ушли и мы вдвоем пошли до дома. И куртку эту чуть шпана рыночная не сняла, но мы ушли, сначала дворами, потом на трамвае и ищи-свищи. И такое счастье, что куртку спас, да и красивая она такая. А отняли бы - в старом пуховике еще года три ходить. И опять праздник, аж душа рвется ввысь!

Или когда в подъезде за неделю обнесли почти все квартиры, кроме нескольких. И нам тоже повезло, соседи дома были, шумели, два брата амбала, вот праздник-то! Правда соседей потом все равно обокрали.

Как отец оптом занимался, и можно было маргарин Rama достать, и родственникам в деревню возили целыми коробками, а они там продавали, и тем жили. Или как целую коробку сока манго домой батя принес, вот счастья-то было, до сих пор его люблю, так отложилось в памяти. Или как мы газетами в 8 классе торговали на ж/д вокзале, это уже год 1993-й, деньги в носок спрячешь так, что ни менты, ни шпана не найдут, газеты распродашь, из отделения отпустят (туда тягали, если мы из перехода на вокзал лезли торговать, обычно обходилось, разок дубинкой по хребту - не в счет) и опять один день и куча праздников. И денег поднимаешь за день как мама-геодезист за месяц. Добытчик.

Подумать, повспоминать, таких праздников из 90-х насчитаю очень много. Все эти праздники у нас с вами украл Путин.

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