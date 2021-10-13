Стройка началась! Россия возвращает себе переработку ванадия

В Тульской области началось строительство завода по производству ванадия, который позволит России отказаться от услуг иностранных предприятий и начать перерабатывать всё ценное сырьё на своей территории. Это крайне любопытная новость в контексте ужесточающейся мировой конкуренции за ресурсы для т.н. «зелёного будущего». Для чего России нужен ванадий и новые заводы по его переработке – разберём в этом выпуске.

Новый завод

В Тульской области началось строительство самого современного в стране завода по производству ванадия с объёмом инвестиций более чем 16 млрд рублей. Ванадий – это элемент, который в свободном виде в природе не встречается, в основном его получают из особых железных руд. В России такую руду добывают в Свердловской области у горы Качканар. Оттуда она поступает для переработки на Нижнетагильский металлургический комбинат, где из неё производят сталь. Но так как руда эта особенная, при производстве стали остаётся ванадиевый шлак. Этот шлак отправляют в Тулу, где из него по особой технологии извлекают, собственно, сам ванадий. Он в свою очередь в основном используется в качестве легирующей добавки для выплавки сверхпрочной стали различного назначения и титановых сплавов. Вся эта сложная производственная цепочка на территории России позволяет нам держать 15% мирового рынка, уступая лишь Китаю. По запасам ванадия мы тоже на втором месте в мире, уступая, опять же, только Китаю. Однако в этой позитивной картине на сегодня есть один крупный изъян – мощностей имеющегося в Туле завода не хватает для переработки всего объёма тагильского шлака. Поэтому мы вывозим его излишки на переработку в Чехию и в Австрию, теряя средства и время.

Строящийся в Тульской области новый завод позволит перерабатывать весь шлак на территории России и укрепить наше положение на мировом рынке. Есть все основания полагать, что и без того востребованный в мире ванадий вскоре станет ещё более необходимым, ведь на него возлагают большие надежды сторонники т.н. «зелёной энергетики».

Продолжим после сводки новостей.

Время новостей

На Адмиралтейских верфях спущен на воду рыболовецкий траулер проекта СТ-192.

Начато производство новых российских микроэлектромеханических систем для перспективных спутников.

В Череповце открыта линия по выпуску высокоточной холоднокатаной полосы.

В Башкирии – производство полуприцепов .

В Ставропольском крае – завод сухих строительных смесей.

В Белгородской области – производство комплектующих для систем очистки воды.

В Вологодской – новая линия по производству ДСП.

В Иваново – производство навесного оборудования для дорожно-строительной техники.

В Троицке – производство стройматериалов.

В Тобольске открыт новый аэропорт .

В Кировской области – первая очередь молочного комплекса.

В Удмуртии новый молочный комплекс .

В Оренбургской области – мельничный комплекс .

В Нижегородской области – самый крупный в регионе элеваторный комплекс .

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Важный элемент

В период индустриализации ванадий уже оказал нашей стране неоценимую пользу . Его использовали для изготовления снарядов, способных пробивать танковую броню, с его помощью уменьшали вес и повышали прочность стали, что внесло весомый вклад в будущую Великую Победу.

В наши дни ванадий снова становится всё более востребованным. В 2018 году в Китае из-за ужесточения экологических стандартов металлурги начали переход на конвертерное производство стали: вместо закалки использовалось легирование. Это привело к резкому взлёту цен на ванадий до 130 долларов за кг. Сейчас цены вернулись на уровень 35 долларов, что вполне комфортно и для производителей, и потребителей, но «зелёная повестка» будет толкать спрос на ванадий вверх и не только в металлургии. Перспективным считается его применение в производстве аккумуляторов, а точнее особых проточных ванадиевых редокс- батарей . Это стационарные устройства, которые, в отличие от твердотельных аккумуляторов, могут работать десятки лет. Из-за своего большого размера они пока что не подходят для использования в транспорте, но зато идеальны для работы в составе ветряных и солнечных электростанций для компенсации их неравномерной выработки.

Именно на такие ванадиевые батареи делает ставку Китай в своих планах по увеличению генерации из возобновляемых источников, аналогичные проекты развиваются и в других странах мира. На практике это значит, что Китай будет потреблять ещё больше собственного ванадия, что может привести к новому дефициту на мировом рынке и потребовать от России дальнейшего расширения производственных мощностей. Поэтому строительство нового завода весьма своевременно.

Обобщая, можно в очередной раз констатировать, что в «счастливое зелёное будущее» попасть в обход России не удастся. Уж слишком много незаменимых элементов этого будущего располагается на нашей территории. И если раньше зачастую их добыча и переработка была невыгодной, то теперь с каждым днём становится всё более обоснованной. А это значит, что новостей о возведении комбинатов и фабрик в России на наш век хватит точно.

Но на этих комбинатах должны работать люди, и крайне желательно, чтобы это были наши люди. В связи с этим у нас есть ещё одна позитивная новость.

Золотая победа!

На чемпионате Европы по рабочим специальностям WorldSkills, который недавно завершился в Австрии, российская сборная заняла первое место, побив свой собственный рекорд. Наши ребята привезли 13 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. На прошлом чемпионате Европы в 2018 году в Венгрии мы тоже были первыми, правда, с меньшим количеством наград. И если раньше мы были сильны в основном в близких нам специальностях и уступали европейцам в сервисных, то теперь не оставляем им шансов нигде.

Не все знают, что при подготовке к состязаниям наши педагоги используют не только современную методику, но и опыт советского периода, в частности методики, которые были разработаны в Центральном институте труда в 20–30 годы прошлого века. Они позволяют в десятки раз повысить производительность труда человека и применяются не только в производстве, но и для подготовки некоторых спортсменов, которым требуется действовать чётко и без ошибок, например, в биатлоне.

Всё это важно потому, что в ходе подготовки к регулярным чемпионатам и их этапам мы совершенствуем эти самые схемы обучения и готовимся внедрять их в общую систему образования. А ещё по всей стране для этих целей возводятся специальные учебные мастерские, которые востребованы, конечно же, не только участниками состязаний.

В общем, чемпионат, участие в котором для нас было изначально просто экспериментом, начинает приносить пользу всей стране и даёт надежду на то, что нам удастся возродить престиж рабочих специальностей и повысить качество массового образования. А значит, со временем и решить проблемы нехватки квалифицированных кадров.

Следующий европейский чемпионат состоится уже в нашей стране в Санкт-Петербурге в 2023 году. И это очень хорошо.

Теперь о героях.

Время Человека

В Свердловской области водитель пожарной машины Андрей Сутугин в нерабочее время возвращался из магазина домой и заметил пожар в одном из частных домов. Огонь и густой дым отрезал находящихся в нём людей от входной двери, и из одной из комнат доносился плач ребёнка. Андрей разбил окно и проник в помещение, где обнаружил на полу двух лежащих детей и их мать. Мужчина по очереди вытащил их на улицу и оказывал первую помощь до прибытия медиков. Спасение было своевременным, так как в доме находились газовые баллоны, которые вскоре после эвакуации пострадавших начали взрываться. Прибывшие на место коллеги Андрея Сутугина ликвидировали пожар. В данный момент решается вопрос о награждении героя медалью МЧС.

Ну и еще одна позитивная новость.

СМЗ возвращают государству?! Российские власти готовятся отменить итоги приватизации 1990х, чтобы национализировать единственное в стране крупное предприятие по производству редкоземельных металлов.

Как сообщает «Интерфакс», Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Пермского края иск об истребовании в пользу государства акций Соликамского магниевого завода, на долю которого приходится почти 100% редкоземельной промышленности РФ. Построенное при Сталине предприятие является старейшим действующим магниевым заводом в мире, а также производит ниобий, тантал и титановую губку. Прокуратура требует изъять в пользу государства 89,5% акций АО, принадлежащих Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%, находятся в залоге у Кондрашева). В качестве обоснования в иске говорится, что приватизация завода в 1994-96 гг была проведена с нарушением действующего на тот момент законодательства. В результате предприятие выбыло из собственности Российской Федерации «помимо ее воли» и «находится в настоящее время в чужом незаконном владении», аргументирует Генпрокуратура. Суд принял иск к производству 4 октября и назначил первое заседание на 18 ноября. https://www.finanz.

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